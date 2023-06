V nabídce víkendových akcí jsou tradiční Dny trojhradí na Klatovsku, Den železnice v Horšovském Týně i výstava modelového kolejiště v Plzni. Uskuteční se řada divadelních představení, ať už v Plzni, Křimicích či Únějovicích, kde na něj naváže sobotní fotbalové utkání s herci, přičemž Roman Zach oslaví padesátku. Den s malými pivovary se chystá v Chotěšově, akce zaměřené na víno zase u Boleváku nebo v Dobřívě.

Na Kašperku (na snímku), ve Velharticích a na Rabí se opět uskuteční Dny Šumavského trojhradí. | Foto: Deník/Daniela Loudová

PLZEŇSKO

Divadelní léto pokračuje v Proluce

Kdy: pátek 16., sobota 17. a neděle 18. června od 21.00

Kde: Křižíkovy sady, Plzeň

Za kolik: od 300 korun

Proč přijít: I o víkendu pokračuje každý večer Divadelní léto pod Plzeňským nebem. Na scéně v Proluce v Křižíkových sadech uvede špionážní detektivní komedie 39 stupňů, letošní žhavou novinku festivalu. V napínavém příběhu ve stylu film noir účinkují Jan Meduna, Jan Holík, Eva Leimbergerová a Tomsa Legierski. Komedie se bude na scéně v Proluce v Křižíkových sadech hrát do 28. června.

Činohra DJKT uvede premiéru hry Libertin

Kdy: sobota 17. června od 19.00

Kde: Velké divadlo v Plzni

Za kolik: od 290 korun

Proč přijít: Divadlo J. K. Tyla v Plzni připravilo na sobotní večer premiéru lechtivé historické hry Libertin britského dramatika Stephena Jeffreyse. Hlavní hrdinou je John Wilmot, básník doby anglického baroka, jenž se proslavil odvážným psaním, zesměšňováním anglické šlechty a šokováním londýnské společnosti, které mu kupodivu neustále procházelo. Jeho díla dodnes vyvolávají u čtenářů údiv. Vstupenky jsou stále v prodeji na plzenskavstupenka.cz.

Ve Stodě budou závodit dřevorubci

Kdy: neděle 18. června od 14.00

Kde: Letní kino Stod

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Poslední letošní kvalifikační závod prestižní soutěže v dřevorubeckých sportech Stihl Timbersports® Czech Cup Stod se uskuteční tuto neděli od 14 hodin v areálu Letního kina Stod. Závodníci tak budou mít závěrečnou možnost zasáhnout do nominací na Czech Trophy (24. června ve Frenštátu) a mistrovství republiky (9. září v Třebíči). Šestnáctka nominovaných závodníků se utká ve čtyřech disciplínách.

V Chotěšově je Den s malými pivovary

Kdy: sobota 17. června od 14.00

Kde: kláštěr Chotěšov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Pivní slavnosti v zahradě Chotěšovského kláštera nabídnou v sobotu nejen pestrou skladbu menších pivovarů ze západu Čech, ale také komentované prohlídky konventu, soutěže o pivní ceny i dětský koutek. Od 19 hodin zahraje skupina Hrajem?

V Žákavě se koná Polní den

Kdy: pátek 16. června od 9.00

Kde: Žákava

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Za Žákavou, vpravo od silnice ve směru na Štítov, se v pátek koná Polní den, který připravilo několik zemědělských firem. Po prezenci v 9 hodin bude program zahájen v 9.30 vystoupením pořádajících firem a hostů, v 10.00 začne komentovaná prohlídka demonstračních pokusů pšenice. V doprovodném programu jsou ukázky zemědělské techniky, historických traktorů a předvádění zvířat, připravena je i zábavná hra pro malé zemědělce. Občerstvení zajištěno.

