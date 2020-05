Autokinodepo

KDY: každý víkendový den, v 18 a 21 hod.

KDE: Areál DEPO 2015 v Plzni

ZA KOLIK: 390 Kč v předprodeji, 450 K4 na místě, veterány 200 Kč

Vzhledem k tomu, že se Autodepokino v plzeňském areálu DEPO2015 setkalo s úspěchem, bude se v něm promítat i o tomto a příštím víkendu. Vždy od čtvrtka do neděle nabízí autokino dva filmy denně.

„Jsme ohromně rádi, že naši diváci jsou spokojení s konceptem a službami, které jim poskytujeme. Jsme nadšeni ze spolupráce s našimi partnery, kteří události poskytují tu nejlepší možnou kvalitu obrazu a servisu,“ pochvaloval si programový ředitel DEPO 2015 Jan Štěpán.

O tomto víkendu se diváci mohou těšit na tyto filmy: Chlap na střídačku, Mamma Mia! Here We Go Again, Pomáda, V síti, Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw, Hanebný parchanti, Jumanji: Další level a Spider-Man: Daleko od domova.

Pravidla provozu budou stejná jako o minulém víkendu, vjezd jednoho auta stojí 390 korun v předprodeji a 450 korun na místě. Projekce bude opět probíhat na dvanáctimetrové LED obrazovce. „I díky tomu můžeme nabídnout skvělý obraz i v podvečerních hodinách, kdy klasická projekce na plátno není možná,“ dodal Štěpán.

S úspěchem se setkává autokino i v Klatovech, kde v pátek od 21 hodin promítají film Bohemian Rhapsody, na příští sobotu chystají tuto podobu promítání také v Nýřanech. Tam se diváci mohou od odpoledne do večera těšit na tři filmy.

Kino Káčko v Dobřanech

KDY: pátek od 20.00, neděle od 15.00

KDE: Dobřany, Sokolovská ul.

ZA KOLIK: 120 Kč v pátek, 100 Kč v neděli



Svůj provoz v týdnu po přestávce obnovilo také dobřanké kino Káčko. V pátek večer uvede britské drama Emma a v neděli od 15 hodin americkou animovanou komedii Frčíme.

Výstava Církev a pivo

KDY: so a ne 10 - 16 hod., od června do 17 hod.

KDE: Tvrz v Dešenicích

ZA KOLIK: základní vstupné 50 Kč

V dešenické tvrzi na Klatovsku zahajují v sobotu turistickou sezonu. Expozice šumavského pivovarnictví bude ozvláštněna výstavou nazvanou Církev a pivo, kde se dozvíte, kde v minulosti vařili mniši pivo, ale také kde se vaří ještě v současné době.

Muzeum středních Brd

KDY: 10 - 11 a 13 - 16 hod.

KDE: Strašice

ZA KOLIK: základní vstupné 60 Kč, rodinné vstupné 100 Kč



V bývalých kasárnách na okraji Strašic je opět zpřístupněné Muzeum Středních Brd. Kromě zajímavých exponátů nabízí například ukázku, jak žili vojáci v dřevěném objektu ze třicátých let minulého století.