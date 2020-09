Plzeňské ulice opět oživí pouliční umělci

Kdy: 4. a 5. září od 12 hodin

Kde: centrum Plzně

Za kolik: zdarma

Už posedmé oživí v pátek a v sobotu centrum Plzně přehlídka pouličního umění Busking Fest. Vedle hudebníků se představí také akrobati, tanečníci, živé sochy i umělci dalších žánrů z domova i ze zahraničí. Nebudou chybět ani kreativní zóny, Živá velryba nebo malování hennou na tělo.

Hlavní zóna festivalu vyroste U Branky, kde bude velké pódium, infostan, prodejní stánky a několik kreativních zón určených pro přímé zapojení návštěvníků. Festival se bude odehrávat také v sadovém okruhu a přilehlých ulicích, kde bude program jak organizovaný, tak poprvé i v podobě volných zón určených pro kohokoliv, kdo si chce pouliční vystoupení vyzkoušet či se nevešel do hlavního programu.

Mezi největší hvězdy bude patřit čtveřice The Trouble Notes z Berlína, která měla do Plzně dorazit už před třemi lety, povedlo se to však až letos. Další zajímavou kapelou jsou Freeborn Brothers z Polska s osobitým mixem country, folku, punku a dalších stylů. Návštěvníci si budou moci užít i vystoupení Italky Daiany Lou, která má za sebou i úspěšné působení v soutěži X-Factor. Za černého koně festivalu organizátoři označili novou plzeňskou kapelu Radosta, hrající instrumentální skladby doprovázené samply z kultovního filmu Kulový blesk. Z českých hudebníků se dál představí například Frajara Putika kombinující balkán, ska a reggae či pražský brass rapový Shizzle Orchestra.

„Na celý festival je vstup sice zdarma, ale doporučujeme návštěvníkům přispět do klobouku či jakékoliv nádoby dobrovolně. Nejenom v tomto složitém období, kdy kulturní scéna dostala opravdu tvrdou ránu, je podle nás zcela zásadní touto formou podpořit a hlavně ocenit vystupující umělce,“ dodává a apeluje na diváky Jan Šinko, hlavní dramaturg festivalu.

Mapu festivalu, registrace pro některé z volných zón a pravidla pro jejich využití i další informace na www.buskingfest.cz.

Plzeňské náměstí zaplní vozy Alfa Romeo

Kdy: 5. září od 9 do 15 hodin

Kde: náměstí Republiky v Plzni

Za kolik: zdarma



Plochu náměstí Republiky v Plzni zaplní v sobotu 5. září 250 automobilů italské značky Alfa Romeo, a to u příležitosti 110. výročí založení této značky. Jde o velký evropský sraz fanoušků, který nese název EURO Alfa Romeo Pilsen 2020. Hlavní program včetně doprovodného se bude konat na náměstí Republiky od 9.00 do 15.00 a spolu se současnými vozy budou k vidění i historické modely této značky. Republikové srazy této automobilové značky se v Plzni pořádají tradičně každý rok, tento velký evropský sraz teprve podruhé.

Náplavku obsadí stánky s jídlem

Kdy: 5. a 6. září

Kde: náplavka u Radbuzy na Anglickém nábřeží

Za kolik: 50 Kč



To nejlepší z plzeňské gastronomie ochutnají návštěvníci festivalu TUTO jídlo. V nabídce nebudou chybět šťavnaté burgery, vegetariánská či veganská jídla, zákusky a mnoho dalších dobrot z nejrůznějších světových kuchyní. Osvěžení účastníkům dodá čerstvě pražená káva a poctivé točené pivo.

Koná se pátý festival dixielandu

Kdy: 5. a 6. září

Kde: Měšťanská beseda, Riegrova ulice

Za kolik: sobota 290 Kč, neděle zdarma



V Plzni se o víkendu uskuteční 5. ročník Mezinárodního dixielandového festivalu. Zahájí jej v sobotu od 15 hodin průvod kapel z náměstí Republiky, od 16 hodin pak na zahradě Měšťanské besedy zahrají Pilsner Jazz Band, Pražská Dixielandová Společnost, mezinárodní The Jungle Jazz Band a Brass Band Rakovník. V neděli v Riegrově ulici začne program v 15 hodin a vystoupí The Dixie Hot Licks, Brass Band Rakovník, J. J. Brass Band a The Jungle Jazz Band.

V Kozolupech zahrají Tři sestry

Kdy: 5. září od 14 hodin

Kde: Kozolupy

Za kolik: 450 Kč v předprodeji, 550 Kč na místě



V Kozolupech se v sobotu uskuteční 6. ročník regionálního festivalu Rockové léto na Mži. I letos se představí nejen každoroční stálice jako jsou Toxic Paradise, ale i skupiny, které budou na festivalu prvně. Můžete se těšit na kapelu slavící letos už 35 let na hudební scéně – Tři sestry. Dál se představí Hand Grenad, Septic People, Maelström, Attax. Festival završí bláznivá pražská partička Maniac.

