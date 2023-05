V tradiční rubrice Tipů na víkend tentokrát najdete koncert rockových hvězd v Plzni, muzea otevřená i ve večerních hodinách, začíná festival Náplavka k světu, který přinese i závod gumových kachniček. Konají se také festivaly věnované dobrému jídlu a pití a v Brnířově na Domažlicku se uskuteční velké setkání historických traktorů a veteránů

Výstava starých traktorů a veteránů v Brnířově. | Foto: Karel Fiala

PLZEŇSKO

Za Plazou zahrají přední rockové kapely

Kdy: pátek 26. května od 15.00

Kde: amfiteátr za OC Plaza, Plzeň

Za kolik: 890 korun

Proč přijít: Série koncertů Rock in Plzeň bude v pátek pokračovat druhým dílem. Za OC Plaza v Plzni tentokrát zahrají Doga, Walda Gang, Alkehol a Škwor.

Muzea se otevřou i večer

Kdy: pátek 26. května

Kde: různá místa

Za kolik: dle ceníku, často zdarma

Proč přijít: Speciální programy připravily na páteční večer muzea a galerie v rámci každoroční Muzejní noci. Západočeské muzeum v Plzni bude například otevřené do 23 hodin, před budovou drátenická dílna nebo ukázky vyšívání rybí šupinou. Pokud se vydáte do Muzea církevního umění, můžete se třeba zaposlouchat do dobové hudby v kapli svaté Barbory. Komentované večerní prohlídky připravilo i Pivovarské muzeum v Plzni, projí si přitom lze i historické podzemí. Informace o akcích v Plzni najdete například zde. V Mariánské Týnici pak bude kromě jiného možné od 20.30 hodin zhlédnout divadelní představení Metternich nežil jako mnich.

Na náměstí vystoupí buskeři

Kdy: pátek 26. května od 15.00

Kde: náměstí Republiky v Plzni

Za kolik: dobrovolné vstupné do klobouku

Proč přijít: Na náměstí Republiky se uskuteční druhá Busking party. Představí se šikovný kytarista Miroslav Čermák, Kateřina Karešová s kapelou, psychedelické country Atlantic Cable z Terešova!, Budulínek z Rokycan a na závěr instumentalista The Flamenco Thief z Anglie.

Evropský den sousedů má opět bohatý program

Kdy: 26. - 28. května

Kde: Plzeň a okolí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční komunitní akce Evropský den sousedů se koná od roku 2014, i letos proběhne opět poslední květnový víkend. V pátek a v sobotu nabídne program pro veřejnost v programových ohniscích, sobotní sousedské večeře i komentované procházky v průběhu neděle. Více na webu evropskydensousedu.cz.

Festival přinese závod gumových kachniček

Kdy: sobota 27. května od 13.00

Kde: náplavka na Radbuze v Plzni

Za kolik: startovné 100 korun za 1 kachničku

Proč přijít: Po zahajovacím večírku, který začne na soutoku řek Radbuzy a Mže v Plzni v pátek v 17 hodin, bude první akcí dalšího ročníku festivalu Náplavkana Radbuze v sobotu od 13 hodin benefiční závod gumových kachniček Plzeňská kachna aneb Děti pro děti. Výtěžek akce, kterou pořádá Lions Club Plzeň půjde na podporu nadaných dětí. Součástí akce je i doprovodný program.

Koná se festival nového divadla a performance

Kdy: do neděle 28. května

Kde: Plzeň, Moving Station a okolí

Za kolik: zdarma – 170 korun

Proč přijít: Další ročník festivalu se zaměřením na autorské divadlo a mezioborové umělecké počiny nezávislých tvůrců z celé České republiky rozehrává celou budovu kulturní scény Moving Station i protější nádraží a jeho okolí.Na programu jsou divadelní inscenace, performance, literární open mic a výstavy výtvarného umění. Součástí programu bude také sobotní sousedská večere okořeněná účastí umělců. Více na webu nastevreno.cz.

