Arakain míří pod Vlčtejn

Kdy: 17. července od 20 hodin

Kde: parket pod Vlčtejnem

Za kolik: 395 Kč

Velké letní festivaly se letos nekonají, a tak Arakain hraje přes léto tam, kde před více než 30 lety tato metalová kapela začínala – na venkovních parketech. V pátek přijede na Vlčtejn, kde ji jako předskokan podpoří plzeňský Paradox.

Prohlédněte si zázemí dopravních podniků i papírnu

Kdy: dle programu

Kde: více míst

Za kolik: 50 – 100 Kč



Další atraktivní prohlídky nabídne o víkendu festival Industry Open. V sobotu se můžete svézt historickým autobusem z náměstí Republiky do nového depa Plzeňských městských dopravních podniků a do vozovny na Slovanech, kterou brzy čeká rekonstrukce (začátky ve 13 a 14 hodin a vstupenky ubývají). V sobotu v 10 hodin pak začíná prohlídka plzeňské papírny, která v dobách své největší slávy vyvážela do celého světa. Rovněž na sobotu je v programu prohlídka interiéru navrženého Adolfem Loosem, a to dům Huga Semlera na Klatovské třídě (začátky v 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15). Více na industryopen.cz.

Kulturní předzahrádky startují v Bolevci

Kdy: 17. července od 21 hodin

Kde: Sokolovna Bolevec

Za kolik: dobrovolné vstupné



První z akcí Plzeňských kulturních předzahrádek kombinujících lokální jídlo a filmové promítání bude páteční projekce v Sokolovně Bolevec. A vzhledem k místu projekce to bude film sportovní - oblíbený Okresní přebor. Vstupné je dobrovolné, pro tento večer bude připraveno menu, ve kterém budou mít návštěvníci na výběr z kuřecích stripsů v cornflakes s BBQ omáčkou a hranolky, tortilly s trhaným kuřecím masem, kukuřicí, caesar salátem a limetkovým dipem a chipsů s ďábelskou omáčkou.

Koncert pro duchy v Lukové

Kdy: 17. července od 18 hodin

Kde: kostel sv. Jiří v Lukové

Za kolik: 200 Kč, zlevněné 100 Kč



Cyklus koncertů Procházky uměním zamíří v pátek do kostela sv. Jiří v Lukové známého díky sochám duchů. Od 18 hodin vystoupí violistka Jitka Hosprová a klarinetistka Ludmila Peterková. Zajímavostí programu bude hudba žen skladatelek Rebeccy Clarke a významné české skladatelky Sylvie Bodorové. Jakub Hadrava představí svoji světoznámou výstavu duchů. Koncert bude živě vysílán na facebookovém profilu festivalu.

V Depu zahraje Tabasker a v neděli Dubnička pro děti

Kdy: 17. - 19. července

Kde: areál DEPO2015

Za kolik: zdarma



V areálu DEPO 2015 pokračuje program DEPOvLETU. V pátek od 18.30 hodin zahraje skupina Tabasker, v sobotu od 18 hodin startuje Gril&Bar, koktejl street foodu a DJ. V neděli od 15 hodin pak vystoupí duo Dubnička Lahoda s programem pro děti.

Švanda dudák naposledy U Ježíška

Kdy: 17. - 19. července od 20.30 hodin

Kde: park U Ježíška v Plzni

Za kolik: 400 - 500 Kč



Víkendovými představeními vyvrcholí první část plzeňského Divadelního léta. Naposledy se v parku U Ježíška představí Švanda dudák v režii Marka Němce.

Pivotečka slaví čtvrťozeniny

Kdy: 17. - 19. července od 12 hodin

Kde: park U Zvonu, Plzeň

Za kolik: zdarma



Třídenní festival s pivem, dobrým jídlem, hudbou a dalšími aktivitami připravila při příležitosti svých čtvrtých narozenin Pivotečka. V pátek a v sobotu je připravený program až do pozdního večera zakončený ohňovou show. V neděli se bude končit v 19 hodin. Zábava je připravená i pro děti ve stánku Západočeské galerie v Plzni.

Barokní koncert pomůže kostelu v Nových Mitrovicích

Kdy: 18. července od 19 hodin

Kde: kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích

Za kolik: dobrovolné vstupné



V kostele sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích zazní v sobotu večer tóny barokní hudby v podání Michaely Katrákové a Martina Vydry. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na opravu kostela.