Do Vejprnic přijede Wohnout

Kdy: 5. září od 18 hodin

Kde: fotbalový stadion Vejprnice

Za kolik: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě



Na místním fotbalovém stadionu připravila obec Vejprnice festival V.EJ.P fest. Od 18 hodin postupně zahrají Extra Band revival, Wohnout a Tomáš Klus.

Divadlo Dialog zahájí sezonu

Kdy: 4. a 6. září

Kde: Divadlo Dialog v Plzni

Za kolik: 140 a 240 Kč



Prvními představeními zahájí o víkendu novou sezonu Divadlo Dialog v Plzni. V pátek je na programu Nebezpečně sexy, perlivá komedie o dvou vysloužilých provozovatelkách nejstaršího řemesla v podání Divadla MAEBH, v neděli sehraje Spodina komedii o dospělých dětech a jejich nedospělých matkách Tchýně na zabití. Začátky představení v 19 hodin.

Industry Open zve na hamr do Dobříva

Kdy: 5. září

Kde: vodní hamr v Dobřívě

Za kolik: 60 a 30 Kč



Unikátní vodní hamr v Dobřívě se v červnu 2020 po rekonstrukci opět otevřel návštěvníkům. Slavnostní znovuotevření hamru s komentovanými prohlídkami a ukázkami řemesel je plánované až na první sobotu v září, akce je součástí festivalu Industry Open.

Příběhy skutečných Černých baronů v Nepomuku

Kdy: do 20. září

Kde: náměstí A. Němejce v Nepomuku

Za kolik: zdarma

1. září tomu bylo 70 let ode dne, co vznikly Pomocné technické prapory. Paměť národa toto výročí připomíná výstavou Černí baroni, která bude instalována ve dvou místech spjatými s tímto tématem: do 20. září v Nepomuku a poté do 12. října v Janovicích nad Úhlavou. „Výstava, která je od 31. srpna instalována na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku, přibližuje osudy čtyř mužů, kteří na Zelené hoře a v Janovicích sloužili. Na rozdíl od Švandrlíkových Černých baronů sice na Zelené hoře Pomocné technické prapory nikdy nebyly, ale jak uvedené příběhy dokládají, osudy vojáků, kteří tu sloužili v Technických praporech, se s PTP prolínaly, a tak je není možné zcela oddělit,“ vysvětluje Markéta Čekanová, ředitelka Paměti národa Plzeňský kraj. Výstavu tvoří příběhy Stanislava Češky, Luďka Dembovského, Josefa Jančara a Bohuslava Šotoly.

Německá metalová legenda u Kalikovského mlýna

Kdy: 5. září od 13 hodin

Kde: Kalikovský mlýn v Plzni

Za kolik: 500 Kč v předprodeji, 550 Kč na místě



Ve venkovním areálu Kalikovského mlýna se uskuteční třetí metalový festival Armageddon of Decibels. Hlavní hvězdou bude legenda německého speed metalu Iron Angel, dále zahrají Prayers In Vain, Bloodcreek, Dying Behind Bars, Sator Marte, Stíny plamenů, Kryptor a Insulter. Předprodej probíhá do 2. září v klubu Parlament v Kollárově ulici, pak už budou k lístky k dostání až na místě.

Štěpán Rak bude slavit v Synagoze

Kdy: 6. září od 19 hodin

Kde: Stará synagoga, Smetanovy sady v Plzni

Za kolik: 390 – 490 Kč



Ve Staré synagoze v Plzni se v neděli uskuteční odložený koncert kytarového virtuosa a skladatele Štěpána Raka, který letos slaví 75. narozeniny. Třicet let tvořil legendární jevištní dvojici s Alfredem Strejčkem a právě ten by měl být hostem narozeninového koncertu.

Ostende roztančí Summer City Fest

Kdy: 4. a 5. září

Kde: pláž Ostende, Bolevecký rybník

Za kolik: 500 Kč, vstupenky už jen na místě



Osmému ročníku multižánrového letního festivalu moderních hudebních stylů bude patřit pláž Boleveckého rybníka v Plzni. Pátek nabídne české a slovenské hip hopové hvězdy, sobota elektronickou taneční hudbu.

Výstava připomíná festival street artu

Kdy: do 30. září

Kde: areál DEPO2015

Za kolik: zdarma

Na první ročník Wallz Street Art festivalu navazuje zářijová výstava Wallz no. 1 v areálu DEPO2015. Do 30. září se na ní seznámíte jak s výběrem ateliérové tvorby všech umělců, kteří se festivalu zúčastnili, tak i s přímými uměleckými zásahy do výstavního prostoru. Ty bude možné vidět pouze v průběhu výstavy. Poté je čeká stejný osud, jaký běžně potkává street artová díla na ulici: bílá barva a váleček.

Děti budou malovat na obří plátno, lidé se k nim mohou připojit

Kdy: 5. září od 14 hodin

Kde: Šafaříkovy sady v Plzni

Za kolik: zdarma



Plzeňská ZUŠ Trnka zahajuje nový školní rok společným malováním velkého obrazu v Šafaříkových sadech. Akce s názvem Trnkova zahrada, která je součástí celorepublikového projektu ZUŠ Open, se v centru Plzně uskuteční už pojedenácté. Žáci ZUŠ Trnka budou v městském parku malovat v sobotu 5. září od 14 do 17 hodin tvořit malbu o rozměrech 1,5x10 metrů na téma „Začátek“.