Na náměstí bude Festival plný chutí

Kdy: sobota 26. května od 11.00

Kde: náměstí Republiky v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Festival plný chutí přiveze na plzeňské náměstí festival nejen skvělé jídlo a pití, ale také bohatý kulturní program, který uspokojí všechny generace. Můžete se těšit na hudební vystoupení, módní přehlídku Miss České republiky, představení projektu Dortem proti rakovině, soutěže o ceny, dětské atrakce a mnohem více…

ZOO připravila Den dětí

Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: vstupné do zoo

Proč přijít: V loňském roce se vrátila Zoologická a botanická zahrada města Plzně ke Dnům dětí ve vlastní režii. Na třech místech areálu připravila netradiční soutěžní program s řadou překvapení, zvláštních úkolů a pro výherce dokonce s autonomní měnou. Program se líbil, takže se letos mohou děti těšit od 10 do 17 hod. na jeho reprízu. Ovšem ve vylepšené podobě.

Cyklisté vyrazí z Plzně na hrady

Kdy: sobota 27. května

Kde: start u Třemošenského rybníka v Plzni

Za kolik: 25 korun, děti 10 korun

Proč přijít: Oddíl turistiky při TJ Lokomotiva Plzeň pořádá v sobotu 29. ročník veřejné cyklistické jízdy Na kole z Plzně na hrady. Připraveny jsou silniční trasy v délce 35, 60, 100 a 150 km, horské na 30, 55 a 80 km a dětská na 15 km. Dlouhé trasy startují od 6 do 9 hodin u Třemošenského rybníka, krátké od 9 do 11 hodin na stejném místě, kde je i cíl. Více informací na webu nakolezplzně.cz nebo na telefonním čísle 725 290 782.

Den dětí můžete oslavit i v Lobezském parku

Kdy: sobota 25. května od 12.00

Kde: Lobezský park v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Den dětí v Lobezském parku pořádá již tuto sobotu Úřad městského obvodu Plzeň 4. Od 12 do 19 hodin se tady děti mohou těšit na spoustu zábavy. Připravena jsou hned tři divadelní představení, děti si mohou zazpívat a zatancovat s Petrem Nedvědem, připravena je celá řada soutěží, chybět nebude ani skákací hrad nebo malování na obličej.

DOMAŽLICKO

11. setkání starých traktorů a veteránů

Kdy: sobota 27. května od 11.00

Kde: Brnířov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 27. května 2023 se krásná brnířovská náves s velkým rybníkem a lipovou alejí opět zaplní starými traktory, auty a motorkami. Bude se zde konat již 11. setkání starých traktorů a veteránů v Brnířově. Tato akce se stává jednou z největších v celé republice. Každoročně přijíždí na 160 starých traktorů a 80 veteránů. Setkání bude slavnostně zahájeno v 11 hodin, ve 13.00 vyjede spanilá jízda veteránů a o hodinu později spanilá jízda traktorů.

Pochod Staňkovský nezmar

Kdy: sobota 27. května od 8.30

Kde: odjezd ze zastávky ČD Domažlice město v 8.30, nebo v 8.35 z nádraží ČD

Za kolik: jízdné

Proč přijít: Pokud se chcete trochu protáhnout při chůzi, oddíl turistiky TJ Sokol Staňkov vás zve na pochod s názvem Staňkovský nezmar. Start pochodu je mezi 7. a 12. hodinou od Sokolovny Staňkov, kam se z Domažlic můžete dopravit vlakem. Připraveny jsou trasy v délce 10, 15, 25 a 30 kilometrů. Bližší informace se dozvíte od J. Navrátila, tel. 723 237 675, a Z. Šperla, tel. 736 202 525.

KLATOVSKO

Food festival

Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: Vrchlického sady, Klatovy

Za kolik: vstup zdarma, platby v areálu jen přes festivalovou kartu

Proč přijít: Na akci je nahlášeno přes 40 gastro stánků s velmi pestrým výběrem. Samozřejmostí jsou fast food klasiky v podobě burgerů, hot dogů a belgických hranolek. Povedlo se potvrdit několik originálních food trucků. Zahraniční sekce nabídne kuchyně Japonska, Vietnamu, Indonésie, Ukrajiny nebo Koreje. Sladkými tečkami budou dortíky, palačinky, donuty, rolovaná zmrzlina nebo španělské churros. Chybět nebude výběrová káva, víno či pět minipivovarů.

