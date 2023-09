Nadcházející víkend láká v regionu na Dožínky Plzeňského kraje ve Vysoké Libyni, Himlhergotfest s Trautenberkem a Den vědy a techniky v Plzni či na mistrovství v opékání prasat v Hartmanicích na Klatovsku. V Depu se představí se svojí show automobiloví kaskadéři, připraveny jsou také akce ke Dnům evropského dědictví.

Den vědy a techniky ZČU v Plzni | Foto: Deník/Filip Nekola

PLZEŇSKO

Ve Vysoké Libyni se budou slavit dožínky

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Farma Janko, Vysoká Libyně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dožínky Plzeňského kraje tentokrát zavítají na severní Plzeňsko. Konkrétně je bude hostit už v sobotu 9. září Farma Janko ve Vysoké Libyni. Obcí projde krojovaný dožínkový průvod s hudebním doprovodem a s vyzdobenými koňmi a povozem. K vidění budou rovněž ukázky dožínkové vazby. Vyhlášeni budou také vítězové soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.

Vědecké a technické hrátky zaplní náměstí

Kdy: pátek 8. září od 9.00

Kde: náměstí Republiky v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Žasnete nad tím, co se děje ve vesmíru, jak vzniká energie nebo co umí moderní technologie? Baví vás ptát se a přicházet věcem na kloub? Pak si nenechte ujít 18. ročník Dne vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Nabídne čtyřicet interaktivních expozic, které přinesou zábavu i poučení především žákům a žákyním základních a středních škol, ale i jejich rodičům a prarodičům. Zcela nová bude například expozice projektu Gott navždy, na němž spolupracovala katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd s Českým rozhlasem. Přiblíží, jak vznikal syntetický hlas Karla Gotta, jímž umělá inteligence načetla jeho knihu Má cesta za štěstím.

Himlhergot fest přinese čtyři kapely

Kdy: pátek 8. září od 16.00

Kde: Plzeň

Za kolik: 890 korun v předprodeji

Proč přijít: Za účelem zvýšení úrovně společného blaha vymyslela partička Trautenberk Tanz Metal jedinečnou trachtaci, která nemá v západních Čechách, na Šumavě ani v Podkrkonoší obdoby. Himlhergotfest se uskuteční v amfiteátru za OC Plaza v Plzni, jako hosté vystoupí Civilní obrana, Dymytry a Horkýže Slíže.

Písně Amy Winehouse zazní v Besedě

Kdy: pátek 8. září od 20.00

Kde: Měšťanská beseda, Plzeň

Za kolik: od 990 korun

Proč přijít: I když byla kariéra britské zpěvačky Amy Winehouse jen krátká a do svého úmrtí v pouhých sedmadvaceti letech nestihla vydat víc než dvě alba, do hudebních dějin se zapsala takřka nesmazatelně. Její nezapomenutelné skladby ale dál zní i z pódií a v pátek si je budou moci hudební fanoušci vychutnat také v sále plzeňské Měšťanské besedy v podání její původní kapely a zpěvačky Bronte Shande.

V sadech bude Festiválek na konci léta

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Křižíkovy sady, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sdružení Ty a Já opět připravilo v Křižíkových sadech v Plzni jednodenní, převážně hudební festival, zaměřený na propojení lidí s handicapem a veřejností. V doprovodném programu je prezentace činnosti organizací lidí s postižením, prodej jejich výrobků, tvořivé dílničky či malování na obličej.

Zdravý dětský den bude zaměřený na cukrovku

Kdy: sobota 9. září od 14.00 do 17.00

Kde: Krašovská aktivity centrum v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Fakultní nemocnice Plzeň a Krašovská Aktivity centrum zvou na zábavné odpoledne plné netradičních sportovních disciplín a dobrého jídla. Zdravý dětský den se vrací po několikaleté pauze s podtitulem I s cukrovkou se dá žít naplno a uskuteční se v sobotu v Krašovská Aktivity centru v Plzni. Akce je určena pro širokou veřejnost, má ukázat, že i s touto nemocí se dá žít naplno. Odborníci z FN poradí rodičům, jak správně se v rodině stravovat, nebo si popovídají s těmi, kteří se s cukrovkou teprve učí žít. S lektory z Krašovská Aktivity centra si děti vyzkouší třeba překážkovou fit dráhu, jumping, kangoo boty nebo africké bubnování a kuchaři z FN Plzeň připraví ochutnávku slaného i sladkého menu, na kterém si pochutnají úplně všichni.

