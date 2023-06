Opět bohatá je nabídka víkendových akcí v Plzeňském kraji. V Plzni se uskuteční Historický víkend, pokračuje folklorní festival, zahrají Kosheen a zájemci o industriální památky mohou vyrazit po stopách těžby kaolinu. Po celém kraji se koná Víkend otevřených zahrad, výročí slaví hasiči v Holýšově i městská policie v Tachově, Klatovskem projedou veterány a slavnosti připravili ve Zbirohu nebo Radnicích.

Historický víkend v Plzni | Foto: Deník/Filip Nekola

PLZEŇSKO

Historický víkend zaplní centrum Plzně

Kdy: pátek 9. - neděle 11. června

Kde: centrum Plzně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradičně v polovině června Plzeň opět ožije na celý víkend historií, a to na několika scénách v centru města. Realizátorem programové části jsou Rytíři Koruny České, s nimiž se podíváme především do dob husitských válek, konkrétně do roku 1433, kdy byla Plzeň právě husitskými vojsky obléhána. Samotnou historickou událost připomene denní i noční bitva, která proběhne přímo na hlavní scéně na náměstí Republiky ve stínu katedrály sv. Bartoloměje. Velkým lákadlem je tradičně historický a folklórní průvod, který vyjde v sobotu ve 14.00 z Křižíkových sadů, dalším oblíbeným průvodem bude i Vejšlap plzeňských strašidel, který se vydá na svou cestu městem v sobotu ve 20.45.

S historickým autobusem po stopách těžby kaolinu

Kdy: neděle 11. června od 10.00

Kde: odjezd z Plzně

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Festival Industry Open připravil první letošní vyjížďku historickým autobusem. Její účastníci se vydají vozem Škoda 706 RTO po stopách těžby kaolinu na Plzeňsku. Zavede je do okolí Kaznějova, kde byl kaolin objeven při hledání uhlí. Těžba kaolinu zde pak probíhala od začátku 19. století a v kaznějovském dole se těží dodnes. O těžbě i zpracování této suroviny cestou podá výklad průvodce, který sám v Kaznějově dlouhá léta pracoval. Autobus odjíždí v 10 hodin z parkoviště ve Štruncových sadech vedle parkovacího domu Rychtářka. Více na industryopen.cz.

Folklorní festival obsadí prostor U Branky

Kdy: do 11. června

Kde: Plzeň, Dýšina

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do neděle se koná 25. ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň. Svoji hlavní scénu má U Branky, kde se v pátek začíná v 17 hodin, první hlavní festivalový program V dobrém jsme se v Plzni sešli má start v 18.30. V sobotu bude program zahájen v 11 hodin, hlavní pořad Plzeňská folklorní zastavení pak v 15 hodin. V neděli je začátek v 11 hodin, část programu se odehraje i na Habrmannově náměstí v Doubravce (od 13.00) a v Dýšině (od 14.00). Kompletní program najdete na mffplzen.eu.

Zahrady se otevřou veřejnosti

Kdy: sobota 10. a neděle 11. června

Kde: různá místa

Za kolik: dle zahrady

Proč přijít: Při dalším ročníku Víkendu otevřených zahrad se veřejnosti opět otevře i řada jindy nepřístupných či soukromých zahrad. Připraveny v nich budou různé akce od komentovaných prohlídek, přes výstavy, přednášky až po komponované pořady a vystoupení pro děti. Na Plzeňsku bude program připravený třeba v Luftově zahradě v Plzni-Doudlevcích, Arboretu Sofronka v Bolevci, vodní zahradě u budovy Rybárny na hrázi Velkého boleveckého rybníka, farní zahradě na Prusinách v Nebílovech, klášterní zahradě na Jiráskově náměstí v Plzni, zahradě manželů Svobodových Vidžín, Hruškově meditační zahradě v Plzni, zahradě Mezigeneračního centra Totem v Těšínské ulici v Plzni, v parku Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, zahradě Na Roubence v Tymákově a dalších. Seznam všech otevřených míst a program najdou zájemci na webu www.vikendotevrenychzahrad.cz.

V Prazdroji vystoupí Sia Evans s Kosheen

Kdy: pátek 9. června od 19.30

Kde: Plzeňský Prazdroj

Za kolik: 690 korun v předprodeji

Proč přijít: Britská zpěvačka Sian Evans & Kosheen po velkém úspěchu s Resist 20th Anniversary Tour přijede potěšit české fanoušky. Na tuto koncertní sestavu se tentokrát mohou těšit i fanoušci v Plzni, kde vystoupí jako oficiální host pražská cross-over skupina Adovany. Koncert se odehraje 9. června na nádvoří Plzeňského Prazdroje od 19.30 hodin. Fanoušci se tak mohou těšit nejen na hity z ikonického alba Resist jako Hide U, Catch, (Slip & Slide) Suicide, Hungry nebo Harder.

