Evropský den sousedů zabere celý víkend

Kdy: pátek až neděle

Kde: různá místa v Plzni

Za kolik: vstupné na nedělní komentované procházky 70 Kč, jinak vše zdarma

Opět po roce se v Plzni uskuteční Evropský den sousedů. V pátek a v sobotu můžete navštívit různé akce v okolí čtyř programových ohnisek. V pátek je to program v Luftově zahradě a bleší trh centra Uzlík v DEPO2015, v sobotu pak program u centra Totem na Lochotíně či opravárna v DEPO2015, akci na téma Dne zdraví s názvem Rytíř zdraví vítězí nad každou nemocí připravil na Husově náměstí spolek Blízký soused.

Večer Den sousedů nabídne sousedské večeře, do kterých se letos zapojilo 1200 sousedů na čtyřiceti adresách. "Ve srovnání s ostatními ročníky se sice registrovalo zhruba tři čtvrtě adres, většinou se ale jedná o menší skupiny než v minulých letech. Těší nás, že i přes neobvyklou situaci a posun termínu mají lidé stále chuť se setkávat a Evropský den sousedů se stal součástí jejich diáře," uvedla Soňa Rychlíková, hlavní produkční projektu.

V neděli program završí komentované prohlídky, například Doubravka kolébkou plzeňského průmyslu nebo Pražské stopy v Plzni. Více informací na evropskydensousedu.cz.

Jídlo, víno a poezie na Kozlu

Kdy: neděle 10 - 18 hodin, Slam poetry 18 - 21 hodin

Kde: zámek Kozel

Za kolik: Na festival vína a jídla vstup zdarma, degustační sklenice 50 Kč, Vstupné na Slam poetry 150 Kč



Druhý ročník gastronomického festivalu nabídne sekci pro vinaře a dvacet stánků a food trucků s různorodými pokrmy a delikatesami. Zájemci se budou moci zúčastnit i řízené degustace vína v prostorách výstavního salonku pod vedením zkušeného sommeliera, samozřejmostí je možnost komentovaných prohlídek zámku. Na gastronomickou akci pak naváže básnická soutěž Slam poetry, zúčastní se jí například mistr ČR 2017 Dr. Filipitch, mistr ČR 2014 Anatol Svahilec, plzeňská legenda Mručivák či téměř domácí Pangumpán.

X-Cover zahraje u Anděla

Kdy: pátek v 19.30 hodin

Kde: Andělský dvorek, Bezručova ul.

Za kolik: 150 Kč předprodej, 200 Kč na místě



V pátek večer zahraje na dvorku plzeňského klubu Anděl skupina X-Cover. Předprodej vstupenek probíhá na smsticket.cz.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos přichystalo komentované prohlídky města plzeňské Informační centrum. O tomto víkendu je na výběr hned ze tří témat. V pátek od 17 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně, v sobotu od 17 a 19 hodin a v neděli od 16 hodin Báje a pověsti plzeňské. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.

V Losiné připravili traktoriádu

Kdy: sobota v 11.00 hodin

Kde: Losiná, pod čističkou

Za kolik: dobrovolné vstupné



Traktorteam Losiná připravil na sobotu traktoriádu. Začátek je v 11 hodin, přejímka strojů o dvě hodiny dříve. Více na traktorteamlosina.cz.

Letní scéna ve Štruncových sadech startuje

Kdy: pátek až neděle

Kde: Letní scéna ve Štruncových sadech, Plzeň

Za kolik: 280 – 390 Kč, dle koncertu



Třemi koncerty zahájí program Letní scéna v plzeňských Štruncových sadech. V pátek vystoupí David Stypka, v sobotu Fast Food Orchestra a v neděli Slza s akustickým koncertem. Začátky vždy v 18.30 hodin. Předprodej vstupenek na plzenskavstupenka.cz.

