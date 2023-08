Největší událostí tohoto víkendu budou Chodské slavnosti v Domažlicích. V Plzni se sjedou auta vyrobená za socialismu, začne Sportmanie, v Křimicích připomenou napoleonské doby, v Městě Touškově zase 480 let od udělení městských práv. Otevře se také muzeum v Hangáru 3 na letišti v Líních, v Hartmanicích se uskuteční beseda s tvůrci úspěšného seriálu Policie Modrava. Chystá se ale i řada dalších akcí.

Chodské slavnosti v Domažlicích. | Foto: Deník/Filip Nekola

PLZEŇSKO

Plzeňskem projedou auta vyrobená za socialismu

Kdy: sobota 12. srpna od 9.00

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje, Plasy, DEPO2015

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letos již po osmé budou brázdit silnice Plzeňska zachovalé či renovované automobily a motocykly prodávané v ČSR a ČSSR v období let 1948 – 1989, které čeká přes 100 km dlouhá trasa nádhernou krajinou severního Plzeňska. Sraz vozidel pořádaný Veterán Car Clubem Plzeň začne v sobotu v 9 hodin výstavou vozidel na nádvoří Plzeňského Prazdroje a o hodinu později již budou odjíždět první vozidla přes Malesice, Stýskaly, Kunějovice a Horní Bělou do Plas, kde před konventem bude probíhat jejich další výstava. Následně se posádky přes Mariánskou Týnici, Kopidlo, Horní Hradiště a Jarov vrátí do Plzně, kde přibližně od 16 hodin proběhne v areálu DEPO 2015 tentokrát již poslední výstava s malým programem a vyhlášením výsledků.

V Plzni začíná Sportmanie

Kdy: od soboty 12. srpna

Kde: park za OC Plaza v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Už tuto sobotu začíná další ročník oblíbeného festivalu sportu a pohybu Sportmanie. Během devíti dnů bude možné si vyzkoušet na 40 známých i méně známých sportů. Těšit se můžete i na lanový park, vodní skluzavku, motokáry, autogramiády sportovců, ranní cvičení pro veřejnost nebo speciální program pro seniory. Každé tři dny se sporty mění, takže vydat se sem můžete hned několikrát. Kompletní program najdete na webových stránkách Sportmanie.

Muzeum v Líních láká na Mustanga

Kdy: sobota 12. srpna od 11.00 do 16.00

Kde: letiště Líně

Za kolik: 100 korun, děti od 6 do 15 let 50 korun

Proč přijít: Pro veřejnost se v sobotu otevře muzeum v Hangáru 3 na letišti v Plzni Líních. Opět bude nachystáno několik novinek. Tou hlavní, je nový letuschopný přírůstek Hangáru 3 - legendární stíhací letoun USAAF - P-51D Mustang.

V Křimících připomenou napoleonské doby

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: zámecký park v Křimicích

Za kolik: 150 a 80 korun

Proč přijít: Historické kluby z celé republiky připomenou v sobotu od 10 hodin v zámeckém parku v Plzni – Křimicích pobyt napoleonských vojáků v Plzeňském kraji v letech 1800 a 1830. K vidění budou šavlové souboje, bitva v zámeckém parku, průvod i slavnostní salva. Chybět nebude dobový tábor, hry pro děti, tvořivé dílny a výstava s napoleonskou tématikou v muzeu.

V Touškově se slaví

Kdy: sobota 12. a neděle 13. srpna

Kde: Město Touškov

Za kolik: zdarma či dobrovolné vstupné

Proč přijít: Víkendovým programem vyvrcholí oslavy 480 let od udělení městských práv Městu Touškovu. Na náměstí před kostelem bude v sobotu od 14.15 připraven kulturní program. Ve 14.30 dorazí i Petr z Roupova s jeho družinou a také král Ferdinand I. Habsburský, poté vystoupí například Hlasoplet či Karel Gott Cover Band. Už ve 13 hodin bude v kostele sloužit mši kardinál Dominik Duka. V neděli ve 14 hodin se na náměstí uskuteční divadelní představení a v 18 hodin začne v kostele koncert orchestru a sboru ze strahovského kláštera.

Wohnout zahraje na Hracholuskách

Kdy: sobota 12. srpna od 20.00

Kde: Restaurace Kotva, Hracholusky

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: V Restauraci Kotva u Hracholuské přehrady odehraje už tradičně jeden ze svých letních koncertů kapela Wohnout. Předskokanem bude od 20 hodin skupina Resumé.