V Mariánské Týnici vzdají hold Santinimu

Kdy: sobota 10. června od 17.00

Kde: Mariánská Týnice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve v sobotu na akci Barokní podvečer v Mariánské Týnici, který se koná k poctě architekta Jana Blažeje Santiniho–Aichela. oučástí programu jsou vernisáže dvou výstav, představení piva Santini, speciální várky z pivovaru Chříč, od 18.15 koncert Pocta Santinimu: Barokní hudba a tanec na počest 300. výročí velkého architekta a od 19.15 komentované prohlídky kostela a ambitů s průvodci v replikách barokních oděvů.

Jezírko hraje na zámku v Křimicích

Kdy: pátek 9. a sobota 10. června od 20.30

Kde: zámek v Křimicích

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Plzeňský divadelní spolek Jezírko připravil už 23. ročník Divadla na zámku. V romantickém prostředí křimického zámeckého parku totiž divadelníci odehrají samé komedie, v pátek a v sobotu to bude v premiéře letní komedie Hrabě Monte Carlo.

V Drahkově připravili včelařskou akci

Kdy: sobota 10. června od 10.00 do 16.00

Kde: Včelařský dvůr v Drahkově u Blovic

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Včelařka Jitka Englerová zve v sobotu na Včelařský dvůr v Drahkově. Program nabídne medobraní, stáčení medu do vlastních sklenic, prodej včelařských produktů, medové pochoustky a medovinu, pro zvědavce pozorovací úl se včelami či tvořivou dílnu pro malé i velké.

DOMAŽLICKO

Baldovská pářka

Kdy: sobota 10. června od 16.00

Kde: Baldovské návrší u Domažlic

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Již 12. ročník hudebního minifestivalu Baldovská pářka se koná v sobotu na Baldovském návrší u Domažlic. Připraveny jsou kapely Dýně z Kdyně, Decode, 1/2Rebel a BooReek. Vystoupí i děti z dětského domova v Nové Vsi. Ve 22 hodin se můžete těšit na ohňovou show se skupinou FIRE FLIES. Během celého odpoledne bude pro děti i dospělé k dispozici hravý „koutek“ s tělesem Veletoč.

Dětský den s Ať žijí duchové

Kdy: sobota 10. června od 16.00

Kde: hřiště u rybníka na Podzámčí u Kdyně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si užít krásné odpoledne. Leontýnka a rytíř Brtník z Brtníku už na vás čekají na svém hradě. S Dlouhým Jendou a ostatními kluky projdete stezkou odvahy až do hladomorny. Se skřítky ze skal a lesů zažijete při plnění úkolů spoustu legrace. Pro všechny šikovné děti je připravena odměna a pramen zdraví z Posázaví. Přijďte se svézt Hradní střelou či si nechat vytetovat obrázek u skřítků malířů.

Malováním k záchraně hradu a zámku Poběžovice

Kdy: sobota 10. června od 15.00

Kde: nádvoří před MKIS Poběžovice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Návštěvníci vernisáže si prohlédnou výtvarná díla regionálních umělců i dětí z poběžovické základní školy a nejbližších základních uměleckých škol. Obrázky budou v prodeji za minimální částku 300 korun. Výtěžek poputuje na sbírkový účet zámku a bude použit na restaurování zámeckých děl.

Holýšovští hasiči slaví 120 let

Kdy: sobota 10. června od 9.00

Kde: před hasičskou zbrojnicí v Holýšově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Celodenní program, který připomene vznik holýšovského hasičského sboru 19. 7. 1903, začíná v devět hodin dopoledne a děti i dospělí si mohou také zasoutěžit. O desáté hodině vyjde slavnostní průvod městem. Od hasičské zbrojnice se vydá Školní ulicí a sídlištěm PMV, okolo kotelny a bunkru, znovu projde Luční ulicí, na parkoviště za kulturní dům, Americkou k náměstí Na Výhledech a zpět ke zbrojnici. Po slavnostním nástupu ve 12 hodin budou až do 17 hodin k vidění ukázky techniky i práce hasičů.

Zahrádkáři zvou na členskou schůzi

Kdy: pondělí 12. června od 18.00

Kde: ZO ČZS Domažlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Základní organizace zve své členy na členskou schůzi. Součástí bude i přednáška Ing. Hintrerholzingera.

