Bohatý výběr budou mít o víkendu fanoušci rockové a metalové muziky, pro něž se chystají festivaly v Kozolupech, Sušici či Tachově. Nudit se ale nebudou ani ti, co mají raději klasickou hudbu. Podpořit záchranu zámku v Čečovicích pak můžou příznivci country. Milovníci historie mohou vyrazit na Hradozámeckou noc, večerní program je v sobotu v kraji připraven na sedmi místech. Obdivovatelé vojenské a další techniky pobaví program v rokycanském Muzeu na demarkační linii.

Na Rockovém létě na Mži v Kozolupech u Plzně zahraje i Arakain se zpěvákem Janem Toužimským. | Foto: Deník/Zdeněk Sequens

PLZEŇSKO

Končí Festival na ulici

Kdy: do 26. srpna

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na pěti scénách v centru Plzně pokračuje ještě do soboty 30. ročník multižánrového Festivalu na ulici. Ve čtvrtek zahrají například Ill Fish, Michal Willie Sedláček či Zooblasters, v pátek Rambambán, Crimson Fields, Electric Therapy, Queens of Bohemia, v sobotu Ocho Ríos, Gambrz Reprs, Gaia Mesiah a vše uzavře Semtex. Program na webu festivalnaulici.cz.

Rockové léto na Mži bude poosmé

Kdy: sobota 26. srpna od 14.00

Kde: Kozolupy

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: V Kozolupech u Plzně se v sobotu uskuteční 8. ročník regionálního festivalu Rockové léto na Mži. Letos zahrají kapely S.A.S., Cerberos, Deviant, Corona, přijedou pražští démoni Vítkovo Kvarteto, Arakain a celý festival zakončí horor show skupiny Fata Morgana. Festivalový areál se otevírá ve 13.00.

V Manětíně chystají speciální prohlídky

Kdy: sobota 26. srpna od 19.00

Kde: zámek Manětín

Za kolik: 160/130 korun

Proč přijít: Návštěvníky zámku Manětín čekají při sobotní Hradozámecké noci speciální hrané prohlídky s názvem Námluvy manětínského pána aneb jak to všechno začalo. „Oženit majitele manětínského panství, vznešeného pana hraběte Václava Josefa Lažanského není jen tak. Proto při letošní Hradozámecké noci budeme pro něj vybírat vhodnou nevěstu,“ láká k prohlídkám Renata Steidlová ze správy zámku Manětín. Návštěvníci se stanou hosty na hraběcí svatbě, připraveno je pro ně i drobné občerstvení v závěru prohlídky. Prohlídky se konají od 19.00 do 23.00.

V Depu se sejdou příznivci tunningu

Kdy: sobota 26. srpna od 9.30

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Pro milovníky aut, obzvláště tuningových je připravena soutěžní výstava se zaměřením na tuning, motorsport, historické automobily a motocykly. CarMeet se bude konat v sobotu od 9.30 v areálu DEPO2015. Majitelé vytuněných aut spolu budou soutěžit v různých disciplínách. Hodnotit soutěže bude odborná porota, ale i diváci.

V muzeu zahrají Ženatý a Ardašev

Kdy: sobota 26. srpna od 18.00

Kde: Mariánská Týnice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Při koncertu mezinárodně uznávaných virtuózů - houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Igora Ardaševa – rozezní stěny muzea v Mariánské Týnici skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Koncert se koná v rámci projektu S hudbou za památkami Plzeňského kraje.

O pivu v Týnici i v Plasích

Kdy: sobota 26. srpna od 14.00

Kde: Mariánská Týnice, Plasy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na sobotní odpoledne připravili v Muzeu a galerii severního Plzeňska komentovanou autorskou prohlídku výstavy Dej Bůh štěstí! Dějiny piva na severním Plzeňsku. Začíná ve 14.00, po ní bude následovat komentovaná prohlídka historického pivovaru v Plasích vedená autorem publikace Plaský mlýn a pivovar (ve spolupráci s CSD NTM Plasy). Ta začne přibližně v 15.30, doprava z Mariánské Týnice do Plas není organizátory zajištěna.

V kostele zazní skladby vídeňských klasiků

Kdy: sobota 26. srpna od 18.00

Kde: Dolní Bělá

Za kolik: 300 – 700 korun

Proč přijít: V akusticky příhodném prostoru pro komorní hudbu – v kostele Povýšení sv. Kříže v Dolní Bělé z roku 1822 - se v dalším večeru festivalu Procházky za uměním představí originální český soubor In modo camerale. Brilantní interpretky na dechové nástroje první hobojistku České filharmonie Janu Brožkovou a sólo klarinetistku Ludmilu Peterkovou doplňuje vynikající fagotista Jaroslav Kubita. Program opřen o vídeňské klasiky se prolíná z dobou vzniku kostela a zároveň zániku zámku Bělá.

