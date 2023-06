Jako noc a den mohou na někoho působit dvě akce, které se uskuteční o tomto víkendu. Zatímco páteční Noc kostelů bude věnována hlavně duchovnu, v lochotínském amfiteátru budou při Metalfestu znít i skladby o temnějších stránkách života. Na své si o víkendu přijdou malí návštěvníci různých akcí věnovaných Mezinárodnímu dni dětí, na Švihově se při Horalských hrách budou vrhat kladiva i klády a v Klatovech mohou lidé navštívit hasičskou stanici. V Rokycanech pak zaplní náměstí Pivní slavnosti.

Skotské horalské hry ve Strážově 2020. | Foto: Deník / Daniela Loudová

PLZEŇSKO

Na Metalfestu zahrají světové hvězdy

Kdy: pátek až neděle sobota 2. až 4. června

Kde: Amfiteátr Lochotín, Plzeň

Za kolik: 2500 korun, jednodenní 1350 korun

Proč přijít: Arch Enemy, Powerwolf a Behemoth jsou hlavními hvězdami třídenního Metalfestu, který lochotínský amfiteátr obsadí už podvanácté. Vedle nich zahraje dalších třiadvacet kapel představujících různé žánry a odnože metalu. A v neděli představí Chris Bay, jinak zpěvák oblíbené kapely Freedom Call, při svém sólovém vystoupení skladbu věnovanou právě plzeňskému festivalu.

Církevní stánky se otevřou při Noci kostelů

Kdy: pátek 2. června

Kde: Plzeňsko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Téměř sedm desítek církevních objektů se na Plzeňsku v pátek večer otevře při dalším ročníku Noci kostelů. Připraveny jsou různé akce od komentovaných prohlídek, přes hudební vystoupení, komentované prohlídky až po mše. Vše o zapojených kostelech a kaplích i časovém programu akce lze dohledat na webu nockostelu.cz.

V TechToweru budou létat drony

Kdy: pátek a sobota 2. a 3. června

Kde: TechTower v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jeden z největších festivalů pro inovátory a technologické nadšence, Inovujeme Plzeň, se koná v pátek a sobotu 2. a 3. června 2023 a poprvé se uskuteční v areálu TechTower na Světovaru. Představí se přes 50 inovativních firem a univerzit, lidé uvidí robotickou recepční a servírku, oblíbené závody bezpilotních letounů, které se dříve konaly pod názvem Dronfest, také lezeckou ukázku na komín v podání hasičského sboru. Kompletní program je na www.inovujemeplzen.cz.

Chystá se řada dětských dnů

Kdy: sobota a neděle 3. a 4. června

Kde: Plzeňsko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po celém Plzeňsku se o víkendu vzhledem ke čtvrtečnímu Mezinárodnímu dni dětí chystá řada akcí pro nejmenší, pobaví se ale jistě i dospělí. V sobotu od 12.00 do 15.00 si v parku za Plazou program na téma pohádky Co takhle svatba, princi? připravilo plzeňské Divadlo J. K. Tyla, cestu do pravěku obstará Den pravěkých technologií v plzeňské zoo a od 12 do 17 hodin se ve Škodalandu u Borské přehrady uskuteční Den dětí s policií. V areálu u Mže v Křimicích bude od 14 do 15 hodin start dětské stezky s úkoly, která končí na křimické pláži. Tam se v 15 hodin rozjede zábavné odpoledne pro děti. Od 14 do 17 hodin Dětský den na fotbalovém hřišti v Černicích připravil Městský obvod Plzeň 8. V neděli od 14 hodin pak plno zábavy malým i velkým přinese akce na zahradě kulturního domu v Úhercích. Další akce v Plzni a okolí najdete na plzenprodeti.cz

Na soutoku zazní i skladby od Queen

Kdy: pátek a sobota 2. a 3. června

Kde: soutok Mže a Radbuzy v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Festival Náplavka k světu připravil na tento pátek na soutoku řek Mže a Radbuza ve Štruncových sadech koncert světově unikátního dua Flaškinet, které kombinuje hru na kytaru se hrou na lahve a divákům tak vždy připraví skvělý zážitek. Druhou kapelou bude Queens of Bohemiam, plzeňský tribute skupině Queen, který vznikl ze známého Pilsen Queen Tribute Band. V sobotu pak festival pokračuje od 15 hodin výtvarným workshopem Když voda maluje a workshopem žonglování, v 16 hodin fotbalovou školou. Následovat bude tančírna a od 19 hodin koncert Hibaj.

