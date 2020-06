Charitativní akce US Car Friends

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Kdy: sobota 30. května

Zdroj: uscfCharitativní akci, jejíž výtěžek bude věnován na pomoc malé Emičce, která ochrnula po lednové nehodě tří aut u Tlučné, připravil na sobotu klub US Cars Friends. V Plzni se bude fotit kalendář s americkými vozidly za účasti známých modelek, možnost přispět bude mít i veřejnost.

Focení kalendáře se zúčastní modelky z Plzeňska, ale i řada známých tváří. Přijede například herečka Ivana Jirešová, moderátorka TV Prima a Miss Earth 2013 Monika Leová nebo Miss České republiky 2003 Lucie Křížková. „Počítáme, že kalendář by měl jít do prodeje v průběhu září,“ říká k jedné části programu místopředseda klubu US Cars Friends David Balák. Akci přijedou podpořit i zpěvák Vilém Čok a moderátor Rock radia Kamil Dráb.

Focení bude probíhat ve dvou částech, nejprve ve West Parku, odpoledne od 12 do 16 hodin na nádvoří Prazdroje, kde si lidé budou moci také prohlédnout kolem stovky automobilů. „Focení v pivovaru bude přístupné veřejnosti s možností vyfocení svého vozu s některou z přítomných celebrit za částku 1000 korun, která také poputuje rodině malé Emičky,“ pokračuje Balák.

Sobotní program je náhradou za původně plánovanou březnovou akci, která se měla konat v DEPO 2015 za účasti všech složek IZS, Městské policie, BESIP, amerických vozidel a s vystoupeními hudebních skupin. „Bohužel kvůli pandemii jsme akci nemohli realizovat, ani náhradní termíny na podzim nejsou možné vzhledem k obsazenosti všech víkendů jak v DEPO 2015, tak na náměstí republiky. Proto jsem se rozhodli pro pomoc alespoň touto cestou. Původně plánovanou akci uspořádáme příští rok,“ dodává místopředseda klubu nadšenců do amerických aut.

US Car Friends uspořádal v Plzni loni v říjnu charitativní akci na pomoc malému Kubíkovi, tehdy se vybralo 329 tisíc korun.

Přijďte si prohlédnout Okna do nebe

Kde: Muzeum církevního umění v Plzni

Kdy: od úterý do neděle, 10 - 18 hod., do 23. srpna

Za kolik: plné vstupné 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 130 Kč



Ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře připravilo Západočeské muzeum výstavu Ikony – Okna do nebe, která je zaměřená na náboženské obrazy východního křesťanství. Při jejich tvorbě směl autor uplatnit výtvarnou invenci jen v rámci přesně stanovených pravidel. Výstava bude v Muzeu církevního umění ve Františkánské ulici v Plzni otevřena do 23. srpna.

Autokinodepo

Kde: Areál DEPO 2015 v Plzni

Kdy: každý víkendový den, v 18 a 21 hod.

Za kolik: 390 Kč v předprodeji, 450 Kč na místě, veterány 200 Kč

I o nadcházejícím víkendu promítá Autodepokino v areálu DEPO2015. Program - čtvrtek 28. 5. v 18.00: Ženská na vrcholu, 21.00: La la land, pátek 29. 5. v 18.00: Afrikou na pionýru, 21.00: Velká nádhera, sobota, 30. 5 v 18.00: divácký výběr - český film, 21.00: divácký výběr - zahraniční film, neděle, 31. 5. v 18.00: V síti, 21.00: Sedm.

Autokino jede i v Nýřanech

Kde: parkoviště Dioss Nýřany

Kdy: sobota 30. května ve 14.30, 17.30 a 21.30

Za kolik: 250 Kč za vozidlo



Do autokina můžete v sobotu vyrazit také v Nýřanech. Postupně promítně filmy Jak vycvičit draka 3, Ženy v běhu a Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw.

Radyně zahajuje sezonu

Kde: Radyně

Kdy: od soboty denně 10 - 18, kromě pondělí

Za kolik: dospělí 40 Kč, děti 6-15 let, studenti, ZTP a senioři 30 Kč

V sobotu 30. května zahajuje turistickou sezonu Radyně. Zbude-li vám čas, můžete si po sestupu do Starého Plzence projít ještě čtyřkilometrovou naučnou stezku Stará Plzeň a kupci, která začíná u místního koupaliště.

Zvlášňý škola zahraje na parketě

Kde: Neznašovy

Kdy: sobota 30. května od 21 hodin



Jednu z prvních letošních hudebních venkovních akcí si mohou fanoušci užít již tuto sobotu. Na letním parketě v Neznašovech na Klatovsku zahraje Zvlášňý škola. Těšit se můžete na čtyřhodinový koncert nabitý největšími hity této kapely.