V Lipnici se loučí s prázdninami

Kdy: sobota 26. srpna od 14.30

Kde: Lipnice

Za kolik: zdarma, večerní zábava 200 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Lipnice připravil na sobotní odpoledne program pro děti s názvem Ukončení prázdnin. Program na zahradě obecního domku začne ve 14.30 zápisem dětí, od 15 hodin budou připraveny různé atrakce a hry. V 119 hodin pak naváže taneční zábava se skupinou Diskosonk.

Zahraje Veselá muzika z Chodska

Kdy: neděle 27. srpna od 15.00

Kde: Nová Ves u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Milovníci dechovky si v neděli odpoledne dají dostaveníčko v Nové Vsi u Nepomuka. Od 15 hodin tam na krytém parketu zahraje Veselá muzika z Chodska.

DOMAŽLICKO

Divadelní představení Bratr, sestra a já

Kdy: sobota 26. srpna od 21.00

Kde: nádvoří zámku Horšovský Týn

Za kolik: 100 korun, děti a senioři 70 korun

Proč přijít: V rámci Hradozámecké noci si můžete v ojedinělé atmosféře poetického prostředí na nádvoří zámku Horšovský Týn užít představení Bratr, sestra a já. Rodinné psychologické tragikomické drama, kde dominují staré křivdy a skrytá tajemství… Vstupenky budou v prodeji 30 minut před začátkem.

Festival podpoří záchranu zámku

Kdy: sobota 26. a neděle 27. srpna

Kde: zámek Čečovice

Za kolik: dvoudenní 420 korun, sobota 390 korun, neděle 100 korun

Proč přijít: Návštěvníci dvoudenního Folk&Country festival na nádvoří zámku Čečovice, jehož výtěžek bude sloužit na opravu tohoto objektu, se mohou v sobotu od 13 hodin až do večera mimo jiné těšit na Roberta Křesťana a Druhou trávu či na hudební uskupení Malina Brothers. V neděli odpoledne čeká na návštěvníky divadelní představení. Od 14 hodin sehraje detektivní hru Poslední víkend autorky Agáty Christie dobřanský soubor Rozmarýn. V zámecké sýpce bude od soboty od 11 hodin k vidění výstava Zapomenutá místa v pohraničí – 50 let vývoje krajiny očima archeologa. V sobotu a v neděli od 12 hodin se mohou zájemci zúčastnit komentovaných prohlídek zámku.

Rozloučení s letními prázdninami

Kdy: sobota 26. srpna od 14.00

Kde: horní část náměstí Klenčí pod Čerchovem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pro děti budou mj. připraveny houpačky a skluzavka - pro všechny děti zdarma. Dále pak stánky s občerstvením a další stánky, kde bude k prodeji pouťové zboží, cukrovinky, cukrová vata a jiné pamlsky. Sbor dobrovolných hasičů připraví ukázku hasičské techniky a mladí hasiči zajímavé soutěže. RMC Klenčátka, o. s., bude mít ve vestibulu radnice (úřadu městyse) připravené dílničky.

KLATOVSKO

Hradozámecká noc na Rabí, Švihově a ve Velharticích

Kdy: sobota 26. srpna

Kde: Rabí, Švihov, Velhartice

Za kolik: Rabí 180/140/50 korun, Švihov 220/180/70 korun, Velhartice 200/160/60 korun

Proč přijít: Opět se vám naskytne jedinečná možnost zavítat na památky ve večerních hodinách a užít si zajímavý program. Romantickou atmosféru unikátní památky gotického stavitelství zažijí návštěvníci na hradě Rabí. Na hradě Švihov bude tématem letošní Hradozámecké noci rod Valdštejnů. Nevšední propojení hudby a gastronomie slibuje program na hradě Velhartice nazvaný Jak chutná hudba a jak zní dobré jídlo. Program a začátky najdete na stránkách jednotlivých památek.

ADRA oslaví 4. narozeniny

Kdy: neděle 27. srpna od 16.00

Kde: Kolonáda Klatovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zahrají kapely Black Spring a Šumavský sběr. Pro malé návštěvníky budou připravené zábavné úkoly, ale také malování na obličej, na místě jsou i hřiště. Tradičně bude připravený i infostánek s informacemi o tom, jak klatovská ADRA pomáhá lokálně, ale i v zahraničí. Na místě bude připravena také střelnice, kde si budete moci vystřelit kytičky a jiné ceny. Chybět nebude ani charitativní obchůdek pod širým nebem.

Open air festival Metal Madness

Kdy: pátek 25. a sobota 26. srpna

Kde: ostrov Santos, Sušice

Za kolik: dvoudenní 1100 korun, pátek 500 korun, sobota 800 korun. Do 15 let zdarma

Proč přijít: Po dva dny se budou na pódiu střídat metalové kapely, které budou součástí jubilejního desátého ročníku šumavského open air festivalu Metal Madness. Nebudou chybět zahraniční ani domácí matadoři tvrdé metalové scény, svůj prostor dostanou ale i kapely stojící na startovní čáře. V pátek se posluchačům představí tři kapely v čele s tuzemskou death metalovou legendou Hypnos. V sobotu vystoupí deset kapel, v roli headlinera death grindoví Beheaded z daleké Malty, sekundovat jim pak budou němečtí thrasheři Accuser nebo rakouští black metalisté Theotoxin.

