Plzeňské ulice budou patřit umělcům

Kdy: 4. a 5. září

Kde: centrum Plzně

Za kolik: zdarma

Centrum Plzně oživí o víkendu další ročník přehlídky pouličního umění Busking Fest. Vedle hudby se představí také akrobati, tanečníci, živé sochy i umělci dalších žánrů z domova i zahraničí. Kromě scén pro umělce z festivalového programu bude vytvořeno v ulicích také deset volných zón, kde může své umění předvést kdokoli. Pravidla pro tyto zóny, mapa festivalu a další informace na www.buskingfest.cz.

Náplavku obsadí stánky s jídlem

Kdy: 5. a 6. září

Kde: náplavka u Radbuzy na Anglickém nábřeží

Za kolik: zdarma



To nejlepší z plzeňské gastronomie ochutnají návštěvníci festivalu TUTO jídlo. V nabídce nebudou chybět šťavnaté burgery, vegetariánská či veganská jídla, zákusky a mnoho dalších dobrot z nejrůznějších světových kuchyní. Osvěžení účastníkům dodá čerstvě pražená káva a poctivé točené pivo.

Koná se pátý festival dixielandu

Kdy: 5. a 6. září

Kde: Měšťanská beseda, Riegrova ulice

Za kolik: sobota 290 Kč, neděle zdarma



V Plzni se o víkendu uskuteční 5. ročník Mezinárodního dixielandového festivalu. Zahájí jej v sobotu od 15 hodin průvod kapel z náměstí Republiky, od 16 hodin pak na zahradě Měšťanské besedy zahrají Pilsner Jazz Band, Pražská Dixielandová Společnost, mezinárodní The Jungle Jazz Band a Brass Band Rakovník. V neděli v Riegrově ulici začne program v 15 hodin a vystoupí The Dixie Hot Licks, Brass Band Rakovník, J. J. Brass Band a The Jungle Jazz Band.

V Kozolupech zahrají Tři sestry

Kdy: 5. září od 14 hodin

Kde: Kozolupy

Za kolik: 450 Kč v předprodeji, 550 Kč na místě



V Kozolupech se v sobotu uskuteční 6. ročník regionálního festivalu Rockové léto na Mži. I letos se představí nejen každoroční stálice jako jsou Toxic Paradise, ale i skupiny, které budou na festivalu prvně. Můžete se těšit na kapelu slavící letos už 35 let na hudební scéně – Tři sestry. Dál se představí Hand Grenad, Septic People, Maelström, Attax. Festival završí bláznivá pražská partička Maniac.

Do Vejprnic přijede Wohnout

Kdy: 5. září od 18 hodin

Kde: fotbalový stadion Vejprnice

Za kolik: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě



Na místním fotbalovém stadionu připravila obec Vejprnice festival V.EJ.P fest. Od 18 hodin postupně zahrají Extra Band revival, Wohnout a Tomáš Klus.

Divadlo Dialog zahájí sezonu

Kdy: 4. a 6. září

Kde: Divadlo Dialog v Plzni

Za kolik: 140 a 240 Kč



Prvními představeními zahájí o víkendu novou sezonu Divadlo Dialog v Plzni. V pátek je na programu Nebezpečně sexy, perlivá komedie o dvou vysloužilých provozovatelkách nejstaršího řemesla v podání Divadla MAEBH, v neděli sehraje Spodina komedii o dospělých dětech a jejich nedospělých matkách Tchýně na zabití. Začátky představení v 19 hodin.

Industry Open zve na hamr do Dobříva

Kdy: 5. září

Kde: vodní hamr v Dobřívě

Za kolik: 60 a 30 Kč

Unikátní vodní hamr v Dobřívě se v červnu 2020 po rekonstrukci opět otevřel návštěvníkům. Slavnostní znovuotevření hamru s komentovanými prohlídkami a ukázkami řemesel je plánované až na první sobotu v září, akce je součástí festivalu Industry Open.

