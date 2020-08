Divadlo chystá dvě premiéry

Kdy: 15. a 16. srpna

Kde: Velké divadlo, Nová scéna

Za kolik: 280 – 360 Kč

Hned dvě premiéry přichystalo na víkend Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Nejprve v sobotu ve Velkém divadle italskou operu Korunovace Poppey, v neděli pak na Nové scéně balet Anastázie – poslední dcera cara. V neděli má ještě na programu ve Velkém divadle komedii Brouk v hlavě. Všechna představení začínají v 19 hodin.

V synagoze zahraje Prague Cello Quartet

Kdy: 16. srpna od 20 hodin

Kde: Stará synagoga v Plzni

Za kolik: 590 – 790 Kč



V neděli večer zahraje ve Staré synagoze v Plzni Prague Cello Quartet, soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízí koncerty složené nejen ze skladeb klasických mistrů, ale také z populárních filmových melodií, jazzových či rockových hitů. Všechny v trošku jiné, originální úpravě, cílem je přiblížit klasickou hudbu posluchačům všech věkových kategorií a publikum nejen pobavit, ale hlavně inspirovat. Koncert je přeložený z května, původní vstupenky zůstávají v platnosti.

V Lobzích bude k vidění bitva

Kdy: 15. srpna od 14 hodin

Kde: u Lobezských tůní

Za kolik: neuvedeno

Městský obvod 4 se spolkem Vypito pořádají v sobotu u Lobezských tůní Velkou bitvu o malé zradě. Na programu je vystoupení skupiny historického šermu Vypito, bitva, šermířský turnaj a ukázka střelby z trebuchetu.

Filmové hrady a zámky zavítají na Kozel

Kdy: 14. a 15. srpna, od 21.15 hodin

Kde: zámek Kozel

Za kolik: 140 Kč



Filmové hrady a zámky zavítají poprvé na Plzeňsko. Na zámku Kozel přinese v pátek večer projekci české komedie Bourák, v sobotu to pak bude snímek 3Bobule.

Industry Open zve do Loosových interiérů a do Škodovky

Kdy: 15. a 16. srpna

Kde: různá místa

Za kolik: 50 Kč, 150 Kč



Festival prohlídek industriálních památek tentokrát zve do domu Huga Semmlera na Klatovské třídě. Prohlídka díla slavného architekta Adolfa Loose začínají v 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15 hodin. Lákavou nabídkou je pak možnost svézt se historickým vlakem po areálu plzeňské Škodovky. Vlak vyjíždí v sobotu i v neděli z Jižního předměstí v 10.10, 12.10 a 14.10 hodin. Na sobotu jsou připravené také komentované prohlídky ve Sklárně Annín na Klatovsku. Ty začínají v 11 a 14 hodin.

Koncerty a program pro děti v Depu

Kdy: 14. - 16. srpna

Kde: DEPO2015

Za kolik: zdarma, v neděli 100 a 50 Kč



Program DEPOvLETU pokračuje v pátek dvěma koncerty. Od 19 hodin zahraje Důležitá in formace od 21 ji vystřídají plzeňští punkeři P.V.A., skupina, která letos slaví 25 let na scéně. Na sobotu je v Depu připraven sobotní koktejl Grill And Bar. V neděli od 15 hodin Tanec s čertem a Čertovy nevěsty, marionetové pohádky s čertem, který jednou trestá lidskou hamižnost a podruhé je sám potrestán pro svou hloupost. Na představení naváže od 16 hodin tvořivý workshop ve Sdílených dílnách. Workshop je v ceně vstupného na představení.

Poslední aristokratka na náplavce

Kdy: 15. srpna od 21 hodin

Kde: náplavka na Radbuze, Anglické nábřeží

Za kolik: zdarma

Další z Filmových večerů na náplavce obstará v sobotu česká komedie Poslední aristokratka. V hlavních rolích Hynek Čermák, Tatiana Dyková a Yvona Stolařová.

V Křimicích se chystá jubilejní neckyáda

Kdy: 15. srpna od 14 hodin

Kdy: start v Malesicích, cíl v Křimicích

Za kolik: zdarma, koncert za 100 Kč



Už podvacáté se pojede v Křimicích na Mži neckyáda. Netradiční plavidla, která nesmí být vyrobena z člunů, kanoí či kajaků a vybavena pádly, vyrazí na řeku ve 14 hodin od mlýna v Malesicích, cíl je v Křimicích u restaurace U Mže. V cíli budou všechny posádky, co doplují, vyhodnoceny a odměněny. Na neckyádu naváže U Mže koncert Báry Zemanové, Velvet Revolver revival a Steven Daniels.

V Křimicích pokračuje letní kino

Kdy: 14. srpna od 21.30 hodin

Kde: zámecký areál

Za kolik: dobrovolné vstupné

V zámeckém areálu v Křimicích se bude v rámci Křimického kulturního léta opět promítat. V pátek večer je na programu česká komedie Přes prsty.

Extra Band hraje dvakrát na Plzeňsku

Kdy: 14. a 15. srpna

Kde: různá místa

Za kolik: neuvedeno



Fanoušci skupiny Extra Band revival mají o víkendu na Plzeňsku na výběr ze dvou vystoupení. V pátek večer zahraje od 21 hodin na krytém parketu v Klikařově. V sobotu pak ve stejný čas vystoupí ve Všerubech. V obou případech bude hostem zpěvák Radek Zíka, ve Všerubech navíc už od 19 hodin i skupina Antracit.

Kabát revival v Čižicích

Kdy: 14. srpna od 21 hodin

Kde: parket v Čižicích

Za kolik: neuvedeno



Čižické hudební léto pokračuje v pátek večer vystoupením skupiny Kabát revival.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze čtyř témat. V pátek od 16 hodin Židovská Plzeň, o hodinu později začíná prohlídka Báje a pověsti plzeňské, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně a od 17 a 19 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů. Vtupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.