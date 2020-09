Slavnosti violy v Manětíně

Kdy: 11. září od 18 hodin

Kde: kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně

Za kolik: 200 Kč

Poslední pokračování letošních Procházek uměním přinese netradiční program. Osm elitních českých violistů Jitka Hosprová, Vladimír Bukač, Karel Untermüller, Petr Holman, Zbyněk Paďourek, Radim Sedmidubský, Jiří Pinkas a Jiří Kabát představí originální skladby pouze pro violy. V barokním kostele sv. Jana Křtitele v Manětíně zazní díla Albinoniho, Telemanna, Leclaira, Vranického, Bridge, Bartoka a Jacobse. Přímý přenos koncertu bude opět přenášen na facebookovém profilu festivalu.

Haydnovy slavnosti začnou v Dolní Lukavici a Štěnovicích

Kdy: 12. a 13. září od 18 hodin

Kde: kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici, kostel sv. Prokopa ve Štěnovicích

Za kolik: 150 Kč



V pořadí 28. Haydnovy slavnosti začnou o víkendu dvěma koncerty. Nejprve v sobotu v Dolní Lukavici Mélusine Srovnal (viola da gamba), Edita Keglerová (cembalo) a Julie Braná (barokní příčná flétna) představí dílo Jeana Philippa Rameaua, v neděli Peter Holtslag, Michaela Koudelková (zobcové flétny), Mélusine Srovnal a Monika Knoblochová (cembalo) vystoupí s projektem 392 Hz – Naladěni na Francii.

Dobročinný festival v Proluce

Kdy: 12. září od 10 hodin

Kde: Proluka v Křižíkových sadech v Plzni

Za kolik: dobrovolné vstupné



V sobotu se v Proluce uskuteční další ročník dobročinného Festivalu Na konci léta. Zahrát přijede Vltava, Mr. Elastic a HAZBand. Dále vystoupí různé soubory s handicapovanými členy, ke koupi budou výrobky z chráněných dílen.

Koncert pomůže s výcvikem asistenčních psů

Kdy: 11. září od 20 hodin

Kde: KD Šeříková, Plzeň

Za kolik: 60 Kč



V pátek se v KD Šeříková v Plzni uskuteční trojkoncert Rock for Dogs, na kterém vystoupí heavy metalový plzeňský Sapon, domažlická Zvlášňý škola, hrající styl knajp'n'roll a brněnská rock metalová skupina Morčata na útěku se svým stylem agro-jazz. Výtěžek z koncertu bude věnován obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, zabývající se výcvikem asistenčních psů.

V Synagoze vystoupí pianista Kahánek

Kdy: 13. září od 20 hodin

Kde: Stará synagoga v Plzni

Za kolik: 490 – 690 Kč



Jeden z nejzásadnějších umělců své generace, specialista na interpretaci české hudby, držitel mnoha ocenění, ale především vynikající pianista - to všechno je Ivo Kahánek. Klavírista světové úrovně, který vystoupí po mnoha letech opět v Plzni, má za sebou velice úspěšné období a v květnu obdržel za album klavírních koncertů Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka cenu BBC Music Magazine (nejprestižnější ocenění v oblasti vážné hudby na světě) za nejlepší nahrávku roku.

Víkend v Besedě zpestří Světáci i Budulínek

Kdy: 12. září 15 hodin, 13. září 14.30, 16 a 19.30 hodin

Kde: Měšťanská beseda v Plzni

Za kolik: 70 – 550 Kč, dle představení.



Několik divadelních představení nabídne víkendu Měšťanská beseda v Plzni. Pro velké to bude v neděli od 19.30 hodin divadelní zpracování známé komedie Světáci, pro děti pak v sobotu od 15 hodin Mikulášovy patálie a pro ty nejmenší v neděli od 14.30 a od 16 hodin pohádka O Budulínkovi.

