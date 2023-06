Tento víkend přinese v Plzeňském kraji například další ročník festivalu Muzika, Plzeň se loučí s tramvajemi T3, které tu jezdí skoro 50 let, Divadelní léto pod plzeňským nebem uvede francouzskou komedii z prostředí plastické chirurgie. V regionu se koná několik poutí, v Křimicích se představí začínající rockové kapely a v Domažlicích budou o domácí tituly soutěžit mladí hasiči.

PLZEŇSKO

Divadelní léto uvede francouzskou komedii

Kdy: pátek 30. června od 20.30

Kde: Proluka v Křižíkových sadech v Plzni

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Divadelní léto pod plzeňským nebem uvede v pátek francouzskou komedii Uděláte mně to znova? od autora Laurenta Ruquiera. Absolventi oboru Muzikálového zpěvu Konzervatoře Plzeň zahrají představení z prostředí kliniky plastické chirurgie, kterou vede úspěšný doktor Jouvance. Právě zde si věčně nespokojené zákaznice nechávají aplikovat botox a diskrétně upravovat nedokonalosti svého vzhledu. Co se ovšem stane, když na kliniku současně dorazí plastikami posedlé zákaznice, filmová hvězda, žárlivá manželka a utajená novinářka?

V Křimicích se koná Rockfest

Kdy: sobota 1. července od 15.00

Kde: U Mže, Křimice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Nové začínající kapely s rockovým, punkovým anebo metalovým zaměřením zahrají v sobotu na Rockfestu, který se koná na pláži u řeky Mže v Plzni – Křimicích. První tóny zazní v 15 hodin, zahrají No Hero, Dynamit, X-Map, Motyka, Shadow of Night, Codetta, The Radical Anarchists a celý večer zakončí plzeňská kapela Electric Therapy se svými pečlivě vybranými skvosty světové rockové scény.

Po Plzni bude jezdit speciální tramvaj

Kdy: pátek 30. června od 14.00

Kde: U Zvonu, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vzhledem k tomu, že od začátku července už v Plzni budou jezdit jen bezbariérové spoje, chystají dopravní podniky rozlučkovou akci s tramvajemi typu T3R-P, které už budou jezdit jen v omezeném počtu jako druhý vůz soupravy. Vozy T3 jezdily v Plzni téměř 48 let a v pátek v 15 hodin vyrazí od Zvonu na speciální jízdu souprava tří spřažených tramvají této řady. Pojede po trase U Zvonu – Univerzita – Světovar – Skvrňany – Košutka – Bolevec – Vozovna Slovany. Jízdné bude zdarma (pamětní jízdenka zaručí místo ve voze). Nástup (v případě volné kapacity) a výstup bude možný na všech konečných po trase. Od 14.00 bude U Zvonu připravený stánek, ve kterém si zájemci budou moci vyzvednout pamětní jízdenku na tuto jízdu. Přímo v soupravě bude připravená výstava a chybět nebude ani limitovaná edice pohledů. Jízdní řád najdete na pmdp.cz.

Na pouti v Dolanech vystoupí Standa Hložek

Kdy: sobota 1. července od 14.00

Kde: Dolany u Hlinců

Za kolik: dobrovolné vstupné, koncert 180 korun

Proč přijít: V kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců a jeho okolí se v sobotu uskuteční už tradiční pouť. Zahájení obstará ve 14.00 Bohoslužba slova a začátek prodejní výstavky prací klientů Domova Zvíkovecká kytička, od 16.30 hodin odpolední program zpříjemní pouťový koncert Standy Hložka. Odpoledne bude obohaceno prezentací historických vozidel, po skončení programu následuje večerní volná zábava s kapelou Diamant.

Malá letní scéna Nepomuk zahajuje

Kdy: pátek 30. června od 20.00

Kde: Nepomuk

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: V pátek zahájí koncertem souboru Pšeničky provoz Malá letní scéna Nepomuk. Po celé léto je na každý páteční večer na programu koncert nebo divadlo. Scéna je umístěna na náměstí Augustina Němejce v prostoru nádvoří budovy Městského muzea a galerie Nepomuk.

