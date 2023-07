Nadcházející víkend nabídne velký festival Hrady.CZ ve Švihově, osm dixielandových kapel v centru Plzně či sraz corvett na nádvoří Prazdroje včetně jejich spanilé jízdy. V Muzeu na demarkační linii v Rokycanech připravili Branný den, pojede se Nepomucký trojúhelník, pivní slavnosti se chystají v Malesicích a ve Staňkově, kde je také pouť, stejně jako v Plané. Festivaly folkové a country muziky se budou konat v Žihobcích a poprvé v Kornaticích.

Největší hvězdou festivalu Hrady.CZ bude Kabát. | Foto: se svolením pořadatelů

PLZEŇSKO

Centrum Plzně bude patřit dixielandu

Kdy: sobota 29. a neděle 30. července

Kde: centrum Plzně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Osmý ročník Mezinárodního dixielandového festivalu Plzeň přinese opět do ulic v centru města tradiční jazz, jinak nazývaný dixieland. V sobotu se odehraje program v Měšťanské besedě, v neděli v Riegrově ulici. Po oba dny začne program ve 14 hodin průvodem kapel z náměstí Republiky. Vystoupí Paula Jackman's Jazz Masters z Anglie, Dixie Company z Polska, domácí trio Pilsner Jazz Band, The Dixie Hot Licks a The Cricketz, Dixieland Planá, pražští Champagne Lovers Band, chybět nebude oblíbení Brass Band z Rakovníka. a na festivalu nemůžou chybět „miláčci publika“, rakovničtí Brass Band. Vstup je zdarma, sobotní program nabízí možnost si zakoupit vstupenku, která dodá dobrý pocit z podpory festivalu i garanci místa u stolu.

Do Prazdroje se sjedou corvetty

Kdy: pátek 28. - neděle 30. července

Kde: areál Plzeňského Prazdroje

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Plzeňském Prazdroji se o víkendu uskuteční 21. sraz legendárních sporťáků Chevrolet Corvette z celé Evropy. Vystavené automobily bude možné vidět už v pátek odpoledne. V sobotu ve 12 hodin pak vyrazí spanilá jízda těchto vozů po okolí Plzně. Celá akce pro účastníky skončí až v neděli.

Jede se Nepomucký trojúhelník

Kdy: sobota 29. a neděle 30. července

Kde: Nepomuk

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V Nepomuku se o víkendu koná 42. ročník Nepomuckého trojúhelníku, závodu historických motocyklů a sajdkár, který se jede jako součást Přeboru České republiky v jízdě pravidelnosti historických závodních motocyklů. V sobotu jsou od 8.30 na programu tréninky, závody začnou v neděli od 9.30. Přihlášeno je více než 150 jezdců.

V Malesicích bude škopkování

Kdy: sobota 29. července od 13.00

Kde: Malesice

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: V Malesicích nedaleko Plzně se uskuteční čtvrté Malesické škopkování, pivní minislavnosti s živou hudbou a doprovodným programem. Návštěvníci se v areálu místního víceúčelového hřiště mohou těšit na šest speciálně vybraných minipivovarů, speciální pivní baštu i pivní soutěže a k tomu zahrají Turbo Revival a Kabát Revival West. I letos akci moderuje Libor Janíček, který se jako DJ postará o kvalitní muziku během Beer party. Od 13 do 19 hodin bude připravena dětská zóna, kam i letos dorazí Culinka se svými tancohrátkami. Děti mají vstup povolen pouze v doprovodu rodičů (do výšky 150 cm zdarma).

Historický autobus vyrazí po stopách průmyslu na Domažlicku

Kdy: sobota 29. července od 8.30

Kde: odjezd ze Štruncových sadů v Plzni

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Letní Industry Open nabídne další výlet historickým autobusem, tentokrát to bude KAROSA ŠL 11.1307 Turist, která účastníky poveze po stopách průmyslu na Domažlicku. Navštíví Důl Na Kole, který je jediným zpřístupněným důlním dílem svého druhu v Česku, podívají se i do Kulturního centra Pivovar Domažlice, cestou zpět čeká ještě zastávka v Muzeu techniky a řemesel v Kolovči. Autobus odjíždí v 8.30 z parkoviště ve Štruncových sadech vedle parkovacího domu Rychtářka. Celková délka výletu je cca 8 hodin, vstupenky jsou v prodeji na plzenskavstupenka.cz.