KLATOVSKO

Dětské divadelní představení Pražské pověsti

Kdy: neděle 11. června od 17.00

Kde: Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského, Chudenice

Za kolik: rezervace vstupenek na t. č. 376 398 100 do pátku 9.00–16.00

Proč přijít: Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček přivezou do Chudenic Pražské pověsti aneb Pohádky ze staré Prahy. Svou koncepcí navazují na Pověsti české a jsou vhodné od 5 do 12 let. Hrají Horymíra, Křesomysla, chudého studenta a čerta, ale samozřejmě i oblíbeného Jiráska s Jiráskovou. Těšte se na loutky, spoustu písniček. Dozvíte se mnoho zajímavostí o našem hlavním městě.

Bláznovy zápisky s Janem Přeučilem

Kdy: neděle 11. června od 20.00

Kde: Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského, Chudenice

Za kolik: 180 korun, rezervace na t. č. 376 398 100 do pátku 9.00–16.00

Proč přijít: Večer si skvělé divadelní představení mohou užít dospělí. Hra Bláznovy zápisky je založena na zápiscích z Gogolova života a dává herci možnost ztvárnit příběhy lidiček směšných až k pláči a politováníhodných k popukání, vykreslit romantismus obrácený v žert, než se i v parodii prosadí nepřízeň osudu řízená často démony a běsy. Představení trvá 70 minut bez přestávky.

Muzejní noc Festivalu muzejních nocí

Kdy: pátek 9. června – sobota 10. června

Kde: Muzeum Šumavy Železná Ruda

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Páteční dopolední program bude věnován dětem ze železnorudské mateřinky. V 17.00 je připraveno čtení nové muzejní pohádky pro děti. Za vypracování pracovních listů je bude čekat sladká odměna. Po celý den ukázka Hojsoveckých vinutek s Martinou Prnkovou. V rámci sobotního programu bude v 10.00 zahájen den řemesel, kde jsou připraveny ukázky vinutek, řezbářství, paličkování nebo malování perníčků. Od 12 hodin se děti na zahradě mohou zapojit do soutěží, v 15 hodin zazpívá popová zpěvačka Veronika Sterz. Po čtení nové muzejní pohádky si můžou děti zatancovat na diskotéce a budete si moct opéct i buřty.

Běh na Hraničář

Kdy: neděle 11. června od 9.15

Kde: areál pod sjezdovkou Nýrsko

Za kolik: startovné 150 korun, dětské kategorie zdarma

Proč přijít: Protáhnout si tělo můžete v neděli v rámci Běhu na Hraničář, na který vás zve TJ Nýrsko. Prezentace na místě probíhá od 9.15 do 10.15, na stránkách tělovýchovné jednoty už od pátku 9. června. Dospělé kategorie a junioři startují v půl jedenácté, dětské kategorie navazují po startu hlavního závodu.

Den otevřených zahrad

Kdy: sobota 10. června a neděle 11. června

Kde: Janovice nad Úhlavou, Veselí a Myslovice

Za kolik: 50 korun a v Myslovicích vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Plzeňském kraji můžete o víkendu navštívit přes dvacet zahrad. Na Klatovsku to bude Prvorepubliková zahrada v Janovicích nad Úhlavou od 9.00 do 17.00, v 10, 14 a 15.30 je na programu komentovaná prohlídka zahrady. Do sousedního Veselí 34 můžete zavítat do Zahrady s duší od 9.30 do 17.00. I tady jsou připravené komentované prohlídky v 10, 14 a 15.30. Zahrada u malíře v Myslovicích nedaleko Klatov potěší milovníky venkovských zahrad. Vypravit se sem můžete mezi 11. a 17. hodinou, na komentovanou prohlídku se vydat v 11, 13 a 15 hodin.

Jízda Klatovskem

Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: start v Eurocampu Běšiny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Soutěž historických vozidel s mezinárodní účastí startuje z Eurocampu Běšiny. Na automobilové a motocyklové veterány čeká trať v okolí Klatov o délce 90 km, proložená jízdními zkouškami a dovednostními testy. K vidění tak veterány budou v Běšinech, Velharticích, Újezdu u Plánice, Bolešinech, Klatovech, Dolanech a ve Strážově. Kolem 14. hodiny by auta měla postupně dojíždět zpět do Eurocampu v Běšinech.

