Památky se loučí s prázdninami

Kdy: 29. srpna

Kde: různá místa v kraji

Za kolik: zdarma – 300 Kč

S prázdninami se památky v Plzeňském kraji tradičně rozloučí Hradozámeckou nocí, která se uskuteční v noci ze soboty na neděli. Letos se do ní zapojí osm památkových objektů, z nichž sedm je ve správě Národního památkového ústavu. Zámek Červené Poříčí si prohlédnete v záři barevných světel, hrad Rabí zase za svitu svíček. Slunce i noční oblohu budete pozorovat hvězdářskými dalekohledy v klášteře Kladruby. Letní kino i prohlídky zšeřelým hradem si užijete na Švihově.

„Hrady Půty Švihovského aneb Promítání o hradech na hradě, tak se jmenuje letošní komponovaný pořad, připravený na Hradozámeckou noc do švihovského hradního špýcharu. Zde budou představeny amatérské filmy o hradních zříceninách na západě Čech, spjaté s osobou nejvýznamnějšího majitele Švihova, Půty Švihovského z Rýzmberka. Vedle hraných filmových dokumentů o hradech Švihovu a a Novém Hernštejnu u Kdyně jsou připraveny i dvě žhavé novinky. Filmy o Příběnicích a Novém hradu u Kunratic,“ uvedl k Hradozámecké noci na Švihově David Růžička z Národního památkového ústavu.

Kromě promítání budou připraveny také noční prohlídky, které se na Švihově konají také v pátek. „Divadelně šermířská akce se opět ponese v duchu nadsázky, nedorozumění a slavných hradních legend obrácených naruby,“ doplnil Růžička.

Netradiční kostýmované prohlídky na téma Z historie rodu Valdštejnů vás čekají na zámku Kozel, kam na besedu v sobotu od 15 hodin dorazí oblíbený režisér Zdeněk Troška. Jednotlivé majitele hradu Velhartice potkáte při zdejších kostýmovaných prohlídkách. Hned s několika šlechtičnami z rodu Windischgrätzů se setkáte na zámku v Tachově. O stavbě oranžérie a její iniciátorce hraběnce Marii Gabriele Lažanské vám budou vyprávět na zámku Manětín. Více informací najdete na webech jednotlivých památek nebo na hradozameckanoc.cz.

Festival na ulici končí

Kdy: do 29. srpna

Kde: tři scény v ulicích, Zach‘s pub

Za kolik: zdarma



Poslední dva dny má o víkendu před sebou letošní Festival na ulici. V pátek zahrají například Poutníci, kteří letos slaví 50 let na scéně nebo plzeňská legenda Cop, v sobotu Petr Mach, The Mordors, Electric Therapy a další. Kompletní program na festivalnaulici.cz.

Divadlo připravilo premiéru komponovaného pořadu

Kdy: 28. srpna od 19 hodin

Kde: Nová scéna DJKT

Za kolik: 320 – 380 Kč

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla připravilo na pátek premiéru programu Každý má svůj sen. Během večera, jehož repertoár bude vybírán zcela ojedinělým způsobem a který budou moci zčásti ovlivnit i diváci, vystoupí všichni členové souboru muzikálu DJKT. Kromě největších hitů z nejúspěšnějších titulů současného i z budoucího repertoáru bude k výběru připraveno také několik muzikálových překvapení. Večerem provede šéf souboru muzikálu Lumír Olšovský.

Industry Open zve i do Bohemia Sektu

Kdy: 29. a 30. srpna

Kde: různá místa dle programu

Za kolik: 50 Kč



Festival prohlídek industriálních památek pomalu vrcholí, po tomto víkendu už bude mít na programu jen jednu akci v Dobřívě. V sobotu a v neděli teď nabídne už vyprodané vyjížďky vlakem do Škodovky. Kromě toho si v sobotu mohou zájemci projít Loosův interiér v domě Huga Semlera na Klatovské třídě. Prohlídky probíhají od 10 do 16.15 hodin v předem stanovených časech a vstupenky je nutné si rezervovat předem. Zájemci o vinařství si mohou v sobotu projít mezi 9. a 16. hodinou Bohemia Sekt ve Starém Plzenci. Prohlídky začínají každých dvacet minut, vstupenky za 50 Kč se kupují na místě. Více na industryopen.cz.

