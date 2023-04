Víkendové akce v Plzeňském kraji přinesou zážitek milovníkům jídla, Treffpunkt v Plzni přinese kromě toho i nálož muziky, v Domažlicích se pak bude poprvé soutěžit v opékání prasat. Milovníci turistiky mohou vyrazit na sraz na Chodsko nebo podpořit boj proti úložišti jaderného odpadu na Klatovsku. A na závěr víkendu můžete vyrazit třeba do Kyšic na Jarní trhy.

Česko - bavorský festival Treffpunkt | Foto: Filip Nekola

PLZEŇSKO

Treffpunkt přináší bavorské speciality i spoustu muziky

Kdy: 13. - 15. dubna

Kde: DEPO2015 a U Branky v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Opět v duchu bavorských pivních party s klasickými pokrmy, pivem z obou zemí, a hlavně bohatým hudebním doprovodem se o víkendu v Plzni uskuteční česko-bavorské slavnosti Treffpunkt. Zahrají na nich tuzemské i německé kapely všech žánrů od funky, přes swing až po proslavené party kapely hrající na Oktoberfestu. Tradičně se bude konat v DEPO2015, v sobotu se navíc u příležitosti třicetiletého výročí partnerství města Plzně s bavorským Regensburgem otevře ještě hudební scéna U Branky.

U svatého Jiřího začíná tradiční pouť

Kdy: do 23. dubna

Kde: Plzeň-Doubravka

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Pouť u svatého Jiří v Plzni na Doubravce patří k prvním akcím každé pouťové sezony. Louka v okolí kostelíka u sv. Jiří bude od pátku 14. až do neděle 23. dubna patřit milovníkům pouťových atrakcí a cukrové vaty. V týdnu bude otevřeno od 15 hodin, o víkendu od deseti dopoledne až do večera.

Ve Starém Plzenci zvou na železnici

Kdy: sobota 15 a neděle 16. dubna od 10.00 do 17.00

Kde: Plzenecká železnice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Bohatý program pro malé i velké nabídne Železniční víkend na Plzenecké železnici. Těšit se můžete na provoz úzkorozchodných důlních lokomotiv, jízdy parkové železnice s lokomotivou, zahradní kolejiště, modelové kolejiště, LEGO vláčky anebo speciální automobil PRAGA V3S. Navštívit můžete i komentované prohlídky důlní železnice, které se konají vždy v 11, 13 a 15 hodin. V sobotu uvidíte na nádraží ve Starém Plzenci výstavu historických vozidel, prohlédnete si i ruční historickou drezínu, navíc bude možné se z nádraží do areálu Plzenecké železnice svézt historickým autobusem Karosa B 732.

V Šeříkovce zahrají UDG s Pekařem

Kdy: sobota 15. dubna od 20.00

Kde: KD Šeříkovka v Plzni

Za kolik: 390 korun v předprodeji, 450 korun na místě

Proč přijít: Jednou ze zastávek klubového turné kapely UDG bude v sobotu i Kulturní dům Šeříkovka v Plzni na Slovanech. UDG lákají na více než dvouhodinový koncertní set, v němž ji doplní známý Pekař a zazní písně ze všech alb z více než dvacetileté kariéry této legendární ústecké rockové party.

V Kyšicích chystají trhy

Kdy: neděle 16. dubna od 10.00 do 15.00

Kde: Kyšice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jarní trhy chystají na neděli v Kyšicích. Před místním kulturním domem bude možné nakoupit domácí dobroty a rukodělné výrobky, připravený je i bohatý kulturní program. V 10 vystoupí Malá muzika ZUŠ Chrást, v 11.15 kyšičtí ochotníci s pohádkou O koblížkovi a ve 13 zahraje K.A.K.

DOMAŽLICKO

Mistrovství Chodska v pečení prasat

Kdy: sobota 15. dubna od 10.00

Kde: sokoliště Domažlice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: První ročník Mistrovství Chodska v pečení prasat si nenechte ujít v sobotu na sokolišti v Domažlicích. Akce pro veřejnost začíná v 10 hodin, soutěž včetně doprovodného programu bude zahájena ve 14 hodin. Zahraje kapela The Bowře a na své si přijdou i děti, které se pobaví s Culinkou. A chybět nebudou ani ochutnávky. Za 300 korun si jich můžete vychutnat pět.

Jarní setkání turistů Plzeňského kraje

Kdy: sobota 15. dubna od 9.00

Kde: Hrádek, Chodská chalupa

Za kolik: členové KČT 40 korun, nečlenové 50 korun, mládež 25 korun

Proč přijít: Akci pořádá KČT, odbor Domažlice u příležitosti 130. výročí založení odboru KČT Domažlice. Setkání se koná jako dostředné s průběžným cílem v Chodské chalupě na Hrádku od 9 do 16 hodin, která bude mimořádně otevřena a je zde zajištěno občerstvení. Odměnou pro účastníky bude pamětní list, button, pohlednice a pamětní razítko. Zakoupit si můžete turistickou vizitku srazu. Navštívit lze i Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v Újezdě, Draženovský špýchar a Muzeum krojů a Hasičské muzeum v Postřekově.

