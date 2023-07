O víkendu se uskuteční 29. ročník pivních slavností v Nepomuku, odstartuje DEPOvLETU s Mirkou Novak, v Klatovech zahraje Olympic, který slaví 60 let od svého založení. Na Kašperku se pak budou konat noční prohlídky a v Bezdružicích bude možné se svézt historickým vlakem.

Bezdružické parní léto 2022. | Foto: Filip Nekola

PLZEŇSKO

V Nepomuku poteče pivo proudem

Kdy: sobota 15. července od 11.00

Kde: Nepomuk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Devětadvacátý ročník pivních slavností v Nepomuku opět přinese pestrou přehlídku českého piva doplněnou multižánrovým hudebním programem a bohatým výběrem nejrůznějších dobrot pivní gastronomie.

Na Chlumu zahrají POPs

Kdy: pátek 14. července od 18.00

Kde: u rozhledny na Chlumu v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přímo u rozhledny Chlum vás čeká v pátek večer koncert skupiny POPs. Chybět nebude občerstvení. Celý večer zahájí od 18.10 Jakub Kořínek s Katkou Misíkovou, Pops pak budou hrát od 20.00. Moderuje Veronika Nágrová.

Startuje DEPOvLETU

Kdy: sobota 15. července od 20.30

Kde: DEPO2015 v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu odstartuje na nádvoří DEPO2015 v Plzni již čtvrtý ročník hudebního festivalu DEPOvLETU. První koncert obstará zpěvačka Mirka Novak.

Divadelní léto končí

Kdy: pátek 14. a sobota 15. července od 21 hodin

Kde: Proluka v Křižíkových sadech v Plzni

Za kolik: od 300 korun

Proč přijít: O víkendu se naskýtá poslední možnost navštívit představení Divadelního léta pod plzeňským nebem. Kultovní groteska z roku 1965 Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho od Ladislava Smočka bude k vidění v Proluce v Křižíkových sadech v Plzni v pátek a naposledy v sobotu od 21 hodin. V hlavní roli se představí herečka Diana Toniková.

DOMAŽLICKO

Císařské slavnosti ve Kdyni

Kdy: sobota 15. července od 10.00

Kde: park u Muzea příhraničí, Kdyně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ocitnete se v 18. století, v době císařovny Marie Terezie. O tuto atmosféru se má postarat historická hudba, dobová móda, tanečnice, šermíři, komedianti nebo kejklíři. Chybět nebude podle pořadatelů ani tržiště, ukázka zbraní či katovského řemesla, dospělí i děti si mohou také zasoutěžit. A to všechno zdarma včetně koncertu zpěvačky Lenny od 19 hodin a závěrečné ohňové show v duchu historie a romantiky od 21 hodin. Dopolední a odpolední program rozdělí historický průvod městem.

Zámecké slavnosti v Poběžovicích

Kdy: od pátku 14. července do neděle 16. července

Kde: Poběžovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Celý program otevře už v pátek odpoledne od 16 hodin na barokní faře řemeslná dílna s názvem Šitý korálkový náramek a rovněž na náměstí Míru v 17 hodin vernisáž výstavy Barokní region, barokní Poběžovice. Obřadní síň radnice poskytne od 18.30 prostor besedám Baroko v Poběžovicích a Restaurování sousoší Neptun/Triton. Sobotní dopolední program od půl desáté v kině má patřit dětem, pro které tu ožije výtvarná dílnička a loutkové divadlo s pohádkou Princ Bajaja. Odpoledne od 14 do 17 hodin v zámeckém parku zahrne kreativní a řemeslné stánky, sokolnictví, koňskou kostýmovou jízdu s projížďkou na koni či barokní tance, ale také hudební vystoupení Jenifer Reinhardt v 15 hodin. Od 19 hodin následuje koncert Čerchovanu a Celebration Jazz Orchestra a od 20.30 hodin sobotu završí kostýmová přehlídka. Ještě v neděli se můžete díky výstavě na náměstí ocitnout v baroku.

Sraz mopedů z celé republiky

Kdy: od pátku 14. července do neděle 16. července

Kde: obec Rybník

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V pátek v 18 hodin startuje hardrocková a artrocková kapela TUBA. Sobota od devíti ráno nabízí ještě možnost prezentace, od 10.55 do 14.00 absolvují mopedy Spanilou jízdu Českým lesem, podle organizátorů například přes Bělou nad Radbuzou a Poběžovice. Po návratu od 14.30 do 19.00 dojde na soutěže: gulášování, přetah lanem, hod pístem na cíl, zatloukání hřebíků či hod sudem na dálku. Potom vyhlášení vítězů, gulášový jarmark a od 20 hodin do půlnoci big-beat-rock Moby Dick. V neděli odjezd a pozvání na jubilejní desátý ročník

Svatojakubské slavnosti

Kdy: od pátku 14. července do neděle 16. července

Kde: náměstí, Hostouň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Svatojakubské slavnosti v Hostouni začnou v pátek od 20 hodin vystoupením skupiny Anonymm country, která zahájí i hlavní sobotní program ve 14 hodin na náměstí. Tady na ni naváže od 16.00 poprock Chai, od 18.00 rock Harlet, od 20.00 Katapult revival a od 22.00 až do třetí hodiny ranní přijdou na řadu Sympaťáci, podle organizátorů „muzika pro všechny“. Neděli otevře v 10 hodin slavnostní mše svatá v kostele. Na náměstí se od 13.30 představí dechová hudba Dupalka, o přestávce dětské mažoretky z Bělé nad Radbuzou a od 16 do 22 hodin postupně tři rockové kapely: Šafrda band, Alkehol revival a Kabát revival.

