Karlovarský filmový festival přijede do Besedy

Kdy: 3. - 11. července

Kde: Měšťanská Beseda v Plzni

Za kolik: 130 Kč

Ve dnech, kdy se původně měl konat Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, se budou filmy z jeho programu promítat ve vybraných českých městech. Ve festivalové kino se promění i plzeňské Kino Beseda, nebudou chybět ani živé přenosy úvodů před filmy a po některých z nich také online debaty s tvůrci. Akce Tady Vary nabídne v průběhu devíti dnů celkem šestnáct filmů. Vstupenky na mestanskabeseda.cz.

Hrabě Valdštejn bude slavit narozeniny na Kozlu

Kdy: 4. - 5. července

Kde: zámek Kozel

Za kolik: 170 Kč, zlevněné 110 Kč, děti do 6 let zdarma



Do roku 1871 a k oslavě 50, narozenin svého tehdejšího majitele hraběte Arnošta z Valdštejna se o víkendu vrátí zámek Kozel. Pogratulovat mu přijdou vojáci 35. pěšího pluku, továrník Emil Škoda i se svými funkčními parními stroji, kejklíři, šermíři, hudebníci, očekává se i zatčení zlosyna Janečka, který byl v roce 1871 dopaden nedaleko. Podrobný program najdete na slavnostnakozlu.cz.

U Zacha zahraje Mišík a Etc.

Kdy: 5. července od 20.30 hodin

Kde: Zach‘s pub, Palackého nám. v Plzni

Za kolik: 450 Kč v předprodeji, 500 Kč na místě

V neděli 5. července se na zahrádce plzeňského Zach‘s pubu představí legenda českého rocku Vladimír Mišík. S čerstvým držitelem šesti Andělů zahraje i skupina Etc. Jako předkapela vystoupí Olin Nejezchleba a Kybabu.

DEPOvLETU pokračuje koncerty i trhem

Kdy: 3. - 5. července

Kde: areál DEPO2015

Za kolik: zdarma



Letní program v DEPO2015 nabídne tentokrát v pátek koncerty skupin Pesopír (začátek v 19 hodin) a Nízká úrpveň (21 hod.), v sobotu od 18 hodin koktejl Grilll&Bar a v neděli od 10 do 18 hodin bezodpadový Beztrh. Vybírat na něm budete moci z designových výrobků, kosmetiky i dobrot od lokálních výrobců.

Industry Open zve naposledy do Prazdroje

Kdy: 4. - 6. července

Kde: areál Plzeňského Prazdroje

Za kolik: 250 Kč (přes prazdrojvisit.cz)

Festival pro příznivce technických památek Industry Open zve opět na komentované prohlídky do Prazdroje, tentokrát však naposledy. Prohlídky se budou konat po celý prodloužený víkend od soboty až do pondělí, vždy od 11.30, 13.30 a 15.30 hodin.

Rock for JK Manětín pojedenácté

Kdy: 4. července od 12.30 hodin

Kde: Manětín, areál před kulturním domem

Za kolik: 650 Kč v předprodeji, 800 Kč na místě



Jedenáctý ročník rockového festivalu Rock for JK Manětín připravila na sobotu místní TJ Sokol. Na pódiu se představí Harlej, Doga, Trautenberk, Alkehol, Debustrol, Cocotte Minute, Plexis, Vilém Čok a Bypass, Apple Juice a Artur. Předprodej vstupenek probíhá pouze v Manětíně v informačním centru a v zámecké restauraci.

Křimické léto nabídne festival a letní kino

Kdy: 3. - 6. července

Kde: restaurace U Mže, letní kino v zámeckém parku

Za kolik: neuvedeno

V areálu restaurace U Mže ve uskuteční v rámci Křimického kulturního léta rockový festival. V sobotu od 18 hodin zahrají Hookers And Covers, Ill Fish, Cliché a kapely z 15. ZŠ Loading a S.O.N. V zámeckém parku pak můžete navštívit letní kino, které v pátek promítá Ženskou na vrcholu, v neděli Chlapa na střídačku a v pondělí Příběh mrtvého nebožtíka. Začátky ve 21.30 hodin.

Archeologické léto zve na vycházky

Kdy: různé časy

Kde: dle rozpisu

Za kolik: zdarma



Archeologický ústav Akademie věd ČR pořádá ve spolupráci s místními organizacemi v rámci akce Archeologické léto procházky po různých místech po republice, např. zaniklých vesnicích zříceninách či středověkých hradištích. V pátek od 10 hodin je tak připravena vycházka ke zřícenině Lopata, v sobotu od 10 hodin na místo zaniklé středověké vesnice Borek nedaleko Plzně a v neděli od 13.30 do Olšanského polesí. Akce je bezplatná, je však nutné si prohlídku rezervovat na stránkách Archeologického ústavu www.archeologickeleto.cz.

Král Karel na náplavce

Kdy: 5. července v 15 hodin

Kde: Náplavka na Radbuze

Za kolik: vstup zdarma

Program Moving Station tentokrát najde své dějiště na náplavce u Radbuzy. V neděli od 15 hodin tam Toy Machine zahrají loutkovou pohádku Král Karel volně inspirovanou středověkem, dobou králů, životem a dílem Karla IV. Na představení navazuje dětská dílnička vedená lektory Dramacentra Johan.

Budulínek přijede do Nezdic

Kdy: sobota 4. července od 17 hodin

Kde: hřiště TJ Nezdice

Za kolik: neuvedeno



Divadelní ochotnický soubor Tradeáši z Nezdic u Přeštic za finanční podpory Obce Nezdice zve v sobotu 4. července na loutkovou pohádku Divadla Dráček O Budulínkovi. Představení na hřišti TJ Nezdice začne v 17 hodin.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos přichystalo komentované prohlídky města plzeňské Informační centrum. O tomto víkendu je na výběr hned ze čtyř témat. V pátek od 17 hodin Báje a pověsti plzeňské, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně, v sobotu od 17 a 19 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů a v neděli od 16 hodin Židovská Plzeň. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.

V Mariánské Týnici zahraje klavírní trio

Kdy: sobota 4. července od 18 hodin

Kde: Muzeum v Mariánské Týnici

Za kolik: 180 Kč, zlevněné 120 Kč



Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici ve spolupráci se Spolkem Koncerty Plzeňsko pořádá 4. července od 18 hodin v rámci projektů S hudbou za památkami Plzeňského kraje a Radost v baroku koncert Klavírního tria (Monika Kudrnová – klavír, Veronika Kubáčová – housle, Suzanne Vohnoutová – cello). V programu Od klasicismu k soudobé hudbě zazní díla Josepha Haydna, Bohuslava Foerstera a Romana Haase. Vstupenky můžete koupit zde.