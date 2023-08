Plzeňské ulice opět ožijí umění, jen pár dní po Festivalu na ulici se uskuteční desátý Busking Fest. Vyznavači dobrého jídla mohou zajít v k Radbuze nebo do Prazdroje, slavnosti se chystají na hradě v Liticích, ve Starém Plzenci, v Malesicích potom tradiční jarmarčení. Na Rokycansku připomenou kulatá výročí dvou železničních tratí a ve Vlkonicích na Klatovsku odhalí pamětní desku pilotovi RAF Matěji Pavlovičovi.

BuskingFest se v Plzni koná už podesáté. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

PLZEŇSKO

Plzeňské ulice oživí buskeři

Kdy: 31. srpna – 3. září

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Opravdu pestrý program slibuje jubilejní desátý ročník festivalu pouličního umění Busking Fest na ulicích v centru Plzně. Na několika scénách vystoupí muzikanti, cirkusáci, komedianti, akrobati, tanečníci, malíři, sochaři a další umělci. Kromě buskerů z Čech, Moravy a Slezska se návštěvníci mohou těšit na mix zástupců z Japonska, Mexika, Peru, Austrálie, Itálie a dalších zemí. Vstupné je zdarma, umělcům je ale možné přispět do klobouku. Více na buskingfest.cz.

Na náplavce se chystá TUTO jídlo

Kdy: sobota 2. a neděle 3. září

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 4. ročník plzeňského food festivalu TUTO jídlo přinese na náplavce u Radbuzy pod mostem U Jána dva dny plné výborného jídla i pití z podniků a restaurací Plzeňského kraje. Návštěvníky čeká i doprovodný program v podobě soutěží o ceny a také chill out zóna a bar s drinky. Po oba dny se začíná v 10 hodin.

Nádvoří Prazdroje provoní burgery

Kdy: od pátku 1. do neděle 3. září

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ty nejlepší burgery z celé naší země bude možné ochutnat na dalším Burger Street Festivalu, který se bude konat na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Pro návštěvníky bude ale připraveno i několik dalších stánků se street foodem a sladkými pokrmy. Otevřeno bude v pátek od 11 do 21 hodin, v sobotu od 10 do 21 hodin a v neděli od 10 do 20 hodin.

V Depu se uskuteční Rodinný den s Českým červeným křížem

Kdy: sobota 2. září od 14.00 do 22.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Koncerty, prodejní stánky, jídlo, pití a první pomoc. Takový je program Rodinného dne s Českým červeným křížem, který se bude konat v sobotu v plzeňském DEPO 2015. „Akci pořádáme podruhé. Chceme, aby se lidem dostal Český Červený kříž Plzeň do podvědomí a aby tak získávali nové vědomosti o první pomoci, dárcovství krve nebo o dobrovolnictví,” vysvětluje ředitelka ČČK Plzeň Lada Brožová. Hlavní tahák programu je kapela The Tap Tap, která své vystoupení odstartuje v 19 hodin. Těšit se ale můžete na ukázky první pomoci pro dospělé děti i psy.

Děti přivítají školní rok pohybem

Kdy: sobota 2. září od 14.00 do 18.00

Kde: park U Bazénu v Plzni na Lochotíně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hurá do školy aneb Děti, hýbejte se. Tak se jmenuje akce, která se uskuteční v sobotu 2. září od 14 do 18 hodin v parku U Bazénu na Lochotíně, a to u příležitosti zahájení nového školního roku. Jak už název napovídá, odpoledne bude laděné hlavně sportovně. Velkým lákadlem bude soutěž o koloběžku, autogramiáda fotbalisty Davida Limberského anebo kouzelnická show. Děti čeká dohromady osm soutěžních stanovišť, speciální trampolíny nebo malování na obličej.

V Dobřanech se loučí s létem

Kdy: sobota 2. září od 16.00

Kde: Dobřany

Za kolik: 200 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Hospůdka Na Fotbaláku v Dobřanech připravila na sobotu hudební odpoledne a večer s doprovodnými aktivitami. Od 16 hodin zahrají na parkovišti u fotbalového hřiště bigbítová kapela Tulení pásy, Kam běžíte?! s akustickými verzemi písní z 60. let a X-Cover s úpravami známých rockových hitů. Součástí areálu bude fun zóna nejen pro děti.

V Týnici seznámí se životem netopýrů

Kdy: pátek 1. září od 17.00

Kde: Mariánská Týnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Česká společnost pro ochranu netopýrů zvou v pátek od 17 hodin na akci Mezinárodní noc pro netopýry. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s pozoruhodným životem netopýrů, sledovat je pomocí speciální techniky nebo si je zblízka prohlédnout. Zároveň se dozvědí, co netopýry ohrožuje a jak jim lze pomoci.