Na náplavce zahrají buskeři

Kdy: pátek 28. července od 12.00

Kde: náplavka na Radbuze v Plzni

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Předzvěstí dalšího ročníku Pilsen Busking Festu je třetí Busking party na plzeňské náplavce u Radbuzy. Tentokrát je připraven čistě hudební program. Hlavní hvězdou budou bezesporu Australští Loonaloop, kteří se do Plzně vrací po pár letech se svojí podmanivou taneční world music. V patách jim budou místní klezmer / gypsy / folkový Tabasker, hipíci H_U_T._z Holandska, blues rockový Emotikon a na úvod Kluk z holdingu.

Na Kozlu bude dvoudenní jarmark

Kdy: sobota 29. a neděle 30. července

Kde: zámek Kozel

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na zámku Kozel se po oba víkendové dny, vždy od 10 do 18 hodin, uskuteční letní jarmark. Svoji nabídku zde představí výrobci originálních řemeslných produktů a prodejci dobrého jídla a potravin z blízka i z daleka. Pro děti budou připravena nejrůznější lákadla a zábava jako třeba dobový řetízkový kolotoč, lukostřelba a tvořivé dílničky.

DEPOvLETU nabídne dva koncerty

Kdy: sobota 29. července od 18.30

Kde: DEPO2015 v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Série letních koncertů v DEPO2015 nabídne v sobotu nejprve dramaturga DEPOvLETU, zpěváka a hráče na foukací harmoniku Ricarda Delfina spolu s kytaristou a zpěvákem Janem Lichtenbergem ml., od 20.15 pak vystoupí trio Michal Skořepa, Jan Lichtenberg ml. a Luboš Samek s repertoárem napříč projekty jednotlivých hudebníků včetně převzatých skladeb.

Začíná Hradišťské kulturní léto

Kdy: od pátku 28. července

Kde: Plovárna Hradiště v Plzni

Za kolik: koncert 300 korun, kino 50 korun

Proč přijít: V pátek začíná na Plovárně v plzeňském Hradišti Hrakuléto, které přinese koncert a letní kino. V pátek zahraje kapela Extra Band revival, v sobotu se bude promítat drama z USA Velryba a v neděli klasická česká komedie Rozmarné léto. Další filmy se zde budou každý večer promítat až do 5. srpna. Začíná se vždy ve 21 hodin.

V Týnici zvou na komentované prohlídky

Kdy: sobota 29. července od 17 hodin

Kde: Muzeum v Mariánské Týnici

Za kolik: základní 80 korun

Proč přijít: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici připravilo na sobotu komentované prohlídky výstav Architektura Jana Blažeje Santiniho–Aichela v západních Čechách a Santini Immortalis. Výstavy nabízejí nejen ucelený souhrn Santiniho staveb na někdejším plaském a kladrubském klášterním panství, ale také vhled do uměleckých inspirací, které Santiniho dílo přináší i po třech stoletích.

DOMAŽLICKO

23. pivní slavnosti ve Staňkově

Kdy: pátek 28. července od 19.00, sobota 29. července od 14.00, neděle 30. července od 13.00

Kde: před restaurací Na Mlýnské, Staňkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: O víkendu jste zváni na pivní slavnosti do Staňkova. Připraven je bohatý hudební program, od pátku do neděle zahrají a zazpívají například Tanja – Citron, Jakub Smolík, Kabát West, Vega nebo Kern. Děti pobaví v neděli při svém programu Yvetta Blanarovičová.

Letní barokní festival završí pouť na Tanaberku

Kdy: pátek 28. července a sobota 29. července

Kde: kostel svaté Anny, Tanaberk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Třetí a poslední zastavení Letního barokního festivalu 2023 v domažlickém regionu náleží Tanaberku. Dvoudenní program přinese zájemcům nejen možnost prohlédnout si jedinečný barokní kostel. Páteční večer od 18 hodin vyplní koncert hudby baroka, ve kterém se představí vokálně-instrumentální soubor VIWA, jenž je součástí spolku Collegium pro arte antiqua. Sobotní část otevře ve 13 hodin přednáška Josefa Nejdla, ředitele Muzea Chodska v Domažlicích. Od 14 hodin se uskuteční slavnostní mše svatá. Následovat bude u kostela dechová a taneční hudba v podání kapely Hájenka. Chybět nemůže pro příchozí ani občerstvení a v sobotu anenské trhy.

