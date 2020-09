Památky nabízejí i vstup zdarma

Kdy: do 20. září

Kde: různá místa v kraji

Za kolik: dle ceníku

Tři desítky muzeí, zámků a dalších památek se v Plzeňském kraji zapojilo do letošních Dnů evropského dědictví, které začínají tento víkend. Většina z nich nabízí zvýhodněné vstupné, do některých se zájemci podívají zadarmo.

Navzájem se při této akci letos podpořily zámky Červené Poříčí, Nebílovy a Kozel a hrad Švihov ve správě Národního památkového ústavu. „Po předložení vstupenky z jednoho z výše jmenovaných objektů máte vstup na druhou památku zdarma. Volná vstupenka se vztahuje pouze na jednotlivce a rodinné vstupné na standardní prohlídkové okruhy,“ upřesnila tisková mluvčí NPÚ v Českých Budějovicích Markéta Slabová. Akce platí po oba víkendy Dnů evropského dědictví a památky budou otevřeny mezi 10. až 16. hodinou.

Speciální jubilejní vstupenku za 600 korun připravil zámek v Lužanech. Při jejím nákupu návštěvník obdrží výpravnou publikaci Hlávkovy Lužany a užije si prohlídku rozšířenou o hostinské pokoje a zámecké sklepy.

Nejvíce památek se do akce zapojilo v Tachově a ve Spáleném Poříčí. V Tachově budou provádět kostýmovaní průvodci například Jízdárnou ve Světcích, kolem městského opevnění nebo po zámku. Ve Spáleném Poříčí se nabízí například barokní konírna, lidový roubený dům a pokud to situace dovolí, budou v neděli na zámku připravena kulturní vystoupení, divadla, staročeský jarmark v rámci městských slavností. Zdarma se tam pro návštěvníky otevře také národopisné muzeum.

Kompletní přehled akcí najdete zde.

Náměstí se promění ve vědeckou laboratoř

Kdy: 11. - 12. září

Kde: náměstí Republiky a Západočeské muzeum v Plzni

Za kolik: zdarma



Ve velkou vědeckou laboratoř se na dva dny promění plzeňské náměstí Republiky a prostor před Západočeským muzeem, kde se uskuteční Dny vědy a techniky. Akci pořádá Západočeská univerzita s cílem ukázat lidem, že věda je zábava. Součástí Dnů věda a techniky jsou hry, soutěže a závody a třicítka stanovišť, na kterých se vědecké obory představují netradičním způsobem, často prostřednictvím zajímavých pokusů, které si návštěvníci mohou vyzkoušet na vlastní kůži.

Slavnosti violy v Manětíně

Kdy: 11. září od 18 hodin

Kde: kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně

Za kolik: 200 Kč



Poslední pokračování letošních Procházek uměním přinese netradiční program. Osm elitních českých violistů Jitka Hosprová, Vladimír Bukač, Karel Untermüller, Petr Holman, Zbyněk Paďourek, Radim Sedmidubský, Jiří Pinkas a Jiří Kabát představí originální skladby pouze pro violy. V barokním kostele sv. Jana Křtitele v Manětíně zazní díla Albinoniho, Telemanna, Leclaira, Vranického, Bridge, Bartoka a Jacobse. Přímý přenos koncertu bude opět přenášen na facebookovém profilu festivalu.

Haydnovy slavnosti pokračují v Dolní Lukavici a Štěnovicích

Kdy: 12. a 13. září od 18 hodin

Kde: kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici, kostel sv. Prokopa ve Štěnovicích

Za kolik: 150 Kč



V pořadí 28. Haydnovy slavnosti pokračují o víkendu dvěma koncerty. Nejprve v sobotu v Dolní Lukavici Mélusine Srovnal (viola da gamba), Edita Keglerová (cembalo) a Julie Braná (barokní příčná flétna) představí dílo Jeana Philippa Rameaua, v neděli Peter Holtslag, Michaela Koudelková (zobcové flétny), Mélusine Srovnal a Monika Knoblochová (cembalo) vystoupí s projektem 392 Hz – Naladěni na Francii.

V Prazdroji zahrají The Young Gods

Kdy: 11. září od 20 hodin

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: 690 Kč



Punkově industriální skupina The Young Gods ze švýcarského Fribourgu vystoupí na nádvoří Plzeňského Prazdroje. I když jsou na scéně přes třicet let, je hudba The Young Gods stále mladá a svěží a jejich koncert bude možná tím nejlepším koncertem v Plzni v roce 2020. V západočeské metropoli vystoupí vůbec poprvé. Vstupenky na goout.cz.