V Malesicích si lidé vyzkouší řemesla

Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: Malesice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Malesické jarmarčení, tradiční akce pro malé i velké, se uskuteční letos již podvanácté. Pro všechny opět přinese příležitost vyzkoušet si dnes již zapomenutá řemesla našich předků (hrnčíř, řezbář, perníkář, dráteník, svíčkař a další). Co si kdo vyrobí, si bude moci i odnést domů. A pokud se dílo nezdaří, zakoupí si výrobek od mistra daného cechu. Součástí opět bude i farmářský trh.

V Liticích pořádají hradní slavnost

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: Litice

Za kolik: 100 korun (sklenička na víno v ceně), děti zdarma

Proč přijít: Už tento víkend ožijí Litice pátou hradní slavností, která se uskuteční u zříceniny hradu Litice. Kromě šermířů a tanečníků je připravena i soutěž o nejlepší moučník z jablek, lidé je mohou přinést na místo od 14 do 15 hodin. Na své si přijdou i milovníci vína, připravena je také komentovaná prohlídka hradu.

Ve Starém Plzenci mají městské slavnosti

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: Starý Plzenec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na tradiční městské slavnosti se můžete vydat v sobotu do Starého Plzence. Program v proluce ve Smetanově ulici zahájí ve 14 hodin kapela PF Band. Dále čekají atrakce pro děti, prohlídky Bohemia Sektu a rotundy sv. Petra a Pavla, kouzelnická vystoupení, prezentace hasičů i jarmark. Slavnosti zakončí v 19.30 koncert kapely Znouzecnost.

V Nové Vsi u Nepomuka zahrají Žákovec s Volínovou

Kdy: neděle 3. září od 15.00

Kde: Nová Ves u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Pro příznivce české muziky bude připraven nedělní pořad na krytém parketu v Nové Vsi u Nepomuka. Od 15 hodin tam vystoupí známá a oblíbená dvojice Václav Žákovec a Anna Volínová.

DOMAŽLICKO

Benefiční koncert Francouzské a české šansony

Kdy: pátek 1. září od 18.00

Kde: kostel Zvěstování Panny Marie, Koloveč

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Ála Ptáčníková vás srdečně zve na benefiční koncert Francouzské a české šansony, Chvála Kolovči, koncert pro zvony. Veškerý výdělek ze vstupného věnují organizátoři kostelu.

Hurá do škol(k)y aneb loučení s prázdninami

Kdy: pátek 1. září od 18.00

Kde: prostranství u zámku v Poběžovicíc

Za kolik: promítání 50 korun

Proč přijít: Rozloučit s prázdninami se můžete na prostranství u zámku v Poběžovicích. Bude připravené ohniště, těšit se můžete na dětskou diskopárty a po setmění na promítání animované pohádky Zlouni. K prodeji bude limonáda a nanuky, špekáčky na opékání si můžete donést vlastní.

Setkání u Stromu Olgy Havlové a vernisáž výstavy

Kdy: neděle 3. září od 15.00

Kde: zámecký park a nám. Míru, Poběžovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na patnáctou hodinu zve město spolu s městským kulturním a informačním střediskem ke slavnostnímu setkání u Stromu Olgy Havlové, který byl vysazen 27. června 2018 v poběžovickém zámeckém parku. Bezprostředně na slavnostní setkání naváže vernisáž výstavy se stručným, ale zcela výstižným pojmenováním „Olga Havlová“. Až do 28. září jsou vyhrazeny pro výstavu rekonstruované prostory v budově na náměstí Míru 55. Přístupná bude za dobrovolné vstupné v otevírací době městského kulturního a informačního střediska.

KLATOVSKO

Pohádkový les ve Štěpánovicích

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: start od hasičské zbrojnice ve Štěpánovicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pro děti jsou přichystána různá stanoviště, kde na ně čekají pohádkové i jiné postavy, různá překvapení a úkoly. V posledních letech mohli kluci a děvčata narazit na kouzelné houby, neodbytná klíšťata, antidopingovou kontrolu, ale samozřejmě i na klasiku typu vodník či loupežníci. Co je pro ně přichystáno letos, pochopitelně neprozradíme, odtajnit můžeme pouze název letošního ročníku, který je Z pohádky do pohádky.

Peklo v pekle

Kdy: 2. září od 18.00

Kde: letní kino, Makov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Díky vedení obce Předslav bude Divadlo Bolešiny hrát v krásném areálu letního kina Makov v sobotu svoji novou komedii Peklo v pekle. Přijďte zapomenout na strasti a starosti těchto dnů, čeká vás smích, dobrá nálada a pobavení. I zpráva o počasí od sv. Petra je prý pohodová - bez deště a chladu. Za špatného počasí se nehraje.

