Premiéra adaptace Hrabalových Postřižin od činoherního souboru Divadla J. K. Tyla se před třemi týdny odehrála jen jako představení bez veřejnosti. Diváci si však rozmarnou Maryšku v podání Jany Ondruškové, Libora Stacha coby jejího manžela, správce pivovaru Francina, a Michala Štěrbu v kůži svérázného Pepina mohou vychutnat záznam této zbrusu nové inscenace. Záznam představení vznikl v rámci projektu První řada u Vás doma. Vstupenky od 150 korun už jsou v prodeji na portále GoOut, který divákům doručí nejpozději 24 hodin před začátkem představení link, přes nějž diváci mohou zhlédnout předpremiéru Postřižin, záznam bude k dispozici zítra od 19 hodin do půlnoci.

Komorní hůrka je nejznámější sopka

Komorní hůrka je vyhaslá sopka na Chebsku a zároveň národní přírodní památka o rozloze 7,08 ha nedaleko Chebu a Františkových Lázní. Komorní hůrka je součástí Geoparku Egeria, části Česko-bavorského geoparku. Národní přírodní památka je spravována prostřednictvím regionálního pracoviště AOPK ČR – Správy CHKO Slavkovský les. Komorní hůrka je jednou z nejmladších čtvrtohorních sopek na území České republiky. Jedná se o zalesněný kopec. Je to sypaný kužel, tvořený vulkanickým materiálem. V jeho odlesněné východní části je opuštěný jámový lom, štola a skalní výchozy. Lokalita se nachází na území geomorfologické jednotky Chebská pánev. Komorní hůrka byla původně bezlesá, nyní jsou místa, kde by bylo možno v terénu studovat její geologickou minulost, zcela zarostlá a nepřehledná. Tuto skutečnost však poněkud vyvažuje uskutečnění projektu Naučné stezky Komorní hůrka s pečlivě vypracovanými informačními panely. Na nich lze načíst podrobné informace.

Plzeňské Divadlo Alfa představí Don Šajna

Další přímý přenos loutkového představení přinese v sobotu Divadlo Alfa. Tentokrát je na programu Don Šajn, osobitá varianta španělské pověsti ze 14. století o svůdci žen donu Juanovi. Inscenaci si pusťte v 17 hodin na YouTube kanále Alfa zírá.

Vysílá stanice Družba. Tentokrát vystoupí kapela Smrtislav

Během posledního únorového on-line koncertu v rámci cyklu Vysílá stanice Družba vystoupí hudební kapela Smrtislav. Hudebníci z Prahy představí české texty, kterým dominuje temnota, ale i humor a nadsázka. Akci naladíte v sobotu od 19 hodin prostřednictvím facebooku Městského kulturního střediska v Klatovech.

Ledoborci kultury z klatovského kostela

Ledoborci kultury jsou projekt spolku Zvedni Zadek, který chystá na každý měsíc od února do června live streamy z netradičních míst České republiky na podporu kulturního prostředí klubů, zvukařů, osvětlovačů, promotérů a samotných interpretů, kteří v aktuální situaci strádají. První akce Ledoborců kultury se uskuteční v neděli 28. února od 18 hodin v kostele svatého Vavřince v Klatovech. Tam vystoupí dream-popové duo teepee, deep-housová DJka Jane Doe, výrazová tanečnice Kateřina Bednářová a výtvarník Lukáš Lukéro. Budete se vznášet po okolí s drony, pozorovat malíře přímo během tvorby a přitom poslouchat zajímavého interpreta podporovaného scénickým tancem. Prvním prostorem, který projekt Ledoborci kultury podpoří, bude Kulturní centrum Falcon, z. s., na Klatovsku.

Homole u Plané

Když vystoupáte na vrch Homole u Plané, ocitnete se 676 m n. m. a otevře se vám výhled na přilehlou část Šumavy, Vlčí horu u Černošína, Sedmihoří, Přimdu, Krasíkov, Slavkovský les, Český les, Dyleň a Rozsochu. Z Plané sem dojdete po silnici směrem na K. Lázně, odkud odbočíte na Kříženec a dále půjdete po žluté.

Od tůňky k tůňce

Bezpečné putování přírodou Českého lesa připravili ochránci přírody pro děti užívající si na Domažlicku jarní prázdniny. I přes výrazná vládní opatření je tak možné účastnit se zajímavé akce, a navíc se zapojit do soutěže. Zájemci mohou vyrazit na celkem šest míst mezi Bělou nad Radbuzou a Železnou, kde jsou tůňky zadržující vláhu v krajině. U každé je umístěn speciální kód, který si děti zapíší. Tento kód spolu s fotografií přímo od tůňky pak mohou soutěživí školáci či jejich rodiče zaslat na adresu spoluorganizátora knihovna@belanr.cz. Odměnou jsou pak dárky s tematikou ochrany přírody. Akce trvá do konce týdne. Fotografie a kódy je možné poslat do 3. března.

Zavítejte k přírodní rezervaci Smraďoch

Přírodní rezervace Smraďoch se nachází u Mariánských Lázní. Rezervace byla vyhlášena roku 1968 pro ochranu lesního rašeliniště, které je výjimečné svou polohou. Leží na tektonickém zlomu.