V Letkově otevřou letiště

Kdy: 12. září od 10 hodin

Kde: Letiště Letkov

Za kolik: zdarma



Den otevřeného letiště připravili na sobotu členové AK Letkov. Kromě letových a statických ukázek připomene panelová výstava historii letectví v Plzni od prvního letu v roce 1910, přes sportovní předválečné úspěchy, boj plzeňských letců v boji za svobodu 1939 - 1936, poválečnou obnovu aeroklubu až po současné sportovní úspěchy. Během dne budou připraveny také lety pro veřejnost v motorovém i bezmotorovém letounu a vrtulníku. Program na akletkov.cz.

Do Plas se chystají UDG

Kdy: 11. září od 20 hodin

Kde: Knížecí pivovar, Plasy

Za kolik: 350 Kč



V rámci Plaského kulturního léta vystoupí v pátek večer u plaského pivovaru skupiny UDG, Gallileo a Attax.

Dobročinný festival v Proluce

Kdy: 12. září od 10 hodin

Kde: Proluka v Křižíkových sadech v Plzni

Za kolik: dobrovolné vstupné



V sobotu se v Proluce uskuteční další ročník dobročinného Festivalu Na konci léta. Zahrát přijede Vltava, Mr. Elastic a HAZBand. Dále vystoupí různé soubory s handicapovanými členy, ke koupi budou výrobky z chráněných dílen.

Lidé na Doubravce oslaví konec léta sázením stromů

Kdy: 12. září od 13.30 hodin

Kde: horní část Špitálského lesa, Doubravka

Za kolik: zdarma



Jedinečnou šanci zasadit strom, a symbolicky tak oslavit konec léta, budou mít lidé v sobotu ve Špitálském lese v Plzni-Doubravce. Akce navazuje na evropskou výzvu zamezit odlesňování a obnovovat místní ekosystémy. „Stromy a veškeré nářadí budou na akci připraveny, chybět nebude ani dozor v podobě odborníků, kteří zájemcům s výsadbou a péčí o zeleň moc rádi poradí,“ zve na akci občany starosta obvodu Tomáš Soukup (ANO). Lidé nebudou sázet stromy vlastní, ale stromy již připravené. Na podzim jich bude ve Špitálském lese vysázeno celkem 32. Připravena je i živá hudba v podání kapely Hop a Šavani.

V Synagoze vystoupí pianista Kahánek

Kdy: 13. září od 20 hodin

Kde: Stará synagoga v Plzni

Za kolik: 490 – 690 Kč



Jeden z nejzásadnějších umělců své generace, specialista na interpretaci české hudby, držitel mnoha ocenění, ale především vynikající pianista - to všechno je Ivo Kahánek. Klavírista světové úrovně, který vystoupí po mnoha letech opět v Plzni, má za sebou velice úspěšné období a v květnu obdržel za album klavírních koncertů Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka cenu BBC Music Magazine (nejprestižnější ocenění v oblasti vážné hudby na světě) za nejlepší nahrávku roku.

Víkend v Besedě zpestří Světáci i Budulínek

Kdy: 12. září 15 hodin, 13. září 14.30, 16 a 19.30 hodin

Kde: Měšťanská beseda v Plzni

Za kolik: 70 – 550 Kč, dle představení.



Několik divadelních představení nabídne víkendu Měšťanská beseda v Plzni. Pro velké to bude v neděli od 19.30 hodin divadelní zpracování známé komedie Světáci, pro děti pak v sobotu od 15 hodin Mikulášovy patálie a pro ty nejmenší v neděli od 14.30 a od 16 hodin pohádka O Budulínkovi.

Chvojkovy lomy budou patřit country

Kdy: 12. srpna od 14 hodin

Kde: Chvojkovy lomy, Plzeň

Za kolik: dobrovolné vstupné



V plzeňských Chvojkových lomech se v sobotu uskuteční 3. ročník festivalu country hudby Pod hvězdami s Plachovkou. Od 14 hodin zahrají SoVS, Faux Pase Fonet, Nerektik Band, Babyčkovo sešlost, Buky Band a Strašlivá podívaná.

Městské slavnosti v Blovicích připomenou schválení vlajky

Kdy: 10. - 13. září

Kde: Blovice

Za kolik: zdarma, sobotní program v muzeu od 10 do 17 hodin 40 Kč, večerní koncert 100 Kč



Od čtvrtka do neděle se konají v Blovicích konat městské slavnosti. Jedním z hlavních bodů programu bude v pátek od 14 hodin vzpomínkový akt ke stoletému výročí schválení československé vlajky, kterou navrhl blovický rodák Jaroslav Kursa. V sobotu je připravena večerní zábava s New Style Bandem v kulturním domě a celodenní program v Muzeu jižního Plzeňska, který bude součástí Letního barokního festivalu. Od 10 do 17 hodin jsou připravené prohlídky zámku Hradiště a komentované prohlídky výstavy Proměny zámku Hradiště, v 17 hodin začne recitál ZUŠ Blovice, v 19.30 koncert Sojkova kvarteta v zámecké kapli sv. Ondřeje a celý den uzavře ve 21 hodin barokní ohňostroj. Připraven je i další doprovodný program.