Na Zelené Hoře zazní Ave Maria

Kdy: neděle 13. srpna od 16.00

Kde: Kostel Nanebevzetí P. M. a sv. Vojtěcha, Zelená Hora u Nepomuku

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Nevšední spojení krásného hlasu s mistrovskou hrou na akordeon. To návštěvníkům Zelené Hory nabídne vystoupení sólistky Opery Národního divadla v Praze Sylvy Čmugrové a akordeonisty Ladislava Horáka. V jejich podání zazní skladby Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Franze Schuberta a dalších světových klasiků.

V Přešticích se koná barokní festival

Kdy: sobota 12. srpna od 14.00

Kde: Přeštice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Přešticích se v sobotu uskuteční letní festival Barokní perly Přešticka. Program zahájí ve 14 hodin odhalení dioramatu starého přeštického kostela, pokračovat bude koncertem a loutkovým divadlem. Více informací na dumhistorie.cz.

Inspiral Garden vrcholí v sadech

Kdy: do sobota 12. srpna

Kde: Šafaříkovy sady, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do soboty pokračuje v plzeňských Šafaříkových sadech festival Inspiral Garden, který nabízí několik zajímavých umělců z alternativní scény i večerní silent DJs párty. Ve čtvrtek to rozjede český hudebník, zpěvák a DJ Ventolin. V pátek se o zábavu postará bratislavská kapela Shallov. a celý festival v sobotu zakončí sourozenecké akusticko-elektrické duo Dva.

V Nezdicích budou závodit hasiči

Kdy: sobota 12. srpna od 13.00

Kde: hřiště TJ Nezdice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na hřišti v Nezdicích u Přeštic se v sobotu bude konat 9. ročník Hasičáku Franty Šticha. Soutěžit v kategoriích muži, ženy a děti se začne ve 14 hodin, sraz soutěžících je o hodinu dříve. Po soutěži bude následovat hudební zábava. Družstva se mohou hlásit na telefonu 774 276 868, startovné je 150 korun.

DOMAŽLICKO

Chodské slavnosti

Kdy: od 11. do 13. srpna

Kde: Domažlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již 69. slavnosti připravilo an tento víkend město Domažlice. Na návštěvníky tady bude čekat bohatý kulturní program na pódiu u brány na náměstí a v zahradě pod Chodským hradem. Vystoupí například Chodský soubor Mrákov, Národopisný soubor Postřekov, Konrádyho dudácká muzika, Domažlická dudácká muzika, pěvecké sbory Canzonetta a Haltravan, Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje i další účinkující. Kromě toho ale budou k vidění také menší vystoupení v prolukách a dvorech v historické části města. V sobotu a v neděli v 10 hodin se bude koonat také poutní mše svaté na Vavřinečku.

Chodrockfest

Kdy: 11. a 12. srpna

Kde: areál TJ Start, Domažlice

Za kolik: jednodenní 790 korun, dvoudenní 990 korun, slevy pro příslušníky armády, ZTP, dárce krve, děti a důchodce (po doložení nároku na slevu)

Proč přijít: Dvě pódia a téměř dvacítka kapel, to čeká fanoušky rockové hudby v pátek a v sobotu v areálu TJ Start v Domažlicích, kde se koná již 12. ročník Chodrockfestu. Pozvání přijaly kapely slovenští Horkýže Slíže, skupiny Traktor, Harlej, Doga, Alkehol, Pokáč, Trautenberk, Poletíme?, Komunál či Vypsaná fixa. Celý program bude zakončen velkolepou afterparty s Hitrádiem FM Plus. Chodrockfest se koná zároveň s Chodskými slavnostmi, fanoušci tak festival mohou spojit s návštěvou slavností.

KLATOVSKO

O Policii Modrava budou besedovat režisér Soukup a herečka Martincová

Kdy: sobota 12. srpna od 18.00

Kde: Hartmanice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Televizní seriál Policie Modrava stále láká. Ač byla jeho první řada již opakovaně reprízována, zájem o šumavskou kriminálku neutichá. Pokud se chcete dozvědět něco ze zákulisí seriálu, máte jedinečnou možnost. V sobotu 12. srpna od 18 hodin pořádá totiž Horská synagoga Hartmanice besedu, věnovanou právě natáčení Policie Modrava. Pozvání přijali režisér úspěšného seriálu Jaroslav Soukup a herečka Petra Martincová, jeho manželka, díky níž seriál vznikl, ale sama si zahrála až v poslední řadě. Během besedy se dozvíte, jak vypadalo natáčení a jak se vybíraly různé lokality, které jste v seriálu viděli. Na konci besedy bude prostor i na otázky z publika.

