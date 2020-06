Evropský den sousedů zabere celý víkend

Kdy: pátek až neděle

Kde: různá místa v Plzni

Za kolik: vstupné podle akce

Opět po roce se v Plzni uskuteční Evropský den sousedů. V pátek a v sobotu můžete navštívit různé akce v okolí komunitních center. V pátek je to program v Luftově zahradě a bleší trh centra Uzlík v DEPO2015, v sobotu program u centra Totem na Lochotíně či opravárna v DEPO2015, večer pak Den sousedů nabídne sousedské večeře, do kterých se letos zapojilo 1200 sousedů na čtyřiceti adresách. V neděli letošní ročník program završí komentované prohlídky, například Doubravka kolébkou plzeňského průmyslu nebo Pražské stopy v Plzni. Více informací na evropskydensousedu.cz.

X-Cover zahraje u Anděla

Kdy: pátek 26. června v 19.30 hodin

Kde: Andělský dvorek, Bezručova ul.

Za kolik: 150 Kč předprodej, 200 Kč na místě



V pátek večer zahraje na dvorku plzeňského klubu Anděl skupina X-Cover. Předprodej vstupenek probíhá na smsticket.cz.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos přichystalo komentované prohlídky města plzeňské Informační centrum. O tomto víkendu je na výběr hned ze tří témat. V pátek od 17 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně, v sobotu od 17 a 19 hodin a v neděli od 16 hodin Báje a pověsti plzeňské. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.

V Losiné připravili traktoriádu

Kdy: sobota 27. června, 11.00 hodin

Kde: Losiná, pod čističkou

Za kolik: dobrovolné vstupné



Traktorteam Losiná připravil na sobotu traktoriádu. Začátek je v 11 hodin, přejímka strojů o dvě hodiny dříve. Více na traktorteamlosina.cz.

Letní scéna ve Štruncových sadech startuje

Kdy: pátek až neděle

Kde: Letní scéna ve Štruncových sadech, Plzeň

Za kolik: 280 – 390 Kč, dle koncertu

Třemi koncerty zahájí program Letní scéna v plzeňských Štruncových sadech. V pátek vystoupí David Stypka, v sobotu Fast Food Orchestra a v neděli Slza s akustickým koncertem. Začátky vždy v 18.30 hodin. Předprodej vstupenek na plzenskavstupenka.cz.

V Městě Touškově bude pouť

Kdy: pátek až neděle

Kde: Město Touškov

Za kolik: různá cena



Od pátku do neděle se v Městě Touškově koná na Dolním náměstí pouť. V rámci doprovodného programu odehraje divadelní soubor Dráček v sobotu od 15 hodin v Kulturním centru Města Touškova pohádku O Budulínkovi. V sobotu od 20 hodin vystoupí na hřišti TJ Sokol Anakonda Benda. V neděli se pak od 14 hodin uskuteční komentovaná vycházka po okolí města Za příběhy 20. století. Sraz u křížku na cestě do Kumberka.

Léto v Křimicích pokračuje v zámeckém parku

Kdy: pátek a sobota, od 21.30 hodin

Kde: Křimice, letní kino v zámeckém parku

Za kolik: neuvedeno

Dvěma českými filmy pokračuje o víkendu Křimické kulturní léto. V pátek se bude v letním kině v zámeckém parku promítat pohádka Zakleté pírko a v sobotu komedie Vlastníci.

Industry Open zve do Prazdroje a do muzea dvoutaktů

Kdy: sobota, neděle

Kde: areál Plzeňského Prazdroje, muzeum dvoutaktů v Lobzích

Za kolik: Prazdroj - 250 Kč (přes prazdrojvisit.cz), muzeum dvoutaktů – 80 Kč (přes plzenskavstupenka.cz)



Festival pro příznivce technických památek Industry Open zve opět na komentované prohlídky do Prazdroje (sobota 11.30, 13.30 a 15.30), v neděli pak letos poprvé i do mueza dvoutaktů v Lobzích na Rolnickém náměstí (neděl 17 hodin).

Synagogou budou znít rytmy tanga

Kdy: neděle, 28. června od 20 hodin

Kde: Stará synagoga v Plzni

Za kolik: 590 – 790 Kč

Ve znamení tanga se jmenuje koncert, který v neděli odehrají jeden z nejvýznamnějších českých houslistů Jaroslav Svěcený společně s mistrem hry na akordeon Ladislavem Horákem v plzeňské staré synagoze. Společně zahrají ty nejznámější tanga a jižanské rytmy Astora Piazzolly, Richarda Galliana, Gorky Hermosy a dalších.