Umělci otevřou své ateliéry

Kdy: 26. a 27. září

Kde: různá místa

Za kolik: zdarma

Už popáté otevřou umělci v Plzni a okolí o víkendu své ateliéry, zdarma budou přístupné také galerie. Návštěvníci budou i letos objevovat stanoviště v mapě, ve které bude spoustu míst s tvořením. Kromě obdivování výstav tak lidé zapojí své šikovné ruce a zkusí si sochat, malovat, vyrábět…

„Víkend otevřených ateliérů je svátkem výtvarného umění v Plzni, který každým rokem přináší novinky a láká stále více lidí,“ říká Jana Brabcová, autorka myšlenky a jednatelka pořádající společnosti Grafia.

Novinkami jsou například umělecká tramvaj a vinná stezka Art & Wine, opět se bude soutěžit o hodnotné ceny. Na některé akce, jako je workshop se sprejerskou dvojicí Akrobad a Obras nebo s fotografem Jaroslavem Vogeltanzem, je třeba se registrovat. Letos musela být zrušena sobotní ARTparty kvůli anticovidovým opatřením. „Žádáme návštěvníky, aby do ateliérů vstupovali s rouškami a používali dezinfekci. Vzhledem k situaci také upozorňujeme, že se program může měnit,“ dodává Brabcová. Aktuální informace návštěvníci najdou na webu otevreneateliery.cz.

Finále je! Po třiatřicáté

Kdy: od 25. září

Kde: Měšťanská beseda, Divadlo Dialog.

Za kolik: 90 Kč, akreditace 150 - 800 Kč



33. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční netradičně v podzimním termínu od 25. do 30. září. Každý den nabídne premiéru či předpremiéru, soutěžní festivalové snímky, nahlédne do německé a slovenské filmové kuchyně, zjistí, kde v zahraniční kinematografii zanechali stopy čeští tvůrci a promítne i studentské prvotiny. A opět se stane místem setkání s hvězdnými hosty a opět si tvůrci nejlepšího filmu odnesou Zlatého ledňáčka. Letos o něj bude v hlavní kategorii soutěžit devět filmů. Více na festivalfinale.cz.

Ze Světa knihy zbyla literární setkání

Kdy: 25. září

Kde: DEPO 2015

Za kolik: dobrovolné vstupné

Vzhledem k pandemické situaci byli organizátoři nuceni zrušit 3. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Plzeň 2020. Pod heslem #KnížkyŽijí se však v Plzni přece jen uskuteční zlomek z plánovaného programu. V pátek se tak odehraje literární odpoledne v Klempírně plzeňského areálu DEPO2015, jehož kapacita bude z pochopitelných důvodů omezená na 50 diváků. Je možnost si rezervovat místo na e-mailu rezervace@svetknihy.cz. Přijít lze i bez rezervace, do sálu však bude vpuštěno nejvýše 50 diváků. Vstupné je dobrovolné. Ti, kteří se do sálu nevejdou nebo nebudou moci dorazit, mají šanci vše sledovat na Mall.tv, kde bude program přenášen živě. V pátek do 16 hodin bude Pavel Kosatík diskutovat s předním polským bohemistou Aleksandrem Kaczorowským, kterému česky vychází životopis spisovatele, novináře a berounského rybáře Oty Pavla. V 17 hodin začne autorské čtení Jaroslava Rudiše z novely Český ráj a v 18 hodin kulatý stůl s Jiřím Hnilicou a Lenkou Horňákovou-Civade o české literatuře ve Francii.

Běžci budou zdolávat půlmaraton

Kdy: 27. září od 9 hodin, start hlavního závodu v 11 hodin

Kde: start a cíl na náměstí Republiky

Za kolik: dle propozic



Pátý ročník Škoda Fit maratonu se poběží v neděli se startem a cílem na náměstí republiky. Součástí programu je i dětský závod, rodinný běh a firemní štafety, zájemci se mohou do naplnění kapacity registrovat ještě osobně v sobotu v Techmanii od 13 do 19 hodin nebo v den závodu na místě od 7.30 do 10 hodin.

Děti si vyzkouší sportovní aktivity

Kdy: 28. září od 9 do 18 hodin

Kde: Křižíkovy sady, Plzeň

Za kolik: zdarma

Speciální dětský sportovní den s názvem Plzeň žije zdravě a děti s ní připravilo město na pondělí do Křižíkových sadů. Děti si budou moci vyzkoušet lukostřelbu, kop na bránu na rychlost a další aktivity. Pro malé cyklisty je připravena opičí dráha na kolech a pro celé rodiny možnost nordic walkingu. Další stanoviště nabídnou např. rozdělávání ohně pomocí křesadla, komunikace prostřednictvím vysílaček nebo školu vázání různých druhů uzlů. Nutný je doprovod rodiče.

Centrum stavitelského dědictví v Plasích slaví pět let

Kdy: 26. - 28. září

Kde: Centrum stavitelského dědictví Plasy

Za kolik: 5 Kč



Dne 29. září 2020 uplyne 5 let od dne, kdy Národní technické muzeum otevřelo Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy. V prostorách obnovené industriální památky, bývalém hospodářském zázemí plaského kláštera, byla vybudována svým pojetím a rozsahem jedinečná expozice o historii stavitelství. Páté výročí oslaví Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy o prodlouženém víkendu 26. - 28. září 2020. Střípky z expozic, cyklus tematických komentovaných prohlídek se symbolickým vstupným 5 Kč, představí Expozici stavitelství z různých úhlů pohledu. Počet míst na jednotlivých prohlídkách je omezen. Zájemcům je proto doporučena registrace na www.muzeum-plasy.cz.

