Festival na ulici končí v sobotu

Kdy: do 29. srpna

Kde: tři scény v ulicích, Zach‘s pub

Za kolik: zdarma

Poslední dva dny bude mít o víkendu před sebou letošní Festival na ulici. V pátek zahrají například Poutníci, kteří letos slaví 50 let na scéně nebo plzeňská legenda Cop, v sobotu Petr Mach, The Mordors, Electric Therapy a další. Kompletní program na festivalnaulici.cz.

Divadlo připravilo premiéru komponovaného pořadu

Kdy: 28. srpna od 19 hodin

Kde: Nová scéna DJKT

Za kolik: 320 – 380 Kč



Plzeňské Divadlo J. K. Tyla připravilo na pátek premiéru programu Každý má svůj sen. Během večera, jehož repertoár bude vybírán zcela ojedinělým způsobem a který budou moci zčásti ovlivnit i přímo diváci, vystoupí všichni členové souboru muzikálu DJKT. Kromě největších hitů z nejúspěšnějších titulů současného i z budoucího repertoáru bude k výběru připraveno také několik muzikálových překvapení. Večerem provede šéf souboru muzikálu Lumír Olšovský.

Industry Open zve i do Bohemia Sektu

Kdy: 29. a 30. srpna

Kde: různá místa dle programu

Za kolik: 50 Kč



Festival prohlídek industriálních památek pomalu vrcholí, po tomto víkendu už bude mít na programu jen jednu akci v Dobřívě. V sobotu a v neděli teď nabídne už vyprodané vyjížďky vlakem do Škodovky. Kromě toho si v sobotu mohou zájemci projít Loosův interiér v domě Huga Semlera na Klatovské třídě. Prohlídky probíhají od 10 do 16.15 hodin v předem stanovených časech a vstupenky je nutné si rezervovat předem. Zájemci o vinařství pak mají možnost si v sobotu projít mezi 9. a 16. hodinou Bohemia Sekt ve Starém Plzenci. Prohlídky začínají každých dvacet minut, vstupenky za 50 Kč se kupují na místě. Více na industryopen.cz.

Nebílovské divadelní léto nabízí jedno představení denně

Kdy: do 30. srpna

Kde: zámek Nebílovy

Za kolik: 490 – 690 Kč



Na zámku v Nebílovech se od středy koná další ročník Nebílovského divadelního léta. Během víkendu nabídne v pátek komedii Bez předsudků, v sobotu Penzion pro svobodné pány a v neděli Dokud nás milenky nerozdělí. Začátky vždy v 19 hodin.

Prazdroj přivítá Kapitána Dema

Kdy: 28. srpna od 20 hodin

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: 420 Kč



Na nádvoří Prazdroje se v pátek uskuteční několikrát odložený koncert Jiřího Buriana alias Kapitána Dema. V Plzni vystoupí hudebník ze slavné rodiny s celou svojí posádkou.

Seriál Rock Star(t) festivalů pokračuje v Žihli

Kdy: 29. srpna od 13 hodin

Kde: Žihle, Plivátko

Za kolik: 250 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě



Druhý Rock Star(t) festival se uskuteční v sobotu v Žihli. Zahrají Pilsen Queen Tribute Band, Děda Mládek Illegal Band, X-Cover, Bára Zemanová a band, Lucie Revival a Sebranka.

Hurá do školy na Doubravce

Kdy: 29. a 30. srpna

Kde: Habrmannův park v Doubravce

Za kolik: zdarma

Dvoudenní akci Hurá do školy, na které si přijdou na své děti i rodiče, připravil čtvrtý plzeňský obvod. Zatímco rodičům bude věnován sobotní program, v rámci kterého zazpívá kapela Robert a Jana a Divadlo Jezírko zahraje představení Zakázané uvolnění, neděle bude patřit hlavně dětem. Začátek vždy ve 14 hodin.

Projeďte se Plzní historickými vozy

Kdy: 29. srpna, 9 – 15 hodin

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma



Na letošní rok připadají hned dvě kulatá výročí důležitá pro městskou veřejnou dopravu v Plzni. Před 40 lety vyjela poprvé tramvaj na největší plzeňské sídliště Košutka a o deset let později byla slavnostně otevřena tramvajová trať do Bolevce. Možnost připomenout si tuto dobu máte v sobotu 29. srpna, kdy vás svezou vozy, které v Plzni jezdili v 80. a 90. letech. Mezi 9. a 15. hodinou budou v trase Bolevec – sady Pětatřicátníků – Košutka a zpět jezdit tramvaje T2 a T3 a na trase Bolevec – sady Pětatřicátníků – Goethova a zpět autobusy ŠM 11 a Karosa B 731. Na trase budou vozy stavět na všech zastávkách. Jízdné bude zdarma.

Bobule budou i s ochutnávkou vína

Kdy: 28. a 30. srpna

Kde: zámecký park Křimice

Za kolik: dobrovolné vstupné



Kulturní léto v Křimicích pokračuje dvěma filmovými projekcemi. V pátek od 21.15 hodin českou komedií 3Bobule, večer bude spojený i s ochutnávkou vín, v neděli od 21.15 hodin pak pohádkou Hodinářův učeň.

Městské slavnosti ve Starém Plzenci

Kdy: 29. srpna od 14 hodin

Kde: louka u mostu přes řeku, Starý Plzenec

Za kolik: 50 Kč



Ve Starém Plzenci chystají na sobotu další městské slavnosti. Po zahájení ve 14 hodin zahrají Úslaváček, Dragons, Orchestr Miroslava Novotného, Revival Olympic Domažlice, Eges a Kečup. Připraveny budou ukázky hasičské techniky a atrakce pro děti.

V Nepomuku zahraje Karel Gott revival

Kdy: 28. srpna od 20 hodin

Kde: malá letní scéna Nepomuk

Za kolik: 150 Kč



Páteční večer na náměstí A. Němejce v Nepomuku zpříjemní posluchačům písničky ikony české populární hudby. Od 20 hodin tam vystoupí Karel Gott revival.

Na Zelené Hoře zahrají Czech Floyd a Extra Band revival

Kdy: 29. a 30. srpna

Kde: zámek Zelená Hora

Za kolik: 250 Kč



Na zámku Zelená Hora se o víkendu uskuteční jako doprovod výstavy Černí baroni v Nepomuku dvě hudební akce. V sobotu od 20 hodin zahraje skupina Czech Floyd skladby od legendárních Pink Floyd, v neděli od 16 hodin pak vystoupí Extra Band revival. V obou případech platí páska ze vstupného z výstavy i jako vstupné na koncert.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze dvou témat. V sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně, od 17 a 19 hodin a v neděli od 16 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.