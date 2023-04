Prodloužený víkend přinese samozřejmě spoustu událostí spojených s Velikonocemi, ale i řadu koncertů. V Plzni zahrají známé kapely Mňága a Žďorp či Děda Mládek Illegal Band, v Chodvě se uskuteční benefiční koncert pro malou Aničku. Ve STříbře bude závod psích spřežení a milovníci umění mohou navštívit novou výstavu v Západočeské galerii.

Ilustrační foto | Foto: Městský obvod Plzeň 3

PLZEŇSKO

V Šeříkovce zahrají Mňága a Děda Mládek

Kdy: čtvrtek 6. dubna od 20.00 a sobota 8. dubna od 21.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: Mňága 450 korun na místě, Děda Mládek 360 korun v předprodeji a 420 korun na místě

Proč přijít: Dva koncerty známých kapel se chystají na tento víkend v Kulturním domě Šeříkovka v Plzni na Slovanech. Ve čtvrtek večer vystoupí dlouholetá stálice české rockové scény Mňága a Žďorp, v sobotu pak vystoupí oblíbená formace Děda Mládek Illegal Band, která tímto koncertem oslaví 25 let své existence.

Tradiční Velikonoce se budou slavit v Újezdě

Kdy: neděle 9. dubna od 10.00 do 16.00

Kde: nám. Karla Panušky, Plzeň-Újezd

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dílny na pletení pomlázek a zdobení vajíček, soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko a nejlepší velikonoční nádivku, to vše nabídne akce nazvaná Tradiční Velikonoce, která je naplánována na Velikonoční neděli na náměstí Karla Panušky v Plzni-Újezdě. Děti se budou moci zapojit i do hledání čokoládových vajíček a připraveno je pro ně divadelní představení souboru Orfeus, který zahraje pohádku O kohoutkovi a slepičce. Velikonoční atmosféru doplní vystoupení folklorního souboru Jiskra 58. Na závěr vystoupí hudební uskupení Třískáč, které potěší milovníky funk-popové hudby.

V Koterově se chytá soutěž nádivek

Kdy: neděle 9. dubna od 13.00 do 17.00

Kde: hasičárna v Koterově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Velikonoční nádivka patří k Velikonocům stejně jako kraslice nebo pomlázka a na sváteční tabuli by rozhodně neměla chybět. Recepty na ní se ale dům od domu liší, tu ze všech nejchutnější se budou snažit vybrat v Koterově o Velikonoční neděli. Tematická soutěž je připravena také pro děti, ty se mohou pochlubit nejkrásnější kraslicí. Příjem malovaných vajíček i vzorků nádivek o rozměru zhruba 5 x 10 centimetrů začíná také ve 13 hodin a potrvá hodinu. Vítězná dobrota a nejhezčí kraslice budou vyhlášeny v 17.00, odměna ale nemine nikoho. Na dětské návštěvníky čekají tvořivé dílny a soutěže.

V Křimicích se otevře zámek

Kdy: pátek 7. dubna od 13.00

Kde: Křimice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Trhy s tradičními velikonočními výrobky včetně tradičního jídla a zeleného piva se uskuteční v pátek na zámku v Křimicích, kde budou pro veřejnost mimořádně otevřeny i zámecké interiéry a v zámeckém parku si užijí děti loko traktor. Nebude chybět ani hudební doprovod plzeňské lidové muziky MLS.

Tradice připomenou i u Matoušů

Kdy: do 10. dubna od 10.00 do 15.00

Kde: Selský dvůr U Matoušů, Plzeň-Bolevec

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Během Velikonoc můžete navštívit vyzdobené obytné stavení selského dvora U Matoušů a dozvědět se například, co se dělo na Smrtnou nebo Květnou neděli, jaké zvyky se pojily s jednotlivými dny Svatého týdne a proč jsou symbolem Velikonoc mimo jiné ratolesti kočiček. Komentované prohlídky vycházejí do pondělí 10. dubna každou celou hodinu od 10:00 do 15:00. Vstupenky jsou v prodeji na usedlost-bolevec.cz.

V kostele zazní cembalo

Kdy: neděle 10. dubna od 10.00

Kde: kostel ve Vícově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, Město Přeštice připravili na neděli akci Velikonoce v kostele sv. Ambrože na Vícově. Začne v 10.00 poutní mší, v 11.30 zazní při Zastaveníčku s cembalem barokní hudba v podání Terezy Šmatové Živné, ve 12.30 hodin začnou komentované prohlídky kostela.

V galerii je nová výstava

Kdy: do 3. září

Kde: Masné krámy v Plzni

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Nová výstava Západočeské galerie s názvem Zlaté časy, umění doby fin de siècle představuje kolekci českého umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek této galerie. Návštěvníci tak mohou zhlédnout mimořádnou sbírku, oceňovanou i v kontextu celé České republiky, a to včetně děl, které zásadním způsobem ovlivnily české dějiny výtvarného umění. Atmosféru doby na výstavě dokreslí dobové fotografie, plakáty, ale také technické novinky a první záznamy pořízené filmovou kamerou.

DOMAŽLICKO

Veselé Velikonoce v Poběžovicích

Kdy: pátek 7. dubna od 10.00

Kde: MKIS Poběžovice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: V rámci akce Veselé Velikonoce se v MKIS Poběžovice seznámíte s velikonočními tradicemi a zvyky. Připraveno je tvoření pro děti i velikonoční stezka v parku. Od 15 do 17 hodin se můžete naučit plést pomlázky. V 18 hodin začíná v kině v Poběžovicích pohádka Ušák Chicky a Zlokřeček. Součástí akce bude i Velikonoční jarmark od 10 do 17 hodin.

