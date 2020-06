Hlavním tématem letošního ročníku festivalu Future Gate je svoboda zobrazená prostřednictvím kyberpunku, populárního subžánru sci-fi. „Kyberpunková kultura ve filmové produkci nastavuje zrcadlo moderní společnosti. Technika zde není využívána ku prospěchu jedinců, ale často zneužívána ke kontrole obyvatel, udržení a rozdělení moci, tedy omezení osobní či společenské svobody," přiblížuje pořadatel festivalu Filip Schauer.

"Současný svět se cyberpunku začíná nepříjemně podobat. Punku sice ubylo, zato kybernetická dystopie se zdá být na dohled. Neuronové sítě, které o nás vědí víc, než my sami, fake news, kamery rozpoznávající vaše obličeje, válčící drony, nadnárodní korporace nemilosrdně drancující planetu i společnost působí jako temné mraky na obzoru. Co se ale nám zdá jako blížící se hrozba, to již někteří lidé žijí," píše se k tématu na webu festivalu.

Dvoudenní akce přinese divákům novinky Blood Machines a Kulky spravedlnosti, japonskou animé legendu Ghost in the Shell: Innocent, kultovní kyberpunkový film Tetsuo i krátké sci-fi filmy.

Vedle filmů je připraven i tematický doprovodný program. V předsálí DEPO2015 bude k vidění výstava dvou předních českých komiksových umělců Jonáše Ledeckého a Michala Suchánka. Výstava je také obohacena o virtuální prvky. Obří kyberpunkovou fotostěnu, která zájemce vizuálně pomyslně přenese do budoucnosti, pak připravil Zdeněk Žirovnický.

Program festivalu v DEPO2015 - pátek, 17.30: Krátké sci-fi filmy od iShorts, 19.30: Kulky spravedlnosti, 21.00: Blood Machines, sobota, 18.00: Ghost in the Shell: Innocence, 20.00: Tetsuo.

Plzeň se připojila k Víkendu otevřených zahrad

Kdy: sobota a neděle, 6. a 7. června

Kde: různá místa v Plzni a okolí

Za kolik: zdarma



K Víkendu otevřených zahrad, který se uskuteční v celé České republice, se připojila i Plzeň. V sobotu a v neděli jste zváni k návštěvě Luftovy zahrady, Hřbitova Všech svatých na Roudné a Vodní zahrady pod hrází Velkého Boleveckého rybníka. Luftova zahrada v Doudlevcích u Tyršova mostu v ulici Za Rybárnou 110 bude otevřena v sobotu i v neděli od 9 do 17 hodin. „Po oba dny se tam budou konat komentované prohlídky vždy v 10 a ve 14 hodin. Návštěvníky čekají i ukázky včelařství a minivýstava kaktusů,“ přiblížil technický náměstek Pavel Šindelář. Vodní zahrada pod hrází Velkého Boleveckého rybníka se pro veřejnost otevře v sobotu od 9 do 16 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Komentované prohlídky zahrady s doprovodným programem se konají v sobotu v 9, 11, 13 a v 15 hodin, v neděli pak ve 13 a 15 hodin. Hřbitov Všech svatých na Roudné v ulici Pod Všemi svatými bude možné navštívit v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin. Hřbitov má opravenou obvodovou zeď, márnici, centrální kříž, oživenou a upravenou zeleň a restaurované významné hrobky a náhrobky. V Plzni bude o víkendu zpřístupněno ještě několik dalších objektů, například Meditační zahrada Památník obětem zla v Doudlevcích, zahrada Gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí či přírodní školní zahrada ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči na Doubravce. Podrobný program Víkendu otevřených zahrad pro celou Českou republiku je uveden na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Útulek slaví výročí

Kdy: sobota, 6. června od 14.00

Kde: psí útulek Storgé v Borovně

Za kolik: zdarma



Psí útulek Storgé v Borovně slaví 5 let od svého založení. U této příležitosti uspořádala organizace grilování a posezení v sobotu 6. června. Akce se bude konat od 14 hodin. V případě, že byste chtěli přinést nějaký dárek, útulek ocení pamlsky pro psy, prací gely a dezinfekční prostředky. Posezení bude v areálu útulku.

Knihovna připravila stopovačku pro děti

Kdy: sobota 6. června od 10 hodin

Kde: Číčov

Za kolik: zdarma



V okrese Plzeň-jih se bude v sobotu konat stopovačka pro velké i malé děti. Pořádá ji knihovna v obci Číčov. Trasa povede místním lesem Bojovka až na Míšov. Akce začíná v 10:00 a předběžný konec se očekává ve 14:00.

Projeďte se na koloběžce

Kdy: pátek, 5. června od 13.30 do 15.30

Kde: informace při rezervaci

Za kolik: 90 Kč



Bolevecká pobočka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM připravila na pátek další TOTEMové koloběžkování. Vyražte si společně projet pěknou trasu a užít si čas venku pohybem se stejně naladěnými lidmi. Jednorázová vyjížďka s lektorem zahrnuje zapůjčení koloběžky a helmy. Doporučuje se pohodlná sportovní obuv a batoh s pitím. Nutná rezervace na rezervace@totemplzen.cz nebo telefonních číslech 377 260 425 a 777 343 580.

Extra Band Revival zahraje v Ledcích

Kdy: sobota 6. června od 21 hodin

Kde: parket u fotbalového hřiště



První vystoupení po přestávce odehraje v sobotu v Ledcích oblíbený Extra Band Revival. Konec je naplánován na hodinu po půlnoci.