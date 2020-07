V Prazdroji můžete ochutnat to nejlepší ze street foodu

Kdy: 25. července, 10 – 20 hodin

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: zdarma

To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte už v sobotu 25.července na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Přijďte si užít letní den do společnosti dobrého jídla a pití. Vybírat budete z pestré nabídky asijských, afrických, latinsko-amerických a evropských specialit. „V nabídce také nebudou chybět čerstvé ryby, šťavnaté burgery, pirohy, hmyzí speciality, šnečí kaviár a mnoho dalšího,“ říká za pořádající Food Event Aneta Valachová.

Ošizeni nebudou ani ti, jejichž jazýček si potrpí spíš na sladkosti. Těm budou chutě dělat třeba dozlatova usmažené churros, křehké francouzské palačinky, tradiční trdelník, lehké makronky, ledové nanuky nebo zmrzlina. A na své si samozřejmě přijdou i pivaři.

Monkey Business přijedou slavit

Kdy: 24. července od 20 hodin

Kde: DEPO 2015 v Plzni

Za kolik: 390 Kč



Na pátek se v Depu chystá další velký koncert, tentokrát přijedou Monkey Business. Ti letos slaví dvacet let své existence a v tom duchu se bude odehrávat i páteční show. Na koncertě zazní písně z různých období, některé v lehce modifikovaných aranžích. Začátek je ve 20 hodin.

Industry Open se vydá poprvé po stopách uhlí

Kdy: 25. - 26. července

Kde: více míst

Za kolik: 80 – 150 Kč



Atraktivní zážitkové jízdy připravil na tento víkend festival Industry Open. V sobotu i v neděli se můžete poprvé vydat historickým autobusem po stopách těžby uhlí kolem Nýřan a také historickým vlakem do depa kolejových vozidel Českých drah. Na sobotu jsou od 11 a 15 hodin připravené komentované prohlídky sklárny v Anníně a na neděli od 17 hodin také v muzeu dvoutaktů v Plzni v Lobzích. Více na industryopen.cz.

Otevře se letecké muzeum v Líních

Kdy: 25. července, 11 – 16.30 hodin

Kde: letiště Líně

Za kolik: 50 Kč, děti do 12 let zdarma



Po delší pauze se návštěvníkům v sobotu otevře letecké muzeum Hangár 3 na letišti v Líních. Základ jeho sbírek tvoří letuschopné letouny Boeing B75 Stearman, North American Harvard Mk.IIa, Pilatus P2-05, Stinson AT 19B / Reliant Mk.III, Sokol M1D, Zlín Z526M, Fairchild F 24 – UC 61K Argus III a další. Nově bude k vidění i model letounu D.H. Mosquito v měřítku 1:1 který byl použit pro natáčení celovečerního filmu pojednávajícím o operaci Carthago v březnu 1945. Můžete se těšit na 3D expozice věnované plzeňskému a československému letectví, událostem letecké války na Plzeňsku v letech 1943-1945 či letcům z Plzeňska bojujícím v řadách britské RAF.

Divadelní léto uzavře představení studentů

Kdy: 25. - 27. července od 21 hodin

Kde: park U Ježíška v Plzni

Za kolik: 200 Kč



Třináctý ročník Divadelního léta uzavře představení studentů pražské DAMU Poslední zrnko písku. Po sobotní premiéře na něj můžete zajít ještě v neděli a naposledy v pondělí.

Akce na Rochlově se zaměří na kávu a čokoládu v době baroka

Kdy: 25. července od 17 do 22.30 hodin

Kde: zámek Rochlov

Za kolik: dobrovolné vstupné



Doprovodná akce Letního barokního festivalu 2020 se zaměří na kávu a čokoládu v baroku. Na programu je mimojiné přednáška a komentovaná prohlídka, hudební vystoupení a ohňová show v podání Žongléros Ansámbl.

V Potvorově pokračuje Radost v baroku

Kdy: 25. července od 18 hodin

Kde: kostel sv. Mikuláše, Potvorov

Za kolik: 180 Kč



Cyklus koncertů Radost v baroku pokračuje v sobotu v Potvorově. V místním kostele vystoupí vokálně-instrumentální soubor Ensemble Inégal řízený Adamem Viktorou. Na programu jsou díla mistrů českého baroka.

Plzeňské kulturní předzahrádky nabízejí dvě projekce

Kdy: 24. a 26. července od 21 hodin

Kde: Sokolovna Bolevec a kavárna Walter

Za kolik: dobrovolné vstupné a 300 Kč



Druhý pokus bude mít tento pátek start Plzeňských kulturních předzahrádek kombinujících lokální jídlo a filmové promítání v Sokolovně Bolevec. Večer, který byl kvůli nepřízni počasí odložený, nabídne oblíbený Okresní přebor. Vstupné je dobrovolné, občerstvit se můžete ze speciálně připraveného menu. V neděli pak nabídne v kavárně Walter ve Smetanových sadech silent projekci českého filmu Vražda ing. Čerta. V ceně vstupného 300 Kč je vedle rezervace místa také drink a variace tapas z kukuřice, pohanky a rýže, ochucených spirulinou či uzenou solí. Vstupenku si můžete zakoupit přímo v kavárně nebo rezervovat na recepce@festivalfinale.cz.