Couvání traktorů s vlekem

Kdy: sobota 15. července od 17.00

Kde: Libkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Couvání traktorů s vlekem bude spojeno s výstavou historických vozidel. Po skončení soutěže se bude konat zábava na parketu na vodě. O hudbu se postará RELAX Klatovy.

KLATOVSKO

Olympic 60…, vlak, co nikde nestaví

Kdy: pátek 14. července od 20.00

Kde: ostrov Santos, Sušice

Za kolik: 890 korun

Proč přijít: Výroční koncert nestárnoucí legendy české hudební scény, která oslaví 60 let. Olympic zahraje své největší hity. Můžete se těšit na řadu hostů, velkolepou scénu a show.

Na náměstí zazpívá Anna K.

Kdy: sobota 15. července od 20.00

Kde: náměstí Míru, Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na náměstí Míru v Klatovech je v sobotu večer připraven koncert české zpěvačky, skladatelky a herečky Anny K.

Slavnostní koncert k výročí narození a úmrtí Karla Klostermanna

Kdy: sobota 15. července od 20.00

Kde: kostel sv. Mikuláše, hřbitov, Kašperské Hory

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Slavnostní koncert ke 175. výročí narození a 100. výročí úmrtí šumavského spisovatele Karla Klostermanna zazní v kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách. Na programu bude hudba mistrů baroka, představí se Gabriela Eibenová, soprán, a Adam Viktora na varhany.

Noční prohlídky hradu Kašperk

Kdy: 13. - 15. července od 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 a 23.00

Kde: hrad Kašperk

Za kolik: 190 korun, snížené vstupné 140 korun

Proč přijít: Noční prohlídky, to je tradiční a oblíbený formát, v němž se vždy podíváte na některou z méně známých kapitol z historie hradu Kašperku. V předchozích letech jste se vypravili do 14., 15. i 16. století, dob dávných a s hravostí rekonstruovaných osudů obyvatel tehdejšího hradu. Tentokrát se zcela nečekaně podíváte do dob nedávno minulých, do druhé poloviny 20. století.

Tučňáci na arše

Kdy: neděle 16. července od 15.00

Kde: hrad Velhartice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: One man show o třech tučňácích a Noemově arše a o tom, že pánaboha si můžeme představovat, jak chceme, ale do kufru se nacpat nedá. Vhodné pro děti od pěti let a pro dospělé, nejlépe společně.

ROKYCANSKO

V Borku zahraje Balage Band i Tango

Kdy: sobota 15. července od 15.30

Kde: areál TJ Sokol

Za kolik: povinné, ale dobrovolné vstupné

Proč přijít: V areálu házenkářského hřiště TJ Sokol Borek se uskuteční další ročník festivalu Borec fest. Na předměstí Rokycan se prostřídají kapely Mandragora (Jablonec nad Nisou), Pharamis (Praha), domácí BooReek, Ota Balage Band (Praha), Miroslav Imrich s Tangem (Praha). Atraktivní je i dobrovolný program: hry, malování na tělo, dočasné tetování, freestyle fotbal atd. Vstupenky jsou slosovatelné.

Ve Stupně zazní písně od Wanastowých Vjecí

Kdy: sobota 15. července od 21.00

Kde: areál házenkářského hřiště, Stupno

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Na hřišti ve Stupně se v sobotu odehraje rockový večírek. Nejprve zahraje kapela Don’t Panic, poté se návštěvníci pobaví při skladbách Wanastowých Vjecí v podání jejich revivalu. Repertoár je postaven především na prověřených hitech staršího data, neopomíná však ani novější tvorbu a zahrnuje také několik zásadních písní od skupiny Lucie, které na svých koncertech Wanastowi Vjecy skutečně hrají.

TACHOVSKO

Svatomarkétská pouť

Kdy: sobota 15. července od 9.00

Kde: Trpísty

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pobavit se a užít si hezkou sobotu můžete v Trpístech. V 9 hodin zahájí program pouťový fotbalový turnaj. Pro veřejnost bude od 10 do 16 hodin otevřen zámek Trpísty. Odpoledne pobaví návštěvníky country music v podání Obnošené vesty a večer si užijete pouťovou zábavu se skupinou Explozet. Po celý den jsou k dispozici pouťové atrakce, prodejní stánky, občerstvení.

