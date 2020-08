Festival na ulici bude bavit devět dní

Kdy: 21. - 29. srpna

Kde: čtyři scény v Plzni

Za kolik: zdarma

Od pátku budou plzeňské ulice v rámci 28. ročníku akce, která se letos koná pod názvem Festival na ulici, na devět dní patřit hudbě. O víkendu vystoupí například Semtex, Na starý kolena band, Hibaj, Ill Fish nebo Hruškowicz. Největším víkendovým tahákem bude v neděli 23. srpna večer projekt Michala Šindeláře Můj táta Dědek věnovaný jeho otci a baskytaristovi Jiřímu Šindelářovi. Během večera pokřtí i CD s písněmi z tohoto projektu, na kterém s každým z pozvaných hostů Michal Šindelář vybral jednu nebo dvě písničky, ať už přímo od Katapultu, nebo některou z Dědkových oblíbených. Zahráli si na něm Milan Broum, Milan Špalek, Petr Šťastný, Vojta Říha, Marek Abrahám a Karel Novák. Kmotry desky budou Ivan Mládek, Láďa Vostárek a Jaroslav Šindelář, který také koncert uvede.

„S Katapultem jsem hrál osm let. Po tátově smrti pro mne ale bylo čím dál tím těžší hrát na bubny. Tak jsem si založil vlastní kapelu a začal hrát na kytaru. Skoro po každém našem koncertě za mnou chodila spousta lidí a všichni vzpomínali na tátu. Asi před dvěma lety mne napadlo, že natočím desku, která bude věnovaná tátovi, jeho práci a fanouškům. Oslovil jsem několik skvělých basáků a strašně mile mne překvapila jejich reakce – všichni na to kývli okamžitě,“ řekl ke vzniku tohoto hudebního projektu Michal Šindelář.

„Když mi Michal před časem zavolal a popsal mi svůj nápad, nemusel jsem se dlouho rozmýšlet. Líbilo se mi to, že chce udělat takovou věc pro svého tátu, i projekt samotný. “Dědka” Šindeláře jsem navíc měl vždycky rád. Byl to skvělý muzikant, lidsky kvalitní a sympatický člověk. Tuhle poctu si prostě zaslouží,“ uvedl baskytarista Olympiku Milan Broum, který se představí i na plzeňském náměstí.

Festival zahájí v pátek v 16.30 hodin v Proluce v Křižíkových sadech vernisáž výstavy Barva na ulici, kterou už potřinácté pořádá Unie výtvarných umělců. Mezinárodní projekt bude letos rozšířený o prostor na Náplavce na Radbuze. K vidění budou velkoformátové obrazy profesionálních výtvarníků z Plzně a okolí, doplněných umělci z Regensburgu a Weidenu, a to až do 30. srpna.

Více na webu festivalnaulici.cz.

Zoo připravila výstavu zvířectva i akci s ‚vysloužilci‘

Kdy: 22. a 23. srpna

Kde: ZOO Plzeň

Za kolik: v ceně vstupného do zoo



Po celý víkend budou mít návštěvníci plzeňské zoo možnost zhlédnout výstavu českých plemen hospodářského zvířectva Co je české, to je hezké. K vidění budou česká a netradiční plemena králíků, holubů a drůbeže v různých barevných rázech. Návštěvníky jistě překvapí různorodost velikostí, barev a struktury peří či srsti u známých druhů domácích zvířat. Zvířata budou vystavena v klasických výstavních klecích. Holubi a drůbež v expozici kovárna a králíci venku pod přístřešky na hospodářské stroje. Během sobotního dopoledne budou moci návštěvníci obdivovat akrobatické holuby mistra republiky pana Voráčka. V sobotu v jednu hodinu odpoledne proběhne ukázka posuzování zvířat odborným posuzovatelem, který návštěvníkům ukáže, podle jakých kritérií se zvíře posuzuje. Vystaveno bude i teprve nedávno vyšlechtěné plemeno králíka „teddy“.



V sobotu mohou navíc návštěvníci díky akci S vysloužilci do zoo získat zdarma dětskou poukázku k návštěvě zahrady. Stačí přinést starý elektrický spotřebič (fén, rychlovarná konvice atp., nikoliv pouze jeho část) týmu před zoo. Akce platí pro prvních 100 spotřebičů a je možné přijít oběma vchody.

Nádvoří Prazdroje obsadí Burger Street Festival

Kdy: 21. - 23. srpna

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: zdarma



Nádvoří Plzeňského Prazdroje bude po celý víkend patřit milovníkům hamburgerů. V nabídce budou nejen klasické hovězí burgery, ale i vegetariánské, veganské a další. Akce se koná od pátku do neděle, vždy od 10 do 20 hodin.