V Manětíně vystoupí Trio di Praga

Kdy: 18. července od od 19 hodin

Kde: zámecký sál v Manětíně

Za kolik: 150 Kč, důchodci 90 Kč, děti 20 Kč

S programem Kouzlo opery, operety a muzikálu vystoupí v sobotu večer v Manětíně Trio di Praga tvořené houslistou Alexandrem Shonertem, klavíristkou Natálií Shonert a zpěvačkou Janou Ryklovou. Během koncertu zazní díla od autorů jako Wolfgang Amadeus Mozart, Bedřich Smetana či Andrew Lloyd Weber. Předprodej vstupenek probíhá v manětínském informačním centru.

Stand-up comedy, koncert a pohádka ve Štruncových sadech

Kdy: 17. - 19. července

Kde: Letní scéna ve Štruncových sadech

Za kolik: 150 - 280 Kč



Program na letní scéně v Plzni bude pokračovat v pátek od 18.30 hodin vystoupením stand-up komika Dominika Heřmana Lva, v sobotu ve stejný čas začne koncert skupiny Medvěd 009 a v neděli uzavře víkend dětské představení Štístko a Poupěnka.

Křimické kulturní léto: František Nedvěd a Rybářský den se skupinou Hibaj

Kdy: 17. a 18. července

Kde: Křimice

Za kolik: koncert Fr. Nedvěda 300 Kč, Rybářský den 50 Kč



Křimické kulturní léto pokračuje dvěma akcemi. V pátek od 19 hodin vystoupí v zámeckém parku František Nedvěd se skupinou Tie break. V sobotu pak ve 13 hodin začne v restauraci U Mže akce, která spojí rybářské závody, program pro děti a od 17 hodin zahraje skupina Hibaj.

Na Kozlu připravili zámecké trhy a besedu s Josefem Zímou

Kdy: 19. července od 10 a 15 hodin

Kde: zámek Kozel

Za kolik: trhy zdarma, setkání s Josefem Zímou 200 - 250 Kč



Zámecké trhy se chystají na tuto neděli na zámku Kozel. Čekat tu na vás bude chutné jídlo, dobré pití a originální řemeslné produkty. Vstupné do areálu bude zdarma. Komentované prohlídky zámku budou zpoplatněny dle standardního ceníku. Odpoledne se pak v jízdárně zámku koná Setkání Josefa Pospíšila, tentokrát bude jeho hostem populární zpěvák, herec a moderátor Josef Zíma.

V Čižicích a v Ledcích zahraje Sifon

Kdy: 17. a 18. července od 21 hodin

Kde: parket Čižice, hřiště v Ledcích

Za kolik: neuvedeno



Hned dvakrát si mohou rockeři během víkendu užít plzeňskou stálici Sifon. V pátek v Čižicích i v sobotu v Ledcích začíná její koncert ve 21 hodin.

Poutníci přijedou do Nepomuku

Kdy: 17. července od 20 hodin

Kde: Malá letní scéna v Nepomuku

Za kolik: 150 Kč



Poutníci, kteří letos obrážejí česká města s programem 50 let v country, zamíří v pátek na Plzeňsko. Od 20 hodin zahrají na Malé letní scéně nedaleko nepomuckého náměstí.

Archeologické léto zve na Lopatu a do rezervace Krašov

Kdy: 17. července od 10 hodin a 19. července od 13.30 hodin

Kde: Lopata, Krašov

Za kolik: zdarma



Archeologický ústav Akademie věd ČR pořádá ve spolupráci s místními organizacemi v rámci akce Archeologické léto procházky po různých místech po republice, např. zaniklých vesnicích, zříceninách či středověkých hradištích. Na Plzeňsku se tentokrát můžete vydat už v pátek v 10 hodin ke zřícenině hradu Lopata nebo v neděli od 13.30 do přírodní rezervace Krašov. Akce je bezplatná, je však nutné si prohlídku rezervovat na stránkách Archeologického ústavu www.archeologickeleto.cz.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze tří témat. V pátek od 17 hodin Báje a pověsti plzeňské, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně a ve stejný den od 17 a 19 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.