Arabfest letos naladíte na internetu

Kdy: 16.-20. října

Kde: on-line

Za kolik: různé

Tradiční festival arabské kultury Arabfest, jenž se v západočeské metropoli koná již pojedenácté, získal letos digitální podobu. Uskuteční se od 16. do 20. října. Bohatý program je naplánován především na sobotu. Lidé budou moci z pohodlí domova virtuálně navštívit Wádí Rum, poušť, kde se natáčely Hvězdné války. Naučí se, jak uvařit nomádské speciality v podání kuchaře Hugo Hromase, zatímco děti se mohou těšit na originální loutkové představení. Zájemci o studium arabštiny si přijdou na své při ukázkové začátečnické hodině a literární nadšenci se dozvědí o novinkách orientálního nakladatelství Dar Ibn Rushd. Těšit se můžete na rozhovory s arabisty, umělci a dalšími zajímavými hosty. Navíc se můžete zúčastnit i několika soutěží o pěkné ceny. V sobotu od 20.30 naladíte on-line DJ show, kdy budou maročtí dýdžejové mixovat blízkovýchodní hity. Jak festival naladíte a další informace o jeho průběhu a vstupném, naleznete na webových stránkách www.arabfest.cz.

Rokycanští mohou do knihovny



Kdy: 17. října od 8 do 12 hodin

Kde: Rokycany

Za kolik: zdarma

Na Masarykově náměstí v centru Rokycan sídlí městská knihovna. Jeden z mála objektů, kde se život během nouzového stavu nezastavil, ovšem i zde dbají na dodržení hygienických požadavků (rozestupy, roušky atd.). V sobotu je zpřístupněna studovna i oddělení pro dospělé, a to mezi 8. a 12. hodinou.

V Klatovech budou moštovat

Kdy: 17. října od 14 do 16 hodin

Kde: Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Nechte si z nadměrné úrody jablek udělat mošt. Moštárna v Klatovech v sobotu od 14 do 16 hodin moštuje. Mošt je možné okamžitě konzumovat. Objednávky přijímají na telefonním čísle 721 303 469. Uzávěrka rezervací je v pátek v 18 hodin.

Výlet na Svatou Apolenu



Kdy: kdykoliv

Kde: Tachovsko

Za kolik: zdarma

Osada Svatá Apolena po odsunu německých obyvatel téměř beze stopy zmizela. Naleznete zde však ruiny kostela sv. Apoleny, který působí až mysticky, zvlášť když sem pronikají sluneční paprsky. Místo najdete v lesích nedaleko Málkova na Tachovsku, stojí přímo u silnice a blízko se dá zaparkovat. Kdo zde jednou byl, rád se vrací.

Na svatou Annu

Kdy: kdykoliv

Kde: Domažlicko

Za kolik: zdarma

Mezi sakrálními stavbami jihozápadních Čech nemá obdoby. Poutní kostel sv. Anny na vrchu Tanaberk se nachází u obce Hájek mezi blízkými Všeruby a Kdyní na Domažlicku. V r. 1703 se zde udál zázrak, díky němuž se uzdravil všerubský varhaník Pojer, a tak zde italský stavitel Marcantonio Gilmetti v letech 1712–1719 vystavěl pozoruhodný chrám. Kostel poté vyhořel, ale dočkal se opravy. Místo určitě stojí za návštěvu.