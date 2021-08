Projekcí komedie režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Karel a Tečka na zámku ve Švihově začne v pátek další ročník Filmových hradů a zámků, který během čtyř srpnových víkendů přinese filmovým fanouškům možnost zhlédnout české filmové novinky v kouzelném prostředí památek v Plzeňském kraji. Vedle Švihova se bude promítat také na Kozlu, nově na Bolfánku u Chudenic a v Horšovském Týně. Kromě Hartlova snímku se diváci mohou těšit na další komedii Matky, která se natáčela i v Prádle u Nepomuka, a rodinný film Mazel a tajemství lesa. „Na tuto projekci nabízíme také rodinnou vstupenku pro dva dospělé a dvě děti,“ uvedl Petr Veruněk za Festival Finále, jehož organizátoři projekce na hradech připravují.Kromě toho bude na Bolfánku u Chudenic, kde film Petra Oukropce i vznikal, připravený také program pro děti a pořadatelé slibují i účast tvůrců tohoto snímku o tajemných lesních bytostech.Jednotlivé vstupné na všechna představení stojí 145 Kč a dá se zakoupit přes weby goout nebo plzenskavstupenka.cz či na místě před projekcí. Film začíná vždy v 21.15 hodin a promítá se za každého počasí. „Vzhledem k tomu, že se projekce odehrávají po setmění pod širým nebem, doporučujeme vybavit se teplým oblečením nebo dekami,“ vzkazují divákům organizátoři.

Životaběh v Měšťanské besedě

Jazz bez hranic uvede další akci, jíž bude Životaběh, což je komponovaný pořad písní z autorské dílny Dalibora Bárty (hudba) a Václava Bárty st. (texty). Jako sólisté vystoupí Kateřina Falcová a Soňa Hanzlíčková Borková z Divadla J. K. Tyla. Hraje Cimbálová muzika Milana Broučka, doplněná rytmickou skupinou a hráči na dechové nástroje. Projekt navazuje na úspěšné Paměti vrby a žánrově by se dal zařadit do kategorie World Music. Akce se uskuteční dnes večer na zahradě v Měšťanské besedě.

V Kozolupech bude pouť

Pouť se tento víkend koná na hřišti v Kozolupech. Akci v pátek v 19 hodin zahájí koncert skupiny Michal Tučný revival. V sobotu se utkají fotbalisté, večer se v kulturním domě odehrají koncerty kapel Batalion, Kečup a Semtex. V neděli po poledni se hasiči utkají ve štafetě. Součástí programu budou i pouťové atrakce.

Minislavnosti v Tachově

Muzeum Českého lesa v Tachově pořádá v sobotu od 10 hodin Minislavnosti v muzejní zahradě. K poslechu a tanci zahrají kapely Fusion, Bikers Band, Los Pavlínos, Ledecká dudácká kapela, New Morning či Excentr Rock. Z doprovodného programu se pak můžete těšit na výstavu drobných zvířat, komentované prohlídky zámku, výstavu historických aut na předním zámeckém nádvoří, spanilou jízdu Tachovem a večer na diskotéku v Hospůdce U Vodníka. Vstupné na Minislavnosti je 100 Kč, děti do 10 let 50 korun.

Tradiční Železnorudské slavnosti

Tradiční Železnorudské slavnosti se letos v centru městečka opět uskuteční. Nabídnou bohatý hudební program mnoha žánrů, desítky stánků, kolotoče a pouťové atrakce, různé ukázky a vystoupení. Akce se bude odehrávat na centrálním parkovišti u Café Charlotte během tohoto víkendu, v pátek 6. a v sobotu 7. srpna.

Bohemia Sekt zve na prohlídky

Komentované prohlídky s ochutnávkou připravili dnes a zítra od 10 do 17 hodin v rámci festivalu Industry Open v Bohemia Sektu ve Starém Plzenci. Vstupenky z předprodeje platí po celý den, k dostání budou i na místě. Prohlídky začínají každých 30 minut a návštěvníci během nich ochutnají vítěze Salonu vín 2021 Louise Girardota. Program festivalu o víkendu zve ještě dnes od 10 do 14 hodin na prohlídku Sklárny Liběnka v Hrádku u Sušice a zítra od 16.30 na komentovanou prohlídku Muzea dvoutaktů v Plzni-Lobzích.

