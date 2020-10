Jeden svět končí v sobotu

Kdy: do 10. října

Kde: Moving Station a Polanova síň knihovny města Plzně

Za kolik: 80 a 60 Kč

Jubilejní dvacátý ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden svět se nakonec jeho organizátoři rozhodli uspořádat i přes vyhlášení nouzového stavu. Do soboty se tak na dvou místech v Plzni budou promítat snímky z celého světa.

Výstava o vodě stále trvá

Kdy: do 14. října

Kde: Šafaříkovy sady, Plzeň

Za kolik: zdarma



V Šafaříkových sadech v Plzni můžete do 14. října navštívit výstavu Voda a civilizace. Úspěšná venkovní expozice, kterou loni v Praze navštívily statisíce lidí, poukazuje na klíčový význam životodárné tekutiny. Na čtyřiadvaceti panelech výstavy je možné si zdarma prohlédnout fotografie z celého světa, včetně zajímavých záběrů vodohospodářských projektů v Plzeňském kraji, a začíst se do textů od řady světově uznávaných vědců. A to i po setmění díky nasvícení panelů alternativními zdroji elektřiny.

Pivovarské muzeum připravilo expozici o podzemí

Kdy: do 28. února 2021

Kde: Pivovarské muzeum v Plzni

Za kolik: 90 Kč, zlevněné 60 Kč

Nová výstava Plzeň pod zemí v Pivovarském muzeu přibližuje historii spletitého podzemního labyrintu, který svojí délkou 13 km tvoří jeden z největších komplexů podzemních prostor u nás. Již 35 let je nejatraktivnější část přístupná veřejnosti, předcházela tomu však složitá a dlouhodobá obnova. Na výstavě je k vidění dosud nikdy nezveřejněný jedinečný soubor fotografií z doby oprav a archeologických výzkumů v plzeňském podzemí v 60. – 90. letech minulého století.

Projděte centrum Plzně a bavte se s kvízem

Kdy: do 11. listopadu

Kde: centrum Plzně

Za kolik: zdarma



Věta Kudypa dál? v plzeňské hantýrce znamená, kam se dál vydat. Pod stejným názvem připravili v v plzeňském Turistickém informačním centru zábavnou stopovací hru s dvaceti úkoly, které účastníky seznámí s mnoha významnými a zajímavými místy v historickém centru města. Stačí se při „stopování“ dobře rozhlížet kolem sebe. Splnění úkolů, zakreslených na hrací kartě od ilustrátora Ondřeje Pavelka, zabere zhruba 60 minut. Karty jsou k vyzvednutí zdarma v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky a k dispozici budou až do 11. listopadu. Všichni, kteří stopovačku absolvují a správně vyluští tajenku, získají malý dárek.

V zoo pobaví nejen malá lvíčata

Kdy: denně od 8 do 19 hodin

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: 170 a 120 Kč, rodinné 550 Kč

V plzeňské zoo se už mohou její návštěvníci pobavit při pohledu na dvě mláďata lva berberského. Narodila se v srpnu, na konci září už začala objevovat venkovní klec a byla také pokřtěna. Sameček, který se drží spíše mámy, dostal jméno Fazan – Vládce. Odvážnější samička se jmenuje Farida – Jedinečná. Vedle lvíčat se letos plzeňská zahrada může pochlubit mládětem šimpanze, dalšími přírůstky jsou zubr nebo mamby úzkohlavé. Do Plzně přibyli i skunci pruhovaní a k levhartici Tice se z Rakouska přestěhoval samec Amadu.

Výstava ukazuje pohřební výbavu králů

Kdy: do 3. listopadu

Kde: Muzeum církevního umění, Františkánká ulice, Plzeň

Za kolik: 60 a 30 Kč, rodinné 130 Kč



Exponáty ze sbírek Správy Pražského hradu představuje výstava Funerální textilie z královských hrobů v Muzeu církevního umění v Plzni. Vystaveny jsou mimo jiné ukázky dochovaných textilií, které patřily českým králům Ladislavu Pohrobkovi a pravděpodobně Jiřímu z Poděbrad. Výstava potrvá do 3. listopadu.

