Industry Open nabídne komentované prohlídky v Prazdroji a v Muzeu rodiny Škodů

Kde: areál Plzeňského Prazdroje, Muzeum rodiny Škodů

Kdy: sobota 20. června, v Prazdroji 11.30, 13.30 a 15.30 hodin, v muzeu 10.00, 11.30, 13.30, 15.00 a 16.30 hodin.

Za kolik: 250 Kč v Prazdroji, 70 kč v muzeu

Do jindy nepřístupných prostor Plzeňského Prazdroje budou moci nakouknout v sobotu jeho návštěvníci během prohlídek v rámci druhého ročníku festivalu Industry Open. Otevře se jim například sladovna, kde si pivovar vyrábí vlastní slad.

„Prohlídky, které pro festival Industry Open připravujeme, se zaměřují na poznání výrobního areálu našich pivovarů v Plzni. Vedle komentované projížďky autobusem výrobním areálem, letos návštěvníkům mimořádně ukážeme i sladovnu. Jedná se o unikátní záležitost, návštěvníci se seznámí s procesem výroby sladu a budou moci nahlédnout i přímo na sladinové skříně, kde probíhá klíčení ječmene,“ uvedla Pavla Mášková z Plzeňského Prazdroje.

Vstupenky za 250 korun lze zakoupit na prazdrojvisit.cz a v návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje.

Druhou variantou pro obdivovatele průmyslových památek jsou komentované prohlídky Muzea rodiny Škodů v historické budově Černé věže v Pražské ulici. V sobotu si prohlédnou například nářadí či výrobky z plzeňské Škodovky nebo modelovou železnici a vyslechnou si zajímavosti z historie slavné rodiny. Vstupenky se kupují přímo na místě.

Festival Industry Open letos nabízí program roztažený do celého léta. Lákadlem budou například komentované vyjížďky vlakem do areálu bývalé Škodovky či do depa kolejových vozidel Českých drah. „Po loňských úspěšných vyjížďkách historickým autobusem po stopách kaolinu na severní Plzeňsko jsou připraveny dvě novinkové trasy. Po stopách železa do malebné krajiny kolem Chrástu a Klabavy a po stopách těžby uhlí na západ od Plzně,“ řekla Alena Fialová z organizace Plzeň – Turismus, která má produkci festivalu na starost.

Před zahájením rekonstrukce se návštěvníci budou moci také naposledy podívat do vozovny tramvají na Slovanech, díky spolupráci s Plzeňským krajem se do festivalu zapojí několik míst v regionu.

Více infomací o chystaných akcích a programu najdete na webu industryopen.cz

Procházky uměním zvou na hudební večery naživo i online

Kde: Centrum stavitelského dědictví Plasy

Kdy: pátek 19. června, 18 hodin

Za kolik: 200 Kč, studenti a senioři 100 Kč



Od června do září chystá hudební festival Procházky uměním na Plzeňsku celkem šest koncertů, propojujících špičkové interprety s duchovními místy a charitativním posláním. Slavnostní zahájení 19. června v Plasích bude možné sledovat také online na facebookové stránce festivalu. Právě do Plas poputuje letošní výtěžek festivalu - přispěje na opravu národní kulturní památky, kostela Nanebevzetí P. Marie v Plasích. Na večeru, který je součástí doprovodného programu Letního barokního festivalu, vystoupí violistka Jitka Hosprová, harfistka Kateřina Englichová a hobojista Vilém Veverka. Více najdete na prochazkyumenim.cz.

V Depu zahraje Vypsaná fixa

Kde: areál DEPO2015, Plzeň

Kdy: pátek 19. června, 20 hodin

Za kolik: 350 Kč

Další z koncertů oblíbených skupin bude hostit plzeňský areál DEPO2015. V pátek tu vystoupí Vypsaná fixa i se svými hity Mažoretka nebo Antidepresivní rybička.

Děti si mohou projít pohádkovou stezku

Kde: ZOO Plzeň

Kdy: sobota 20. června, 10 – 17 hodin

Za kolik: vstup na akci je v ceně vstupu do ZOO



Na pohádkové stezce vás v ZOO čeká od 10 do 17 hodin celodenní program pro děti s tématem oblíbených klasických i moderních pohádek. Na stezce budete plnit různé úkoly, za které vás na konci čeká odměna. Další soutěže v různých disciplínách se pak budou konat od 14 hodin před tropickým pavilonem.

Farní zahrada pořádá společnou výsadbu záhonů

Kde: Farní zahrada Spálené Poříčí

Kdy: sobota 20. června od 9 hodin

Za kolik: zdarma

Přijďte se podívat na farní zahradu ve Spáleném Poříčí a pomoci s výsadbou květinových záhonů. Součástí revitalizace farní zahrady je osazení trvalkových záhonů, které budou zpestřovat zahradu a zároveň poskytovat květy pro výzdobu kostela, který je otevřen pro všechny. Občerstvení zajištěno.

Muzikantský Heřmánek zahájí Urbánková

Kde: Na Faráku, Heřmanova Huť

Kdy: sobota 20. června, od 13.30 hodin

Za kolik: na místě 280 Kč



Hudební festival Muzikantský Heřmánek připravili na sobotu v Heřmanově Huti. Ve 13.30 jej zahájí Naďa Urbánková se skupinou Bokomara, dále vystoupí Žalman a spol., Cop, Blue Gate, Vojta Kiďák Tomáško, Vokobere, Faux Pase Fonet, Dé Domhnaigh a Devítka. Už na páteční večer je připraveno posezení s nástroji i bez nich u táboráku.

Folk na zámku počtrnácté

Kde: zámek Spálené Poříčí

Kdy: sobota 20. června, 17 hodin

Za kolik: 120 Kč

Už počtrnácté se ve Spáleném Poříčí uskuteční festival Folk na zámku. Od 17 hodin na vás čekají vystoupení skupin Lazar band, Regent band, Frýda And Company a The Origin.

V Dobřanech se koná bleší trh

Kde: Dobřany, náměstí TGM

Kdy: sobota, 20. června, 8 – 11 hodin

Za kolik: zdarma



Pátý sousedský bleší trh připravili v Dobřanech na náměstí TGM. Od 8 do 11 hodin tam budou ke koupi věci, které jiní už neupotřebí, ale vám mohou přijít vhod.

Dětský den a zahájení plážové sezony

Kde: Křimice

Kdy: sobota 20. června, od 14 a 17 hodin

V Křimicích na sobotu připravili dvě akce. Nejprve v areálu U Mže od 14 hodin dětský den, od 17 hodin pak v areálu Na Pláži zahájení plážové sezony se společenským programem a opékáním buřtů pro děti.

U hřiště v Doubravce zahraje Extra band revival

Kde: Plzeň-Doubravka, areál Senco, Chrástecká ulice

Kdy: sobota 20. června, 21 hodin



Oblíbená rocková skupina zahraje o víkendu přímo v Plzni. Přijít na ni můžete do areálu fotbalového stadionu Senco na Doubravce. Začátek je ve 21 hodin.

Hudba i poezie na zámku v Nebílovech

Kde: zámek Nebílovy

Kdy: neděle 21. června, 17 hodin

Za kolik: dobrovolné vstupné

Svoji novou knihu uvede v neděli na zámku v Nebílovech český básník Ivo Hucl. Večer doprovodí i hudební legendy Vladimír Václavek a Josef Ostřanský s temnými odlesky kapely Dunaj a jazzový virtuóz na saxofon a klarinet Marcel Bárta. Program uvádí režisér a herec Jakub Doubrava.