V divadle začne výstava Jsme muzikál! 70

Kdy: od 21. srpna

Kde: foyer Nové scény Divadla J. K. Tyla

Za kolik: zdarma



K letošnímu výročí 70 let od uvedení prvního muzikálu v Plzni připravilo Divadlo J. K. Tyla také speciální výstavu ve foyer Nové scény, která návštěvníkům pomocí fotografií, kostýmů, rekvizit i dalších autentických materiálů přiblíží nejvýznamnější umělecké počiny a osobnosti spjaté s plzeňským muzikálem v uplynulých desetiletích. Výstava bude zahájena 21. srpna 2020 v 17.00 hodin slavnostní vernisáží. Navštívit ji můžete zdarma vždy hodinu před představením až do konce roku.

Pivovar Raven pořádá festival

Kdy: 20. - 22. srpna

Kde: pivovar Raven

Za kolik: zdarma



Už ve čtvrtek zahájí třídenní festival u pivovaru Raven na Lochotíně. Ve čtvrtek a v pátek se začíná v 16 hodin, v sobotu už v poledne. Zahrají například Poitín, Znouzectnost, ½ Rebel, Rambanbám a další. V sobotu budou umožněny také prohlídky pivovaru.

Tančírna i kino v parku U Ježíška

Kdy: 21. - 23. srpna

Kde: park U Ježíška

Za kolik: zdarma



Festival Náplavka k světu, který se letos koná v parku U Ježíška, připravil na víkend tančírnu Funk And HipHop Edition (PÁ 18.30 - 22), workshop jógy (SO 10 - 11.30), koncert skupiny Budulínek (SO 21 - 22) a koncertní road movie Rusko, sníh a rock’n’roll (NE 20.45 – 22).

Stand-up Comedy v Papírně

Kdy: 21. srpna od 20 hodin

Kde: Papírna Plzeň

Za kolik: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě

Plzeňská Papírna si pro milovníky stand-upových show připravila na páteční vtipálky z Underground Comedy, skupinu komiků známých z Comedy Clubu nebo pořadu na Stream.cz.

Procházky uměním pokračují v Dolní Bělé

Kdy: 21. srpna od 18 hodin

Kde: kostel povýšení sv. Kříže, Dolní Bělá

Za kolik: 200 Kč



Festival Procházky uměním pokračuje v pátek večer v kostele v Dolní Bělé. Ve večeru s názvem Páni z Vřesovic vystoupí violistka a organizátorka festivalu Jitka Hosprová a cembalistka Edita Keglerová. Vedle originalní skladby ,,Depository” Lukáše Hurníka pro violu a cembalo zazní hudba slavných barokních skladatelů Locatelliho a Corelliho. Koncert bude opět živě přenášen na facebooku Procházek uměním.

V Mariánské Týnici zazpívá soubor Societas Incognitorum

Kdy: 22. srpna od 18 hodin

Kde: kostel Zvěstování Panny Marie, Mariánská Týnice

Za kolik: 180 a 120 Kč



V sobotu se v Mariánské Týnici koná další pokračování Letních koncertů na Kralovicku. V kostele Zvěstování Panny Marie vystoupí vokální soubor Societas Incognitorum řízený Eduardem Tomaštíkem s programem Barokní skvosty moravských archivů.

Kino i pohádka v Městě Touškově

Kdy: 21. a 23. srpna

Kde: Město Touškov

Za kolik: 90 a 50 Kč



Kulturní centrum Město Touškov připravilo na víkend dvě akce. Nejprve v pátek od 19 hodin promítání české komedie 3Bobule a v neděli od 15 hodin dětské představení Divadla Dráček O Sněhurce.

Akce na Ranči Šídlovák pomůže stromům

Kdy: 22. srpna od 14 hodin

Kde: Ranč Šídlovák

Za kolik: dobrovolné vstupné



V sobotu máte jedinečnou možnost užít si každoroční multižánrový dýchánek Upečbuřt na Ranči Šídlovák. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na podporu výsadby stromu v českých lesích. Zahrají skupiny Sinetrium, Second Breath, Pepé Bob 1/5 Brocks a Cover‚Y‘Self.

Strašidelná noc v Nezdicích

Kdy: 21. srpna od 19 hodin

Kde: hřiště TJ Nezdice

Za kolik: zdarma



Divadelní ochotnický spolek Tradeáši z Nezdic u Přeštic zve všechny malé i velké na Strašidelnou noc. Začátek je v pátek v 19 hodin na hřišti TJ Nezdice. Baterky, vhodnou obuv a odvahu s sebou.

