O víkendu můžete v Plzeňském kraji zajít například v Plzni na Havelské trhy či Festival panenek, rockový Sifon oslaví v Šeříkovce pětačtyřicetiny. Ještě o pět let starší je dechovka Horalka, která při této příležitosti připravila koncert v Domažlicích. Na zámku v Nebílovech pak vystoupí mezzosopranistka Edita Řandová, z Horažďovic do Sušice bude možné se nechat svézt historickým vlakem s parní lokomotivou, za Annínem si prohlédnout předválečné opevnění a v Tachově si návštěvníci muzea vyzkouší, jak se žilo v pravěku.

V plzeňském hotelu Continental se o víkendu uskuteční Festival panenek | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

PLZEŇSKO

Na náměstí jsou Havelské trhy

Kdy: do 18. října

Kde: náměstí Republiky v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Náměstí Republiky v Plzni opět zaplnili trhovci. Havelské trhy nabízejí vedle stánků také nejrůznější dobroty i bohatý doprovodný program. Během víkendu zahrají v pátek Sifon rock, v sobotu Semtex a v neděli Perníková chaloupka. Začátky hudební produkce jsou vždy v 15, 16 a 17 hodin.

Sifon Original slaví 45 let na scéně

Kdy: sobota 14. října od 19.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 340 korun v předprodeji, 400 korun na místě

Proč přijít: Pětačtyřicet let na scéně bude v sobotu v Kulturním domě Šeříkovka v Plzni na Slovanech slavit Sifon Original. Od 19 hodin vystoupí kapela Tomáše Navrátila KOHN, na ni naváže nastupující generace rockerů - kapela Arzzen, a nakonec zahraje Sifon Original s hosty, kterými budou bývalí členové a autorové skladeb Sifonu Michal Vaněk, Tomáš Navrátil a Dan Dobiáš.

V Besedě vystoupí folková legenda

Kdy: neděle 15. října od 19.00

Kde: Měšťanská beseda, Plzeň

Za kolik: od 440 korun

Proč přijít: V plzeňské Měšťanské besedě vystoupí Pavel Žalman Lohonka, česká folková legenda, která svým hlasem a texty těší publikum už více než půl století, a přesto je stále neoposlouchaná. Po loňské velkolepé oslavě 50 let na scéně se vrací za svými plzeňskými fanoušky ve čtyřčlenné kapele.

Na zámku zazpívá Edita Randová

Kdy: sobota 14. října od 18.00

Kde: zámek Nebílovy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Mimořádný zážitek slibuje koncert, který se koná v sobotu 14. října od 18 hodin na zámku v Nebílovech. Na koncertě vystoupí vynikající duo, složené z mezzosopranistky Edity Randové, která jako jedna z mála českých zpěvaček vystoupila ve slavné newyorské Carnegie Hall, a harfenistky Stanii Ramešové. Koncert bude velmi originální, neboť zazní skladby světových autorů, ke kterým patří Smetanova Vltava, Dvořákovo Largo z symfonie Nového světa nebo dílo Pachelbela v podání harfenistky Stanii Ramešové. Mezzosopranistku světového jména Editu Randovou uslyší návštěvníci mimo jiné v nejznámějších písňových cyklech Antonína Dvořáka Cigánské melodie a V národním tónu. Spojení harfy a lidského hlasu slibuje zajímavý večer.

Hotel obsadí panenky a medvídci

Kdy: sobota 14. a neděle 15. října od 10.00

Kde: Hotel Continental v Plzni

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Přes čtyři desítky vystavujících umělců, malířů, výrobců panenek a medvídků se představí o víkendu v Plzni. Pátý Festival panenek se uskuteční o víkendu v Hotelu Continental v Plzni. Tématem letošního ročníku jsou klobouky na počest elegance a stylu britských panovníků, návštěvníci, kteří dorazí v klobouku získají třicetiprocentní slevu na vstupné. Součástí programu je také tombola, hodnocení vystavovatelů, přednášky a workshop, na který je možné se registrovat na webu festivalpanenek.cz.