Komentovaná prohlídka zámeckého areálu

Kdy: sobota 27. května od 17.00

Kde: zámek, Hrádek u Sušice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Pavel Lejsek koupil zámecký areál v roce 2000. V roce 2010 otevřel pro veřejnost samotný zámek a během dalších let postupně opravuje a zpřístupňuje další objekty areálu. Nejedná se o prohlídku s výčtem historických dat, ale hlavně o osobní zkušenost majitele se záchranou historického objektu a jeho smysluplného využití v současnosti. Prohlídka povede i do částí areálu, které nejsou běžně veřejnosti přístupné, a bude na závěr zpestřena drobným občerstvením.

Májový podvečer (nejen) duchovní hudby a zpěvu

Kdy: sobota 27. května od 18.00

Kde: kostel sv. Jana Křtitele, Velký Bor

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Májový podvečer (nejen) duchovní hudby a zpěvu srdečně zvou ve Velkém Boru. Uslyšíte pánské Trio Viléma Veverky ve složení hoboj, klávesy, kontrabas a spolu s nimi vystoupí s Truvérskou mší a dalšími písněmi chrámový a pěvecký sbor Velkobor.

Mike Oldfield’s Tubular Tribute CZ

Kdy: neděle 28. května od 20.00

Kde: letní kino, Klatovy

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Světoznámý hudebník Mike Oldfield oslaví letos v květnu 70. narozeniny, zároveň je to 50 let od vydání superúspěšné první desky Tubular Bells. Přijďte oslavit tato výročí s projektem Tubular Tribute CZ. V podání živé kapely, orchestru a pěveckého sboru zazní výběr toho nejlepšího z Oldfieldovy tvorby. Účinkují Tubular Tribute CZ band, komorní orchestr a pěvecký sbor Fialky ZUŠ Klatovy pod vedením J. Pletichy.

ROKYCANSKO

Výstavou provede její autor

Kdy: sobota 27. května od 14.00

Kde: Rokycany

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Výstava Křídla Rokycan přibližuje dospělým návštěvníkům, kteří mají zájem o letectví, historii i současnost rokycanského letiště na dobových fotografiích. Rovněž zprostředkuje nadšení z počátků letectví a zakládání místního aeroklubu. Díky pomoci pamětníků je k vidění velké množství fotografií, dokumentů, plakátů, ale i maket a modelů letecké techniky, které se na letišti vyskytovaly. V sobotu výstavou v hlavní budově muzea na nám. J. Urbana 14 v Rokycanech provede její autor Petr Bortel.

Hasiči v Radnicích zvou na slavnosti

Kdy: sobota 27. května od 14.00

Kde: Radnice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů v Radnicích připravil na sobotu Floriánaksé slavnosti. Uskuteční se ve dvoře hasičského domu, od 14 hodin je hudebně doprovodí Robert Jíša Band, v 17 hodin pak vypukne rockotéka.

TACHOVSKO

Odívání ve středověku

Kdy: od 27. května, 10.00, do 29. května, 18.00

Kde: Historický park Bärnau, Tachov

Za kolik: 200 korun, zlevněné 125 korun, obyvatelé Tachova poloviční vstupné

Proč přijít: Jaký je rozdíl mezi tunikou a pintou? Jak se kdysi vyráběly boty? A co lidé nosili, aby udělali dojem na své současníky? Zjistěte to v Historickém parku Bärnau – Tachov díky módní přehlídce napříč staletími! V různých časových oknech v Historickém parku se dozvíte, jak lidé vyráběli oděvy a jak se oblečení vyvíjelo od raného do pozdního středověku. Zjistíte více o technikách výroby od vlákna až po hotový oděv a zeptat se můžete přítomných herců na jejich osobní vybavení.

Letní kino zve na Ostrov

Kdy: pátek 26. května od 21.30

Kde: zámecký park Chodová Planá

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Městys Chodová Planá vás zve opět do krásného prostředí zámeckého parku (za pivovarem) na promítání pod širým nebem. V pátek se opět bude promítat v letním kině, zváni jste na romantickou komedii Ostrov s Jiřím Langmajerem a Janou Plodkovou v hlavních rolích. K dispozici je 100 židlí, ale když si vezmete vlastní deky, židličky, křesílka či spacáky, určitě přijdou vhod. Vstupenky budou v prodeji přímo na místě.