Industry Open zve do vodní elektrárny

Kdy: sobota 17. června od 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00

Kde: budova PMDP na Denisově nábř. v Plzni

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Budovu na Denisově nábřeží 12 Plzeňané dobře znají, nachází se zde totiž Zákaznické centrum Plzeňských městských dopravních podniků. V rámci programu Industry Open se ale letos budou moci při komentované prohlídce malé vodní elektrárny a měnírny podívat i tam, kam se běžně nedostanou. Délka komentované prohlídky je cca 90 minut, sraz účastníků je před Zákaznickým centrem Plzeňských městských dopravních podniků na Denisově nábřeží 12. Vstpenky na plzenskavstupenka.cz

Jezírko hraje Procházkovu hru

Kdy: pátek 16. a sobota 17. června od 20.30

Kde: zámecký park Křimice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Známou hru Antonína Procházky Přes přísný zákaz dotýká se sněhu představí v pátek a v sobotu Divadelní spolek Jezírko v rámci dalších dvou představení letošního Divadla na zámku. V sobotu od 17 hodin navíc Divadlo Sapitó připravilo pro děti pohádku Kocour v botách. Na tu je vstupné dobrovolné.

Kolem Boleváku povede vinná stezka

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Bolevecký rybník v Plzni

Za kolik: 690 korun

Proč přijít: Čtyřkilometrová trasa podél Velkého boleveckého rybníka na severním okraji Plzně nabídne více než 150 vín z dvacítky vinařství. V ceně vstupného je degustační sklenička, informační brožurka a především neomezená konzumace vína. Na místě nebudou chybět stánky s občerstvením a hudební vystoupení. Vstupy na akci budou v Autocampu Ostende Bolevák a před Restaurantem Ostende.

V Nepomuku se koná Nefestík

Kdy: pátek 16. - neděle 18. června

Kde: Nepomuk

Za kolik: na místě celovíkendová 790 korun, jednodenní – pátek 390 korun, sobota 490 korun, neděle dobrovolné vstupného

Proč přijít: Od pátku do neděle se v Nepomuku uskuteční třináctý ročník přehlídky nezávislé hudební tvorby Nefestík. Třídenní akce s celkem pěti scénami, na nichž se představí přes čtyřicet vystupujících z oblasti hudby, divadla, slam poetry i autorské poezie. Festival má široké žánrové rozpětí na poli alternativní kultury. Více na www.nefestik.cz.

Po hasičské soutěži zahraje Sifon

Kdy: sobota 17. června od 13.00

Kde: Šťáhlavice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu se koná ve Šťáhlavicích na louce u řeky pod zámkem Kozel od 13 hodin soutěž v požárním sportu dobrovolných hasičů. Na závěr sportovního dne se od 20 hodin uskuteční rocková zábava pod širým nebem, hraje skupina Sifon, vstup zdarma.

U Žáby zazpívá Michal Prokop

Kdy: pátek 16. června od 20.00

Kde: Chrást u Plzně

Za kolik: 350 korun v předprodeji, 390 korun na místě

Proč přijít: V pátek večer zazpívá v Hostinci u Žáby v Chrástu u Plzně Michal Prokop, jedna z legend české rockové scény. Tentokrát vystoupí s formací Michal Prokop trio. Vstupenky jsou v předprodeji pouze na místě.

Kapela Palice se vrací

Kdy: pátek 16. června od 18.00

Kde: Plzeň

Za kolik: 390 korun v předprodeji, 450 korun na místě

Proč přijít: Rocková Palice se vrací! Plzeňská kapela vystoupí po 10 letech živě v pátek večer pod širým nebem v Kalikovském mlýně. Na jednom z mála plánovaných koncertů ji podpoří Eclipse a Easy Riders.

Naučná stezka slaví jubileum

Kdy: sobota 17. června od 13.00

Kde: Starý Plzenec

Za kolik: dobrovolný poplatek

Proč přijít: Občanský spolek Hůrka a Radyně u příležitosti 10. výročí od otevření naučné stezky Stará Plzeň a kupci připravil oživlé putování touto stezkou. Zápis bude v sobotu od 13 do 16 hodin na náměstí ve Starém Plzenci. Na každém ze třinácti stanovišť bude připravena konkrétní aktivita, kterou si děti mohou vyzkoušet, například skládání dobových dlaždic nebo středověké hry. Každý účastník získá reliéfní otisk Jaromírova denáru. Cestou na každém stanovišti dostanou děti část obrázku, který si na závěr složí a za odměnu získají tematicky zpracovaný komiks.