Z Lužné do Kralovic pojede parní vlak

Kdy: 27. září v 10.40 hodin

Kde: trať Lužná u Rakovníka - Kralovice

Za kolik: 120 a 80 Kč



Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka zvou na výlet po trati z Lužné u Rakovníka do Kralovic, který se koná 27. září. Odjezd vlaku taženého strojem 414.096 "Heligón" z Lužné u Rakovníka je v 10.40 hodin. Na nádraží v Kralovicích bude připravena výstava o historii trati Rakovník – Mladotice a veřejnost bude dále seznámena s projektem na prodloužení trati z Kralovic do Mariánské Týnice. V tento den poskytne Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici snížené vstupné účastníkům akce, kteří v pokladně muzea předloží jízdenku z vlaku.

Haydnovy slavnosti pokračují dvěma koncerty

Kdy: 27. a 28. září

Kde: Lužany, Blovice

Za kolik: 150 Kč



Pouze dvěma koncerty proti původnímu plánu pokračují o víkendu hudební Haydnovy slavnosti. Sobotní vystoupení Sojka Quartett v Řenčích muselo být totiž zrušeno. V neděli představí Trio Unitas v Lužanech od 18 hodin hudbu z valdštejnských archivů a v pondělí se na zámku Hradiště v Blovicích koná od 19 hodin koncert Pocta Barbaře Strossi sopranistky Ireny Troupové a cembalisty Filipa Dvořáka.

Na Kozlu vystoupí japonský loutkář

Kdy: 27. září od 20.30 hodin

Kde: zámek Kozel

Za kolik: 250 a 180 Kč



V rámci výstav k 30 letům partnerství Plzně a japonského Takasaki v Galerii Jiřího Trnky a v mázhauzu plzeňské radnice se v neděli uskuteční v jízdárně zámku Kozel unikátní divadelní představení japonského umělce Nori Sawy – Kaguya, které je inspirované tradičním japonským divadlem bunraku. Jedná se o poetické podobenství o propojení pozemského a nebeského světa, inspirované jednou z nejstarších japonských literárních památek Vyprávění o sběrači bambusu (Take-tori monogatari) z 9. století. Příběh je inscenován výhradně pomocí obrazů, loutky, pohybu, světla, masek a hudby.

V Šeříkovce zahraje Visací zámek a Argema

Kdy: 25. a 27. září

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň-Slovany

Za kolik: 350 a 300 Kč



Na pátek večer je připravený koncert punkového Visacího zámku, který se měl původně uskutečnit v dubnu. Punková legenda zahraje před publikem rozesazeným ke stolům, připraveno bude 400 míst. Kvůli vládním opatřením začnou 'Visáči' hrát už v 19.30 hodin. Na nedělní večer se připravuje koncert skupin Argema a Gallileo.

V Lampě zazní symfonický metal

Kdy: 25. září od 19.30 hodin

Kde: Divadlo Pod lampou, Plzeň

Za kolik: 130 Kč



Místa k sezení už nabízí také Divadlo Pod lampou, a tak tam v pátek večer zahraje plzeňský symfonic metalová skupina Interitus s pražskou alternativně rockovou kapelou Together.

V Korandově sboru je připravený varhanní koncert

Kdy: 27. září v 15 hodin

Kde: Korandův sbor, Anglické nábřeží v Plzni

Za kolik: neuvedeno



V Korandově sboru v Plzni se v neděli koná varhanní koncert kantora České církve evangelické Ladislava Moravetze. Na pořadu budou skladby těchto autorů: Niels Gade, Antonín Dvořák, Camillo Schumann, Gustav Flügel, Per Gunnar Petersson, Ladislav Moravetz, Hans-André Stamm, Peter Møller a Georgi Muschel. Po koncertě bude možné zhlédnout film o instalaci varhan v Korandově sboru Uzdravené varhany aneb co si píšťaly přály.

V sadech jsou k vidění dvě výstavy

Kde: Šafaříkovy a Křižíkovy sady

Kdy: do 14. října a do 30. listopadu

Za kolik: zdarma



Dvě výstavy vedle sebe můžete navštívit v plzeňském sadovém okruhu. Do 14. října potrvá v Šafaříkových sadech u Proluky výstava Voda a civilizace, o kousek dál U Zvonu je až do konce listopadu umístěna expozice Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni.

Nahlédněte do intimního života zvířat

Kdy: do 3. ledna 2021, út – ne od 10 do 18 hodin

Kde: Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady

Za kolik: plné 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 130 Kč



Do života zvířat z trochu jiné stránky můžete nahlédnout díky výstavě Milování v přírodě v Západočeském muzeu v Plzni. Výstava podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování zvířat, vysvětluje výhody a nevýhody jednotlivých rozmnožovacích strategií. Místy je pojata zábavnou formou, můžete si tak například sestavit profil svého ideálního partnera nebo zaposlouchat do různých zvířecích písní lásky.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: 26. září od 15 hodin

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města, po prázdninách však už nabízí pouze jeden okruh. V sobotu od 15 hodin to bude okruh s tématem To nejlepší z Plzně. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.