V Depu se představí kaskadéři

Kdy: sobota 9. září od 16.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 290 korun na místě

Proč přijít: V sobotu se v DEPO2015 uskuteční kaskadérská show v podání skupiny Flott Cascaders Team. Legendy českého automobilového kaskadérství předvedou jízdy po dvou kolech, synchronizované rychlé jízdy, drift, akrobacii na autech nebo autorodeo v doprovodu silné muziky a pyrotechnických efektů. Součástí show je i odstřel jedoucího auta bazukou, připravované společností Flash Barrandov.

Ve Lhotě bude Benátská noc

Kdy: sobota 9. září od 17.00

Kde: Lhota

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Pro příznivce rockové muziky bude připraven 6. ročník festivalu – Benátská noc – zpátky do Lhoty. V sobotu od 17 hodin zahrají na louce za lávkou Járy Cimrmana ve Lhotě skupiny Hlavolam, Vejce, Arzzen a Geronimo. Na místo se lze dopravit z Bor autobusem 26 nebo 42.

V muzeu se můžete vypravit po stopách baroka

Kdy: sobota 8. září od 10.00

Kde: muzeum v Blovicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu bude na zámku Hradiště v Blovicích probíhat atraktivní program nazvaný Stopy baroka. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky sokolnictví, komentované prohlídky zámeckého sklepení a parku, koncert ZUŠ v Blovicích a od 19 hodin také na koncert pražského ansámblu Collegium Marianum. Celodenní program bude zakončen barokním ohňostrojem ve 21 hodin. Celý program včetně koncertu je přístupný zdarma.

DOMAŽLICKO

Štrapáce za loučimským džbánkem

Kdy: sobota 9. září, start od 13.00 do 15.00

Kde: Loučim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ze sportovního hřiště v Loučimi a zpět povedou dvě trasy pěší a tři cyklistické. Na šestikilometrové naučné stezce neminete ani židovský hřbitov, jednu z významných památek obce. Delší trasa „pěšmo“ měří 15 kilometrů, pro cyklisty se nabízí také 27 nebo 50 kilometrů. V cíli účastníky očekává, na co jsou už zvyklí – pamětní listy, mapky i posezení u muziky a dobrého moku. O hudbu se od 16 hodin postará Beny One Man Band.

Svatojánský hudební festival

Kdy: sobota 9. září od 19.00

Kde: kostel sv. Martina, Klenčí pod Čerchovem

Za kolik: 350 – 450 korun

Proč přijít: V kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem se spolu s Lubomírem Brabcem představí Andrea Tögel Kalivodová, přední česká mezzosopranistka a po léta sólistka Národního divadla i Státní opery v Praze. Kytarista Lubomír Brabec získal věhlas doslova na celém světě, a to včetně Antarktidy, kde za účasti japonské televize koncertoval jako vůbec první interpret klasické hudby.

Na vlnách land artu – Den Českého lesa

Kdy: sobota 9. září od 11.00

Kde: Železná, Bělá nad Radbuzou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den Českého lesa nabídne bohatý program: tvůrčí dílny „Na železné cestě“, divadelní představení Loutky bez hranic, koncert skupin Tutti voci a Anonymm country, komentované vycházky, vodní atrakce na rybníku, stromovou lanovku, prezentace a mnoho dalšího. Občerstvení je zajištěno, vezměte si akorát oblečení a obuv do terénu.

