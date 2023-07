Tento víkend nabídne především festival Pekelný ostrvo v Holýšově či velkou pouť v Klatovech. Pro zájemce o dopravu se pak otevře muzeum ve Strašicích.

Festival Pekelný ostrov se letos v Holýšově uskuteční od 6. do 8. července. | Foto: se svolením ArtFull

PLZEŇSKO

Pekelný ostrov nabídne punk i tvrdý metal

Kdy: pátek 7. a sobota 8. července

Kde: Holýšov

Za kolik: 1490 korun

Proč přijít: Festival Pekelný ostrov letos slaví deset let a v Holýšově se na největším rockovém festivalu během dvou dní představí více než dvě desítky kapel. Zahrají například Tři sestry, Dymytry, Debustrol, ale i Ivan Mládek s jeho Banjo Bandem.

Bluďte si v kukuřici u Šťáhlav

Kdy: Dle provozní doby

Kde: Šťáhlavy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Pokud vás baví bloudit, je pro vás ideálním cílem kukuřičné bludiště. Jedno takové, již otevřené, najdete v obci Šťáhlavy nedaleko lesního zámku Kozel. Bloudit budete na ploše 2,5 ha a ujít zde můžete až 4 km, takže si vyhraďte alespoň 2 hodiny času. Do bludiště můžete s kočárky i s pejsky na vodítku. Více na www.kukuricaci.cz.

Na náplavce pokračuje festival

Kdy: neděle 9. července od od 17.00

Kde: náplavka na Radbuze, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na náplavce u řeky v centru města pokračuje festival Náplavka na Radbuze. V neděli se můžete těšit na otevřený taneční jam, na kterém zahraje DJ a proběhne krátký workshop pouličních a klubových tanečních stylů s lektorkami.

Riegrovka dál hraje

Kdy: pátek 7. a sobota 8. července od 18.30

Kde: Riegrova ulice v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Riegrova ulice v centru města se před několika lety stala pěší zónou a od té doby se proměnila v jednu z nejpříjemnějších ulic v Plzni. Aby vaše návštěva byla ještě příjemnější, připravili pro vás místní restauratéři koncertní šnůru hudebních vystoupení nadaných buskerů, kteří vám zpříjemní víkendové večery zatímco budete sedět na večeři anebo na pivku s přáteli. Hudba bude znít ulicí vždy v pátek a v sobotu od 18.30 do 21.30 hodin.

Na letní scéně zahraje V3Ska

Kdy: pátek 7. července od 21.00

Kde: Nepomuk

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Program na Malé letmí scéně v Nepomuku tentokrát přinese hudbu v rytmu ska. Od 21 hodin tam zahraje oblíbená kapela V3Ska, která vznikla v roce 2002 ve Stodě na Plzeňsku.

DOMAŽLICKO

Pohádkový les

Kdy: sobota 8. července od 10.00

Kde: zámecký park, Horšovský Týn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Státní hrad a zámek Horšovský Týn a Rodinné centrum Myška Lola zvou vás a vaše děti na procházku pohádkovým lesem do zámeckého parku. Na nádvoří zámku bude připraveno i Divadlo Pohádka.

Filmové léto – Kinematograf bratří Čadíků

Kdy: od pátku 7. července do pondělí 10. července od 21.30

Kde: u městské stodoly, Bělá nad Radbuzou

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Promítání pod širým nebem je díky Kinematografu bratří Čadíků připraveno po čtyři dny u městské stodoly v Bělé nad Radbuzou. V pátek se můžete těšit na pohádku Princ Mamánek, v sobotu je na programu komedie Buď chlap. I neděle a pondělí budou patřit komediím. Nejprve to bude Střídavka a promítání zakončí Přání k narozeninám. Občerstvení po dobu promítání je zajištěno.

Letní kino ve Staňkově

Kdy: do neděle 9. července od 22.00

Kde: fotbalové hřiště Staňkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Staňkovské fotbalové hřiště se promění do neděle 9. července v kino. Letní kino tady využije úspěšného českého projektu Kino na kolečkách, takže v pěti dnech vždy od 22 hodin můžete zhlédnout pět nových filmů z let 2022 a 2023 v „Letním kině na kolečkách“. Promítání zahájila ve středu Princezna zakletá v čase 2. Ve čtvrtek je na programu americká romantická komedie Vstupenka do ráje, v pátek Ostrov a v sobotu Top Gun: Maverick. V neděli zakončí Letní kino na kolečkách film Přání k narozeninám. Nezapomeňte si vzít deku s sebou, je připraveno piknikové sezení.

KLATOVSKO

Věra Martinová a skupina Meritum

Kdy: sobota 8. července od 19.30

Kde: ve stodole na návsi, Annín

Za kolik: od 450 korun

Proč přijít: „První dáma české country“ Věra Martinová zahraje a zazpívá společně s doprovodnou kapelou Meritum ve starobylé stodole na návsi v Anníně. A to v rámci slavnostního zahájení turistické sezóny na Annínsku. Těšit se můžete na známé písně Až na vrcholky hor, Malý dům nad skálou a další skladby včetně nových. Majitel vstupenky si může zdarma prohlédnout annínské korunovační klenoty ze skla. V ceně welcome drink, prohlídka sklářské kaple s annínskými korunovačními klenoty v sobotu 8. 7. po skončení koncertu nebo v neděli 9. 7. v 11 hodin, malý dárek s motivem Annína.