Staňkovská pouťová sokolovna

Kdy: pátek 28. července od 18.00 a sobota 29. července od 16.00

Kde: sokolovna Staňkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek v rámci Bigbeat party zahrají: Septic people, Eroze, Artur, Elegie a Sarka Farka. V sobotu jste pak zváni na Club party, kde vás pobaví: Propast, revivaly LSD & Lucie, revivaly APH a J.A.R., na závěr pak Stínadla. V pondělí se ještě můžete těšit od 18 hodin na Pouťové dozvuky s Mildou Šobrem.

KLATOVSKO

Hrady CZ míří na Švihov

Kdy: pátek 28. července a sobota 29. července

Kde: hrad Švihov

Za kolik: ceny jednotlivých vstupenek na stránkách hradycz.cz

Proč přijít: Osmnáctý ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ se opět odehraje na dvou velkých pódiích v pátek a sobotu 28. a 29. července, kdy zamíří do Švihova. A návštěvníci se mají na co těšit, program je nadupaný. Páteční program nabídne koncert kapely Kryštof, Anny K. či vystoupení Michala Hrůzy nebo kapely Gaia Mesiah. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na rockový nářez od Kabátu, popovou hvězdu Mirai či legendární Wanastowi Vjecy s frontmanem Robertem Kodymem. Další program najdete na webových stránkách akce.

Štíty stříbrného lva

Kdy: sobota 29. července a neděle 30. července

Kde: hrad Velhartice

Za kolik: 260 korun dospělí, 210 korun senioři, mládež, 80 korun děti

Proč přijít: Pokud o víkendu zamíříte do Velhartic, čeká vás návrat do 14. století. V předhradí vyroste stanové ležení a na nádvoří hradu budete moci navštívit stany, ve kterých se seznámíte s různými řemesly, uvidíte výrobu luků, košíků a také středověkou kuchyni. Z některého stanu zazní dobová hudba, jinde budou probíhat ukázky středověkých her. Samozřejmě si sami budete moci zastřílet z luku a také zhlédnout výcvik koní nebo představení vojáků v bojových formacích. Při prohlídce hradem vám vojenská posádka ukáže a popíše zbroj a hradní pán povypráví o tom, co se tehdy nosilo – šaty, šperky apod. Zároveň si budete moci poslechnout přednášku na téma ženské krásy ve středověku.

Spiessovy letní slavnosti v Bezděkově

Kdy: sobota 29. července od 18.00

Kde: sokolské hřiště v Bezděkově

Za kolik: dospělí 50 korun, důchodci 30 korun, děti zdarma

Proč přijít: Spiessovy letní slavnosti nabízí v sobotu divadelní hru místních ochotníků Četnické humoresky z Bezděkova. Od 20 hodin hraje skupina MUSIC. Během představení se nebude prodávat občerstvení, to prý abyste lépe slyšeli.

Léto s muzikou – Vonička band z jižní Moravy

Kdy: pátek 28. července od 17.00

Kde: Dolní Lhota u Klatov, krytý parket

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V pátek se můžete zaposlouchat do dechovkových tónů Vonička Bandu z jižní Moravy. Vonička V-Band byla založena v roce v roce 1998 Janem Grmolcem, který je dodnes kapelníkem. Repertoár tvoří dechovkové skladby nejznámějších českých a moravských autorů a popové skladby od 60. let až po současnost, které Vám Vonička V-Band nabídne v originálním aranžmá.

Jakub Smolík zazpívá na Mouřenci

Kdy: pátek 28. července od 19.30

Kde: kostel na Mouřenci

Za kolik: 420 korun (nečíslované sezení), 290 korun (stání)

Proč přijít: Po pěti letech se do kostela na Mouřenci u Annína vrací oblíbený zpěvák Jakub Smolík. Vystoupí společně s vokalistkou. Koncert je zároveň slavnostním zahájením VIII. sklářské anenské pouti na Annínsku. Vstupenky jsou v předprodeji na www.sirkus.cz, v kině Sušice a v IC Hartmanice a budou ke koupi i na místě. V omezeném množství bude možné na místě koupit i vstupenky ke stání, a to dle kapacity zadní části kostela.