Extra Band revival s hostem Radkem Zíkou

Kdy: neděle 9. dubna od 20.30

Kde: KD Mrákov

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Velikonoční neděle se v Mecce chodského bigbítu ponese v rockovém stylu. Svou poctivou pětihodinovou bigbítovou show tam totiž odpálí ostřílení západočeští matadoři Extra Band revival, a o tom, že se máte na co těšit, už předem není pochyb!

Benefiční koncert pro Aničku

Kdy: sobota 8. dubna od 20.00

Kde: KD Chodov u Domažlic

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Pomáhat malé Aničce, aby mohla i nadále cvičit pod dohledem odborníků, dělat pokroky, a tím i obrovskou radost svým nejbližším, bude i benefiční koncert kapely Olympic Revival Domažlice v KD Chodov. Do programu je zařazená i světelná show FIREFLIES z Poběžovic a bude i bohatá tombola.

KLATOVSKO

Velikonoční řemeslné trhy

Kdy: neděle 9. dubna od 10.00

Kde: náměstí Kašperské Hory

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Velikonoční neděli můžete strávit na náměstí v Kašperských Horách a užít si Velikonoční řemeslné trhy. Připravený je pestrý program, v němž nebude chybět Divadlo Harmonika s divadélkem pro děti, gastronomická show Divokého bistra nebo soutěž o nejlepší velikonoční nádivku. Pro dobrou náladu zahrají kašperskohorská kapela Kůrovci, dechová muzika Solovačka a sušická kapela Bossanoha.

Velikonoce na Kašperku

Kdy: od 6. dubna do 10. dubna

Kde: hrad Kašperk

Za kolik: 145 korun

Proč přijít: Užijte si svátky jara na Kašperku. Během velikonočních svátků je Kašperk otevřený od čtvrtka 6. dubna do pondělí 10. dubna. Oblíbená středověká hudební skupina Benedictus zahraje na hradním nádvoří během sváteční neděle a pondělí. Připravené jsou komentované prohlídky hradu. Ve čtvrtek hrad otevírá brány v 10 hodin. Akce Velikonoce na Kašperku končí v pondělí úderem 16. hodiny. Vstup na nádvoří je zdarma.

ROKYCANSKO

Děti vyrazí za pokladem

Kdy: pátek 7. dubna od 13.00

Kde: most v Borku

Za kolik: 30 korun za dítě

Proč přijít: Velkopáteční cesta za pokladem je přichystaná na 7. dubna odpoledne. Vyrazit na ni můžete mezi 13. a 14. hodinou od železničního mostu v Borku. Na zhruba šestikilometrové trase, vhodné i pro kočárky, nebudou chybět soutěže a možnost opečení vlastních uzenin. Pořadateli akce jsou pracovníci DDM Rokycany a TJ Sokol Borek.

Ve Zbirohu bude jarmark

Kdy: sobota 8. dubna od 11 hodin

Kde: zámek Zbiroh

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na zámku ve Zbiroze zpestří prodloužený víkend Velikonoční jarmark, který se uskuteční v sobotu od 11 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na lidovou muziku, řemeslné výrobky, hry pro děti, ukázky velikonočních zvyků a tradic, sváteční pochoutky i zelené pivo. Připraveny budou i speciální prohlídky hradního nádvoří a věže.

TACHOVSKO

Těšit se můžete na velikonoční pětiboj

Kdy: sobota 8. dubna od 9.00

Kde: Vranov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Myslivecký spolek Diana Vranov (u Stříbra) zve na 17. ročník Velikonočního pětiboje. Akce se koná v tamní hospodě. Prezentace účastníků je od 9 hodin. Zahájení je od 10 hodin na fotbalovém hřišti ve Vranově.

Připravili Bílou vlčí stopu

Kdy: sobota 8. dubna od 10.00

Kde: Černošín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Velikonoční pochod Bílou vlčí stopou se bude konat v Černošíně. Sraz účastníků bude v 10 hodin před budovou MÚ Černošín. Trase povede po žluté značce směrem na Dravice, Lhotu k silničním domkům a zpět. Občerstvení v půli cesty je zajištěno.

Stříbrský sprint se uskuteční o víkendu

Kdy: sobota 8. a neděle 9. dubna

Kde: Stříbro

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve stříbrských kasárnách se můžete těšit na jedinečnou podívanou, o víkendu 8. a 9. dubna se tam budou konat závody psích spřežení. V sobotu se startuje od 10.00 a v neděli od 9.00. Technicky náročná trať je dlouhá zhruba 4,8 km, převážná část je vedena po lesních cestách.

V Bezdružicích budou rodiče s dětmi plnit úkoly

Kdy: neděle 9. dubna od 14.00

Kde: Bezdružice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Putování za velikonočním zajíčkem se uskuteční v Bezdružicích. Start je u městského úřadu v Bezdružicích. Rodiče s dětmi po cestě obcí budou plnit úkoly, které pro ně připravila Hanka Štefanisková, Martina Hartenscheidtová a Ladislava Filipová, které jsou členky kulturní komise města Bezdružice. Děti dostanou malé sladké odměny a řehtačku. Nakonec se všichni sejdou na náměstí Kryštofa Haranta, kde všichni uvidí, jak se pletou pomlázky.