Hudba v synagogách začíná v Kasejovicích

Kdy: 2. srpna od 17 hodin

Kde: synagoga v Kasejovicích

Za kolik: 80 Kč

Již po devatenácté se rozezní synagogy v Plzeňském kraji hudbou. Koncerty festivalu „Hudba v synagogách plzeňského regionu“ se uskuteční v neděli v Kasejovicích, další pak v Hartmanicích, Kdyni, Plzni, Kdyni a na závěr v bavorském Flossu. „Dramaturgie koncertů se letos zaměřuje na netradiční nástrojové spojení. Uslyšíme například kontrabas s houslemi a zpěvem, duo violoncell, houslové trio či dechový soubor s dvěma klarinety a fagotem,“ říká za pořadatelský Spolek pro hudbu v synagogách Miroslav Vilímec. Jedním z vrcholů cyklu bude 8. září v plzeňské Staré synagoze, kde zazní akordeon v kombinaci s houslemi. Akordeon, v součinnosti s malým smyčcovým souborem, převezme také klavírní part Dvořákových Bagatel, což vytvoří přechod k plnému smyčcovému zvuku. Soubor Harmonia Praga ho následně uplatní pro provedení skladby Hymnus od významného plzeňského skladatele Karla Pexidra. „Kouzlo starých židovských památek a vynikající akustika těchto prostor přinesou posluchačům opět bohaté umělecké zážitky,“ dodává Vilímec.



Festival otevře koncert v Kasejovicích už tuto neděli 2. 8. v 17 hodin , kde se představí dechový soubor Pražské Mozartovo Trio (dva klarinety a fagot) s houslistou Miroslavem Vilímcem. Zazní skladby od F. Mendelssohna, F. Handla, W. A. Mozarta a dalších. Vstupenky budou v prodeji na místě hodinu před koncertem, rezervace na telefonním čísle 777 317 186.

Industry Open vyrazí na kolech kolem Radbuzy

Kdy: 1. srpna od 10 hodin

Kde: sraz u Tyršova mostu

Za kolik: 70 Kč



Festival prohlídek industriálních památek tentokrát připravil cyklovyjížďku Industriál podél Radbuzy. Výlet po obou březích řeky přiblíží účastníkům průmyslové podniky a technické stavby, které v její blízkosti vznikaly od druhé poloviny 19. století. Na trase vedoucí od Tyršova mostu po soutok Radbuzy a Mže nebudou chybět rozlehlé areály někdejších Spojených strojíren, plzeňské papírny, depa či pivovaru a další.

Filmové večery na náplavce zahájí Samotáři

Kdy: 1. srpna od 21 hodin

Kde: náplavka na Radbuze v Plzni, Anglické nábřeží

Za kolik: zdarma



První z Filmových večerů na náplavce se uskuteční tuto sobotu. Od 21 hodin tam můžete zhlédnout obnovenou premiéru oblíbené komedie Samotáři s Jiřím Macháčkem, Ivanem Trojanem a dalšími.

Sekáči změří síly v Železném Újezdě

Kdy: 1. srpna od 13 hodin

Kde: Železný Újezd

Za kolik: zdarma



Zemědělské družstvo v Železném Újezdě pořádá v sobotu čtvrtý ročník soutěže Železný sekáč – mistrovství republiky v kosení otav. Vedle souteže je připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, k tanci a poslechu zahraje skupina Avangers.

Výlet po trati do Kralovic historickým vlakem

Kdy: 1. srpna v 10.40 hodin

Kde: Lužná u Rakovníka - Kralovice

Za kolik: neuvedeno

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka zvou na výlet po trati z Lužné u Rakovníka do Kralovic, který se koná v sobotu od 10.40 hod., kdy odjíždí historický vlak tažený motorovou lokomotivou T 435.0 "Hektor" z Lužné u Rakovníka. Na nádraží v Kralovicích bude připravena výstava o historii trati Rakovník – Mladotice a veřejnost bude dále seznámena s projektem na prodloužení trati z Kralovic do Mariánské Týnice. V tento den poskytne Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici snížené vstupné účastníkům akce, kteří v pokladně muzea předloží jízdenku z vlaku. Předprodej jízdenek na všech pokladnách a na e-shopu ČD. Doprodej jízdenek ve vlaku.

Vlakem za stopami po těžbě uhlí do Radnic

Kdy: 1. srpna

Kde: Radnice

Za kolik: neuvedeno



Iron Monument CLub společně se Západní dráhou pořádají vyjížďku historickým vlakem z Rokycan do Radnic za těžbou uhlí. Vlak, z bezpečnostních důvodů tažený dieselovou lokomotivou, vyjíždí z Rokycan ve 14.07 hod., zpáteční spoj vyjíždí z Radnic v 17.04 hod. a jede až do Plzně. Na programu akce je výstava Hornického historického spolku Západočeských uhlemých dolů a přednáška o těžbě černého uhlí na Radnicku. Prodej jízdenek jen ve vlaku. Více na www.imcplzen.cz.

Archeologické léto zve k Borku a do Olšanského polesí

Kdy: 1. srpna od 10 hodin a 2. srpna od 13.30 hodin

Kde: dle výběru

Za kolik: zdarma



Archeologický ústav Akademie věd ČR pořádá ve spolupráci s místními organizacemi v rámci akce Archeologické léto procházky po různých místech po republice, např. zaniklých vesnicích zříceninách či středověkých hradištích. Na Plzeňsku se o tomto víkendu bude konat v sobotu vycházka na místo zaniklé vesnice Borek nedaleko Plzně a v neděli do Olšanského polesí. Akce je bezplatná, je však nutné si prohlídku rezervovat na stránkách Archeologického ústavu www.archeologickeleto.cz, kde zjisíte i více informací.

