O nadcházejícím víkendu se v kraji koná řada festivalů, ať už pro příznivce metalu, rocku, folku či taneční hudby. Chystá se také několik poutí, setkání modelářů, Tachovské městské slavnosti a v Domažlicích se pokusí o zápis do knihy rekordů.

Panoptiko uzavře v sobotu Knížecí metal fest v Plasích, před tím ale zahraje také na Farák festu v Heřmanově Huti. | Foto: Richard Karban

PLZEŇSKO

V Plasích bude Knížecí metal fest

Kdy: sobota 5. srpna od 15.00

Kde: Knížecí pivovar Plasy

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Na nádvoří Knížecího pivovaru v Plasích na severním Plzeňsku se tuto sobotu uskuteční další ročník Knížecího metal festu. Areál se otevře v 15 hodin, od 16 hodin postupně zahrají kapely Coward, Corona, Doga, Fata Morgana a na závěr stále populárnější Panoptiko. Konec je plánován půl hodiny po půlnoci. Vstupenky jsou v předprodeji k dostání na webech serikovka.cz a plzenskavstupenka.cz.

V Heřmanově Huti zahrají i Harlej a Alkehol

Kdy: sobota 5. srpna od 13.00

Kde: Heřmanova Huť

Za kolik: 700 korun

Proč přijít: Už po deváté se na Farském kopci v Heřmanově Huti uskuteční festival Farák Fest. Letos na něm zahrají S.A.S, Extra Band revival, Törr, Panoptiko, Vilém Čok a Bypass, Aleš Brichta Project, Alkehol a Harlej. Vstupenky na goout.cz.

Na Zelené Hoře bude Historický víkend

Kdy: sobota 5. a neděle 6. srpna od 9.00

Kde: zámek Zelená Hora

Za kolik: 200 korun, děti 100 korun, do 6 let zdarma

Proč přijít: Na historické akci budou k vidění šermířská vystoupení skupiny Discordie, vlastní vystoupení bubeníků, doprovod bubeníků při vystupování šermířů, historičtí tanečníci a dobová řemesla.

Raven připravil další fest

Kdy: do soboty 5. srpna

Kde: u pivovaru Raven v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další ročník Raven Festu připravil před svým sídlem na točně tramvaje v Mozartově ulici v Plzni pivovar Raven. Kromě muziky bude k ochutnání také několik novinek, které tady připravili, včetně pěti speciálů uvařených ve spolupráci Ravenu a spřátelených pivovarů. Ve čtvrtek se začíná v 16 hodin, v pátek v 15 a v sobotu ve 14 hodin. Vstup zdarma, nevratné festivalové sklo za 120 korun.

Na Boleváku bude znít taneční hudba

Kdy: pátek 4. a sobota 5. srpna od 15.00

Kde: pláž Ostende u Boleváku

Za kolik: 690 korun

Proč přijít: O víkendu bude živo na pláži Ostende u Velkého boleveckého rybníka, kde se uskuteční největší festival taneční hudby na západě Čech. Bolevák Music Festival nabídne pestrý seznam českých i zahraničních interpretů a DJs.

DEPOvLETU zakončí Zmeková

Kdy: pátek 4. a sobota 5. srpna

Kde: DEPO2015 v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letní série koncertů v plzeňském Depu spěje do finále. V pátek od 20 hodin zahraje Zakkiss trio plzeňského kytaristy Martina Juhy, v sobotu nejprve od 19.30 písničkářka Nika a od 21.00 vše zakončí Bára Zmeková.

V Úhercích budou rybařit děti

Kdy: sobota 5. srpna od 9.00

Kde: Úherce

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na návesním rybníku u kostela v Úhercích se budou v sobotu konat rybářské závody dětí. Účastníci budou rozděleni do dvou kategorií, a to od 3 do 9 let a od 9 do 15 let. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. Prezentace začíná v 8.30 hodin, závody v 9.00. Konec a vyhlášení výsledků v 11 hodin.

V Kralovicích promítnou novou komedii

Kdy: pátek 4. a sobota 5. srpna od 21.00

Kde: letní kino Kralovice

Za kolik: pátek 150/120 korun, sobota 140 korun

Proč přijít: Dva filmy si na tento víkend připravili v letním kině v Kralovicích. V pátek to budou Želvy Ninja a v sobotu nová česká romantická komedie Nikdy neříkej nikdy.

DOMAŽLICKO

Cykloputování Českým lesem

Kdy: sobota 5. srpna od 9.00

Kde: start možný z Poběžovic, Drahotína, Hory Svatého Václava a Mutěnína

Za kolik: startovné 50 korun

Proč přijít: Smyslem cykloputování po Českém lese je strávit příjemný den na kolech, navštívit zajímavá místa v tomto mikroregionu - a také nasbírat razítka do karty. Lze absolvovat nachystanou trať, ale také je možné zvolit trasu vlastní. Pro rodiny s dětmi je připravena dvanáctikilometrová trasa s pracovním listem pro děti, lze ji však i zkrátit.