Alfa uvede premiéru Starých pověstí neratovských

Kdy: pátek 13. října od 18.00

Kde: Divadlo Alfa Plzeň

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: V plzeňském Divadle Alfa budou v pátek večer ve slavnostní premiéře uvedeny Staré pověsti neratovské. Výjimečná inscenace vznikla v červenci při dvoutýdenním společném zkoušení mentálně postižených lidí z neratovského chráněného bydlení Domov a tvůrců a herců plzeňského Divadla Alfa. Tým nacházel inspiraci výhradně v místních zdrojích: ve starých pověstech, které se vztahují k jednotlivým ročním obdobím, v místních zachovaných říkadlech a podobně.

Otevře se brána do Borského parku

Kdy: pátek 13. října od 13.13

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Symbolicky ve 13.13 hodin začne v pátek program ke Slavnostnímu otevření Brány do Borského parku na bývalé konečné tramvaje číslo 4 na Borech. Následně bude připraveny akce pro děti – hry, dílny a soutěže, v 16 hodin vystoupí Culinka, v 17 hodin folková kapela Perníková chaloupka a v 18 hodin The Dixie Hot Licks.

V Dobřanech je tradiční posvícení

Kdy: sobota 14. října od 10.00

Kde: nám. T. G. Masaryka, Dobřany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Dobřanské posvícení bude možné navštívit v sobotu od 10 do 16 hodin v Dobřanech na náměstí T. G. Masaryka. Kromě Havelských řemeslných trhů návštěvníky čeká čeká pohádka, taneční vystoupení i hudební vystoupení kapely Hrajem?! Slavnost doplní stánky chráněných dílen, tvoření pro děti a herní koutek.

DOMAŽLICKO

Dechová kapela Horalka slaví 50. narozeniny

Kdy: neděle 15. října od 15.00

Kde: MKS Domažlice

Za kolik: 150 korun v předprodeji, na místě 180 korun

Proč přijít: Půl století své existence oslaví dechová kapela Horalka koncertem. Jako mimořádný host vystoupí zpěvák Jiří Škvára, jeden z nejznámějších českých interpretů dechové hudby v současnosti. Hrát se bude k poslechu i tanci, a to nejen dechovka. Slovem provede Jaroslav Kopejtko, dlouholetý hudební redaktor Českého rozhlasu Plzeň. Po skončení velkého výročního koncertu bude následovat posezení s kapelou.

Ruprecht, hradní strašidlo

Kdy: pátek 13. října od 19.00

Kde: Všeruby, kulturní sál

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Divadelní spolek Máj vás zve na divadelní komedii Ruprecht, hradní strašidlo. V režii Jana Kuťky hrají Petr Hromada, Jitka Votavová, Jan Kuťka. Činnost spolku je podporována městem Kdyně a MKS Kdyně.

Večerní procházka se strašidly

Kdy: sobota 14. října od 19.00

Kde: start u hřbitova ve Kdyni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně pořádá večerní procházku pro děti a rodiče, kterou zpestří strašidla. Start je u kdyňského hřbitova, trasa vede dál k Husovi na Škarmaně, podél lesa k Podzámčí a stáčí se zpátky po silnici do Kdyně. Strašidla budou připravena od 19.00 do 20.30. Večerní hra je určená pro starší děti a jejich rodiče. Akce je zdarma a na vlastní nebezpečí.

KLATOVSKO

Z Horažďovic do Sušice parním vlakem

Kdy: sobota 14. a neděle 15. října

Kde: Horažďovice, Sušice

Za kolik: jízdné 200 korun, zpáteční jízdenka 300 korun

Proč přijít: O víkendu se můžete svézt historickým parním vlakem mezi nádražími Sušice a Horažďovice-předměstí. Pořadatelé ze společnosti RETROLOK pořádají mimořádné jízdy parní lokomotivy 213.902 se soupravou historických vozů. Akce se koná u příležitosti výročí 135 let trati z Horažďovic předměstí do Domažlic. Jízdenky koupíte přímo u průvodčího a jízdní řád najdete například na webu kudyznudy.cz.