Bezdružické parní léto

Kdy: sobota 15. července a neděle 16. července

Kde: trať Pňovany–Bezdružice

Za kolik: ceník jízdného na webu www.bezdruzickalokalka.cz

Proč přijít: Hlavním lákadlem je provoz historických vlaků s originálním doprovodným programem. Po oba dny historický vlak vyjíždí z Bezdružic na dvě trasy. Ta delší vede do Cebivi s odjezdem v 10.00. Kratší trasa vede do Kokašic s odjezdy v 12.40, 14.40 a 16.40. Během jízdy cestující čeká zábavný program s muzikou, tanečnicemi a četníky. Centrem doprovodného programu bude stanice Bezdružice s jeho Železničním muzeem spolku Plzeňská dráha. Pro návštěvníky je připraveno několik výstav o historii trati a regionu, svezení na originální drezíně, dětské divadlo a četnická pátrací stanice. V sobotu odpoledne též výstava historických automobilů. Hladovějící a žíznivé uspokojí originální vlakové bistro. Svézt se bude možné i historickým autobusem na zvláštní lince spojující Bezdružice přes romantické městečko Úterý s nádražím v Teplé.

Turistický pochod Teplá – Bezdružice

Kdy: neděle 16. července, start od 9.15

Kde: start z vlakového nádraží v Teplé

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V neděli se můžete vydat na trasu již 23. ročníku turistického pochodu Teplá–Bezdružice, na podporu myšlenky železničního propojení Bezdružic a Teplé. Startuje se z vlakového nádraží v Teplé v 9.15 a v 10.00. Pochod povede krásnou přírodou na hranicích Karlovarského a Plzeňského kraje, trasa v délce 15 až 20 kilometrů bude ještě upřesněna. Po příchodu do Bezdružic bude možné navštívit Bezdružické parní léto a Železniční muzeum.

Oborský letňák

Kdy: sobota 15. července od 21.15

Kde: na „Čarodějnickém plácku“ v Oboře

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Vesnické kino Obora vám promítne pod širákem svéráznou letní komedii Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody. Sedadla nejsou očíslována, můžete si vzít i vlastní židličky, polštáře, křesílka, deky, spacáky. Bar bude otevřen od 20 hodin. Zakoupíte zde dobroty z grilu, točené pivo, víno, nealko nápoje, kávu, čaj, popcorn.

Baroko válečné - klášter v obležení

Kdy: pátek 14. července od 16.00

Kde: Muzeum Českého lesa, Tachov

Za kolik: na koncert 100 korun, ostatní program zdarma

Proč přijít: V zahradě tachovského muzea lze navštívit barokní vojenské ležení skupiny vojenské historie Butlers Dragonerregimet. Celý program zahájí outkové pohádky pro děti. Dvakrát proběhne představení práce vojenského felčara a komentovaná prohlídka animace bitvy u Rozvadova, která se konala v roce 1621. Po celou dobu akce se konají kreativní dílny pro děti i dospělé, je přístupná open-air výstava o třicetileté válce na Tachovsku, stejně jako expozice a výstavy v muzeu. Ve 20.30 se v refektáři muzea uskuteční jedinečný koncert „Křik Paříže, zpěv Londýna“, při kterém je propojena interpretace dobové hudby v podání souboru Victoria Ensemble s živou digitální malbou skotské výtvarnice Frances Sander. Program zakončí ve 22.00 ohňová show v podání skupiny Zlatý grál.

Benediktinské dny

Kdy: pátek 14. července a sobota 15. července od 20.00 do 23.00 v hodinových intervalech

Kde: klášter Kladruby

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Zájemci o dění v klášteře a historickou situaci vzniklou po zpackané popravě mají šanci vše zjistit ještě v pátek a sobotu, kdy budou na kladrubském klášteře opět probíhat oživené prohlídky. Konají se pro omezený počet návštěvníků v hodinových intervalech od 20 do 23 hodin, proto organizátoři doporučují rezervovat si včas vstupenky telefonicky nebo e-mailem.

Úšava chystá traktoriádu

Kdy: sobota 15. července od 10.00

Kde: park Úšava

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Registrace začínají v 10 hodin, spanilá jízda vyrazí o dvě hodiny později. V 15 hodin bude vyhodnocen nejhezčí traktor, cenu si odnese i nejstarší traktor a ošizen nebude ani „největší šrot“, který na start dorazí. A svoji zručnost si budou moci prověřit i diváci, pro které je připraveno několik soutěží. Kdo bude chtít, může si na vlastní kůži zkusit, že není žádná sranda valit pneumatiku, házet špalkem či udržet v ruce tuplák piva. A připraveno je více podobných netradičních disciplín.

Zámecké historické slavnosti

Kdy: sobota 15. července od 13.00

Kde: zámek Bor

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Dobový program je připraven na pódiu, kde se můžete těšit na hudbu, historický šerm, vlajkovou show nebo třeba tanečnice se šavlemi. Večerní program zakončí ohňostroj. Na zámeckém Labutím jezírku bude probíhat verbování posádky na pirátskou loď, na nádvoří pak program pro děti. V průběhu slavností můžete navštívit dobové tržiště, zhlédnout ukázky řemesel, chybět nebude občerstvení a tradiční pochoutky. Rovněž jsou připraveny prohlídky zámku, věže a lorety.