Německá metalová legenda u Kalikovského mlýna

Kdy: 5. září od 13 hodin

Kde: Kalikovský mlýn v Plzni

Za kolik: 500 Kč v předprodeji, 550 Kč na místě



Ve venkovním areálu Kalikovského mlýna se uskuteční třetí metalový festival Armageddon of Decibels. Hlavní hvězdou bude legenda německého speed metalu Iron Angel, dále zahrají Prayers In Vain, Bloodcreek, Dying Behind Bars, Sator Marte, Stíny plamenů, Kryptor a Insulter. Předprodej probíhá do 2. září v klubu Parlament v Kollárově ulici, pak už budou k lístky k dostání až na místě.

Štěpán Rak bude slavit v Synagoze

Kdy: 6. září od 19 hodin

Kde: Stará synagoga, Smetanovy sady v Plzni

Za kolik: 390 – 490 Kč



Ve Staré synagoze v Plzni se v neděli uskuteční odložený koncert kytarového virtuosa a skaldatele Štěpána Raka, který letos slaví 75. narozeniny. Třicet let tvořil legendární jevištní dvojici s Alfredem Strejčkem a právě ten by měl být hostem narozeninového koncertu.

Jarmarčení s tradičními řemesly v Malesicích

Kdy: 6. září, 10 – 16 hodin

Kde: náves v Malesicích

Za kolik: zdarma



Při Malesickém jarmarčení si budou zájemci v neděli moci vyzkoušet zapomenutá řemesla našich předků jako hrnčířstí, řezbářství či drátenictví. A pokud se dílo nezdaří, budou k prodeji výrobky od mistrů daného cechu. Pro děti jsou v 11, 13 a 15 hodin připravena pohádková divadelní představení, ve 12 a 14 hodin bublinový workshop se soutěží o největší bublinu. Program doplní možnost projet se po okolí na koňském povozu nebo v historickém automobilu.

Netopýří noc v Nevřeni

Kdy: 4. září od 17 hodin

Kde: Centrum Caolinum Nevřeň

Za kolik: zdarma



Populárně naučná přednáška o životě netopýrů, výstava a film o netopýrech, ukázka práce s ultrazvukovým detektorem při určování jednotlivých druhů, odchyt a prezentace živých netopýrů. Program pro děti s netopýří tematikou a soutěže o ceny. To vše nabídne Netopýří noc v Nevřeni. Akce se koná ve venkovních prostorech za každého počasí, teplé oblečení a baterku s sebou.

Kouzelná školka i přednáška v Besedě

Kdy: 6. září od 10 a 19 hodin

Kde: Měšťanská beseda v Plzni

Za kolik: představení pro děti 160 až 250 Kč, přednáška 300 Kč



Dvě akce má v neděli na programu Měšťanská beseda v Plzni. Nejdřív od 10 hodin potěší děti ve velkém sálu Michal Nesvadba se svojí Kouzelnou školkou. V malém sále začne od 19 hodin přednáška psychologa Radka Pěkného Psychopat je také člověk?

Předposlední filmový večer s Tajemnou řekou

Kdy: 5. září od 21 hodin

Kde: náplavka na Radbuze, Anglické nábřeží

Za kolik: zdarma

Předposlední z Filmových večerů na náplavce obstará v sobotu u Radbuzy americké kriminální drama Tajemná řeka režiséra Clinta Eastwooda. V hlavních rolích Sean Penn, Kevin Bacon a Tim Robbins.

Pět kapel na Radbuza Festu v Dobřanech

Kdy: 5. září od 15 hodin

Kde: náměstí TGM v Dobřanech

Za kolik: zdarma



Celkem pět kapel se představí na Radbuza Festu na náměstí v Dobřanech. Od 15 hodin zahrají Ewa Farna tribute band, Electric Therapy, Balage Band, Elegie Rock a Ozzy Osbourne revival. Součástí programu je také předání ocenění úspěšným reprezentantům města.

Taneční odpoledne s Václavem Žákovcem

Kdy: 6. září v 15 hodin

Kde: Město Touškov

Za kolik: 50 Kč



V Městě Touškově potěší v neděli seniory už tradiční a oblíbené taneční odpoledne s Václavem Žákovcem a Annou Volínovou.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze tří témat. V pátek od 16 hodin Židovská Plzeň, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně, od 17 a 19 hodin a v neděli od 16 hodin Báje a pověsti plzeňské. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.