VIII. sklářská anenská pouť na Annínsku

Kdy: od pátku 28. července do neděle 30. července

Kde: Annín

Za kolik: kromě koncertů zdarma

Proč přijít: Bohatý program je po tři dny připraven i v Anníně v rámci VIII. sklářské pouti. Těšit se můžete na koncerty, Annínsko vás baví na návsi v Anníně, kde nebude chybět pohádka, tanec sozóny Annnínských žen nebo třeba tradiční sraz, sčítání a fotografování Aniček. V rámci poutě jsou připraveny i prohlídky kostela na Mouřenci, kaple v Anníně či muzea. A k tomu samozřejmě občerstvení, atrakce, stánky, jízdy kočárem a mnoho a mnoho dalšího.

V Žihobcích bude folkový festival

Kdy: sobota 29. července od 16.00

Kde: zámecký park v Žihobcích

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Již 6. rokem se v malebné pošumavské obci Žihobce koná Folkový festival, který každoročně zve na vystoupení tří folkových, country či bluegrassových kapel z Plzeňského kraje, ale i z celé České republiky. Letos festival zve na klatovskou kapelu 3G Kt, Pilouny a především na známou skupinu Kamelot.

ROKYCANSKO

Muzeum chystá speciální akci

Kdy: sobota 29. července od 9.00

Kde: Rokycany

Za kolik: dospělí 190 korun, děti 120 korun, rodinné 450 korun

Proč přijít: Muzeum na demarkační linii v Rokycanech připravilo na sobotu 29. července speciální program pro malé návštěvníky. Při Branném dnu si kluci a děvčata vyzkoušejí hod granátem a paintballovou střelbu na terč, přesun na chůdách, překážkovou dráhu atd. V průběhu dne děti projdou výcvikem pod vedením velitele vojenské jednotky a zatančí si při diskotéce ve vojenském stanu. Dospělí pak mohou počítat se speciální výstavou zbraní a dvěma komentovanými prohlídkami, které začnou v 11 a 14 hodin. Připravena bude také prezentace psího plemene československý ovčák.

V Kornaticích pořádají první country festival

Kdy: sobota 29. července od 13.00

Kde: Kornatice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: První ročník country festivalu Kornatická loukoť se koná v sobotu od 13 hodin v areálu hostince U lípy. Pozvané jsou kapely Smělé inkognito, Duo Komáři, Futrál, Dudas Band, Pašáci a Forbes. Návštěvníci se mohou těšit také na grilované selátko, ochutnávku berounského piva, makrely na grilu, či na překrásné šperky a výrobky z ovčí vlny.

TACHOVSKO

Oborský letňák s českými retrofilmy

Kdy: sobota 29. července od 21.15

Kde: na „Čarodějnickém plácku“ v Oboře

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Vesnické kino Obora vám tentokrát pod širákem promítne vesnickou idylku Léto s kovbojem. Sedadla nejsou číslována, můžete si přinést i vlastní židličky, polštáře, křesílka, deky či spacáky. Bar je otevřen už od 20 hodin a zakoupíte zde dobroty z grilu, točené pivo, víno, nealko nápoje, kávu, čaj i popcorn.

Anenská pouť

Kdy: sobota 29. července od 9.00

Kde: město Planá, různá místa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hlavní program pouti se bude odehrávat na náměstí Svobody, kde můžete navštívit pouťový trh. Hrát a zpívat vám budou Chodovarka, Dudáci z Českého lesa, Poutníci, Extra band, Trio Romano a na závěr Wohnout. Doprovodný program je připraven v zahradě budovy č. p. 56, na radnici, v městském parku, v Galerii ve věži či v kostele sv. Petra a Pavla

Šeherezáda Druhá aneb Někdo to rád zahalené

Kdy: 29. července od 17.00

Kde: Pavlovice – Josefova Huť

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Divadlo Podkova uvádí komedii Šeherezáda Druhá aneb někdo to rád zahalené, v sobotu ji můžete zhlédnout v premiéře. Jde o divadelní adaptaci francouzské komedie scenáristky a režisérky íránského původu Sou Abadi. Jak si poradí mladý pár vysokoškoláků Armand a Leila s překážkami, které jim začne stavět do cesty Leilin zfanatizovaný bratr Mahmoud? Přírodní scénu najdete v Pavlovicích – Josefově Huti na levém břehu cca 50 m po proudu od mostu. Vstupné je dobrovolné, rezervace netřeba. Hraje se i v dešti!