Klatovská pouť

Kdy: do neděle 9. července

Kde: na různých místech Klatov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letošní Klatovskou pouť zahájil Předfestivalový večer MFF 2023 na nádvoří jezuitské koleje. Od čtvrtka budou na Erbenově náměstí připraveny pouťové atrakce, v pátek se přidá Staročeský jarmark. Užijete si i motoristickou pouť, spoustu muziky, Krajkářský den, program v Pavilonu skla, výstavu kaktusů, klatovských karafiátů… Program je pestrý a bohatý, podrobně ho najdete na stránkách města Klatovy.

Pojďte s námi za pohádkou na hrad Rabí

Kdy: pátek 7. července od 18.00

Kde: hrad Rabí

Za kolik: k sezení 230 a 180 korun, k stání 150 korun

Proč přijít: V rámci Letního divadelního festivalu Z pohádky do pohádky vás na hradě Rabí čeká muzikálová pohádka na motivy filmové předlohy s názvem Honza málem králem. Hraje DS Natalie Venturové. Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz, v SIRKUS Sušice a v pokladně hradu Rabí.

Krajem Vaška Karase z Cirkusu Humberto

Kdy: do 31. července, denně od 10.00 do 16.00

Kde: Muzeum Lamberské stezky, Žihobce

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Výstava poukazuje na místní fenomén tzv. světáctví… Světáci, to byli muži z vesnic od Strašína, přes Nezdice na Šumavě, Ostružno, Žihobce a další, které patřily do oblasti chudého Pošumaví. Proto odcházeli na sezónu k světoznámým cirkusům, aby si přivydělali na lepší živobytí, kterého se jim v tomto kraji nedostávalo. Životem Světáků se inspiroval Eduard Bass, který popisuje život malého Vaška Karase a jeho tatínka, kteří takto opustili pošumavskou vesničku a odešli k cirkusu. V Žihobcích jsou k vidění některé originální kostýmy z úspěšného seriálového zpracování Bassovy knihy Cirkus Humberto a současně je výstava doplněna o vzpomínky, informace a dobové fotografie místních Světáků.

ROKYCANSKO

Ve Strašicích se otevře Muzeum dopravy

Kdy: sobota 8. a neděle 9. července

Kde: Strašice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Muzeu dopravy ve Strašicích přichystalo třetí Víkend s bývalými plzeňskými autobusy. Několik vozidel, nyní v rukách soukromých sběratelů, bude v sobotu vystaveno vedle vozů ve vlastnictví spolku a bude s nimi možno svézt se po linkách strašické OHD. Jedním z autobusů bude v sobotu též zajištěno spojení z a do Plzně.

Umělkyně pořádá sympozium

Kdy: sobota 8. července

Kde: Břasy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Letní sympozium pořádá umělkyně Eva Roučka v galerii Ve stodole (Břasy 19). Oficiální zahájení je v sobotu 8. července od 17 hodin s výstavou originálních šperků, loutkovým divadlem i občerstvením. Projekt začal už 3. 7. a potrvá do 15. července. S tím, že účastníci se rozhodli instalovat svá díla do areálu Ultramarínky v Břasích.

TACHOVSKO

Kastelánské zámecké prohlídky

Kdy: pátek 7. července od 10.00

Kde: zámek Tachov

Za kolik: 130 korun, studenti, senioři 110 korun

Proč přijít: Pro období letních prázdnin připravují v tachovském zámku Kastelánské zámecké prohlídky. Dozvíte se mnohé o historii tachovského hradu a zámku, o starobylém, evropsky významném rodu Windischgrätzů, o dramatických dějinách zámku ve 20. století. A všemi komnatami vás současně provede kastelán Pavel Voltr. Rezervace vstupenek v pokladně.

Slap fest 2023

Kdy: sobota 8. července od 13.00

Kde: klášterní zahrada za Muzeem Českého lesa

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Zazní punk, hardcore, black, shoegaze, psychedelic, alternative whatever. Line-up: Gospel of the Future, Guantanamo party program, Lusky, Hyacinth, Trigger, Vole, Bruce nemá odpoledne čas, Lilixelbe, Bibione a Urban Sprawl. K dispozici bar, vegan food od tachovského Bistra u Píďalky, merch, distro. Připravena afterparty, možnost stanování v hlídaném areálu zdarma. Dobrovolná sbírka pro místní Psí útulek U Šmudliny.

František Skála – Barvy země

Kdy: do 17. září

Kde: kostel sv. Petra a Pavla, Planá

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: František Skála, známý převážně svými materiálovými objekty a instalacemi, prezentuje tentokrát svoji malířskou tvorbu. Obrazy vytvořené v posledních čtyřech letech jsou po studijních cestách do Kolumbie a Austrálie často ovlivněny skalním uměním – nejstaršími výtvarnými projevy na zemi. Jsou malovány převážně přírodními pigmenty, které si autor nasbíral v krajině.

Dětský den plný řemesel

Kdy: sobota 8. července

Kde: Sycherák, sraz u restaurace Dřevák

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zdejší spolek Sluníčka připravil pro nejmenší a jejich rodiče Dětský den plný řemesel. Pro účastníky procházky, kdy trasa povede kempem u rybníka, je připraveno deset stanovišť, kde se mohou děti seznámit s různými řemesly a na vlastní kůži ozkoušet, co která práce obnáší. Od 16 hodin se pak mohou všichni účastníci těšit na šermířské vystoupení. Po celou dobu trvání akce je připraveno bohaté občerstvení.