Rozloučení s prázdninami

Kdy: sobota 9. září od 14.00

Kde: u rybníka U Holce, Koloveč

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Definitivně se rozloučit s prázdninami mohou děti v Kolovči ve velkém stylu. V programu nebudou chybět hry a soutěže pro děti, projížďka na lodičce, ukázka tahání dřeva s koněm, poníci na mazlení i svezení, parkurové skákání, projížďka kočárem taženým koňmi, Hobby Horsing. Děti nepřijdou o malování na obličej, modelování balonků, slackline, airbrush. Svoji techniku představí hasiči. Občerstvení zajištěno.

Oživená stezka Horšovským Týnem

Kdy: neděle 10. září od 14.00 a 16.00

Kde: sraz na nádvoří zámku Horšovský Týn

Za kolik: předprodej vstupenek v Regionálním informačním centru Horšovský Týn

Proč přijít: Vraťte se na chvíli do minulosti a zažijte setkání Jana Popela z Lobkovic s Vilémem z Rožmberka na horšovskotýnském panství. Nenechte si ujít renesanční tance v erbovním sále na zámku, kostýmované ukázky v podání členů místního divadelního souboru v zámeckém parku a projekci z unikátního průzkumu nepřístupného podzemí v kostele sv. Petra a Pavla, kde odborníci ze spolku Naše historie objevili sarkofág nejvyššího purkrabího Českého království a „českého místokrále“ Jana IV. Popela z Lobkovicz.

KLATOVSKO

Chariťák bude opět pomáhat

Kdy: sobota 9. září od 14.00

Kde: Mercandinovy sady, Klatovy

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Jde o 4. ročník charitativní běžecko-hudební akce Chariťák, který organizuje Klatovský spolek vinařů. Tentokrát výtěžek poputuje dokonce pro tři děti a jednoho mladého muže. Do běžecké části od 15 hodin se mohou zapojit děti, pro které budou připraveny různě dlouhé tratě, i rodiče s kočárky. Následovat bude od 16 hodin běh Václava Anděla na 4 km. Po vyhlášení výsledků započne hudební část, kdy postupně vystoupí kapely Chai, Maniac a Fiasko.

Mistrovství Šumavy v opékání prasat

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Hartmanice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Bohatý program zahájí děti z místní MŠ a ZŠ, dále se jede tradiční Fichtl cup, od 14.30 ochutnávka pečených prasat, následuje na místním hřišti ukázka psí agility, vystoupení skupiny Workoutové a Annínských žen. V závěru odpoledne proběhne vyhodnocení soutěžících týmů. Během dne hraje k poslechu kapela Otavanka a večer skupina Orchidea. Po celý den bude další bohatý program.

Večerní prohlídky zahrady a pavilonu

Kdy: sobota 9. září od 20.00

Kde: Pavilon skla, Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Osvětlené skleněné objekty studentů z Valašského Meziříčí v zahradě PASKu vypadají při večerním osvětlení úplně jinak než ve dne a také večerní prohlídka pavilonu má své kouzlo. Přesvědčit se můžete v sobotu na vlastní oči.

Dobový vojenský tábor

Kdy: pátek 8. září a sobota 9. září od 9.00

Kde: Horažďovice a okolí – Panská zahrada

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce k 80. výročí vzniku Československé obrněné brigády. Připravena bude výstava historické vojenské techniky, výzbroje, výstroje. Uvidíte i ukázky výcviku. Chybět nebude ani občerstvení.

Šumavské Kašperské Hory

Kdy: pátek 8. září a sobota 9. září

Kde: Kašperské Hory

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek a sobotu se můžete vydat na tradiční slavnosti města. Těšit se můžete na pestrý kulturní program pro děti i dospělé. V letošním roce se přenesete do období baroka, kdy se sklářství na Šumavě těšilo největšímu rozkvětu.

Zábava s dechovou kapelou Doubravanka

Kdy: neděle 10. září od 14.00

Kde: KD Myslív

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Bohuslav Trojánek srdečně zve všechny zájemce v neděli do kulturního domu v Myslívě. Připravena je tu zábava s dechovou kapelou Doubravanka.