KLATOVSKO

Den proti úložišti

Kdy: sobota 15. dubna od 12.00

Kde: Olšany, náves, Horažďovice, náměstí Míru

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Společné setkání všech, kteří jsou proti umístění úložiště jaderného odpadu do kraje pod památnou Práchní zahájí varovné zvonění zvonů v celé lokalitě. Po úvodu na návsi v Olšanech startuje motorkářská a cyklistická skupina. V půl jedné vyběhnou na trať účastníci dvou běžeckých štafet ze členů místních spolků a zdejších občanů. Obě připravené trasy po hranicích lokality měří 21 kilometrů a končí v Horažďovicích, kde na náměstí Míru pokračuje od 14 hodin program. Zahraje skupina Troling Stones, dozvíte se informace o současné situaci s úložištěm a připraveno bude občerstvení. Ve všech pořadatelských obcích budou rovněž k dispozici petiční listiny se společným prohlášením.

Takovej normální blázinec

Kdy: 13., 14. a 15. dubna od 15.00 a 19.30

Kde: sokolovna, Janovice nad Úhlavou

Za kolik: distribuce vstupenek prostřednictvím jednotlivých ochotníků

Proč přijít: Nezdá se vám občas, že se svět tak trochu zbláznil? Vloudí se vám občas na mysl zjištění, že to všechno kolem nás je hotový blázinec? Vypadne z vás někdy věta „Já se z toho asi zblázním!“? Potom musíte určitě vidět staronové (premiéru v roce 2020 zhatil covid) představení janovických ochotníků „Takovej normální blázinec“, abyste věděli, že v tom nejste sami! Po všechny tři dny se v janovické sokolovně hraje od 19.30, v sobotu pak ještě v 15.00.

Charitativní bazar pro kočky bez domova

Kdy: 14. - 16. 4., pátek a sobota od 9.00 do 17.00, neděle od 9.00 do 12.00

Kde: Sušice, PDA

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Výprodej oblečení, doplňků, časopisů, tašek, batohů, bižuterie, hraček, domácích potřeb, dekorací a mnohého dalšího je připravený v Sušici. Celý výtěžek z prodeje bude použit pro potřeby kočičího útulku v Sušici na nákup krmiva, steliva i na veterinární péči. Ke každému nákupu dostanete dárek zdarma.

ROKYCANSKO

Nová výstava v Rokycanech je věnována letišti

Kdy: do 24. září

Kde: Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Nová výstava Křídla Rokycan, která začíná v pátek, přiblíží všem zájemcům o letectví historii i současnost rokycanského letiště na dobových fotografiích. Rovněž dokumentuje veliké nadšení z počátků letectví a zakládání místního aeroklubu. Díky pomoci pamětníků je k vidění velké množství fotografií, dokumentů, plakátů, ale i maket a modelů letecké techniky, která se na letišti vyskytovala. Fotografie jsou doprovázeny texty, v nichž se návštěvníci dočtou o začátcích na letišti a také o běžném leteckém provozu.

Myslivci vystavují trofeje

Kdy: pátek 14. a sobota 15. dubna

Kde: Club Sladovna, Mýto

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek Rokycany ve spolupráci s Odborem životního prostředí Městského úřadu Rokycany pořádají v Mýtě výstavu mysliveckých trofejí. V pátek bude otevřena od 10 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin. Kromě myslivců se v rámci výstavy budou prezentovat i rokycanští ochránci přírody a sokolníci střediska Rokycany.

TACHOVSKO

Víno poteče proudem

Kdy: pátek 14. dubna od 17.00

Kde: Tachov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V pořadí 22. ročník tradiční soutěže o nejlepší domácí víno, kde soutěžící jsou zároveň hodnotiteli, se uskuteční v Tachově. Účastníci s sebou donesou jeden litr vzorku domácího vína vytvořeného z produktů vzrostlých na okrese Tachov. Akce se odehraje v Komunitním centrum Tachovsko (KAT).

V restauraci zazní duchovní hudba

Kdy: sobota 15.dubna od 20.00

Kde: Konstantinovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Komorní smíšený pěvecký sbor založený roku 2006 v Plzni s názvem Vox imperfekta, vystoupí v Konstantinových Lázních. Zabývá se převážně duchovní hudbou starších období. Sbormistrem je Pavel Dolanský. Koncert se uskuteční v restauraci Piano v Konstantinových Lázních.