V Městě Touškově bude pouť

Kdy: pátek až neděle

Kde: Město Touškov

Za kolik: různá cena



Od pátku do neděle se v Městě Touškově koná na Dolním náměstí pouť. V rámci doprovodného programu odehraje divadelní soubor Dráček v sobotu od 15 hodin v Kulturním centru Města Touškova pohádku O Budulínkovi. V sobotu od 20 hodin vystoupí na hřišti TJ Sokol Anakonda Benda. V neděli se pak od 14 hodin uskuteční komentovaná vycházka po okolí města Za příběhy 20. století. Sraz u křížku na cestě do Kumberka.

Léto v Křimicích pokračuje v zámeckém parku

Kdy: pátek a sobota ve 21.30 hodin

Kde: Křimice, letní kino v zámeckém parku

Za kolik: neuvedeno



Dvěma českými filmy pokračuje o víkendu Křimické kulturní léto. V pátek se bude v letním kině v zámeckém parku promítat pohádka Zakleté pírko a v sobotu komedie Vlastníci.

Industry Open zve do Prazdroje a do muzea dvoutaktů

Kdy: sobota, neděle

Kde: areál Plzeňského Prazdroje, muzeum dvoutaktů v Lobzích

Za kolik: Prazdroj - 250 Kč (přes prazdrojvisit.cz), muzeum dvoutaktů – 80 Kč (přes plzenskavstupenka.cz)



Festival pro příznivce technických památek Industry Open zve opět na komentované prohlídky do Prazdroje (sobota 11.30, 13.30 a 15.30), v neděli pak letos poprvé i do mueza dvoutaktů v Lobzích na Rolnickém náměstí (neděl 17 hodin).

Synagogou budou znít rytmy tanga

Kdy: neděle ve 20 hodin

Kde: Stará synagoga v Plzni

Za kolik: 590 – 790 Kč



Ve znamení tanga se jmenuje koncert, který v neděli odehrají jeden z nejvýznamnějších českých houslistů Jaroslav Svěcený společně s mistrem hry na akordeon Ladislavem Horákem v plzeňské staré synagoze. Společně zahrají nejznámější tanga a jižanské rytmy Astora Piazzolly, Richarda Galliana, Gorky Hermosy a dalších.

Mykologové zvou na výstavu hub

Kdy: pátek 10 – 18 hodin, sobota 9 – 12 hodin

Kde: Arboretum Sofronka, Bolevec

Za kolik: dobrovolné vstupné

Dvoudenní výstavu hub připravil Mykologický klub Plzeň se Správou veřejného statku města Plzně. Koná se v Arboretu Sofronka v Bolevci v pátek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Odborníci zájemcům na místě pomohou i s určením hub, vstupné je dobrovolné.

Na zámek se vrací služebnictvo

Kdy: pátek a sobota večer

Kde: zámek Manětín

Za kolik: základní vstupné 180 Kč



Netradiční večerní prohlídky s oživlým služebnictvem připravili pro návštěvníky na zámku Manětíně. V pátek a v sobotu provedou zámkem zdejší pradlenka či rozverný kuchtík. Vstupenky je možné rezervovat elektronicky či na telefonním čísle 373 392 283.

V Kralovicích mají slavnosti

Kdy: pátek a sobota

Kde: Kralovice, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma

V pátek večer zahájí Kralovické slavnosti na na Masarykově náměstí od 20.30 hod. skupina Brutus, v sobotu je od 11 hodin připravený další kulturní program s kreativním a zábavným odpolednem pro děti. Součástí slavností jsou i sobotní trhy na náměstí Osvobození a po celý víkend až do neděle pouťové atrakce na parkovišti.

Školáci se mohou se školou rozloučit v zoo

Kdy: sobota 10 - 17 hodin

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: dospělí 170 Kč, děti 120 Kč, rodinné vstupné 550 Kč (vstup do zoo)



Plzeňská zoologická zahrada připravila další akci pro školáky. Na acki Adie školo - světadíly za zvířaty mohou od 10 do 17 hodin zabojovat o ceny v cestovatelské soutěži.