Pokus o překonání rekordu

Kdy: sobota 5. srpna od 10.30

Kde: Domažlice, náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Společné setkání začne bohoslužbou v kostele Narození Panny Marie. Ve 12.00 jsou všichni účastníci zváni k pikniku na náměstí. Společně s občany Domažlic, hosty a všemi, kteří mají chuť, se pokusíte o rekord – vytvořit nejdelší česko-německý piknikový stůl. Tato událost je registrovaná u agentury Dobrý den. Kromě toho se mohou diváci těšit na pestrý kulturní program – komentované prohlídky, koncert či stínové divadlo. I na děti bude pamatováno, a tak si jistě každý přijde na své. Závěr tohoto česko-německého dne přátelství, inspirovaného chodským folklórem, bude patřit společnému tanci a zpěvu.

Country ve stodole

Kdy: sobota 5. srpna od 14.30

Kde: Bělá nad Radbuzou

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Bělá nad Radbuzou zve všechny milovníky folkové, country trampské a jiné spřízněné hudby na festival do zrekonstruované stodoly místní tvrze. Na posluchače tady od v sobotu od půl třetí odpoledne čeká hudební nášup od skupin Roháči, Devítka, BlueGround & Klára, JEZ band, Lenka Slabá a TRIOLLA a SoVS bluegrass band s Michalem Kovácsem.

Semněvický rock

Kdy: sobota 5. srpna od 16.00

Kde: Semněvice, parket u restaurace (při nepřízni počasí v sále)

Za kolik: předprodej 150 korun, na místě 200 korun, rodina 400 korun (rodiče + 2 děti do 15 let)

Proč přijít: Milovníci rockové muziky si přijdou na své v sobotu odpoledne v Semněvicích u Horšovského Týna. Na parketu u místní restaurace se koná první ročník festivalu Semněvický rock, na kterém své hity zahrají kapely Sifon, Eroze, Jarda, Cliché a American Punk Hits. Při nepříznivém počasí se akce přesune do sálu KD Semněvice. Vstupenky na akci jsou slosovatelné.

KLATOVSKO

V Sušici zahrají Chinaski

Kdy: sobota 5. srpna od 17.00

Kde: ostrov Santos v Sušicie

Za kolik: 600 korun v předprodeji, 650 na místě, děti do 12 let 150 korun

Proč přijít: Chinaski si pro své letošní velké letní turné vybrali krásná místa pod širým nebem po celém Česku. V rámci šňůry koncertů dorazí 5. srpna i do Sušice. Dvouhodinová show na Ostrově Santos nabídne největší hity kapely i pár písní z aktuálního alba Frihet. Areál se otevře v 17 hodin, od 18 do 19 hodin bude možné se potkat s členy kapely, po 19. hodině začne předkapela Adys a ve 20.00 Chinaski. Předprodej na ticketlive.cz.

Kufr pohádek na zámku Nemilkov

Kdy: neděle 6. srpna od 15.00

Kde: zámek Nemilkov, nádvoří

Za kolik: děti do 100 cm zdarma, ostatní 50 korun

Proč přijít: Divadlo Šumaňásek zve všechny malé i velké na nádvoří zámku Nemilkov, kde se odehraje Kufr pohádek. Eva Džumagel Krausová a Lukáš Týml hrají pro všechny od 0 do 99 let. Pro velký zájem si radši dopředu rezervujte místo. Je to možné na stránkách zámku, přímo na zámku nebo na telefonu 724 048 255.

Slatinské léto 2023

Kdy: sobota 5. srpna od 13.15

Kde: Slatina u Horažďovic, zahrada obecního úřadu

Za kolik: 100 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Obec Slatina všechny srdečně zve na Slatinské léto pořádané v prostorách zahrady obecního úřadu. Zahraje Nektarka, dechová hudba ze Strakonic, budou slosovány vstupenky o ceny a na závěr je od 18 hodin v programu taneční zábava s Melodionem. Program pamatuje i na děti a chybět nebude občerstvení.

Prohlídky Klatov

Kdy: sobota 5. srpna od 10.00

Kde: sraz: renesanční dvorek Koškovského domu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pro širokou veřejnost jsou určeny bezplatné prohlídky centra Klatov. Při prohlídkách je připraven zajímavý film o historii města a jeho památkách. Prohlédnete si prostory bývalého dominikánského kláštera, farní kostel, prostory bývalé jezuitské koleje a středověké opevnění. V rámci prohlídek je možné navštívit i Pavilon skla za zvýhodněnou cenu. Prohlídky centra Klatov trvají zhruba 80 minut a věnovat se vám bude profesionální průvodce.