Náměstí se promění ve vědeckou laboratoř

Kdy: 11. - 12. září

Kde: náměstí Republiky a Západočeské muzeum v Plzni

Za kolik: zdarma

Ve velkou vědeckou laboratoř se na dva dny promění plzeňské náměstí Republiky a prostor před Západočeským muzeem, kde se uskuteční Dny vědy a techniky. Akci pořádá Západočeská univerzita s cílem ukázat lidem, že věda je zábava. Součástí Dnů věda a techniky jsou hry, soutěže a závody a třicítka stanovišť, na kterých se vědecké obory představují netradičním způsobem, často prostřednictvím zajímavých pokusů, které si návštěvníci mohou vyzkoušet na vlastní kůži.

V Prazdroji zahrají The Young Gods

Kdy: 11. září od 20 hodin

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: 690 Kč



Punkově industriální skupina The Young Gods ze švýcarského Fribourgu vystoupí na nádvoří Plzeňského Prazdroje. I když jsou na scéně přes třicet let, je hudba The Young Gods stále mladá a svěží a jejich koncert bude možná tím nejlepším koncertem v Plzni v roce 2020. V západočeské metropoli vystoupí vůbec poprvé. Vstupenky na goout.cz.

Městské slavnosti v Blovicích připomenou schválení vlajky

Kdy: 10. - 13. září

Kde: Blovice

Za kolik: zdarma, sobotní program v muzeu od 10 do 17 hodin 40 Kč, večerní koncert 100 Kč



Od čtvrtka do neděle se budou v Blovicích konat městské slavnosti. Jedním z hlavních bodů programu bude v pátek od 14 hodin vzpomínkový akt ke stoletému výročí schválení československé vlajky, kterou navrhl blovický rodák Jaroslav Kursa. V sobotu je připravena večerní zábava s New Style Bandem v kulturním domě a celodenní program v Muzeu jižního Plzeňska, který bude součástí Letního barokkního festivalu. Od 10 do 17 hodin jsou připravené prohlídky zámku Hradiště a komentované prohlídky výstavy „Proměny zámku Hradiště“, v 17 hodin začne recitál ZUŠ Blovice, v 19.30 koncert Sojkova kvarteta v zámecké kapli sv. Ondřeje a celý den uzavře ve 21 hodin barokní ohňostroj. Připraven je i další doprovodný program.

Jubilejní Puňta Cup v Křimicích

Kdy: 12. září od 9.30 hodin, prezence od 8.30 hodin

Kde: cvičiště ZKO v Křimicích

Za kolik: dobrovolné vstupné, startovné 100 Kč



Základní kynologická organizace Křimice pořádá v sobotu na cvičišti ZKO V Dolově v Křimicích 20. ročník Punťa Cupu, soutěže psů křížených i čistokrevných s průkazem původu i bez. Výtěžek ze startovného i dobrovolné vstupné diváků budou věnovány na pomoc postiženým lidem a zvířatům v nouzi. Bližší informace, propozice i přihlášku naleznete na www.zkokrimice.cz.

Běžci podpoří Centrum Hájek

Kdy: 12. září, 9 – 18 hodin

Kde: stezka podél řeky Úslavy v Plzni, start i cíl u prodejny Baumax

Za kolik: zdarma



Společně s běžeckou skupinou Tempo Makers pořádá Plzeňský kraj v sobotu Charitativní běh pro Centrum Hájek. Svou účastí běžci podpoří sociální stacionář pro děti do 15 let. Běh se uskuteční na stezce podél řeky Úslavy v Plzni, start i cíl bude u prodejny Baumax. Za každý uběhnutý kilometr věnují partneři akce Centru Hájek 40 korun. Každý, kdo se zúčastní a uběhne minimálně pětikilometrový okruh, obdrží zdarma triko Krajského půlmaratonu, který se letos neuskutečnil z důvodu koronavirové epidemie. Registrace předem není nutná a k účasti se neváže žádný poplatek za startovné.

Poslední filmový večer u Radbuzy

Kdy: 12. září od 21 hodin

Kde: náplavka na Radbuze, Anglické nábřeží

Za kolik: zdarma



Poslední z Filmových večerů na náplavce obstará v sobotu u Radbuzy český film Po strništi bos.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze dvou témat. V pátek od 16 hodin Židovská Plzeň, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.