V divadle začal Plzeňský salon

Kdy: do 27. července

Kde: Nové divadlo v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Divadlo J. K. Tyla připravilo ve spolupráci s mezinárodním projektem Figurama a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity další ročník výstavy Plzeňský salón, tentokrát s podtitulem Pedagogové a žáci uměleckých škol. Představuje soubor velkých pláten studentů a pedagogů, kteří se sdružují kolem projektu Figurama, zaměřeného na figurální kresbu. Výstava je tradičně přístupná i během divadelních prázdnin, letos ji diváci mohou navštívit od 29. června do 27. července 2023 vždy od úterý do neděle v čase od 15.00 do 18.00.

Prázdniny na Krkavci začnou venkovními hrami

Kdy: sobota 1. a neděle 2. července od 10.00

Kde: u rozhledny na Krkavci v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu i neděli bude u rozhledny na Krkavci mezi 10. a 20. hodinou připravena řada venkovních her zdarma (nebo za vratnou zálohu za zapůjčení). V sobotu od 16 do 19 hodin navíc zahraje 42 strun, coutry-folk-bluegrass hobby kapela posbíraná z několika koutů Plzeňska.

DOMAŽLICKO

Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu

Kdy: sobota 1. července až pondělí 3. července

Kde: městský stadion Střelnice, Domažlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s OSH Domažlice a HZS Plzeňského kraje v průběhu nadcházejícího víkendu. Tak přijďte zafandit mladým hasičům.

Indiana Jones a nástroj osudu

Kdy: sobota 1. července od 21.30

Kde: letní kino, Domažlice

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Na Oscara nominovaný Harrison Ford se ve snímku Indiana Jones a nástroj osudu naposledy vrací ve své ikonické roli pohotového a rafinovaného archeologa, aby prožil své poslední napínavé dobrodružství, které ho jako tradičně zavede do nejrůznějších koutů světa.

Prohlídky města Horšovský Týn s průvodcem

Kdy: neděle 2. července od 14.00

Kde: sraz u informačního centra, Horšovský Týn

Za kolik: 100 korun, snížené vstupné 50 korun

Proč přijít: S průvodcem projdete historickou částí města a zámeckým parkem, součástí je prohlídka interiérů míčovny a kapucínského kláštera. Prohlídky města s průvodcem se budou konat po celé prázdniny vždy ve středu a v neděli. Předprodej vstupenek a rezervace možné v regionálním informačním centru nebo online na www.kinohorsovskytyn.cz.

KLATOVSKO

Budětická pouť

Kdy: sobota 1. července od 12.30

Kde: areál hasičské zbrojnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: SDH Budětice vás v rámci poutě oslav zve na oslavy 135. výročí založení sboru. Na programu bude XX. ročník soutěže v netradičním požárním útoku O pohár starosty obce, ukázka zásahu historické dobové techniky, také ukázka výcviku psů a tradiční neckyjá[rá]da. Zábavné odpoledne zakončí taneční zábava se skupinou Defacto. Chybět v sobotu nebudou samozřejmě ani pouťové atrakce a grilované prase.

Rýžování zlata za vysvědčení

Kdy: sobota 1. července od 14.00

Kde: Muzeum minerálů Velhartice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Za vysvědčení pro děti zdarma v doprovodu minimálně jedné dospělé osoby na dvě děti zve soukromé Muzeum šumavských minerálů na rýžování zlata. Z důvodu omezeného počtu účastníků je nutná rezervace. Informace na tel. 735 099 975.

Cesta kolem pohádkového rybníka

Kdy: sobota 1. července od 14.00

Kde: start od kulturního domu, Lhovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Prožijte kouzelný den v pohádce, plný soutěží, zábavných úkolů a překvapení. Těšit se můžete na bohatý program pro malé i větší, dětské soutěže, skákací hrad, jízdu vláčkem, svezení na koni, výtvarné dílničky, malování na obličej a spousty zábavy s pohádkovými bytostmi. Poslední možný vstup do pohádky bude v 16 hodin. Občerstvení zajištěno. Pohádkové dobrodružství pořádá SDH Lhovice.