Za hlasy zvonů v Mariánské Týnici

Kdy: 28. a 29. srpna od 19 do 24 hodin

Kde: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Za kolik: 40 a 80 Kč

Muzeum ve spolupráci s divadelním spolkem Tyl z Čisté připravuje Noc v muzeu, která se koná po dva večery. Tématem budou tentokrát zvony a jejich příběhy. Jednotlivé divadelní vstupy se odehrávají v expozici muzea, která se pro tyto večery stane divadelním jevištěm. Na prohlídky, které trvají přibližně 60 minut, je třeba si zařídit rezervaci na tel. čísle 373 396 410.

Festival Náplavka k světu spěje do finále, zpestří ho i průvod lodí

Kdy: do 29. srpna

Kde: park U Ježíška

Za kolik: zdarma



Do svého finále spěje letošní ročník festivalu Náplavka k světu. V pátek je od 18.30 hodin připravena tančírna v rytmu salsy a bachaty. Závěrečný večer zpestří v sobotu průvod lodí na Radbuze od 17 hodin, od 17.30 hodin zahraje trash-folkový Adolpho gang, od 19 hodin vystoupí Baloňák se svým mixem ska a reggae a ve 20.30 hodin vše uzavře Balkan Party Band.

Partička pobaví v Prazdroji

Kdy: 30. srpna od 20 hodin

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: 550 Kč



Na nádvoří Plzeňského Prazdroje dorazí pobavit populární Partička. Na open air scéně nebude chybět Geňa, Michal, Bohouš, Igor, Marián a jejich řady rozšíří speciální host.

Varhanní kurz uzavře koncert

Kdy: 29. srpna od 19.30 hodin

Kde: kostel sv. Jana Křtitele v Úterý

Za kolik: neuvedeno



V městečka Úterý v tomto týdnu probíhá devátý ročník Mistrovského varhanního kurzu a v sobotu 29. srpna v 19.30 hodin ho uzavře tradiční koncert absolventů v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý. České i zahraniční studenty varhanní hry letos v roli lektora vede mezinárodně uznávaný varhaník Jürgen Essl, profesor hudební vysoké školy ve Stuttgartu. Téma letošního ročníku zní Jihoněmecká varhanní hudba 17. a 18. století.

Nebílovské divadelní léto nabízí jedno představení denně

Kdy: do 30. srpna

Kde: zámek Nebílovy

Za kolik: 490 – 690 Kč



Na zámku v Nebílovech se od středy koná další ročník Nebílovského divadelního léta. Během víkendu nabídne v pátek komedii Bez předsudků, v sobotu Penzion pro svobodné pány a v neděli Dokud nás milenky nerozdělí. Začátky vždy v 19 hodin.

Ochranářský den a loučení s prázdninami v ZOO Plzeň

Kdy: 28. a 29. srpna od 10 hodin

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: cena vstupenky do zoo



Poslední prázdninový pátek v zoo nabídne návštěvníkům velký Ochranářský den. Benefiční akce má upozornit na nedostatek vody v krajině, přinese inspiraci a zajímavé rady, jak může každý s vodou hospodařit. Výtěžek z celého snažení putuje na sbírkový účet zoo na podporu záchranných projektů. Akce odstartuje u hlavní pokladny, kde si návštěvník může vyzvednout kartičku k soutěžní stezce, pokud chce jít v průvodu čtyř řek, pak zde dostane kapku vody jako společné poznávací znamení a také si zde může zakoupit lístek do vodní tomboly. V 15 hodin zoo ve spolupráci s Vodárnou Plzeň přivítá v expozici Česká řeka partnerku vydřího kluka Bonifáce Janinku. V sobotu se pak v zoo koná tradiční rozloučení s prázdninami. Od 10 do 17 hodin připomene soutěžní naučná stezka začínající nový školní rok.

Prazdroj přivítá Kapitána Dema

Kdy: 28. srpna od 20 hodin

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: 420 Kč



Na nádvoří Prazdroje se v pátek uskuteční několikrát odložený koncert Jiřího Buriana alias Kapitána Dema. V Plzni vystoupí hudebník ze slavné rodiny s celou svojí posádkou.

Seriál Rock Star(t) festivalů pokračuje v Žihli

Kdy: 29. srpna od 13 hodin

Kde: Žihle, Plivátko

Za kolik: 250 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě



Druhý Rock Star(t) festival se uskuteční v sobotu v Žihli. Zahrají Pilsen Queen Tribute Band, Děda Mládek Illegal Band, X-Cover, Bára Zemanová a band, Lucie Revival a Sebranka.