V Nezamyslicích zahrají virtuosové

Kdy: sobota 26. srpna od 18.00

Kde: Nezamyslice

Za kolik: 350 – 450 korun

Proč přijít: V rámci Svatojánského hudebního festivalu vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích dva hudební virtuosové - kytarista Lubomír Brabec a houslista Jaroslav Svěcený.

ROKYCANSKO

Den s technikou nabídne i průlety letadel

Kdy: sobota 26. srpna od 12.00

Kde: Muzeum na demarkační linii, Rokycany

Za kolik: zdarma, parkovné 100 korun

Proč přijít: Město Rokycany společně s Muzeem na demarkační linii připravilo na sobotu Den s technikou. Program odstartují soutěže pro děti, živé diskuse u techniky, výstava vozidel Veřejné bezpečnosti. Ve 13 hodin zahájí dynamickou část programu překvapení ze vzduchu, průlety letadel. Připraveny jsou ukázkové jízdy techniky, dynamické a statické ukázky činnosti integrovaného záchranného systému, defilé vozů ČSLA, Veřejné bezpečnosti a legendárních vozů PV3S různých nástaveb. Celou dynamickou částí programu se bude prolínat speciální interaktivní soutěž pro děti motivovaná filmem Copak je to za vojáka Vstup do muzea je od 11 hodin zdarma.

Pouť ve Volduchách ozdobí i ohňostroj

Kdy: sobota 26. a neděle 27. srpna

Kde: Volduchy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Proslulá pouť ve Volduchách nabídne během víkendu přehršli atrakcí a zábavy. V centru obce budou připraveny pouťové atrakce, po několika letech nebude chybět pouťová taneční zábava se skupinou Lucie Revival. Zahraje v sobotu 26. srpna od 21 hodin v kulturním domě a během čtyřhodinové produkce mohou návštěvníci počítat s hity slavnější jmenovkyně. Na sobotní 21. hodinu je ohlášen také velký ohňostroj.

TACHOVSKO

Festival Stříbro žije

Kdy: sobota 26. srpna od 14.00

Kde: areál TJ Baník Stříbro

Za kolik: v předprodeji 320, na místě 150 korun, od 4 do 14 let 100 korun, do 3 let a vozíčkáři zdarma. Vstup pouze na klubovou část festivalu 100 korun

Proč přijít: Venkovní část festivalu bude probíhat v areálu TJ Baník Stříbro. Festival bude zahájen ve 14 hodin. Představí se Pavel Callta s kapelou, v rytmu diska bude pokračovat Umakart&Hallogen a DJ Guappo. Svá tělíčka dostanou příležitost protáhnout děti během dětské diskotéky s pěnovou párty, připravena je rovněž dětská zóna s animátory a skákacími atrakcemi. Hlavní venkovní program potrvá do 22 hodin, ve stejný čas začne v klubu MARCO na Masarykově náměstí klubová část festivalu s následnou afterparty až do ranních hodin, kdy se za mixážní pult postaví DJ Papp. V rámci doprovodného programu je připraveno od 15 hodin fotbalové utkání. Na zeleném trávníku si to rozdají hráči TJ Baník Stříbro a SK Rapid Plzeň. Návštěvníci se mohou těšit také na dynamické vystoupení Silver Team Cheerleaders či Agcrew a parádními kousky se vytáhnou účastníci BMX Show.

Festival TAROCK. Zahraje Traktor a Trautenberk

Kdy: sobota 26. srpna od 14.00

Kde: areál bývalého koupaliště v Tachově

Za kolik: v předprodeji 650 korun, na místě 750 korun

Proč přijít: Rockovo-metalová jízda začne ve 14 hodin, kdy se otevřou dveře areálu. Zde bude pro většinu příchozích pořádné pařby chtivých rockerů a metalistů připraveno kryté posezení, chybět nebude tradiční občerstvení. Rozjezd bude patřit Maťákům a domácímu Excentru. S příchodem sedmé večerní na hudební trůn usedne Anacreon. Vzpoura kanců možná přinese i Ticho nad pekáčem ve chvíli, kdy na pódium vlítne kolem 21. hodiny Trautenberk. Závěr festivalu bude patřit Traktoru, u něhož se předpokládá, že to pořádně rozjede něco málo po dvaadvacáté hodině.

Hradozámecká noc

Kdy: sobota 26. srpna

Kde: klášter Kladruby, zámek Tachov

Za kolik: klášter Kladruby 100 korun, Tachov zámek 150/130 korun

Proč přijít: Klášter Kladruby nabízí kromě večerní prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie pozorování Slunce a noční oblohy spolu s odborníky z Hvězdárny v Rokycanech a Plzni. Těšit se můžete také na přednášku Lumíra Honzíka na téma Kalendář a jeho problematika. Do akce se zapojí i tachovský zámek. Těšit se můžete na prohlídky v netradičním čase a s netradičním programem – letošní téma zní Nejmladší z rodu Windischgrätzů.