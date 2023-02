Masopustní průvod projde i centrem Plzně

Kdy: sobota 18. února od 16.00

Kde: centrum Plzně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční masopustní průvod projde v sobotu opět i centrem Plzně. Zahájen bude v 16 hodin U Branky ve Smetanových sadech. Poté se vydá přes radnici do parku k řece Radbuze, kde bude U Ježíška symbolicky zúčtováno se všemi nešvary a příkořími loňského roku. Zábava bude následně pokračovat v DEPO2015 v Presslově ulici, kde zahraje a zatancuje Plzeňský lidový soubor Mladina. Chybět nebude ani občerstvení nebo možnost opečení buřtů na ohni.

Veselí zavládne U Matoušů a na Bolevecké návsi

Kdy: neděle 19. února od 10.00

Kde: Plzeň-Bolevec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní veselí vypukne v neděli také na statku U Matoušů a na Bolevecké návsi v Plzni. Masopustní průvod si tam pro povolení oslavu pořádat přijde v 10 hodin, masky poté budou obcházet Boleveckou náves za doprovodu lidového Souboru písní a tanců Jiskra. Na statku i na návsi zakoupí návštěvníci zabijačkové pochoutky a připraven bude i program pro děti. Akce skončí na statku v 16 hodin pohřbením Bakuse.

V divadle zazní Valentýnské Steinway gala

Kdy: pátek 17. února od 19.00

Kde: Nová scéna DJKT v Plzni

Za kolik: 320 – 380 korun

Proč přijít: Na Nové scéně plzeňského Divadla J. K. Tyla vystoupí v pátek od 19 hodin jako host jeden z nejlepších polských symfonických orchestrů – Podkarpatská filharmonie Řešov. Orchestr je dynamickým a moderním hudebním tělesem, které se angažuje v popularizaci žánru a dokáže oslovit i mladou generaci. Během koncertu s názvem Valentýnské Steinway gala zazní polské hudební klenoty v čele s Chopinovým klavírním koncertem č. 2 f moll. Na jevišti se při něm po dvou letech rozezní i nejlepší klavír v regionu Steinway. Divíci se mohout těšit i na dílo populárního tvůrce filmové hudby Wojciecha Kilara, jenž zkomponoval melodie pro více než sto padesát filmových snímků.

Do Šeříkovky míří Debustrol

Kdy: 18. února od 19.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 370 korun v předprodeji, 450 korun na místě

Proč přijít: Do Kulturního doma Šeříkovka v Plzni na Slovanech přijede v sobotu v rámci své koncertní šňůry Vraždící propaganda tour 2023 zahrát jedna z legend českého thrash metalu Debustrol, která jeviště brázdí už od konce 80. let 20. století. Hosty večera budou plzeňské kapely a Fata Morgana a Nothing Left To Say.

Klatovsko

Největší masopust na Klatovsku je ve Strážově

Kdy: sobota 18. února od 13.30 hodin

Kde: Strážov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní průvod ve Strážově je největším na Klatovsku. Tradiční a oblíbená akce se uskuteční v sobotu 18. února 2023. Sraz masek je u místní sokolovny ve 13.00, zahájení bude ve 13.30 a ve 14.00 vyrazí průvod. Hned po něm začne taneční zábava v místní sokolovně.

V lihovaru budou zabijačkové hody

Kdy: sobota 18. února od 11.00

Kde: Janovice nad Úhlavou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní veselí a dobré jídlo a pití na vás čeká v lihovaru v Janovicích nad Úhlavou. Od 11.00 začíná prodej zabijačkových specialit. Zahraje tady také kapela Štreka Staropražská. Během odpoledne se můžete těšit také na vystoupení Vladimíra Hrona. Chybět tu nebude ani Trialshow. Hřebem dne bude vystoupení dřevorubců, kteří tu všem hostům předvedou, co umí.

Připravili maškarní bál

Kdy: pátek 17. února od 20.00

Kde: Klatovy

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V Klatovech srdečně zvou na maškarní bál aneb Šibřinky pro dospělé. K tanci i poslechu tu bude hrát hudební skupina Relax s Věrou Píšovou. Vystoupí tady taneční studio Krok. Těšit se můžete na průvod a vyhodnocení masek, zábavné hry a tance. Chybět nebude ani tombola. Ti, co na sobě budou mít masku, obdrží výherní los zdarma.

Rokycansko

Masopust v Radnicích má pohádkové téma

Kdy: sobota 18. února od 10.00

Kde: Radnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční masopustní průvod se uskuteční v obci Radnice u Rokycan. Vše začne od 10 hodin trhem v restauraci na Trucovně. V restauraci bude možné objednat jitrnice, ovar nebo prdelačku. Od 13.00 je pak připravený průvod masek obcí, tentokrát na téma Z pohádky do pohádky. Součástí programu bude také maškarní bál, který v Sokolovně začne od 20.00.