Hurá do školy na Doubravce

Kdy: 29. a 30. srpna

Kde: Habrmannův park v Doubravce

Za kolik: zdarma

Dvoudenní akci Hurá do školy, na které si přijdou na své děti i rodiče, připravil čtvrtý plzeňský obvod. Zatímco rodičům bude věnován sobotní program, v rámci kterého zazpívá kapela Robert a Jana a Divadlo Jezírko zahraje představení Zakázané uvolnění, neděle bude patřit hlavně dětem. Začátek vždy ve 14 hodin.

Dopravní podniky si připomenou dvě výročí

Kdy: 29. srpna, 9 – 15 hodin

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma



Na letošní rok připadají hned dvě kulatá výročí důležitá pro městskou veřejnou dopravu v Plzni. Před 40 lety vyjela poprvé tramvaj na největší plzeňské sídliště Košutka a o deset let později byla slavnostně otevřena tramvajová trať do Bolevce. Pojďte si s námi tuto dobu připomenout v sobotu 29. 8. 2020 a svezte se vozy, které jste v Plzni vídali v 80. a 90. letech. Mezi 9. a 15. hodinou budou v trase Bolevec – sady Pětatřicátníků – Košutka a zpět jezdit tramvaje T2 a T3 a na trase Bolevec – sady Pětatřicátníků – Goethova a zpět autobusy ŠM 11 a Karosa B 731. Na trase budou vozy stavět na všech zastávkách. Jízdné bude zdarma.

Bobule budou i s ochutnávkou vína

Kdy: 28. a 30. srpna

Kde: zámecký park Křimice

Za kolik: dobrovolné vstupné



Letní léto v Křimicích pokračuje dvěma projekcemi. V pátek od 21.15 hodin českou komedií 3Bobule, večer bude spojený i s ochutnávkou vín, v neděli od 21.15 hodin pak pohádkou Hodinářův učeň.

Městské slavnosti ve Starém Plzenci

Kdy: 29. srpna od 14 hodin

Kde: louka u Úslavy, Starý Plzenec

Za kolik: 50 Kč



Ve Starém Plzenci chystají na sobotu městské slavnosti. Po zahájení ve 14 hodin zahrají Úslaváček, Dragons, Orchestr Miroslava Novotného, Revival Olympic Domažlice, Eges a Kečup. Připraveny budou ukázky hasičské techniky a atrakce pro děti.

Pilsen Pride nahradí Duhový piknik

Kdy: 29. srpna, 14 – 17 hodin

Kde: Štruncovy sady v Plzni

Za kolik: zdarma

Místo průvodu Pilsen Pride připravila LGBT komunita sobotní piknik ve Štruncových sadech. Tentokrát si můžete lehnout na trávu, poslechnout si živou elektronickou hudbu v podání Fluffy a zažít celou řadu atrakcí. Bude připravené malování na obličej, slackline, pétanque, cider bike s nápojovým menu a také gril, na kterém si můžete ugrilovat donesené dobroty. Akce je otevřená všem pozitivně naladěným lidem. Aktuální informace naleznete na FB události Duhový piknik.

V Nepomuku zahraje Karel Gott revival

Kdy: 28. srpna od 20 hodin

Kde: malá letní scéna Nepomuk

Za kolik: 150 Kč



Páteční večer na náměstí A. Němejce v Nepomuku zpříjemní posluchačům písničky ikony české populární hudby. Od 20 hodin tam vystoupí Karel Gott revival.

Odyssea na hradišťské plovárně

Kdy: 29. srpna od 20 hodin

Kde: Plovárna Hradiště v Plzni

Za kolik: 200 Kč



Rockovou klasiku si mohou užít hudební fanoušci v sobotu večer na plovárně v Hradišti. Od 20 hodin vystoupí Odyssea.

Na Zelenou Horu dorazí Czech Floyd a Extra Band revival

Kdy: 29. a 30. srpna

Kde: zámek Zelená Hora

Za kolik: 250 Kč



Na zámku Zelená Hora se o víkendu uskuteční jako doprovod výstavy Černí baroni v Nepomuku dvě hudební akce. V sobotu od 20 hodin zahraje skupina Czech Floyd hrající skladby od legendárních Pink Floyd, v neděli od 16 hodin pak Extra Band revival. V obou případech platí páska ze vstupného z výstavy i jako vstupné na koncert.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze dvou témat. V sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně, od 17 a 19 hodin a v neděli od 16 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.