V Dolním Hradišti se chystá sraz

Kdy: 31. července – 2. srpna

Kde: Dolní Hradiště

Za kolik: 300 Kč v předprodeji, 500 Kč na místě



První celostátní setkání Hradišť se o víkendu uskuteční v Dolním Hradišti na severním Plzeňsku. Program je připraven od pátku až do neděle. Největším tahákem je sobotní vystoupení Hradišťanu s Jiřím Pavlicou, připraven je i program pro děti.

V Kyšicích bude druhý ročník K.A.FE

Kdy: 1. srpna od 16 hodin

Kde: náves Kyšice

Za kolik: zdarma

Druhý ročník Kyšického absurdního festivalu připravili na tuto sobotu v Kyšicích. Od 16 hodin vystoupí na návsi Rambanbám, Pearly Seconds, Mix Band, Bohunka Sommerová a Miro Bartoš. Vstup na festival je zdarma.

Procházky uměním pokračují v Březíně

Kdy: 31. července od 18 hodin

Kde: kostel sv. Bartoloměje v Březíně

Za kolik: 200 Kč



V dalším pokračování Procházek za uměním budou v pátek v Březíně hosty violistky Jitky Hosprové herečka Barbora Munzarová a akordeonista Ladislav Horák. Vedle příběhu Karolíny z Kokořova zazní opět skladby barokní i současné. Koncert pro Karolinu bude složen ze skladeb od A. Vivaldiho a A. Piazzolly, česká hudba bude zastoupena atraktivním jazzovým crossoverem.

Písničky Petra Nováka na Kozlu

Kdy: 1. srpna od 18 hodin

Kde: jízdárna zámku Kozel

Za kolik: 200 a 250 Kč

Nedožité 75. narozeniny Petra Nováka připomene recitál Petr Novák Forever: Klaunova zpověď. Písničky, které stále oslovují mnoho generací, tentokrát zazní v jízdárně zámku Kozel na Plzeňsku. Kromě skladeb v netradičních aranžích se během večera posluchači seznámí i se zpěvákovým životním příběhem.

Humor z Osvobozeného divadla v galerii

Kdy: 31. července od 18 hodin

Kde: Západočeská galerie Plzeň, Pražská ul. 13 - dvorek

Za kolik: neuvedeno



Moudří blázni aneb Humor z Osvobozeného divadla se jmenuje představení, se kterým v pátek vystoupí na dvorku Západočeské galerie v Pražské ulici 13 Poetické divadlo s klavírním doprovodem Ivany Janečkové a se zpěvem Hany Spinethové.

Klavírní pralinky v synagoze

Kdy: 2. srpna od 20 hodin

Kde: Stará synagoga v Plzni

Za kolik: 290 - 490 Kč



Ve Staré synagoze v Plzni se v neděli představí klavírista Matyáš Novák. V koncertě, který se měl původně konat 14. června, zazní skladby Ference Liszta, Frederica Chopina a dalších.

Filmové hrady a zámky začínají

Kdy: 31. července a 1. srpna od 21.15 hodin

Kde: Klenová

Za kolik: 140 Kč



První z filmových projekcí na hradech a zámcích v kraji, které připravil Festival Finále, se o víkendu uskuteční na Klenové. Diváci mohou přijít na nové české komedie, v pátek se promítá Bourák, v sobotu 3Bobule.

Víkend v Depu zahájí Baloňák a Rambanbám

Kdy: 31. července - 2. srpna

Kde: areál DEPO2015

Za kolik: zdarma



Víkend v Depu odstartují v pátek večer koncerty Baloňáku (začátek v 19 hodin), který hraje reggae, a ska punkového Rambanbámu (21 hodin). Na sobotu je od 18 hodin připravený už tradiční Gril&Bar, koktejl street foodu a DJs, v neděli od 15 hodin se pro děti chystají Indiánské příběhy, interaktivní pořad s písničkami a s prvky dramatické výchovy s původním scénářem a hudbou podle vyprávění kmene Abenakiů a Aleutů.

Do Křimic dorazí Semtex

Kdy: 1. srpna od 19.30 hodin

Kde: restaurace U Mže v Křimicích

Za kolik: 100 Kč



V restauraci U Mže v Křimicích vystoupí v sobotu nejlepší countrybrutaltechnofolková kapela na světě Semtex. Vstupenky lze koupit v předprodeji na místě, na smsticket.cz nebo přes SMS zprávu (více na faceboooku akce). Ke vstupence je pivo zdarma.

Pouťová zábava v Polánce

Kdy: 1. srpna od 20 hodin

Kde: Polánka u Kramolína

Za kolik: neuvedeno



V Polánce u Kramolína přichystali na sobotu u koupaliště pouťovou zábavu. Od 20 hodin zahraje k tanci a poslechu rock band Plán B. Vstupné na místě.

Ochotníci zahrají Dalskabáty

Kdy: 31. července od 20 hodin

Kde: Malá letní scéna Nepomuk

Za kolik: 100 Kč



Ochotnický divadelní spolek z Bolešin zahraje v pátek večer na letní scéně v Nepomuku známou hru Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert.

Extra Band revival vystoupí v Merklíně

Kdy: 31. července od 21 hodin

Kde: zámecký park v Merklíně

Za kolik: neuvedeno



Páteční večer v Merklíně bude patřit rockové zábavě. Od 21 hodin tam zahraje Extra Band revival.

V Čižicích zahraje Brutus

Kdy: 31. července od 21 hodin

Kde: parket Čižice

Za kolik: neuvedeno



Čižické hudební léto pokračuje v pátek od 21 hodin vystoupením skupiny Brutus.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze tří témat. V pátek od 17 hodin Báje a pověsti plzeňské, v sobotu od 17 a 19 hodin a také v neděli od 16 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.