ROKYCANSKO

Ve Zbirohu mají Městské slavnosti

Kdy: pátek 9. - sobota 10. června

Kde: Zbiroh

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městské slavnosti zahájí ve Zbiroze už v pátek 9. června sbor Musica Dolce Vita. Koncert v chrámu sv. Mikuláše začíná v 18 hodin. Pokračuje se v sobotu. Třeba návštěvou výstavy Historie zbirožské školy, lákavý je pak odpolední program v proluce na náměstí: ve 14 Free Band ZUŠ Zbiroh, v 15 vystoupení dětí z mateřinky, v 15.15 Culinka a tancohrátky, od 17 hodin zpívá Michal Šindelář a ve 20 hodin startuje večerní zábava s Bonton Bandem. Přichystané jsou stánky s občerstvením pro děti i dospělé, malování na obličej nebo tvořivá dílna.

Den Radnic nabídne koncerty, divadlo, trhy i seskok parašutistů

Kdy: pátek 9. - neděle 11. června

Kde: Radnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Od pátku do neděle se ve městě na severu Rokycanska koná Den Radnic 2023. V pátek se na letní scéně u rybníka od 20 hodin představí smíšený pěvecký sbor radnických ochotníků. Herci pokračují hned ve 20.30 komedií Cantervillské strašidlo aneb Strašidlo Cantervillské. V sobotu bude na stejném místě zahájen program ve 13 hodin a potrvá cca do 22 hodin. Po celý den potrvá v Plzeňské ulici koná chovatelská výstava. V neděli se začne v 10 hodin a finále obstará od 15.30 hodin Lakomá Barka v podání SDO Radnice. Zhruba v 16 hodin je na fotbalovém hřišti plánovaný seskok sportovních parašutistů Aeroklub Plzeň Bory – letiště Líně.

Strašický Koupák vítá léto

Kdy: sobota 10. června od 12.00

Kde: Strašice

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Koupák vítá léto se jmenuje sobotní akce ve Strašicích. Od 12 hodin zahrají příznivcům punku skupiny Totální nasazení, Houba, the Fialky, Chuan Pedro Rodriges, A bude hůř, Budulínek, Slepejši, Petr a písně nebo Deliwery.

TACHOVSKO

Vernisáž výstavy Síla přírody a techniky

Kdy: pátek 9. června od 18.00

Kde: Regionální muzeum Kladrubska, Kladruby

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vernisáž výstavy malíře Václava Siky s názvem Síla přírody a techniky se koná v pátek v sále Regionálního muzea Kladrubska. Vernisáž zahájí bubenické seskupení ZUŠ Tachov Banda La Forte v 18.00 před muzeem. Výstava po úvodním slově a představení autora bude zahájena v sále muzea. Připraveno bude i občerstvení.

Sejdeme se na tanečku

Kdy: neděle 11. června od 15.00

Kde: společenský sál Mže, Tachov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Všichni senioři, ale nejen oni jsou v neděli zváni na taneční odpoledne s názvem Sejdeme se na tanečku. K tanci a poslechu bude ve společenském sále Mže Tachov hrát taneční hudba Josefa Koreise. Připraveno bude i malé pohoštění.

Oslava 30. výročí Městské policie Tachov

Kdy: sobota 10. června od 9.00

Kde: Městský stadion Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Při příležitosti 30. výročí městské policie připravila policie společně se složkami integrovaného záchranného systému a jejich partnery pro širokou veřejnost akci Den s integrovaným záchranným systémem. Během dne uvidíte v akci jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, techniku, výstroj, ukázky práce i zásahů. Připravený je i program pro dětské návštěvníky. Po celou dobu bude otevřen stánek s občerstvením.

Mezinárodní festival Tanec Praha

Kdy: sobota 10. června od 20.00

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášter Kladruby

Za kolik: 130 korun, snížené vstupné 100 korun

Proč přijít: Návštěvníky čeká vizuálně-hudební zážitek propojující baroko se současností v inscenaci s názvem Celestial Odyssey. Přiveze ho sem pravidelným návštěvníkům tohoto festivalu již známá britská tanečnice a choreografka Andrea Miltnerová. Ta opět spojila síly s cembalistkou Monikou Knoblochovou a návštěvníky za pomoci tance, hudby a masek zavedou do netradičního prostředí – vesmíru.

Festival třešní

Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: náměstí Svobody, Planá

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bohatý program je připravený v sobotu v Plané v rámci Festivalu třešní. Jeho součástí bude stopovačka pro děti i dospěláky, tvůrčí dílna, kurz kreslení nebo divadlo pro děti a jejich dospěláky. Zdolat můžete lanové překážky či se vydat na projížďku s koněm Bondym. Na své si přijdou i milovníci dobré muziky. Hrát a zpívat vám budou Medáci, Pudeto, Samorost a na závěr vystoupí Roháči z Lokte. Občerstvení bude k dispozici po celou dobu, parkovat lze na louce u rozhledny.