Filmové hrady a zámky zavítají do Horšovského Týna

Kdy: 21. a 22. srpna od 21.15 hodin

Kde: zámek Horšovský Týn

Za kolik: 140 Kč



Poslední díl Filmových hradů a zámků se koná o víkendu na zámku v Horšovském Týnu. V pátek večer je na programu projekce české komedie Bourák, v sobotu to pak bude snímek 3Bobule.

Industry Open vás zaveze vlakem do depa ČD

Kdy: 22. a 23. srpna

Kde: hlavní nádraží ČD v Plzni

Za kolik: 150 Kč



Festival prohlídek industriálních památek má tentokrát o víkendu na programu jedinou akci. V sobotu a v neděli se konají komentované vlakové projížďky depem kolejových vozidel ČD. Vlak z hlavního nádraží v Plzni odjíždí po oba dny v 10 a ve 14 hodin, délka projížďky je zhruba 1,5 hodiny.

V Nepomuku bude Tenor na roztrhání

Kdy: 21. srpna od 20 hodin

Kde: malá letní scéna na náměstí A. Němejce v Nepomuku

Za kolik: 100 a 50 Kč



Divadelní spolek Plánice uvede v pátek večer na malé letní scéně v Nepomuku situační komedii amerického komediografa Kena Ludwiga. Diváci se mohou těšit na spoustu komických situací a nečekaných zápletek.

V Myslívě oslaví osvobození

Kdy: 21. a 22. srpna

Kde: Myslív u Nepomuka

Za kolik: zdarma



V Myslívě u Nepomuka si o víkendu připomenou 75 let od konce druhé světové války. Po oba dny budou připraveny dobové vojenské tábory, v pátek dopoledne se uskuteční jízda historických vozidel, v 17 hodin slavnostní odhalení pamětní desky a v 17.40 poklepání na základní kámen muzea na faře. V pátek od 18.30 hodin je na programu přednáška na téma Čs. samostatné obrněné divize, v sobotu od 18 hodin o paraskupině Barium. Na oba večery je přichystáno promítání dobových filmů.

V Depu se uzavře Street Art Wallz Festival

Kdy: 22. srpna od 18 hodin

Kde: DEPO2015

Za kolik: zdarma



V pondělí startuje festival pouličního umění Street Art Wallz Festival a jeho první ročník uzavře v sobotu finální vernisáž, která představí všechna díla vytvořená během týdne v ulicích Plzně. Vedle toho bude od 18 hodin připravena výstava dalších výtvorů zúčastněných umělců, večer pak naváže afterparty. Už od 16 hodin je připravený graffiti workshop pro děti.

Děti pobaví příběhy japonské holčičky Kiko

Kdy: 23. srpna od 15 hodin

Kde: DEPO2015

Za kolik: zdarma



Knihy Markéty Pilátové o japonské holčičce Kiko, která žije na českých zámcích s tatínkem restaurátorem, jsou plné papírových skládaček. A také tajemných příběhů, jež Kiko prožívá v noci, kdy je náměsíčná. Při četbě obou knih se děti mohou naučit skládat z papíru hvězdičky, motýla nebo tulipán a dozvědět se spoustu věcí o tom, jaké to je být cizinkou mezi českými dětmi. Vstup na akci, kterou s Depem připravil Svět knihy, je zdarma.

Náplavku roztančí La La Land

Kdy: 22. srpna od 21 hodin

Kde: náplavka na Radbuze, Anglické nábřeží

Za kolik: zdarma



Další z Filmových večerů na náplavce obstará v sobotu americký muzikál La La Land s Ryanem Goslingem a Emmou Stone v hlavních rolích. Začátek v 21 hodin.

Extra Band zahraje v Pteníně

Kdy: 21. srpna od 21 hodin

Kde: parket v Pteníně

Za kolik: neuvedeno



Skupina Extra Band revival vystoupí v pátek v Pteníně na jižním Plzeňsku. Koncert na krytém parketu začíná ve 21 hodin.

Morčata na útěku v Čižicích

Kdy: 21. srpna od 21 hodin

Kde: parket v Čižicích

Za kolik: neuvedeno



Čižické hudební léto pokračuje v pátek večer vystoupením brněnské skupiny Morčata na útěku. Před ní zahraje ještě kapela Harlet.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze tří témat. V pátek od 17 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně a od 17 a 19 hodin Báje a pověsti plzeňské. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.