Spolek vystaví modelové kolejiště

Kdy: do 22. června

Kde: Křimická ulice, Plzeň-Skvrňany

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Spolek Vlaky Plzeňského kraje zahájil druhý ročník výstavy modelového kolejiště ve velikosti H0. Návštěvníci se mohou těšit na desítky vlakových souprav, výstavu železničních modelů a fotografií z webové stránky spolku či ukázku drážních uniforem různých profesí na železnici. Mohou se stát také malým strojvedoucím na modelovém kolejišti. A chybět nebude ani zahradní železnice ve velikosti G (ta jen od 15. do 19. června). Více informací na Facebooku Vlaky Plzeňského kraje.

DOMAŽLICKO

Herci vyzvou starou gardu Únějovic, zazpívá i Basiková

Kdy: sobota 17. června od 17.30

Kde: fotbalové hřiště TJ Únějovice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Herecké hvězdy dorazí na Domažlicko. TJ Únějovice totiž v sobotu 17. června pořádá už 18. ročník fotbalového utkání s herci pražských divadel „Memoriál Pepy Krále“. Začátek zápasu na tamním fotbalovém hřišti je v 17.30 hodin. Diváci se mohou těšit na řadu známých osobností v čele s hercem Romanem Zachem. Následovat bude večerní hudební zábava, mimo jiných vystoupí i Bára Basiková nebo mladí nadějní umělci Prokop Zach a Max Dolanský. Už v pátek 16. 6. od 21.00 hodin se v Únějovicích na hřišti uskuteční i divadelní představení z prostředí pivovaru na motivy hry Václava Havla, na němž vystoupí herci Jiří Panzner a Lukáš Šolc.

2. ročník Babylonského dráčka – závody dračích lodí

Kdy: pátek 16. června od 9.00

Kde: koupaliště Babylon

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do druhého ročníku závodu dračích lodí je přihlášeno 15 týmů, což je i limit kvůli organizaci. Na dračích lodích se tak utkají za ZŠ: Staňkov, Koloveč, Mrákov, Blížejov, Domažlice, Komenského 17, Nová škola Domažlice, Klenčí pod Čerchovem, Poběžovice, Bělá nad Radbuzou, Hostouň, Horšovský Týn, a za SŠ a SOU: SOU Domažlice, SOŠ a SOU Horšovský Týn, VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, Zdravotnická škola Domažlice. Na lodi kromě závodníků bude také bubeník, který určuje rytmus, a kormidelník.

14. Tlumačovský dechovkový festival

Kdy: neděle 18. června od 13.00

Kde: Amfi Tlumačov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: SDH Tlumačov pořádá v neděli už 14. Tlumačovský dechovkový festival. Vystoupí na něm Záhorienka, Dupalka a Túfaranka. Moderuje Karel Hegner. Akce se koná v Amfi Tlumačov za každého počasí.

Letní turistický sraz

Kdy: od pátku 16. června do neděle 18. června

Kde: Bělá nad Radbuzou

Za kolik: účastenský poplatek

Proč přijít: Registrace budou probíhat už od čtvrtka. Slavnostní zahájení je na programu v pátek v 9.30 v městské stodole. V pátek – celodenní účast na trasách, občerstvení zajištěno v turistické základně Liščí Hora. Připraven je i bohatý doprovodný program, například divadelní představení košilaté pohádky, komentované prohlídky, besedy, drátenická dílna nebo třeba svíčková vycházka k brodu. Po celou dobu bude v městské stodole zajištěn prodej občerstvení, suvenýrů a dárkového zboží.