ROKYCANSKO

Rokycany se zapojily do Dnů evropského dědictví

Kdy: sobota 9. září od 9.00 do 16.00

Kde: Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Rokycany se v letošním roce poprvé zapojí do Dnů evropského dědictví, jejichž cílem je každoročně otevřít co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, muzeí, knihoven apod. Rokycany přichystaly celodenní program na sobotu 9. září 2023 od 9 do 16 hodin. Zapojí se celkem deset objektů, jedenáctým je Farní sbor ČCE, který si připomíná letos sto let od založení, akce připravil na 14. a 16. září 2023. Vstup je zdarma, na některé akce je však potřeba registrace.

V Hrádku se koná Rock Start festival

Kdy: sobota 9. září od 13.00

Kde: Letní kino Hrádek

Za kolik: 100 korun, děti a ZTP zdarma

Proč přijít: V rámci 4. ročníku městských slavností se v hrádeckém letním kině uskuteční Rock Start festival. Zahrají na něm skupiny Kohout plaší smrt, Ill Fish, Odyssea, Queens of Bohemia, Václav Noid Bárta a David Koller.

Patrioti připravili soutěžní odpoledne

Kdy: neděle 10. září od 14.00 do 17.00

Kde: prostor Pod Brankou Rokycany

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Spolek Rokycanští patrioti připravil na neděli 11. ročník tradičního soutěžního odpoledne pro děti. Pro bude připravena spousta soutěžních disciplín i nesoutěžních atrakcí. Za splnění jednotlivých stanovišť si děti mohou vybírat drobné věcné odměny. Dvakrát se bude losovat o vstupenky do Dinoparku.

TACHOVSKO

Loretánské slavnosti

Kdy: od 8. září do 10. září

Kde: Bor

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnosti začnou v pátek s rockovým nádechem, kdy na náměstí zahraje Agnes Rock revival Band. V sobotu se na děti těší Michaela Dolinová. S písničkami Ivety Bartošové dorazí Nela Kailová. Poté bude pódium patřit Pavlu Vítkovi a po něm Železnému Zekonovi. Podvečerní program bude pokračovat vystoupením Jiřího Valenty se skupinou Blastery. V 21 hodin přijde punková smršť v podobě APH a sobotní borskou zábavnou jízdu zakončí zpívající lesák Protheus. V neděli dopoledne si mohou přijít návštěvníci zanotovat lidové písničky s Veselou trojkou Pavla Kršky. Po celou dobu slavností jsou na náměstí zajištěny stánky s občerstvením, dárkovými a upomínkovými předměty, stánky pro malé či velké parádnice. V prostoru u kina vznikne malý lunapark. Na zámku v Boru stále probíhá výstava Klubu výtvarníků Borska „Umění bez hranic“ a v době od 9 do 17 hodin je možno navštívit samotný zámek a jeho expozice.

30. chovatelská výstava

Kdy: sobota 9. září od 8.00

Kde: Mánesova 166, Stříbro

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Český svaz chovatelů, Základní organizace Stříbro zve na 30. Chovatelskou výstavu králíků, holubů a drůbeže, doplněnou o expozici okrasného ptactva. Výstava se bude konat v sobotu 9. září do 8 do 17 hodin v Mánesově ulici 166 ve Stříbře. Vyhodnocení a předávání ocenění je naplánováno na 16. hodinu. Akce se koná u příležitosti 75. výročí založení holubářského spolku ve Stříbře a nebude chybět ani hudební produkce v podání Václava Žákovce a Aničky Volínové.

Dny evropského dědictví

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Tachov

Za kolik: zdarma nebo snížené vstupné

Proč přijít: V rámci Dne evropského dědictví budou zdarma nebo za snížené vstupné přístupné tyto památkové objekty: zámek Tachov, Muzeum Českého lesa, kostel sv. Máří Magdaleny a Alžběty, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Václava, Příhradební ulička a věže, Jízdárna Světce, bývalá tabáková továrna Delta. Pro zájemce, děti i dospělé, bude tento den připravena „hledačka“ o drobné ceny. Hrací list bude možné vyzvednout a odevzdat v muzeu, jízdárně i na zámku.