V Žihobcích je pouť

Kdy: pátek 4. - neděle 6. srpna

Kde: Žihobce

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Žihobcích to tento víkend opět bude žít, je tu totiž pouť. Vše začne už v pátek vernisáží výstavy obrazů Simonetty Šmídové v muzeu (18.00), večer se bude promítat v zámeckém parku Top Gun: Maverick (21.00). V sobotu budou v zámeckém parku připraveny střelnice, autodrom, skákací hrad (15.00) a večer taneční zábava (21.00). Vše vyvrcholí v neděli pouťovou dvanáctkou (10.00) a posezením s hudbou (16.00).

ROKYCANSKO

Modeláři se sejdou v Mýtě

Kdy: sobota 5. srpna od 9.00

Kde: letiště Mýto – Kařízek

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na letišti Mýto-Kařízek se v sobotu uskuteční Modelářská letecká pouť. Od 9 do 12 hodin bude k vidění volné létání, hlavní program pak začne ve 13 hodin.

Ve Zbirohu zahraje Hořovická osma

Kdy: sobota 5. srpna od 9.30

Kde: Zbiroh

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: I tuto sobotu pokračuje Vačkářovo hudební léto. V proluce na Masarykově náměstí ve Zbirohu zahraje od 9.30 do 11.30 Hořovická osma.

TACHOVSKO

Plánská hudební noc

Kdy: pátek 4. srpna od 19.00

Kde: koupaliště Planá

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Porci punkové muziky přinese skupina American Punk Hits, APH, kdy za propracované světelné show z pódia budou znít světově známé skladby Green Day, Blink 182 a dalších. A hudební pecky jsou připraveny i pro příznivce klasického bigbítu. Na dlouhou noční jízdu členové skupiny APH přizvali kapely Travex a Eroze. Na závěr se fanoušci mohou těšit na ohňostroj.

Tachovské městské slavnosti

Kdy: od pátku 4. srpna do neděle 6. srpna

Kde: Tachov, náměstí Republiky, nádvoří zámku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci Tachovských městských slavností vás čeká především spousta dobré muziky. V pátek je zahájí od 17 hodin Bára Zemanová, následovat budou Laura a její tygři nebo Sto zvířat. V sobotu zazpívá Lenka Dusilová nebo Vlasta Horváth. Vystoupí ale i zdejší mažoretky, Michaela Dolinová zabaví děti, chybět nebude průvod. I v neděli se můžete těšit na porci muziky, například v podání kapely Tie Break Vojty Nedvěda. Na nádvoří zámku bude připraveno malování na obličej či vystoupení kouzelníků. Slavnosti doplní i další doprovodný program.

Lázeňská struna

Kdy: v sobotu 5. srpna od 14 hodin

Kde: u kulturního domu v Konstantinových Lázních, v případě počasí nepřízně uvnitř

Za kolik: 450 korun, děti do 10 let zdarma

Proč přijít: První srpnovou sobotu můžete vyrazit do Konstantinových Lázní na 21. ročník tradiční Lázeňské struny, festival české country folkové hudby. Připraven je tady program až do večerních hodin, zahrají skupiny Devítka, Rangers band, Nerez & Lucia, Oskar Petr Band a na závěr večera Gentlemani a Dalibor Gondík. Ten také bude celou akci moderovat.

Vavřinecká pouť v Sulislavi

Kdy: 5. a 6. srpna

Kde: Sulislav

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Vavřinecká pouť v Sulislavi je naplánována na sobotu 5. srpna a bude zahájena v 10 hodin Pohádkovým putováním pro děti. Od 11 hodin se pak děti můžou povozit na ponících z kladrubské Ponyfarmy. Ve 13 hodin se odehraje přátelské fotbalové utkání mezi Sytnem a Sulislaví. Těšit se můžete také na ukázky výcviku psů, na skupinu Bandatrampband a Jenny.cz. V neděli 6. srpna proběhne Mše svatá v tamním kostele sv. Vavřince od 10.30 hodin, doplněno zpěvem Komorního sboru Stříbro - Kladruby.

V Třemešném pod Přimdou mají pouť

Kdy: od pátku 4. srpna do neděle 6. srpna

Kde: Třemešné

Za kolik: 200 korun na sobotní večerní koncert, ostatní zdarma

Proč přijít: Pouťové veselí se bude o víkendu konat v obci Třemešné na Tachovsku. V pátek 4. srpna zahraje skupina Telefon Rock, v sobotu se můžete těšit na vystoupení skupiny Baba Hed a také Argemy. V rámci poutě se na horním rybníku bude konat i rybářské klání. V neděli můžete být fanoušky fotbalového utkání Stará garda Třemešné - AMFORA klub Praha. Nebude chybět ani traktoriáda.