Bramborové štrůdlování

Kdy: sobota 14. října od 14.00

Kde: KD Velhartice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Jste soutěživí a umíte ty nejlepší pokrmy z jablek či brambor? Pak si nenechte ujít Bramborové štrůdlování ve Velharticích. Soutěží se o hodnotné ceny v kategorii slaný a sladký pokrm, chybět nebude kategorie dětí. Zlatým hřebem večera bude soutěž v pojídání švestkových knedlíků za účasti jednoho z největších jedlíků Miroslava Helebranda – jeho rekord 105 meruňkových knedlíků mluví za vše. Celý večer vám bude hrát Pošumavská kapela.

Muzeum lehkého opevnění se otevře veřejnosti

Kdy: sobota 14. října a neděle 15. října

Kde: Muzeum lehkého opevnění Annín (1 km za ATC Annín)

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Objekty předválečného lehkého opevnění, vyzbrojený řopík, výstavka zbraní, tematické nástěnky, střelba ze vzduchovky, to a ještě více vás čeká v Muzeu lehkého opevnění, které se o víkendu otevře veřejnosti. Najdete ho 1 kilometr za ATC Annín a otevřeno bude mít po oba víkendové dny od 10 hodin. V sobotu do 18 a v neděli pak do 15.00.

ROKYCANSKO

Ochránci přírody vyráží k rybníkům

Kdy: sobota 14. října od 9.15

Kde: Kařez

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rokycanská organizace Českého svazu ochránců přírody pořádá v sobotu vycházku ke Kařezským rybníkům, které jsou útočištěm řady ptačích druhů vázaných na vodní prostředí. Sraz zájemců je v 8.45 hodin před nádražím v Rokycanech nebo v 9.15 před zastávkou Českých drah v Kařezu. Odtud povede trasa kolem rybníků do Mýta. Vycházka je celodenní a s návratem je počítáno v podvečer. Zajímavá pouť v délce deseti kilometrů vede většinou v blízkosti vody. Organizátoři doporučují vhodně se obléci, vzít si pohodlnou obuv a něco na opečení na ohni. Výhodou bude vlastní dalekohled. Bližší informace zájemci zjistí na telefonu 603 239 922.

Za muzeem budou závodit čtyřkolky

Kdy: sobota 14. října od 10.00

Kde: Rokycanské mokřady

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Rokycanské mokřady budou v sobotu 14. října dějištěm třetího ročníku závodu čtyřkolek pod názvem Rokycanský trial. Na náročné trati v lokalitě za Muzeem na demarkační linii nepůjde v kategoriích mužů, žen i dětí o rychlostní rekordy, ale náročná trat plná obtížných pasáží prověří techniku a umění jezdců. Pro diváky bude také zdarma připraveno několik čtyřkolek k vyzkoušení. A na své si přijdou i malí návštěvníci. Vstup je zajištěn od vojenského muzea. Registrace od 9 hodin, start je o hodinu později.

TACHOVSKO

Podzimní slavnost v Prostiboři

Kdy: neděle 15. října od 14.00

Kde: hřiště u rybníčku, Prostiboř

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte společně oslavit podzim. Upečete si trdelníky na ohni a brambory v ohni a čeká na vás ještě další program. Divadlo Šapitó, slavnostní otevření nového dětského hřiště, tvořivé podzimní dílny, škola žonglování, podzimní hraní s přírodou nebo ohňová show.

Vyzkoušejte si život v pravěku

Kdy: sobota 14. října od 13.00

Kde: Muzeum Českého lesa, Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vyzkoušejte si život v pravěku. Jak se vyráběly zbraně a nástroje, poznáte na originálech i replikách. Také si nástroj doby kamenné vyrobíte. Zjistíte, čím se lidé zdobili, a bude možné si nějaké pravěké šperky i vyrobit. Zkusíte si, jak lidé v pravěku zdobili své příbytky a také že rozdělat oheň nebylo zrovna jednoduché. Připraven je bohatý program pro děti i dospělé.

Ze skříně do skříně aneb Benešovický bazárek

Kdy: sobota 14. října od 13.00

Kde: motorest, Benešovice

Za kolik: cena prodejního místa je 150 korun

Proč přijít: K prodeji se bude nabízet oblečení, různé textilie, kuchyňské potřeby, keramika, nádobí, zavařovací sklenice, bytové doplňky a dekorace, knihy, sportovní nářadí, zahrádkářské potřeby a mnoho dalšího.