Terazky se vrací na zámek Zelená Hora

Kde: zámek Zelená Hora, Nepomuk

Kdy: sobota a neděle, 10 - 19 hod., od příštího víkendu i v pátek

Za kolik: slavnostní zahájení 450 Kč, jinak 250 - 350 Kč, děti 100 Kč

Černí baroni v Nepomuku aneb Terazky se vrací. To je název filmové expozice na zámku Zelená Hora u Nepomuku, která se veřejnosti otevře tuto sobotu. Až do konce srpna si mohou zájemci každý pátek, sobotu a neděli prohlédnout exteriéry a interiéry zámku, ve kterých se natáčela oblíbená komedie Černí baroni.

„Slavnostní zahájení bude tuto sobotu od 15 hodin. Účast přislíbili Václav Vydra (známá postava vojína Šternberka), Hana Čížková (servírka Magda) a další známé herecké tváře. Program bude moderovat Monika Leová z TV Prima a v 18 hodin se můžete těšit na koncert Petra Koláře,“ zve návštěvníky autor celého projektu Martin Mitva Lukeš.

Zájemci si kromě samotného zámku mohou prohlédnout i jeho okolí. Využít k tomu mohou koňské povozy. Jeden z nich bude v pravidelných intervalech vyvážet návštěvníky z parkoviště k samotnému zámku. „Druhá trasa je dlouhá devět kilometrů a vede okolím Nepomucka, Kláštera a dalšími místy, kde se film natáčel,“ dodává Martin Mitva Lukeš.

Filmová expozice na zámku Zelená Hora bude otevřená vždy od pátku až do neděle od 10 do 19 hodin, a to až do 30. srpna. O víkendech se můžete těšit i na spoustu doprovodných akcí. Program organizátoři pravidelně aktualizují na webových stránkách www.cernibaroni.cz

V pátek večer se otevřou kostely

Kde: kostely zapojené do akce

Kdy: pátek 12. června, dle programu

Za kolik: zdarma



Sedmatřicet kostelů se zapojí na Plzeňsku do letošní Noci kostelů. Lidé budou mít v pátek večer na výběr z mnoha různorodých akcí, volných i komentovaných prohlídek, hudebních vystoupení, divadla nebo výstav. Podrobné informace k programu najdete na nockostelu.cz.

Zdroj: Youtube

Rock In Plzeň zahájí Horkýže Slíže a o den později Gaia Mesiah

Kde: areál DEPO2015, začátek v 19.30 hod.

Kdy: pátek 12. a sobota 13. června

Za kolik: v pátek 390 Kč, v sobotu 379 Kč, děti do 12 let 195 Kč

První z koncertů Rock In Plzeň odehraje v areálu DEPO 2015 v pátek od 19.30 slovenská kapela Horkýže Slíže. V sobotu vystoupí Gaia Mesiah a Hentai Corporation. Vstupenky v omezeném počtu jsou v prodeji pouze na ticketstream.cz.

Industry Open startuje s drony a vycházkou

Kde: Garáž SIT, Cukrovarská 20, vycházka Zborovská 90

Kdy: sobota a neděle, 13 – 17 hod., vycházka v sobotu od 10 hod.

Za kolik: zdarma, vycházka 70 Kč



Dvěma akcemi odstartuje v sobotu festival Industry Open, který otevírá zájemcům nejen technické památky po celém kraji. V sobotu a v neděli tak můžete od 13 do 17 hodin navštívit Garáž SIT Portu Správy informačních technologií města Plzně v Cukrovarské ulici 20 a užít si program plný technologických vychytávek a dronů. Vstup je zdarma. Poznat průmyslové stavby v Doudlevcích můžete během sobotní komentované vycházky, která začíná v 10 hodin ve Zborovské 90, vstupenka za 70 Kč je v prodeji na webu plzenskavstupenka.cz. Více informací na industryopen.cz.

V Přešticích se pojede Talent Cup

Kde: areál VČAS Prior v Přešticích

Kdy: neděle 14. června, start první kategorie v 11:20 hod.

Za kolik: startovné pro starší věkové kategorie 100 Kč



Cyklistický oddíl COPR Přeštice pořádá třetí pokračování letošního Talent Cupu. V závodě mohou změřit síly účastníci od nejmenších dětí na odrážedlech až po čtrnáctileté na horských kolech. Prezentace účastníků od 10 hodin, nejpozději půl hodiny před startem kategorie. Přihlášení je možné pouze online a platba startovného převodem na účet! Podrobnosti najdete na talentcup.cz.

ZOO trhy se vracejí

Kde: Aktivity centrum Krašovská 30, Plzeň

Kdy: sobota 13. června, 9 – 12 hod.

Za kolik: 30 Kč



Poprvé po koronaviru se vrací oblíbené Z00 trhy v Aktivity centru v Krašovské. Nabízejí prodej, nákup, výměnu terarijních zvířat a exotických rostlin, chovatelských pomůcek, krmiva a literatury. K dispozici je zdarma také veterinární poradna.

Ve Spáleném Poříčí připravili soutěž pro děti

Kde: Spálené Poříčí, Štíkovská ulice, u čističky

Kdy: sobota 13. června, od 14 hod.



Soutěž na nové cyklostezce připravil ve spolupráci s městem Sokol Spálené Poříčí. Je určena pro děti na kolech, koloběžkách i odrážedlech, síly změří ve svých dovednostech při jízdě přes překážky.

Do Dobřan přijede pouť

Kde: Dobřany, na „Žabáku“, Školní ulice

Kdy: pátek až neděle, v pátek začátek v 15.00 hod., v sobotu a v neděli v 10.00 hod.



Třídenní pouť se bude konat o víkendu v Dobřanech. Stánky a pouťové atrakce budou umístěny v lokalitě na „Žabáku“. V pátek navíc návštěvníky potěší až čtyřicetiprocentní sleva na všechny atrakce.

Hrady na Klatovsku připravily speciální prohlídky

Kde: Kašperk, Velhartice, Rabí

Kdy: sobota a neděle od 10 do 17 hodin



Nenechte si ujít Dny šumavského trojhradí. Společná akce hradů Kašperk, Velhartice a Rabí se uskuteční tuto sobotu a neděli vždy od 10 do 17 hodin. Na každém z hradů bude k vidění expozice věnující se stavebnímu vývoji a obnově památek. Součástí akce budou i speciální prohlídky. Nad hrady zavlaje také prapor trojhradí se třemi spojenými štíty.