Sraz historických vozidel, motocyklů a traktorů

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Sedlice u Zahořan

Za kolik: zdarma

Proč přijít: SDH Sedlice vás zve na Memoriál Jiřího Tomandla aneb Sraz historických vozidel, motocyklů a traktorů. Přejímka vozidel: 10 - 12 hodin, od 12 hodin bude k poslechu hrát dechová hudba Postřekovanka. Program je bohatý: výstava tuningových aut, návštěva Phantom Motorcykles Kdyně – Harley Davidson, kdyňská hasičská „babička“, přelet historického letounu a v 18 hodin koncert rockové kapely 4Hlavy.

Den železnice v Horšovském Týně

Kdy: sobota 17. června od 9.00

Kde: Horšovský Týn

Za kolik: plné jízdné 60 korun, děti od 6 do 15 let 40 korun

Proč přijít: V sobotu si v rámci Dne železnice v Plzeňském kraji můžete v Horšovském Týně užít den plný zábavy na kolejích. Hlavní atrakcí regionálního Dne železnice budou jízdy parního vlaku z Horšovského Týna do Staňkova a Poběžovic a zpět. Součástí programu jsou loutková představení nebo výstava modelového kolejiště. Občerstvení zajištěno.

KLATOVSKO

Dny Šumavského trojhradí

Kdy: sobota 17. června a neděle 18. června

Kde: hrady Kašperk, Rabí a Velhartice

Za kolik: uvedeno na webových stránkách hradů Rabí, Kašperk, Velhartice

Proč přijít: O víkendu 17. a 18. června se na hradech Velhartice, Kašperk a Rabí konají již tradiční Dny Šumavského trojhradí. Tentokrát u příležitosti mezinárodního Dne otců. Pro děti a dospělé, nejen otce, je připravena zajímavá a pestrá programová nabídka. Například na Kašperku jsou připravena zajímavá vystoupení a dobrodružná výprava do nitra tohoto hradu. Návštěvníci hradu Rabí se mohou vydat na samostatné putování hradem Rabí, kdy děti provádí namísto průvodce jejich otec. Na hradě Velhartice je připraveno setkání s bílou paní, která bude společně s návštěvníky hledat ukrytý poklad. Program najdete na webových stránkách jednotlivých hradů včetně vstupného.

Zvířátka a šmejdi

Kdy: pátek 16. června od 19.30

Kde: Hostinec u Kantů, Myslovice

Za kolik: není uvedeno

Proč přijít: Dětské ochotnické divadlo ZŠ Bolešiny připravuje derniéru komedie jako skoro pohádku ze současnosti s názvem Zvířátka a šmejdi. Jedna z nejúspěšnějších her divadla napsaných pro děti a dětmi perfektně zahraná.

Sympozium malířského umění

Kdy: od čtvrtka 15. června do neděle 18. června

Kde: zámek Mokrosuky

Za kolik: na koncert vstupné dobrovolné

Proč přijít: Umělecké sympozium pod vedením mistra Václava Suchopárka se koná na zámku v Mokrosukách. V sobotu v 17 hodin se můžete těšit na slavnostní vernisáž nové zámecké galerie s výstavou děl mistra Suchopárka. Vybraná díla obásnil prácheňský bard Vít Procházka. V 19 hodin je připravená prezentace děl vzniklých v rámci sympozia a od 20.00 koncert kapely Ježci.

Oslavy 140. výročí založení SDH Žihobce

Kdy: sobota 17. června od 13.30

Kde: hasičská zbrojnice Žihobce

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oslavy 140. výročí založení sboru v obci budou spojeny se slavnostním požehnáním nového praporu. Těšit se po celé odpoledne můžete na ukázky současné techniky sboru, ukázky SDH Sušice a HZS ČR Sušice, ukázky požárních útoků mladých hasičů SDH Žihobce či ukázky útoku přípravky SDH Žihobce s rodiči. Od 18 hodin je připravena taneční zábava se skupinou Troling Stones.

Muzejní noc v Sušici

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Muzeum Šumavy Sušice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Muzejní noc festivalu muzejních nocí se koná tuto sobotu i v Sušici. Od 10 do 18 hodin je připravený Den řemesel s ukázkami. Od 17 hodin pak Írán – země tisíce barev a příběhů – poutavé vyprávění očima cestovatele, historika a ředitele Muzea Šumavy Josefa Haise. A na závěr v 18 hodin se bude číst nová muzejní pohádka pro děti. Dostanou k ní i pracovní listy a za vyplnění sladkou odměnu.

