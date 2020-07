Monkey Business přijedou slavit

Kdy: 24. července od 20 hodin

Kde: DEPO 2015 v Plzni

Za kolik: 390 Kč

Na pátek se v Depu chystá další velký koncert, tentokrát přijedou Monkey Business. Ti letos slaví dvacet let své existence a v tom duchu se bude odehrávat i páteční show. Na koncertě zazní písně z různých období, některé v lehce modifikovaných aranžích. Začátek je ve 20 hodin.

Industry Open se vydá nejen po stopách uhlí

Kdy: 25. - 26. července

Kde: více míst

Za kolik: 80 – 150 Kč



Atraktivní zážitkové jízdy připravil na tento víkend festival Industry Open. V sobotu i v neděli se můžete vydat historickým autobusem po stopách těžby uhlí kolem Nýřan a také historickým vlakem do depa kolejových vozidel Českých drah. Na sobotu jsou od 11 a 15 hodin připravené také komentované prohlídky sklárny v Anníně a na neděli od 17 hodin také v muzeu dvoutaktů v Plzni v Lobzích. Více na industryopen.cz.

Akce na Rochlově se zaměří na kávu a čokolávu v době baroka

Kdy: 25. července od 17 do 22.30 hodin

Kde: zámek Rochlov

Za kolik: dobrovolné vstupné

Doprovodná akce Letního barokního festivalu 2020 se zaměří na kávu a čokoládu v baroku. Na programu je mimojiné přednáška a komentovaná prohlídka, hudební vystoupení a ohňová show v podání Žongléros Ansámbl.

V Potvorově pokračuje Radost v baroku

Kdy: 25. července od 18 hodin

Kde: kostel sv. Mikuláše, Potvorov

Za kolik: 180 Kč



Cyklus koncertů Radost v baroku pokračuje v sobotu v Potvorově. V místním kostele vystoupí vokálně-instrumentální soubor Ensemble Inégal řízený Adamem Viktorou. Na programu jsou díla mistrů českého baroka.

Plzeňské kulturní předzahrádky nabízejí dvě projekce

Kdy: 24. a 26. července od 21 hodin

Kde: Sokolovna Bolevec a kavárna Walter

Za kolik: dobrovolné vstupné a 300 Kč



Druhý pokus bude mít tento pátek start Plzeňských kulturních předzahrádek kombinujících lokální jídlo a filmové promítání v Sokolovně Bolevec. Večer, který byl kvůli nepřízni počasí odložený, nabídne oblíbený Okresní přebor. Vstupné je dobrovolné, občerstvit se můžete ze speciálně připraveného menu. V neděli pak nabídne v kavárně Walter ve Smetanových sadech silent projekci českého filmu Vražda ing. Čerta. V ceně vstupného 300 Kč je vedle rezervace místa také drink a variace tapas z kukuřice, pohanky a rýže, ochucených spirulinou či uzenou solí. Vstupenku si můžete zakoupit přímo v kavárně nebo rezervovat na recepce@festivalfinale.cz.

V Prazdroji můžete ochutnat to nejlepší ze street foodu

Kdy: 25. července od 10 hodin

Kde: nádvoří Plzeňského Prazdroje

Za kolik: zdarma



To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte v sobotu na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Přijďte si užít letní den do společnosti dobrého jídla a pití. Vybírat budete ze široké nabídky asijských specialit, čerstvých ryb nebo šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy z dalekých zemí. Ochuzeni nebudou ani milovníci piva či sladkých pokrmů.

Sobotní koktejl a klauniáda v Depu

Kdy: 25. a 26. července

Kde: areál DEPO2015

Za kolik: sobota zdarma, v neděli 50 a 100 Kč



Program DEPOvLETU pokračuje i o nadcházejícím víkendu. V sobotu od 18 hodin startuje Gril&Bar, koktejl street foodu a DJs, v neděli od 15 hodin vystoupí klaunka Pepina se svou Klauniádou, na její představení naváže dílnička pro děti s malováním na obličej.

Na Letní scénu přijede i Lunetic

Kdy: 24. a 25. července

Kde: Letní scéna ve Štruncových sadech

Za kolik: 150 - 380 Kč



Program na Letní scéně v Plzni bude pokračovat v pátek od 18.30 hodin vystoupeními Kateřiny Marie Tiché a rapera Lipa, sobotu pak do Plzně přijede Lunetic.

Křimické kulturní léto: Extra Band a Vladimír Hron

Kdy: 24. - 26. července

Kde: Křimice

Za kolik: koncert V. Hrona 300 Kč



Křimické kulturní léto pokračuje od pátku až do neděle. V pátek od 21 hodin zahraje na parketu u sokolovny Extra Band Revival, v neděli od 18 hodin vystoupí v zámeckém parku Vladmír Hron.

Ve Spáleném Poříčí se rozjíždí letní kino

Kdy: každý den od 21.30 hodin

Kde: zámecký park ve Spáleném Poříčí

Za kolik: 20 – 50 Kč



Až do 29. července bude denně promítat letní kino ve Spáleném Poříčí. O víkendu jsou od pátku do neděle postupně na programu československé filmy Dařbuján a Pandrhola, Léto s kovbojem a Hrátky s čertem.

V Čižicích zahraje Odyssea Classic

Kdy: 24. července od 21 hodin

Kde: parket Čižice

Za kolik: neuvedeno



Čihule, neboli Čižické hudební léto, pokračuje v pátek od 21 hodin vystoupením skupiny Odyssea Classic.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze čtyř témat. V pátek od 17 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně, od 17 hodin pak Báje a pověsti plzeňské a v neděli od 16 hodin Židovská Plzeň. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.