Spálené Poříčí se vrátí k vypálení města

Kdy: 12. září od 16 hodin, 13. září

Kde: Spálené Poříčí

Za kolik: zdarma



Čtyřsté výročí vypálení města, které zanechalo stopy i v jeho jménu, si připomenou v sobotu ve Spáleném Poříčí. Zámecký park ožije při akci, která je součástí Letního barokního festivalu, díky rekonstrukci historické události z 8. října 1620. Program doplní hudba, tance a ukázky zbraní. Nebudou chybět pyrotechnické efekty a další překvapení. Neděle 13. září pak bude ve Spáleném Poříčí patřit tradičním městským slavnostem, které jsou už téměř 30 let pořádáné ve Dnech evropského historického dědictví. I letos nabídnou pestrý a zajímavý program, ze kterého si jistě vybere každý návštěvník. Jako každoročně se můžete těšit na řemeslný jarmark, hudbu různých žánrů, divadlo pro děti, projížďky v bryčce a další zajímavosti.

Jubilejní Puňta Cup v Křimicích

Kdy: 12. září od 9.30 hodin, prezence od 8.30 hodin

Kde: cvičiště ZKO v Křimicích

Za kolik: dobrovolné vstupné, startovné 100 Kč



Základní kynologická organizace Křimice pořádá v sobotu na cvičišti ZKO V Dolově v Křimicích 20. ročník Punťa Cupu, soutěže psů křížených i čistokrevných s průkazem původu i bez. Výtěžek ze startovného i dobrovolné vstupné diváků budou věnovány na pomoc postiženým lidem a zvířatům v nouzi. Bližší informace, propozice i přihlášku naleznete na www.zkokrimice.cz.

Běžci podpoří Centrum Hájek

Kdy: 12. září, 9 – 18 hodin

Kde: stezka podél řeky Úslavy v Plzni, start i cíl u prodejny Baumax

Za kolik: zdarma



Společně s běžeckou skupinou Tempo Makers pořádá Plzeňský kraj v sobotu Charitativní běh pro Centrum Hájek. Svou účastí běžci podpoří sociální stacionář pro děti do 15 let. Běh se uskuteční na stezce podél řeky Úslavy v Plzni, start i cíl bude u prodejny Baumax. Za každý uběhnutý kilometr věnují partneři akce Centru Hájek 40 korun. Každý, kdo se zúčastní a uběhne minimálně pětikilometrový okruh, obdrží zdarma triko Krajského půlmaratonu, který se letos neuskutečnil z důvodu koronavirové epidemie. Registrace předem není nutná a k účasti se neváže žádný poplatek za startovné.

Gladiátoři v Andělce i na benefici u Šídlováku

Kdy: 12. září od 10 hodin a 13. září od 11 hodin

Kde: Kavárna Andělka v OC Atom v Plzni na Lochotíně, Ranč Šídlovák

Za kolik: v sobotu dobrovolné vstupné, v neděli 180 a 90 Kč, děti do 5 let zdarma



Na dvou víkendových akcích se o víkendu můžete seznámit se skupinou historického šermu Gladius. Nejprve v sobotu v kavárně Andělka v OC Atom Den s gladiátory, kde si zájemci mohou mimo jiné vyzkoušet jejich zbroj i souboje s nimi. Na neděli je od 11 hodin připravena benefiční akce Klání věků aneb souboje pro princeznu na Ranči Šídlovák. Představí se gladiátoři a legie římské, vikingští synové Valhally a další. Výtěžek bude věnován malé Emičce zraněné při nehodě na začátku roku.

Poslední filmový večer u Radbuzy

Kdy: 12. září od 21 hodin

Kde: náplavka na Radbuze, Anglické nábřeží

Za kolik: zdarma



Poslední z Filmových večerů na náplavce obstará v sobotu u Radbuzy český film Po strništi bos.

Václav Žákovec v Kramolíně

Kdy: 13. září od 14 hodin

Kde: Hostinec U Kubátů v Kramolíně

Za kolik: neuvedeno



V Hostinci U Kubátů v Kramolíně připravili na nedělní odpoledne Kramolínské dechovky. OD 14 hodin vystoupí Václav Žákovec ve dvojici s Annou Volínovou.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze dvou témat. V pátek od 16 hodin Židovská Plzeň, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.