První květnový víkend prodloužený o pondělní svátek bude na západě Čech patřit hlavně 78. výročí konce druhé světové války. Kulaté jubileum ale slaví i zámek ve Svojšíně, v plzeňském Depu začíná nová interaktivní výstava na motivy knihy Zahrada od Jiřího Trnky. A na Doubravce připravili první ročník akce věnované šumivým vínům.

Začátek května patří v západních Čechách oslavám výročí konce druhé světové války, ty největší se už tradičně konají v Plzni. | Foto: Filip Nekola

PLZEŇSKO

Plzní projede Konvoj svobody

Kdy: pátek 5. - pondělí 8. května

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tentokrát už bez účasti veteránů, kteří se podíleli na osvobozování města na konci 2. světové války, se v Plzni uskuteční tradiční Slavnosti svobody. Vedle pietních aktů, z nichž ten největší se uskuteční v sobotu od 16 hodin u pomníku Díky, Ameriko!, bude opět připraven v centru města kulturní program, vojenské tábory se spoustou historické techniky. Ta pak v neděli v 11 hodin vyrazí v 11 hodin do tradičního Konvoje svobody, který v případě příznivého počasí doprovodí průlet současných i historických letounů se současnými americkými stíhačkami F 22 Raptor a historickou legendou P 51 Mustang. Kompletní program na slavnostisvobody.cz.

Hangár 3 se opět otevře

Kdy: sobota 6. května od 11.00 do 16.30

Kde: letiště Líně

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V sobotu se veřejnosti opět otevře muzeum Hangár 3 spolku Classic Trainers na letišti v Líních u Plzně. Vedle unikátní sbírky provozuschopných historických strojů si návštěvníci prohlédnou i výstavu připomínající historii letectví na Plzeňsku, české piloty v RAF či letecké boje nad západními Čechami ve druhé světové válce. A pokud vše dobře dopadne, bude vystaven i letoun P 51 Mustang, který by se pak měl zúčastnit i průletu nad Konvojem svobody.

V Depu začíná Trnkova zahrada

Kdy: do 31. prosince

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 180 korun, děti 140 korun

Proč přijít: Díky nové výstavě Trnkova zahrada ožije od soboty v plzeňském DEPO2015 příběh z knihy Jiřího Trnky Zahrada, ve kterém pět malých kluků objeví cestou do školy starobylou zahradu, v níž prožijí řadu nečekaných setkání a veselých dobrodružství. Expozice převádí původní příběh do multimediální instalace s originální scénografií, rozehrávající ilustrace Jiřího Trnky do podoby kouzelné zahrady.

Záchranná stanice má Den otevřených dveří

Kdy: sobota 6. května

Kde: Záchranná stanice živočichů v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: U příležitosti Vítání ptačího zpěvu pořádá Záchranná stanice živočichů DESOP Plzeň Jarní ornitologickou vycházku. Sraz účastníků bude v sobotu v 6 hodin ráno na konečné stanici tramvaje č. 4 v Plzni na Košutce. Její součástí je ukázka odchytu a kroužkování ptáků v blízkosti lávky přes Berounku pod Pecihrádkem, kterou lze navštívit od 10 do 11 hodin i samostatně. Zakončení celé akce bude v areálu stanice Zábělská 75. Tu lze navštívit v rámci Dne otevřených dveří i samostatně, a to od 10 do 16 hodin.

Alpinkáři vystavují v zahradě gymnázia

Kdy: do 12. května

Kde: Gymnázium Mikulášské nám. v Plzni

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Prodejní výstavu Jaro v Alpinu opět připravili alpinkáři sdružení v Alpinum klubu Plzeň. Její 50. ročník bude probíhat do 12. května od 9 do 19 hodin v areálu gymnázia na Mikulášském náměstí. Prodejní areál bude otevřen ještě 13. května od 9 do 12 hodin, kdy bude výstava už ukončena, vstup tedy už bude zdarma.

Doubravka připravila Šumivý máj

Kdy: sobota 6. května od 12.00

Kde: Lobezský prak v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První ročník akce s názvem Šumivý máj připravil Úřad městského obvodu Plzeň 4. Akce se uskuteční v sobotu od 12 do 22 hodin v Lobezském parku. Jak název napovídá, ochutnat bude možné šumivé víno od tuzemských vinařů. Připraven je také zajímavý doprovodný program, a to i pro děti. O zábavu se postará Klaunka Pepina. Připraveno je také několik hudebních vystoupení. Zahraje Lucie revival, X-Cover, Piscoth nebo Ocho Ríos.