Setkání harmonikářů

Kdy: sobota 1. července od 14.00

Kde: vodácké tábořiště, Čepice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: 12. Setkání harmonikářů pořádají v Čepicích hasiči s hlavním pořadatelem Jaroslavem Šubou a s podporou města Rabí a dalších sponzorů. V průběhu akce se představí řada účinkujících souborů i jednotlivců s krásnými písničkami a muzikou, určenou jak k poslechu, tak i k tanci. Celým pořadem bude provázet muzikant Jan Míčka.

Posezení s písničkou

Kdy: neděle 2. července od 14.00

Kde: hřiště, Čejkovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v neděli 2. července 2023 v Čejkovech na hřišti od 14.00 hodin posezení s písničkou. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Malá muzika Nauše Pepíka. Všichni příznivci hudby jsou srdečně zváni.

Příběh o loupežníku Babinském

Kdy: sobota 1. července od 20.30

Kde: hřiště TJ Nezdice

Za kolik: dospělí 100 korun, děti 50 korun

Proč přijít: Slyšte, slyšte, lidičkové, Tradeáši z Nezdic vás zvou na Příběh o loupežníku Babinském. Hrát se bude na hřišti TJ Nezdice, tak si nenechte představení ujít.

Rytíři na hradě Klenová

Kdy: sobota 1. července od 13.00

Kde: hrad Klenová

Za kolik: dospělí 200 korun, zlevněné 100 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít velkolepé vystoupení z doby Jana Lucemburského s bitvou a jezdci na koních. Čekají na vás šermířská vystoupení, historické tance, hudba, sokolník, středověký jarmark i doprovodný program pro děti.

ROKYCANSKO

V Hrádku se koná tradiční Muzika

Kdy: sobota 1. července od 15.30

Kde: Lesní divadlo v Hrádku

Za kolik: 390 korun v předprodeji, 450 korun na místě

Proč přijít: V lesním divadle v Hrádku se v sobotu uskuteční už 31. ročník festivalu Muzika. Od 15.30 zahrají vítěz Porty, Wild West, St. Johnny, Nezmaři, COP, který letos slaví 45 let existence a Allan Mikušek a Band. Po skončení následuje country bál se skupinou MHS.

Na náměstí zahraje Dušan Talaš

Kdy: pátek 30. června od 18.00

Kde: Masarykovo nám., Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zpěvák, muzikant a skladatel Dušan Talaš vystoupí s doprovodnou kapelou v pátek 30. června v centru Rokycan. Jeho produkce v rámci Rokycanského kulturního léta začíná 18 hodin. Talaš působil několik let jako frontman kapely Relaxis od Domažlic. Teď se orientuje na sólovou dráhu a sestavil kapelu výtečných hudebníků. Patřil i mezi účastníky soutěže Česko – Slovensko má talent.

TACHOVSKO

Pouť sv. Petra a Pavla

Kdy: sobota 1. a neděle 2. července

Kde: obec Svojšín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Program pouti bude probíhat v kostele sv. Petra a Pavla, na návsi i na zámku. Připraveny jsou mše svaté, komentované prohlídky, dětské divadlo Jitule a Dadule, dechová hudba Chodovarka. Country-folk zahrají Hop a šavani a rock Explozet. Na zámku jsou připraveny prohlídky, výstava Mecenáši baroka, ukázky barokní kuchyně, květinové vazby a v neděli i klavírní koncert.

Slovanské dny v historickém parku Bärnau–Tachov

Kdy: sobota 1. července od 10.00 – neděle 2. července do 18.00

Kde: Historický park Bärnau–Tachov

Za kolik: 200 korun, studenti a žáci 125 korun, rodinné vstupné 435 korun

Proč přijít: Slované jsou fascinující etnická skupina. V raném středověku se jejich sídelní oblast rozšířila i do hornofalckého regionu. Po důkladných archeologických rekonstrukcích je v historickém parku k vidění raně středověká slovanská vesnice. Prozkoumáte společně zvyky, tradice a kulty Slovanů, ale také nahlédnete do jejich každodenního života při různých aktivitách.