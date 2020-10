Jubilejní architektonický festival

Kdy: do 7. října

Kde: různá místa

Za kolik: zdarma

Architektonické procházky, cyklovyjížďky, exkurze do běžně nepřístupných budov s poutavým výkladem nabídne po celé republice jubilejní desátý ročník Den architektury. Bývalé továrny, moderní ekologické stavby, sakrální architektura, zapomenuté židovské památky, areály nemocnic, bývalé dělnické čtvrti či obchodní domy, ale i cesty městskou divočinou – to je jen úzký výběr z programu letošního ročníku. Ve speciálních sekcích festival připomene i významné osobnosti architektury jako jsou Adolf Loos, Josef Gočár, Otakar Novotný či Jaroslav Fragner nebo Zdeněk Fránek, který je čerstvým držitelem ceny Architekt roku 2020.

„Program festivalu Den architektury je od roku 2001 založen na procházkách pro omezenou skupinu lidí a akce se konají převážně venku, proto věříme, že se letošní ročník uskuteční v plánovaném rozsahu. Samozřejmě budeme respektovat veškerá bezpečnostní opatření a věříme, že letošní ročník bude důstojnou oslavou deseti let našeho festivalu,“ říká ředitelka festivalu Marcela Steinbachová.

V západních Čechách nabídne festival nejvíc akcí v Plzni, kde přiblíží „zeleno-modrou“ infrastrukturu Plzně a možnosti adaptace měst na změnu klimatu. „Dobrý příkladem práce s prvky zeleno-modré infrastruktury je Lochotínský park, ze kterého se v neděli půjde až na zelené střechy Fakultní nemocnice Plzeň. Zavítáme také k Boleveckému rybníku, kde hydrobiolog Jindřich Duras a botanička Zdeňka Chocholoušková objasní důvody úbytku vody v ‚plzeňském moři‘ i další související témata. Poslední z procházek s Petrem Klímou a architektem Alešem Kubalíkem zamíří od Malostranského mostu k budoucím Malostranským jezírkům,“ uvedla koordinátorka akce Silvie Hašlová.

Zapojeny jsou také Klatovy, Planá, Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Vzhledem k aktuální situaci je možné, že se program bude měnit, na některé akce je potřeba registrace. Aktuální podobu najdete na denarchitektury.cz.

Punkrock a metal v Lampě

Kdy: 2. října od 19 hodin, 3. října od 18 hodin

Kde: Divadlo Pod lampou, Plzeň

Za kolik: 120 a 150 Kč



V pátek bude plzeňské Divadlo Pod lampou patřit punkrocku a skatepunku. Během večera Mighty Tour vystoupí skupiny Krang, Rabies a Honem. V sobotu v 18 hodin začíná akce Stíny pod lampou vol. 3. Zahrají Necnon Mortuss, Let Them Burn, Poppy Seed Grinder a Naurrakar.

Pivovarské muzeum připravilo novou výstavu a na víkend komentované prohlídky

Kdy: do 28. února, denně 10.30 – 17.00

Kde: Pivovarské muzeum v Plzni

Za kolik: 90 Kč, zlevněné 60 Kč, víkendové komentované prohlídky muzea 120 Kč



Nová výstava Plzeň pod zemí v Pivovarském muzeu přibližuje historii spletitého podzemního labyrintu, který svojí délkou 13 km tvoří jeden z největších komplexů podzemních prostor u nás. Již 35 let je nejatraktivnější část přístupná veřejnosti, předcházela tomu však složitá a dlouhodobá obnova. Na výstavě je k vidění dosud nikdy nezveřejněný jedinečný soubor fotografií z doby oprav a archeologických výzkumů v plzeňském podzemí v 60. – 90. letech minulého století.



Na víkendové dny od 17 hodin navíc muzeum připravilo netradiční kostýmované prohlídky s průvodcem, který se představí v roli sladovníka a provede vás středověkým právovárečným domem, jak ho ještě neznáte.

Žonglobalizaci zakončí Galashow

Kdy: do 3. října

Kde: Moving Station

Za kolik: pátek 130 – 650 Kč, sobota zdarma



Program letošního festivalu nového cirkusu Žonglobalizace letos omezila opatření proti šíření koronaviru a zůstalo jen u představení v Moving Station. V pátek vystoupí Žongléros Ansámbl s představením Vpřed inspirovaným optickou básní Václava Havla se skupinovou akrobacií, akrobacií na teeterboardu a fyzickým divadlem. Vstupenky jsou v prodeji na goout.cz. V sobotu program zakončí Galashow, kdy se představí deset profesionálních umělců. Vstup je zdarma, kvůli omezenému počtu diváků je nutná registrace na facebooku akce. Začátky jsou vždy v 19 hodin.

Podzimní Swap v Plzni

Kdy: 4. října, 14 – 19 hodin

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 100 Kč



Možnost zbavit se starých věcí ze šatníku, které jsou bez vady, a odnést si něco jiného nabídne nedělní Swap v plzeňském Depu. Na akci se platí jen vstup, oblečení je zadarmo, nerozebrané dostane charita.

Do podzemí s baterkou

Kdy: do 4. října, od 17 hodin

Kde: Plzeňské historické podzemí

Za kolik: 120 a 80 Kč



Přijďte objevit kouzlo plzeňského podzemí pouze za svitu baterek. Navíc objevíte další část podzemní chodby, kterou během běžných prohlídek není možné navštívit. Průvodce vám během necelé hodinky poodhalí tajemství labyrintu chodeb, sklepů a studní, který byl pod městem Plzní budován od 14. století. Poznáte život pod městem a díky exponátům a vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel města Plzně. Vstupenky na prazdrojvisit.cz.

Nahlédněte do intimního života zvířat

Kdy: do 3. ledna 2021, út – ne od 10 do 18 hodin

Kde: Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady

Za kolik: plné 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 130 Kč



Do života zvířat z trochu jiné stránky můžete nahlédnout díky výstavě Milování v přírodě v Západočeském muzeu v Plzni. Výstava podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování zvířat, vysvětluje výhody a nevýhody jednotlivých rozmnožovacích strategií. Místy je pojata zábavnou formou, můžete si tak například sestavit profil svého ideálního partnera nebo zaposlouchat do různých zvířecích písní lásky.

Objevte svět kalamářů

Kdy: do 12. listopadu

Kde: Národopisné muzeum Plzeňska

Za kolik: 40 a 20 Kč



Písmo provází lidstvo po celou jeho historii. Nemohlo by ovšem existovat bez psacích potřeb, zejména inkoustu, papíru či pergamenu a různých druhů per. Zvláštní pozornosti si zaslouží kalamáře. Výběr stovky kusů kalamářů ze soukromé sbírky přináší fascinující pohled do historie předmětu, který byl ve své době nepostradatelný. Málokterý užitkový předmět dosáhl takového množství materiálových, technických a uměleckých forem realizace, jež, kromě užitku, přinesly do obydlí mnoha lidí i krásu.

Připomeňte si naposledy plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: 3. října od 15 hodin

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města, po prázdninách však už nabízí pouze jeden okruh, o tomto víkendu navíc naposledy. V sobotu od 15 hodin to bude okruh s tématem To nejlepší z Plzně. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.