Maškary v Holoubkově vyrazí od úřadu

Kdy: sobota 18. února od 11.00

Kde: Holoubkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopust 2023 začne v Holoubkově v sobotu v 11 hodin stánkovým prodejem lahůdek ve dvoře hotelu Bělohlávek. Masky se shromáždí od 13.30 u úřadu a následuje průvod obcí za doprovodu Kozleranky. Veselice ve dvoře startuje po patnácté hodině se soutěžemi pro děti, vyhodnocením převleků a občerstvením. Následuje večerní posezení v hotelu.

V Hrádku přichystali průvod hasiči

Kdy: sobota 18. února od 12.30

Kde: Hrádek

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů města Hrádek Vás zve na tradiční masopustní průvod. Sraz všech zájemců je u hasičské zbrojnice ve 12.30. Průvod městem vyrazí od zbrojnice ve 13.00. Nasaďte masky a přijďte si užít tradiční průvod městem. Všechny masky jsou vítány. Na konci cesty se vyhodnotí nejlepší masky.

Domažlicko

V Postřekově budou slavit pět dní

Kdy: pátek 17. února až úterý 21. února

Kde: Postřekov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na tradiční masopustní průvod se můžete těšit v Postřekově na Domažlicku. Masopust se uskuteční od 17. do 21. února. Chybět tu nebudou desítky účastníků v krojích. Součástí masopustu budou i ozdobené vozy. Do kroku bude hrát dechová kapela. V pátek začne průvod hudebním pořadem v hospodě U Hadamů a to od 20.00. V sobotu pak bude maškarní bál od v hospodě U nádraží a to od 20.00. Krojovaný průvod obcí se uskuteční v neděli od 16.00. Vychází se od hospody U Hadamů. V pondělí je pak připraven Babský bál a to od v hospodě U nádraží od 19.00. V úterý vyvrcholí masopust průvodem od tělocvičny a to v 16.00.

Historik bude mluvit o kostelích a kapličkách

Kdy: pátek 17. února od 18 hodin

Kde: Poběžovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Komise pro zámek Poběžovice a Spolek Mikuláš zvou všechny zájemce na setkání s regionálním historikem Zdeňkem Procházkou, které se uskuteční v klubovně hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zaposloucháte se do vyprávění o kostelích a kapličkách v Poběžovicích a okolí. Dozvíte se, která z kaplí je v tomto regionu nejstarší. Vstupné je dobrovolné.

Tachovsko

Nejstarší masopust mají v Sulislavi

Kdy: sobota 18. února od 13.00

Kde: Sulislav

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letos už 237. masopust vyjde v Sulislavi. Tuto tradici tam drží už od roku 1785, jak se lze dočíst v tamní kronice. Jen před dvěma lety se nekonal kvůli covidové pandemii. Letos se maškary sejdou na návsi. A všichni se následně projdou obcí.

Vyhlášený masopust je v Kladrubech

Kdy: sobota 18. února od 13 hodin

Kde: Kladruby

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vyhlášený a populární je masopustní průvod v Kladrubech, který je letos naplánován na 18. února od 13 hodin, kdy vyrazí od radnice. V 19 hodin pak vypukne masopustní taškařice v místním kulturním domě.

Maškary nevynechají ani Tachov

Kdy: sobota 18. února od 14.00

Kde: Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Průvod masek městem připravili ve spolupráci s folklorním souborem Tachovský Kolowrátek působící při místním dětském domově také v Tachově. Průvod vyrazí ve 14.00 od Muzea Českého lesa, kam se také vrátí. Na trase průvodu budou předány klíče od města a předvedena scénka Masopustní svatba, na zahradě muzea se po konci průvodu uskuteční žertovné soutěže pro děti i dospělé.

Historický statek se otevře veřejnosti

Kdy: sobota 18. února a neděle 19. února od 15.30

Kde: Bärnau

Za kolik: 200 korun, obyvatelé Tachova mají slevu 50%

Proč přijít: Zejména ve středověku se obyvatelé museli na chladné období velmi dobře připravit, aby měli dostatek dřeva a potravin. Dny jsou krátké a velká část života se odehrává u ohně. V historickém statku v Bärnau v Německu se dozvíte, jakým řemeslům se lidé věnovali. Řeč bude i o tom, co v té době jedli, a jak se zabavili. Pro zahřátí budete mít možnost ochutnat pochoutky v muzejní restauraci. V neděli bude muzeum otevřené už od 13.00.

V restauraci zahraje orchestr

Kdy: pátek 17. února od 20.00

Kde: Konstantinovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Taneční orchestr Miroslava Novotného ovládá bravurně širokou škálu rozmanitých stylů taneční hudby. Uslyšíte od nich hudbu od popu přes swing a latinu až po dechovku. Orchestr s více než padesátiletou tradicí nyní živě zahraje v restauraci Piano v Konstantinových Lázních.