Kláštery zvou na netradiční prohlídky

Kdy: 24. a 25. července, 19 – 24 hodin

Kde: klášter Plasy, klášter Kladruby a klášter Teplá

Za kolik: 150 Kč

Netradiční prohlídky v nasvícených interiérech si mohou užít návštěvníci tří západočeských klášterů. V rámci projektu Monastýrování si mohou projít vlastním tempem a vlastní cestou Santiniho kladrubský kostel, Santiniho plaský konvent a Dientzenhofferovův tepelský areál (část konventu a prelatury). V interiérech těchto tří největších klášterů západních Čech je pro hravé a dumavé návštěvníky uschovaná tajenka. Odznak získaný za správné vyluštění části tajenky na jednom místě slouží jako volná vstupenka do dalšího z klášterů po obě dvě noci, abyste tajenku mohli doluštit.

Sobotní koktejl a klauniáda v Depu

Kdy: 25. a 26. července

Kde: areál DEPO2015

Za kolik: sobota zdarma, v neděli 50 a 100 Kč



Program DEPOvLETU pokračuje i o nadcházejícím víkendu. V sobotu od 18 hodin startuje Gril&Bar, koktejl street foodu a DJs, v neděli od 15 hodin vystoupí klaunka Pepina se svou Klauniádou, na její představení naváže dílnička pro děti s malováním na obličej.

Na Vlčtejn přijede Iné Kafe

Kdy: 24. července od 18 hodin

Kde: parket pod Vlčtejnem

Za kolik: 350 Kč

Další nálož rockové muziky je připravena na páteční večer na parketě pod Vlčtejnem. Od 18 hodin tam zahrají rokycanská Nízká úroveň, plzeňští Septic People a hlavní hvězdou bude Iné Kafe ze Slovenska. Vstupenky budou v prodeji pouze na místě.

Svatojakubská pouť v Nepomuku

Kdy: 25. července

Kde: různá místa v Nepomuku

Za kolik: zdarma



Na sobotu připravili v Nepomuku Svatojakubskou pouť. Od 10 do 17 hodin je připraven na Přešanickém náměstí pouťový jarmark s atrakcemi, v 17 hodin Poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba a v 18 hodin začne zahradní slavnost v zahradě arciděkanství s hudebním programem a povídáním o architektuře kostelů.

Ukažte své umění na Měcholupském dunění

Kdy: 25. července od 14 hodin

Kde: Měcholupy

Za kolik: neuvedeno



Možnost poslechnout si muziku, něco pěkného koupit či dokonce vyrobit dává návštěvníkům sobotní Měcholupské dunění. Hlavní myšlenkou je ukázat, co vše člověk dovede, když je do něčeho zapálený. Hudební program obstarají kapely začínající i ty, co už hrají déle - Skupina X, Tanker, Khargados, DeColt, Attax a Arzzen.

U Mladého Smolivce se bude bojovat

Kdy: 25. července, 11 - 22 hodin

Kde: Mladý Smolivec

Za kolik: 100 Kč, děti 50 Kč



Skupina Rytíři Koruny České připravila na sobotu u Mladého Smolivce volnou rekonstrukci bitvy na Vraždě mezi Českou stavovskou armádou a císařskou armádou z období třicetileté války, od které letos uplynulo 400 let. Na skutečném místě střetu nebude během celodenního programu chybět ukázka chladných a palných zbraní spojená s ukázkou tehdejšího způsobu boje. Bitva na Vraždě patří k jedním z posledních vítězství stavovské armády před bitvou na Bílé Hoře. V bitvě bude použita jízda, vozy, pěchota a palné zbraně podle bojového pořádku té doby.

Nekorektní humor v Papírně

Kdy: 24. července od 20 hodin

Kde: Papírna Plzeň

Za kolik: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě



V pátek si mohou v Papírně užít příznivci stand up comedy a nekorektního humoru. Se svou show přijedou členové pražského souboru Underground comedy.

Křimické kulturní léto: Extra Band a Vladimír Hron

Kdy: 24. a 26. července

Kde: Křimice

Za kolik: koncert V. Hrona 300 Kč



Křimické kulturní léto pokračuje dvěma hudebními akcemi. V pátek od 21 hodin zahraje na parketu u sokolovny Extra Band Revival, v neděli od 18 hodin vystoupí v zámeckém parku Vladmír Hron.

Ve Spáleném Poříčí se rozjíždí letní kino

Kdy: každý den od 21.30 hodin

Kde: zámecký park ve Spáleném Poříčí

Za kolik: 20 – 50 Kč



Až do 29. července bude denně promítat letní kino ve Spáleném Poříčí. O víkendu jsou od pátku do neděle postupně na programu československé filmy Dařbuján a Pandrhola, Léto s kovbojem a Hrátky s čertem.

Hrakuléto nabídne každý den jeden film

Kdy: 24. - 26. července, 21 hodin

Kde: plovárna Hradiště

Za kolik: 40 Kč



Hradišťské kulturní léto pokračuje letním kinem. V pátek se promítá Hora mezi námi, v sobotu animovaný Ferdinand a v neděli Sedm životů.

V Čižicích zahraje Odyssea Classic

Kdy: 24. července od 21 hodin

Kde: parket Čižice

Za kolik: neuvedeno



Čihule, neboli Čižické hudební léto nabídne v pátek od 21 hodin vystoupením skupiny Odyssea Classic.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze čtyř témat. V pátek od 17 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně, od 17 hodin pak Báje a pověsti plzeňské a v neděli od 16 hodin Židovská Plzeň. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.