Jarmarčení s tradičními řemesly v Malesicích

Kdy: 6. září, 10 – 16 hodin

Kde: náves v Malesicích

Za kolik: zdarma



Při Malesickém jarmarčení si budou zájemci v neděli moci vyzkoušet zapomenutá řemesla našich předků jako hrnčířství, řezbářství či drátenictví. A pokud se dílo nezdaří, budou k prodeji výrobky od mistrů daného cechu. Pro děti jsou v 11, 13 a 15 hodin připravena pohádková divadelní představení, ve 12 a 14 hodin bublinový workshop se soutěží o největší bublinu. Program doplní možnost projet se po okolí na koňském povozu nebo v historickém automobilu.

Netopýří noc v Nevřeni

Kdy: 4. září od 17 hodin

Kde: Centrum Caolinum Nevřeň

Za kolik: zdarma



Populárně naučná přednáška o životě netopýrů, výstava a film o netopýrech, ukázka práce s ultrazvukovým detektorem při určování jednotlivých druhů, odchyt a prezentace živých netopýrů. Program pro děti s netopýří tematikou a soutěže o ceny. To vše nabídne Netopýří noc v Nevřeni. Akce se koná ve venkovních prostorech za každého počasí, teplé oblečení a baterku s sebou.

Festival nepracujících v Božkově

Kdy: 4. září od 19.30 hodin

Kde: zahrada hospody Pod kopcem v Plzni-Božkově

Za kolik: volný vstup



V hospodě Pod kopcem v Božkově se v pátek koná další ročník oblíbených kinematografických překvapení s názvem Filmový festival nepracujících. Začátek obstará v 19.30 hodin Rockpalast 1978, dál jsou na programu ještě hlavní a vedlejší film. Akce se koná jen za příznivého počasí.

Kouzelná školka i přednáška v Besedě

Kdy: 6. září od 10 a 19 hodin

Kde: Měšťanská beseda v Plzni

Za kolik: představení pro děti 160 až 250 Kč, přednáška 300 Kč



Dvě akce má v neděli na programu Měšťanská beseda v Plzni. Nejdřív od 10 hodin potěší děti ve velkém sálu Michal Nesvadba se svojí Kouzelnou školkou. V malém sále začne od 19 hodin přednáška psychologa Radka Pěkného Psychopat je také člověk?

Sportovní odpoledne s pivem

Kdy: 5. září, 14 – 23 hodin

Kde: náves v Úhercích

Za kolik: zdarma



Obecní zastupitelstvo v Úhercích připravilo na sobotu Sportovní odpoledne s pivem pro milovníky soutěžení i pěnivého moku. O hudební doprovod se postarají skupiny Fregata a Proměny band.

Předposlední filmový večer s Tajemnou řekou

Kdy: 5. září od 21 hodin

Kde: náplavka na Radbuze, Anglické nábřeží

Za kolik: zdarma



Předposlední z Filmových večerů na náplavce obstará v sobotu u Radbuzy americké kriminální drama Tajemná řeka režiséra Clinta Eastwooda. V hlavních rolích Sean Penn, Kevin Bacon a Tim Robbins.

Tradiční regata ve Štěnovicích

Kdy: 5. září od 14 hodin

Kde: start u bývalého „plyňáku“ ve Štěnovicích

Za kolik: zdarma

Tradiční regata s netradičními plavidly se koná v sobotu na Úhlavě ve Štěnovicích. Start je ve 14 hodin u bývalého „plyňáku“, cíl u jezu u fotbalového hřiště ve Štěnovicích. Akce, kterou pořádá Vodní záchranná služba ve spolupráci s obcí Štěnovice, doprovodí večerní zábava se skupinou ½ Rebel. Přihlášky plavidel o maximální šířce 2 m jsou ještě možné na barak@vzs.cz.

Pět kapel na Radbuza Festu v Dobřanech

Kdy: 5. září od 15 hodin

Kde: náměstí TGM v Dobřanech

Za kolik: zdarma



Celkem pět kapel se představí na Radbuza Festu na náměstí v Dobřanech. Od 15 hodin zahrají Ewa Farna tribute band, Electric Therapy, Balage Band, Elegie Rock a Ozzy Osbourne revival. Součástí programu je také předání ocenění úspěšným reprezentantům města.

Taneční odpoledne s Václavem Žákovcem

Kdy: 6. září v 15 hodin

Kde: Město Touškov

Za kolik: 50 Kč



V Městě Touškově potěší v neděli seniory už tradiční a oblíbené taneční odpoledne s Václavem Žákovcem a Annou Volínovou.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze tří témat. V pátek od 16 hodin Židovská Plzeň, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně, od 17 a 19 hodin a v neděli od 16 hodin Báje a pověsti plzeňské. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.