Pocta českému Čtyřlístku

Kdy: 2. září od 10.00

Kde: Vlkonice, náves

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Obec Budětice ve spolupráci s Klubem vojenské historie Otaslavice zvou na odhalení pamětní desky „Pocta českému Čtyřlístku“ a válečnému letci 303. polské perutě RAF vlkonickému rodákovi Sgt. Matěji Pavlovičovi, který do takto přezdívané skupiny nerozlučných kamarádů patřil. Program zahájí mše u kapličky sv. Vojtěcha, následovat bude slavnostní odhalení pamětní desky. Po přestávce jsou připraveny tematické přednášky a od 14 hodin hudební odpoledne s kapelou Solovačka. V programu je rovněž výstava letadel Spitfire, výstava historické techniky, přelety letadel, dětský koutek, chybět nebude ani občerstvení.

Charleyova teta

Kdy: 2. září od 17.30

Kde: přírodní amfiteátr U Skály, Břežany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Břežanský ochotnický spolek uvádí v přírodním amfiteátru v Břežanech klasickou komedii o dvou zamilovaných studentech a tetě, která (ne)přijela. Pro velký úspěch opakováno.

ROKYCANSKO

Slaví se výročí tratí

Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: Břasy, Radnice

Za kolik: v Břasích 100 a 50 korun

Proč přijít: Dvě kulatá železniční výročí se budou o víkendu slavit na Rokycansku. V Břasích to bude 160 let tratě z Chrástu. Na nádraží, fotbalovém hřišti a v areálu zahradní železnice se návštěvníci mohou těšit například na výstavu k historii tratě, parní kočár, historická auta a motocykly a vojenskou a hasičskou techniku. Podobný program bude připravený i na nádraží v Radnicích, kde se bude slavit 130 let tratě Stupno – Radnice. V obou místech oslav bude možné se svézt historickým vlakem, v Břasích bude připravena také okružní jízda historickým autobusem Škoda 706 RTO.

říznivci letectví si dají sraz v Rokycanech

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: letiště Rokycany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Letiště nad Rokycany bude v sobotu patřit 22. sletu ultralehkých strojů s podtitulkem Memoriál Míry Forejta. Dorazí dopoledne ze všech koutů České republiky a ve 14 hodin startuje lákavý program. Nabídne seskok parašutistů, prohlídku dvojplošníku An – 2, prezentaci rokycanských modelářů a večer posezení na letišti s hudbou. Návštěvu letiště lze spojit s prohlídkou výstavy Křídla Rokycan v Muzeu dr. Horáka.

TACHOVSKO

Stříbrská bestie se vrací na scénu

Kdy: neděle 3. září od 11.45

Kde: Terén sv. Petra, Stříbro

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Terén sv. Petra se chystá na pátý závod HT WOOD Mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu. Zájemci z řad diváků mohou dorazit již na dopolední program. Kvalifikační tréninky se pojedou už od 9.30. Před polednem se stihne ještě 1. jízda kategorie 85 ccm, hlavní blok soutěžních jízd začne ve 13.00. Pokud půjde vše podle plánu, do poslední jízdy třídy MX1 nastoupí jezdci v 17.15. Po každé z druhých jízd bude bezprostředně následovat ceremoniál vyhlášení vítězů. Sběratelé podpisů se mohou těšit na autogramiádu některých jezdců během polední přestávky.

Černošín 150 let městem

Kdy: sobota 2. září od 12.00

Kde: Dolní náměstí 1. máje, Černošín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci oslav 150 let města Černošín je připraven bohatý program. Těšit se můžete na průvod městem za doprovodu dechové kapely Amatovka, mažoretek a Sboru ostrostřelců ze Stříbra, koncerty kapel Juvenka, Cop, Roxette revival a Olympic revival z Domažlic. Zabaví se i děti s divadlem Jitule a Dadule. Bude pokřtěna kniha Miroslava Cvrka. Na závěr večera je připravena Hellfire – ohnivá show.

Studánecká staročeská konopická

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: kulturní dům, Studánka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Všeobecné veselí vypukne 2. září ve 14 hodin u kulturního domu ve Studánce. A bude na co se dívat! Krojovaný průvod čtyřiceti zpívajících žen a dívek za hudebního doprovodu Chodovarky a s koňským povozem projde vesnicí. Dohazovač najde pro Konopičku toho pravého. Občerstvení čeká účastníky během průvodu i po svatebním obřadu a vydražení máječku. Od 19 hodin začne v kulturním domu veselice. K tanci a poslechu akcí provedou Tachovský Kolowrátek, Sebranka a Duo Anyway.

Chovatelský trh

Kdy: sobota 2. září od 8.00

Kde: chovatelský areál Stříbro

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Od 8 do 11 hodin mohou zájemci nabídnout k prodeji chovatelské přebytky (králíci, holubi, drůbež, okrasné ptactvo, med, vejce, medovina, krmení apod.).