Vzhůru na Ledvinu

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Klub sv. Václava, za budovou úřadu městyse, Žinkovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 17. června skupina cukrovkářů pokoří poprvé Ledvinu, kopec nedaleko obce Žinkovy. Proč právě Ledvinu? Symbolicky tak účastníci připomenou, že ledviny jsou důležitým orgánem, u kterého dochází v případě cukrovkářů 2. typu k poměrně častému onemocnění. Program zahájí v 10 hodin krátká přednáška nefroložky Kateřiny Oulehle z nedaleké Klatovské nemocnice. Přítomní se dozvědí nejen o preventivních opatřeních vhodných pro všechny diabetiky, ale také získají doporučení na správnou životosprávu a užitečné kontakty na pacientské organizace a diabetologická centra.

ROKYCANSKO

U hamru bude Dobřívské vínování

Kdy: sobota 17. června od 13.00

Kde: vodní hamr Dobřív

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: U Vodního hamru v Dobřívě se bude konat v sobotu Dobřívské vínování. Je připravena ochutnávka minimálně sedmi vinařství, občerstvení včetně pochutin vhodných k vínu, anketa o nejlepšího vinaře i kulturní program. V ceně vstupenky je zahrnuta degustační sklenička.

Hudba v synagogách míří do Radnic

Kdy: neděle 18. června od 17.00

Kde: Radnice

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: V neděli 18. června se koná v radnické synagoze koncert z cyklu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Účinkují: Olga Černá (mezzosoprán), Miroslav Vilímec (housle), Ivana Bažantová, Vladislav Vilímec (klavír). Na programu jsou skladby Foerstera, Martinů, Schulhoffa, Pexidra a dalších. Vstup je volný, rezervace na tel. 777 317 186.

TACHOVSKO

Odhalení křížku u hrobu italského studenta

Kdy: sobota 17. června od 15.30

Kde: nedaleko hájovny u Dlouhého Újezdu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Odhalení křížku bude nedaleko hájovny u Dlouhého Újezdu, u odpočinkového místa u francouzského hrobu. Italskému studentu se podařilo uprchnout z pochodu smrti dne 23. dubna 1945 a za čtyři dny zde zemřel. Pochovat ho na hřbitově v Pořejově nemohli, v tu dobu už tam byly americké tanky. Proto byl pochován zde u francouzského hrobu z roku 1742. Křížku požehná tachovský páter Václav Vojtíšek.

Pohádka o svojšínském zámku

Kdy: sobota 17. června od 14.00

Kde: zámecká zahrada zámku Svojšín

Za kolik: pro děti ze ZŠ zdarma

Proč přijít: V rámci oslav 300 let barokního zámku ve Svojšíně jste zváni do zámecké zahrady na představení Pohádka o svojšínském zámku v podání žáků Základní školy Svojšín. Následovat bude prohlídka loutek a pohádkového sklepa pro děti ZŠ zdarma.

Rock pro Hospic

Kdy: sobota 17. června od 12.00

Kde: areál bývalého přírodního koupaliště, u hospůdky U Vodníka, Tachov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Jedná se již o třetí ročník festivalu. Idea je dát možnost zahrát mladým a zajímavým hudebním skupinám převážně z Tachova a okolí po boku jejich starších a zkušenějších kolegů. Kompletní výdělek celé akce je věnován tachovskému hospicu. Účinkují: Calbatros, El Gato Negro, Radosta, Five Apes, Travex, Sounds.In.Stereo a The New Morning.

České kytarové duo Jana a Petr Bierhanzlovi

Kdy: sobota 17. června od 18.00

Kde: zámek Svojšín

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V rámci oslav 300 let barokního zámku ve Svojšíně je v sále zámku připraven koncert českého kytarového dua Jany a Petra Bierhanzlových. Na programu budou Mozart, Paganini, Vivaldi, Granados, Albeniz, Dvořák, Tesař, Španělské flamenco.