Na gymnáziu představují cestovatele českého původu

Kdy: do 7. listopadu

Kde: Gymnázium Fr. Křižíka v Plzni

Za kolik: zdarma

Na gymnáziu Františka Křížíka si můžete prohlédnout výstavu fotografií Eduarda Ingriše z Jižní Ameriky z 50. let 20. století. Rodák ze Zlonice je znám jako český hudební skladatel, dirigent, cestovatel, filmový dokumentarista, kameraman a fotograf. Je mj. autorem písně Niagara. Po roce 1948 emigroval do Jižní Ameriky, stal se vyhledávaným fotografem a kameramanem. Spolupracoval s Ernestem Hemingwayem, s cestovateli Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem, přátelil se s věhlasným Thorem Heyerdahlem, po jeho vzoru přeplul na balzovém voru Kantuta Tichý oceán. Výstava ve venkovním atriu gymnázia potrvá do 7. listopadu, kdy bude zakončena v rámci cestovatelského festivalu Letem světem. Přístupná je v týdnu od 10 do 17 hodin a o víkendech od 14 do 17 hodin vchodem z parku u bazénu.

Architekta Loose připomínají dvě výstavy

Kdy: do 22. a do 30. října

Kde: mázhauz plzeňské radnice a U Branky

Za kolik: zdarma



Dílo světoznámého architekta Adolfa Loose, od jehož narození letos uplyne 150 let, připomenou dvě výstavy o jeho působení v Plzni, kde vytvořil několik zajímavých bytových realizací. U Branky je od soboty 3. září umístěna expozice s názvem Adolf Loos: Skrytě. Utajené klenoty moderní architektury (do 30. 10.) a na radnici Adolf Loos: Proměny. Od zavržení ke vzkříšení (do 22. 10.).

Nahlédněte do intimního života zvířat

Kdy: do 3. ledna 2021

Kde: Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady

Za kolik: plné 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 130 Kč

Do života zvířat z trochu jiné stránky můžete nahlédnout díky výstavě Milování v přírodě v Západočeském muzeu v Plzni. Výstava podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování zvířat, vysvětluje výhody a nevýhody jednotlivých rozmnožovacích strategií. Místy je pojata zábavnou formou, můžete si tak například sestavit profil svého ideálního partnera nebo zaposlouchat do různých zvířecích písní lásky.

Objevte svět kalamářů

Kdy: do 12. listopadu

Kde: Národopisné muzeum Plzeňska

Za kolik: 40 a 20 Kč



Písmo provází lidstvo po celou jeho historii. Nemohlo by ovšem existovat bez psacích potřeb, zejména inkoustu, papíru či pergamenu a různých druhů per. Zvláštní pozornosti si zaslouží kalamáře. Výběr stovky kusů kalamářů ze soukromé sbírky přináší fascinující pohled do historie předmětu, který byl ve své době nepostradatelný. Málokterý užitkový předmět dosáhl takového množství materiálových, technických a uměleckých forem realizace, jež, kromě užitku, přinesly do obydlí mnoha lidí i krásu.

Výstava připomíná festival street artu

Kdy: do 18. října

Kde: DEPO 2015, Plzeň

Za kolik: zdarma

Na první ročník Wallz Street Art festivalu, který se v Plzni uskutečnil na konci srpna, volně navazuje výstava Wallz no. 1 v areálu DEPO2015. Prodloužena byla do 18. října a seznámíte se na ní jak s výběrem ateliérové tvorby všech umělců, kteří se festivalu zúčastnili, tak i s přímými uměleckými zásahy do výstavního prostoru. Ty bude možné vidět pouze v průběhu výstavy. Poté je čeká stejný osud, jaký běžně potkává street artová díla na ulici: bílá barva a váleček. Na výstavě uvidíte například díla Michala ‚Trona‘ Škapy, jednoho z nejvýznamnějších autorů české graffiti scény a tvůrce jednoho z největších muralů ve střední Evropě na pražském letišti, nebo plzeňské dvojice Josef ‚Akrobad‘ Sedlák a Tomáš ‚Obras‘ Staněk či mladé ilustrátorky Terezy Herodesové.