DOMAŽLICKO

Oslavy 78. výročí osvobození města Kdyně

Kdy: pátek 5. května od 12.00

Kde: náměstí Kdyně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na oslavy výročí osvobození Kdyně jste v pátek zváni na kdyňské náměstí. Těšit se můžete na tradiční koncert dechové hudby Horalka a dechový orchestr ZUŠ Kdyně pod vedením Josefa Tíkala. Netradičně budete mít letos možnost prohlédnout si hned dva konvoje historických vojenských vozidel – Konvoj vítězství Klubu 3. armády Plzeň a Convoy of Remembrance 1945–2023. V čase od 9 do 17 hodin je možné v Muzeu příhraničí navštívit unikátní výstavu S indiánem přišla svoboda, která trvá až do 11. června.

Vítání ptačího zpěvu

Kdy: neděle 7. května od 5.30

Kde: městský park, Domažlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, zvou na 31. ročník Vítání ptačího zpěvu. Sraz účastníků je v neděli 7. května v 5.30 v areálu městského parku u bývalé nemocnice v Domažlicích před sochou Petra Hany. Akce se koná za každého počasí, je vhodné se teple obléci a vzít si s sebou dalekohled. Účastníci obdrží i propagační materiály s tematikou ochrany ptactva a dozvědí se několik zajímavostí o poláku velkém, který je v letošním roce vyhlášen ptákem roku.

KLATOVSKO

Klatovy si připomenou výročí osvobození

Kdy: pátek 5. května od 10.00

Kde: Zhůří, nám. Míru, radnice Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Památku 78 let osvobození města Klatovy uctí ve městě tradičně položením věnců na významná místa - u památníku padlých amerických vojáků na Zhůří, u radnice a dále navštíví památná místa: letiště, židovský hřbitov, hřbitov Klatovy, hřbitov Luby a památník Pod Valy. Od 12.00 do 13.30 budou na náměstí Míru k vidění vojenská historická vozidla a od 13.45 vystoupí hudební skupina Štreka a taneční skupina Mini Doll. V rámci oslav se bude od 19 hodin konat i koncert na klatovské radnici - Sophia Lamoš a Swing Trio Avalon.

Oslavy osvobození v Sušici

Kdy: sobota 6. května od 12.45

Kde: náměstí Svobody, Sušice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 78 let od konce 2. světové války si připomenou o víkendu i v Sušici. Oslavy osvobození zahájí ve 12.45 Karavana Swingers Band. Ve 13 hodin se můžete těšit na příjezd vojenských veteránů a v odpoledním programu na náměstí Svobody nebude chybět ani kladení věnců u Památníku padlých.

ROKYCANSKO

V Rokycanech oslaví výročí osvobození

Kdy: neděle 7. května

Kde: Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po dopoledních pietních aktech ve městě vyvrcholí rokycanské oslavy 78. výročí od konce 2. světové války programem v Muzeu na demarkační linii, který potrvá od 12 do 16 hodin. Akce bude zaměřena hlavně na děti, přinese také přehlídku vojenské techniky, Policie ČR nebo překvapení ze vzduchu.

U Pardála chystají Majáles

Kdy: sobota 6. května od 15.00

Kde: Hospůdka U Pardála, Rokycany

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V Hospůdce U Pardála v Rokycanech se v sobotu uskuteční Majáles. Od 15 hodin zahrají a zazpívají Zpěváčci Sokolov, Budulínek, Pokaždé jinak, Čistírna, Made By The Fire a Zooblasters.

TACHOVSKO

Komentované prohlídky jízdárny ve Světcích

Kdy: od soboty 6. května do pondělí 8. května

Kde: jízdárna ve Světcích

Za kolik: 120/100 korun

Proč přijít: Pro jednotlivce a menší turistické skupiny jsou na prodloužený víkend připraveny komentované prohlídky rekonstruované kulturní památky - jízdárny ve Světcích. Po všechny tři dny začínají ve 13 a 15 hodin, v sobotu a v pondělí ještě navíc v 11 hodin. Jednotlivci si na vyhlášené termíny nemusí vstupenky rezervovat, budou v prodeji vždy před začátkem prohlídky přímo v jízdárně.

300 let barokního zámku ve Svojšíně

Kdy: sobota 6. května od 13.00

Kde: zámek Svojšín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oslavy 300 let svojšínského zámku začnou ve 13 hodin. Na programu je vystoupení žáků Základní školy Svojšín, harfa na zahradách - uvítací hudební doprovod Kataríny Ševčíkové. Prohlédnout si můžete výstavu Zámek v proměnách a připraveny jsou i komentované prohlídky. Od 16 hodin se pak můžete podívat na hudební vystoupení v sále zámku či si vychutnat koncert Řeč Andělů. Představí se i Duo Angelorum - Katarína Ševčíková zahraje na harfu a Valentýna Mužíková zazpívá.