V Dobřanech je Bike Festival

Kdy: pátek a sobota 2. a 3. června

Kde: Bikepark v Dobřanech

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Skvělou adrenalinovou show přinese Bike Festival v areálu na Šlovickém vrchu v Dobřanech. Nabídne exhibici na pumptracku, pokračování série 4x ProTour ve fourcrossu či DirtyMadness Show s nejšílenějšími triky na kolech v podání známých tváří, Na akci si trať bude moci vyzkoušet i veřejnost. Více informací na bikeparkdobrany.cz či na Facebooku Bikeparku Dobřany.

Metal zazní také v Lampě

Kdy: sobota 3. června od 20.00

Kde: Divadlo Pod lampou v Plzni

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Pokud by metalovým fanouškům nevyhovovala nabídka v lochotínském amfiteátru, mohou v sobotu večer zajít v Plzni do Divadla Pod lampou. Zahrají tady tři nadějné české kapely Vartha, Stellaris, kteří vystoupí v Plzni poprvé, a Something Like.

DOMAŽLICKO

Dětský den v Klenčí

Kdy: neděle 4. června od 14.00

Kde: náměstí Klenčí pod Čerchovem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Komise pro kulturu a sport Rady městyse Klenčí pod Čerchovem připravila ve spolupráci s SDH, mladými hasiči a RMC Klenčátka Dětský den, který se uskuteční na horní i dolní části náměstí od 14 do 17 hodin. Pro děti tam mj. budou připraveny houpačky a kolotoč – pro všechny děti zdarma. Sbor dobrovolných hasičů připraví ukázku hasičské techniky a mladí hasiči zajímavé soutěže. RMC Klenčátka bude mít připravené soutěže v areálu Staré pošty, zajistí koutek pro nejmenší a hry pro děti na Staré poště.

SDH Stráž slaví 100 let

Kdy: sobota 3. června od 11.00

Kde: obec Stráž

Za kolik: zdarma

Proč přijít: SDH Stráž slaví 100 let a u příležitosti oslav hasičského sboru zve obec na setkání rodáků. Hosté se budou sjíždět od 11. hodiny. Ve 13 hodin se můžete zúčastnit mše svaté a ve 14 hodin vyrazí průvod obcí. Po celý den bude hrát Dupalka a připraveno bude i vystoupení dětského souboru Mráček a Mobby Dicku.

775 let Šitboře

Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: Šitboř

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Osobnost evropského významu Jana ze Šitboře připomenou oslavy, při nichž bude odhalena nová Janova vyhlídka. Slavnost k 775. výročí obce Šitboř chce zároveň podpořit obnovu kostela svatého Mikuláše. Představeny a požehnány budou nové věžní hodiny, instalované na konci března. K barokním prvkům kostela příznačně zazní klasicistní hudba a melodram Domov naší duše. Po slavnostním programu v den letošní oslavy Šitboře vystoupí od 16 hodin Benga Band. Občerstvení bude zajištěno po celý den.

KLATOVSKO

V Bolešinech oslaví Den dětí

Kdy: pátek 2. června od 19.00

Kde: Kulturní dům Bolešiny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dětské ochotnické divadlo ZŠ Bolešiny odehraje skoro pohádkovou komedii Zvířátka a šmejdi. Nenechte si ji ujít, děti vás určitě zaujmou, jak hrají a prožívají poprvé ve svém životě herecké role, a určitě vás zaujme a pobaví samotný děj komedie.

