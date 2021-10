Tento víkend přinese opět řadu zajímavých akcí. Některé z nich jsme pro vás vybrali. Napříč západními Čechy se tak můžete inspirovat našimi tipy.

Trolejbusové oslavy chystají v Plzni. | Foto: PMDP

Plzeňský kraj

V Plzni se chystají trolejbusové oslavy

Velkolepé oslavy výročí 85 let od zahájení výroby trolejbusů a 80 let od začátku jejich provozu v Plzni se chystají na sobotu 2. října. Na programu, který bude v areálu DEPO2015 připravený od 10 do 18 hodin, budou k vidění provozní, historické i technologické vozy, výstava k historii výroby a provozu trolejbusů v Plzni nebo soutěže pro děti. Program v Depu doplní také řada přednášek k hromadné dopravě v Plzni, včetně představení dvou knih ke zmíněným výročím. Ty budou ve 12.30 také pokřtěny. Obě budou na místě také v prodeji, stejně jako Trolejbusácké pohádky pro děti. Celý program v Depu je zdarma.