Režisér Jaroslav Soukup, Petra Martincová (vlevo) a další herci z Policie Modrava.Zdroj: Tomáš Martínek

Na Páteříkově Huti se bude tavit sklo

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: Páteříkova Huť

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Pátá tavba skla se uskuteční v sobotu na Páteříkově Huti nedaleko Javorné. Bude uskutečněn experiment tavení olovnatého skla, navíjení páteříků rovnou z pece či workshop tvorby náušnic a korálků.

Makovská traktoriáda

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: Makov, u letního kina

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Ať už se vám líbí stroje, které si lidé vyrobili doma na základě motoru z motorky nebo auta, nebo se rádi podíváte na traktor, který sjel z výrobní linky, v Makově si v sobotu přijdete na své. Již devátý ročník přehlídky a soutěže terénních strojů proběhne od 10 hodin u letního kina v Makově. Akci pořádají ve spolupráci makovští a měcholupští dobrovolní hasiči, vstupné na akci je dobrovolné.

Fara Fest

Kdy: sobota 12. srpna od 17 hodin

Kde: farní zahrada v Čachrově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čachrovská komunita zve na první ročník FARA FESTu, který se koná v sobotu ve farní zahradě v Čachrově. Na návštěvníky čeká v 17 hodin Jóga pro každého vedená Bárou Tůmovou, od 19 hodin si pak užijí milovníci živé hudby při vystoupení Ivany Růžičkové a Petra Polívky s jejich šansony. Ve 20 hodin se pak zahradou rozezní jazz v podání Citlivých hochů, o hodinu později zahrají Lou & Computer Bob. Závěrem večera bude ve 22 hodin divadelní vystoupení.

ROKYCANSKO

Muzeum připravilo doprovodný program

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: Rokycany

Za kolik: 190 korun, děti 120 korun

Proč přijít: Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, největší nestátní vojenské muzeum v České republice, připravilo na sobotu 12. srpna od 10 do 17 hodin celodenní doprovodný program k běžným prohlídkám expozic. Nejprve bude od 10 do 15 hodin například připravena pro děti interaktivní soutěž Spojař, prezentace plemene československý vlčák, v 11 hodin bude možné se připojit k prohlídce expozic muzea s průvodcem. Od 15 do 17 hodin se děti v rámci akce K obraně vlasti připraven seznámí se základy zdravovědy. Poprvé budou moci návštěvníci také zhlédnout novou vnější expozici protiletadlové techniky a vojenských vleků.

Ve Strašicích slaví posvícení

Kdy: sobota 12. a neděle 13. srpna

Kde: Strašice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Řada akcí je připravena při víkendovém Strašickém posvícení. Otevře se Muzeum dopravy, na hřišti TJ Spartak bude k vidění turnaj v nohejbalu lakros i několik fotbalových utkání, na Koupáku vystoupí během dvou dnů několik kapel. Návštěvníci se budou moci svézt také na návštěvu nedávno otevřeného zámečku Tři Trubky.

TACHOVSKO

Duhový den na Sycheráku

Kdy: sobota 12. srpna od 14.00

Kde: kemp Sycherák, u restaurace Dřevák

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Trasa se stanovišti, kdy každé bude zaměřeno na plnění barevných úkolů, čeká na dětské návštěvníky tuto sobotu na Duhovém dnu na Sycheráku. Soutěžní trasa začíná u restaurace Dřevák, končí u půjčovny lodiček a šlapadel Lodičkárna. Během cesty čekají na děti barevná plastová zvířátka, prkýnka, válce, míčky a řada dalších pomůcek, se kterými budou plnit rozličné úkoly. Na každém stanovišti čeká na soutěžící za splnění úkolu náležitá odměna. Na závěr akce vystoupí mažoretky z Bělé nad Radbuzou a dospělé potěší kapela Maťáci.

Kladrubská pouť

Kdy: od 11. do 13. srpna

Kde: Kladruby

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vernisáží výstavy amatérských tvůrců a fotografů z Kladrub začíná před muzeem již v pátek v 18 hodin Kladrubská pouť. Hlavní program odstartuje v sobotu po poledni, kdy se představí dětský soubor Kolowrátek, následovat bude hudební příděl skupin Semtex, Kabát Revival West a dalších. Mezitím pod pódiem bude probíhat dřevorubecký souboj v několika disciplínách, vítěz si odnese soudek piva. V noci se o zábavu postará DJ Libor Janíček, který akci po oba dny také moderuje. Nedělní program odstartuje Chodovarka, zahraje také Brutus a mejdan podle plánu zakončí Kroky Michala Davida. V neděli bude vyhlášena také nejlepší kladrubská buchta. Pro děti vystoupí Culinka a kouzelník Artin.