Klatovští hasiči zvou na den otevřených dveří

Kdy: pátek 2. června od 9.00

Kde: hasičská stanice, Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Chcete poznat zblízka práci a vybavení hasičů? Pak navštivte hasičskou stanici v Klatovech, kde se bude od 9 do 16 hodin konat den otevřených dveří, který nabídne velmi bohatý program. Bude možnost prohlídky techniky a prostoru stanice s výkladem. Připravena je i ukázka vyproštění osob z havarovaných vozidel, a to třikrát během dne – v 10, 13 a 15 hodin. Příchozí se mohou dále těšit na výstup na cvičnou věž pomocí jednohákového žebříku či ukázky lezecké techniky. Kluci i děvčata si budou moci vyzkoušet pohyb ve stanu, kde se bude simulovat zakouřený prostor, a chybět samozřejmě nebudou ukázky výstroje hasiče, hasební pěny, použití různých typů proudnic a hašení hořící kapaliny pomocí hasicího přístroje. Po celou dobu budou probíhat soutěže s požární tematikou.

Švihovské Highland Games

Kdy: sobota 3. června od 11.00

Kde: vodní hrad Švihov

Za kolik: 300 korun, děti 100 korun, rodinné vstupné 600 korun

Proč přijít: Skotské hry jsou nejen tradičním kulturním, ale také sportovním setkáním. V sobotu se budou během celého dne konat horalské hry v prostorách švihovského hradu. Disciplín je hned několik, například vrh kamenem, hod skotským kladivem nebo nejikoničtější disciplína hod kládou.

Švihovské hudební léto

Kdy: od pátku 2. června do neděle 4. června

Kde: kulturní dům a festivalová louka za švihovským hradem

Za kolik: 50 korun, děti 10 korun

Proč přijít: Přehlídka mládežnických dechových orchestrů, známá jako Švihovské hudební léto, odstartuje už v pátek 2. června ve Švihově a potrvá celý víkend. Účinkovat bude sedmnáct kapel. Program začíná v pátek v 18 hodin v kulturním domě. V sobotu pak pokračuje na festivalové louce za švihovským hradem od 9.30 hodin a v neděli od 12.30. Připraven je i doprovodný program

Oslava 130. výročí SDH Soběšice

Kdy: sobota 3. června od 10.00

Kde: sraz před hotelem pod Hořicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Soběšicích oslaví nejen 130. výročí SDH, ale také 100. výročí postavení pomníku padlým v 1. světové válce. Akce bude mít bohatý program, ve kterém nebude chybět slavnostní průvod s hudbou, mažoretkami, prapory nebo slavnostní odhalení pomníku padlým ve 2. světové válce. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na výstavu staré a nové hasičské techniky, ukázky činnosti SDH či Policie ČR. Vystoupí Klatovské mažoretky nebo Dechový orchestr ZUŠ Vimperk.

ROKYCANSKO

Náměstí v Rokycanech zaplní Pivní slavnosti

Kdy: sobota 3. června od 11.00

Kde: Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sobota 3. června 2023 bude patřit v Rokycanech pivu, Masarykovo náměstí zaplní šestý ročník Pivních slavností. Kromě ochutnávek piv si užijí návštěvníci zábavné atrakce, a především je připraven od 11 až do 22 hodin hudební program. Po celý den bude probíhat i soutěž o nejlepší pivovar. Hlasovat mohou návštěvníci slavností ve stánku města Rokycan u pódia, hlasovací lístky budou k dispozici pouze na stánku města. Stánky minipivovarů doplní stánky s nealkoholickými nápoji a chybět nebudou různé pochutiny.

Do Noci kostelů se zapojí šest objektů

Kdy: pátek 2. června

Kde: Rokycansko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do dalšího ročníku Noci kostelů se zapojí také šest objektů na Rokycansku. Atraktivní program na páteční večer připravili v kostele Panny Marie Nanebevzaté v Oseku, v kostele sv. Jana Nepomuckého v Liblíně, v evangelickém kostele v Jiráskově ulici a kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech, v kostele sv. Bartoloměje ve Volduchách a v kostele sv. Vavřince ve Stupně. Více na webu nockostelu.cz.

TACHOVSKO

Vzpomínky ze starých lavic

Kdy: sobota 3. června od 17.00

Kde: Muzeum Stříbro

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Stříbrské muzeum zve na vernisáž výstavy Vzpomínky ze školních lavic, která se bude konat v sobotu 3. června od 17 hodin. Vystavovat budou Jarmila Straková a Jiří Sauko, na vernisáži zahrají žáci ZUŠ Stříbro.