V Pačejově oslaví výročí kostela

Pačejovská pouť, během níž se bude slavit i výročí 150 let od založení kostela Panny Marie Sněžné, se blíží. Uskuteční se již tento víkend. Akci zahájí v sobotu v 15 hodin vernisáž výstavy 150 let kostela v Pačejově. V 18 hodin se v kostele uskuteční velký koncert pěveckého sboru Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a orchestru Consortium musicum z Plzně. V neděli přijede před kostel přibližně v 10 hodin biskup, o hodinu později začne slavnostní poutní mše svatá. Po 14. hodině se pojede na vrch Plesník, kde požehnají kříži umístěnému na vrcholu tohoto kopce. Také tam vystoupí pěvecký soubor Šikbaby. Slavnost bude ukončena cca v 15.30 hodin.

Karlovarský kraj

Přichystali si charitativní turnaj

Karlovarský Golf & Spa Resort Cihelny se 12. – 13. srpna stane dějištěm 11. ročníku charitativního turnaje Golf pro Paraple, který se koná s výmluvným podtitulem „Na handicap nehrajeme“. Golf pro Paraple se tradičně uskuteční pod patronátem Marka Ebena a za podpory známých osobností. Letos už pozvání přijal Jiří Bartoška, manželé Barbora a Ondřej Trojanovi, Roman Šebrle, Jaroslav Špaček, Dušan Salfický, Kryštof Michal a další. Vstup bude letos zdarma umožněn také divákům, a to od 10 do 18 hodin, po předchozí registraci na webu Centra Paraple. Na 18. jamce se tak mohou fanoušci setkat s hráči a čeká je i přípitek. „Golfový turnaj je významnou akcí na podporu Centra Paraple, kde můžete vidět ve společných týmech celebrity i hendikepované hráče. Novinkou je možnost se přijet na turnaj podívat, a tak bych rád pozval všechny, které golf a Paraple zajímá,“ uvedl David Lukeš, ředitel Centra Paraple.Během předcházejících deseti ročníků Golfu pro Paraple se podařilo už vybrat částku 2 606 421 korun.

Víno poteče proudem

V pořadí už 3. ročník loňského veleúspěšného setkání na Sokolovských slavnostech vína je tady. Akce se uskuteční na nádvoří sokolovského zámku u vynikajícího vína od vinařů z Moravy, za tónů cimbálovky a tradičního jídla.

Otec Řehoř požehná bylinám v kostele

V kostele sv. Jana Křtitele ve Vysoké nedaleko Staré Vody se uskuteční tradiční Žehnání bylin. Stane se tak v sobotu 7. srpna 2021 od 14 hodin. Bylinám požehná otec Řehoř z římskokatolické farnosti Mariánské Lázně. Na místě nebude chybět ani tradiční ochutnávka bylinných čajů.

Projděte si křížovou cestu

Nejdecká křížová cesta je jedinečná svou délkou a smělostí projektu. Byla postavena v příkré, téměř nepřístupné stráni. Na mnoha místech je vedena po kamenných terasách a překonává po 1 600 metrech serpentin výškový rozdíl 110 metrů. Přístupná je celoročně bez omezení. V minulosti byla jednotlivá zastavení poškozena. V září roku 2000 byla obnovena první dvě zastavení z iniciativy nejdeckého občana.

Vystoupejte po 207 schodech

Panská rozhledna anebo také rozhledna na Panském vrchu je objekt na 650 metrů vysokém Panském vrchu u Drmoulu. Skládá se z 55 metrů vysokého ocelového stožáru systému základnových stanic pro šíření signálu pro mobilní telefony. Vyhlídková plošina je ve 40 metrech a vede k ní 207 schodů. Rozhledna byla otevřena 15. listopadu 2008.