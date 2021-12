Kdy: 4. prosinceKde: Nová scéna DJKT, Plzeň Proč přijít: Premiéru díla Andrewa Lloyd Webera má před sebou muzikálový soubor plzeňského Divadla J. K. Tyla. Zítra vystoupí na Nové scéně s novinkou Sunset Boulevard, dílem o pomíjivosti slávy a nelítostném soukolí hollywoodského šoubyznysu. Představení v režii Lumíra Olšovského a v hudebním nastudování Kryštofa Marka přinese mimořádný herecký výkon Stanislavy Topinkové Fořtové, emotivní příběh a strhující hudbu.

„Úspěch inscenace stojí na výkonu představitelky hlavní role Normy Desmond, kterou po celém světě vždy hrají ty největší hvězdy. A my jsme tento titul nevybrali náhodou je totiž jako šitý na tělo naší plzeňské star Stáni Topinkové Fořtové,“ řekl Lumír Olšovský k inscenaci, která zatím byla v České republice k vidění jen jednou.

„Moc se na to těším, i když na mě doléhá i velká zodpovědnost. Je to silný, skvostný příběh a pro mě výzva v mimořádně emotivním herectví,“ uvedla představitelka hlavní role Stanislava Topinková Fořtová.

Vedle ní se diváci mohou těšit i na další výrazné herecké výkony. Mladého scenáristu Joa Gillise ztvární Pavel Režný, do role tajemného komorníka Maxe byli obsazeni v alternaci operní pěvci Pavel Klečka a Jiří Kubík, v dalších rolích se objeví Charlotte Režná, Lukáš Ondruš a Roman Krebs.

Nejbližší reprízy jsou v plánu 15. a 16. prosince.

Navštivte keltský skanzen v Jivjanech

KDY: dlouhodobý exponát

KDE: Jivjany

Keltský skanzen v Jivjanech je zaměřený na řemeslnou výrobu a historii bydlení v době železné. Můžete zde vidět panský dům, kolárnu, hrnčírnu, sýpku, mohylu nebo svatyni. Otevírací doba není pevně stanovena, ale není problém se domluvit se správcem skanzenu, který bydlí v sousedním domě.

Krabice od bot dělají radost

KDY: 5. listopadu

KDE: Domažlice

V rámci dobročinného projektu s názvem Krabice od bot můžete udělat štědřejší Vánoce dětem z dětských domovů. Naplňte krabici věcmi, které už nepotřebujete, ale zároveň by mohly ještě udělat radost někomu jinému (hračky, kosmetika, doplňky, elektronika), a přineste ji na sběrné místo Diakonie ČCE v Domažlicích do neděle 5. prosince. Více informací o tom, kam přesně dárky poputují a jak budou rozděleny, naleznete na adrese www.krabiceodbot.cz.

Historie, kterou odvál čas

KDY: do 21. prosince KDE: Mlázovy

Historie, kterou odvál čas, přesto žije dál to je název výstavy na zámku v Mlázovech, která zde bude k vidění do úterý 21. prosince. Stálá expozice vypráví o historii panství, životě na zámku, barokní černé kuchyni, tradici kamenictví v Mlázovech nebo pozoruhodný příběh bývalého majitele Dušana Zachystala a jeho rodiny.

Pomozte trhovcům

KDY: akce probíháKDE: Plzeň

Podpořte stánkaře na facebookové stránce PLZEŇSKÉ VÁNOČNÍ TRHY Prodej pro stánkaře pojďme jim pomoct prodat tím, že si od nich koupíte jejich zboží, které kvůli epidemiologickým nařízením nesmějí prodávat na adventních trzích.

Stavba roku doputovala do Klatov

KDY: do 12. prosince

KDE: Klatovy

V rámci své štace dorazila putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2020 i do Klatov, a to konkrétně do prostor jezuitské koleje. Výstavní panely s fotografiemi čtyřiceti staveb zde budou k vidění do 12. prosince, pak se výstava přesune do cílové stanice v Plzni. Klatovy získaly Čestné uznání poroty za revitalizaci Divadelní ulice v Klatovech.

Zážitkový okruh Spejbla a Hurvínka



KDE: Lochotín, Plzeň

Město Plzeň připravilo zážitkový okruh se známými postavičkami Spejbla a Hurvínka k 130. výročí narození jejich stvořitele Josefa Skupy. Stezka vede okolím boleveckých rybníků v oblíbené rekreační oblasti, kam můžete s rodinou vyrazit na procházku. Start trasy dlouhé 5,5 kilometru je na hrázi Šídlovského rybníka. Po cestě potkáte deset stanovišť s úkoly a dřevěnými sochami S + H.

Karlovarský kraj:

Na kolonádě zahrají hudebníci

Vzhledem k vládním nařízením byly vánoční trhy zrušeny. V Mariánských Lázních ale vymysleli náhradní program. Víkendové adventní koncerty na kolonádě. Při nich budou dodržena všechna protiepidemiologická opatření. Koncerty začínají od 10 hodin.

Nechte se okouzlit betlémy

V mariánskolázeňském městském muzeu zahájili výstavu betlémů, historických vánočních ozdob i různých stylových dekorací. Expozici je možné zhlédnout až do pátku 31. prosince. Pro veřejnost je aktuálně otevřeno každý den, mimo pondělí, od 9.30 do 17.30 hodin.

Připravili charitativní koncert

Charitativní koncert na podporu dětského oddělení JIP Karlovarské krajské nemocnice se uskuteční v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech Rybářích. Koncert se bude konat pod záštitou kardinála Dominika Duky, maďarského velvyslance Miklóse Borose. Akce začíná v neděli 5. prosince od 15 hodin.

Kulturním centrem zazní jazz

Adventní podvečer bude věnován jazzové hudbě a její jedinečnosti. Vše, co jazz nabízí, zazní v podání chebského big bandu pod vedením Radima Vojíře. Koncert začíná v neděli 5. prosince od 18 hodin v chebském KC Svoboda. Dodržet je třeba všechna protiepidemiologická opatření.