Představení Santini

Kdy: sobota 3. června od 19.00

Kde: Klášter Kladruby

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Divadelní spolek JEDL k 300. výročí smrti Jana Blažeje Santiniho Aichela připravil jedinečné představení s názvem Santini. Inscenaci můžete zhlédnout v kladrubském klášteře, vstupenky jsou k mání na stránkách GoOut.

Zámecko-muzejní noc

Kdy: pátek 2. června od 17.00

Kde: Muzeum Českého lesa Tachov a tachovský zámek

Za kolik: snížené vstupné na prohlídky zámku 50 Kč, děti zdarma, do muzea vstup zdarma

Proč přijít: Muzeum Českého lesa a tachovský zámek zvou v pátek 2. června na speciální prohlídky. Cestou mezi oběma objekty bude také veršovaná hledačka o drobné ceny (hledačka k vyzvednutí na zámku i v muzeu). Na zámku se můžete zúčastnit prohlídky s kastelánem Pavlem Voltrem a připraveno je vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ Tachov. Po celou dobu akce bude zdarma přístupná výstava obrazů Setkání. V muzeu jsou na programu komentované prohlídky varhan, předvedení orchestrionu a dalších hracích mechanismů, tvořivé dílny, přednáška o slavném hudebníkovi a majiteli panství Losyovi z Losimthalu, promítání filmu o tachovských varhanách a varhanáři Gartnerovi, od 20.00 hod. koncert tachovské poprockové kapely „sounds.in.stereo".

Chlebovo-máslové slavnosti

Kdy: sobota 3. června od 14.30

Kde: kaplička Nejsvětější Trojice v zaniklé obci Záhoří na Vlčí hoře u Černošína

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Chlebovo-máslové slavnosti jsou letos naplánovány na 3. června u kapličky Nejsvětější Trojice v zaniklé obci Záhoří na Vlčí hoře u Černošína. Ve 14.30 hodin bude akce zahájena poutní mší, kterou povede páter J. Šašek s kazatelem adventistů Miroslavem Bískem. Poutní trasy ke kapličce vycházejí z několika míst: v 10.30 hodin od návsi v Olbramově, ve 12 hodin od hřbitova ve Svojšíně, ve 13 hodin od Pomníku padlých za 1. světové války, ve 13.30 hodin od lávky u nádraží v Ošelíně. Akci pořádá sdružení Pomozme si sami ve spolupráci s městem Černošínem a obcemi Lestkov a Olbramov.

Extra Band revival

Kdy: sobota 3. června od 20.00

Kde: zámecký park Bor

Za kolik: předprodej 250 korun, na místě 300 korun

Proč přijít: Extra Band revival zavítá i na Tachovsko. V sobotu se jeho fanoušci mohou vydat do zámeckého parku v Boru u Tachova, kde je čeká pořádná porce jejich oblíbené muziky.

Sraz historických vozidel

Kdy: neděle 4. června od 10.00

Kde: Masarykovo náměstí, Stříbro

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sraz historických vozidel pod názvem „Dvoutakti na kolejích“ bude k vidění 4. června od 10 do 12 hodin na stříbrském Masarykově náměstí. V programu jsou také hry a soutěže.

Noc kostelů

Kdy: pátek 2. června od 16.30

Kde: kostel sv. Petra a Pavla, Svojšín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Až do 23.00 můžete v rámci letošní Noci kostelů navštívit kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně. Připraven je i program – volná prohlídka kostela a zádušní kaple rodiny Junker-Bigatto, prohlídka románské věže, muzika a zpěv. A na farní zahradě si můžete opéct večer buřty, svoje nebo dostanete na místě.

Lucie revival a Yetti On Jiří Schelinger revival

Kdy: sobota 3. června od 18.00

Kde: hospůdka U Vodníka, Tachov

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Na pořádnou porci muziky můžete vyrazit v sobotu do tachovské hospůdky U Vodníka. Své příznivce, a nejen je, potěší Lucie revival Praha a Yetti On Jiří Schelinger revival.