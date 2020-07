Industry Open nabídne cesty za železem i těžbu zlata

Kde: více míst

Kdy: dle programu

Za kolik: zdarma - 150 Kč

Bohatý program nabídne o tomto víkendu festival Industry Open, nově se po oba víkendové dny koná vyjížďka historickým autobusem Škoda 706 po stopách výroby železa v Klabavském revíru.

„To, že se železo taví ve vysokých pecích, se běžně ví. Nicméně po cestě se účastníci seznámí s méně známými výrazy ze železářského slovníčku, jako dýmačka, vlčí pec či pinky. Na jedné z prvních zastávek v Klabavě se podíváme k historické budově původních železáren s jedním z nejstarších továrních komínů v Česku. Prozkoumáme také ústí pověstných ejpovických tunelů. Další zastávka nás zavede na místo původní slévárny v Horomyslicích – Nové Huti,“ popisuje trasu průvodce Petr Prokop.

S dějinami železářství je spojený také Chrást. Překvapením bude nenápadný domek, v němž kdysi začínal s výrobou lopat a radlic plzeňský podnikatel Šimon Semler. Celková délka výletu je přibližně šest hodin. Odjezd je vždy v 10 hodin z parkoviště autobusů naproti parkovacímu domu Rychtářka. Po cestě je plánovaná zastávka na drobné občerstvení.

Rovněž po oba dny se od 10 do 16.30 hodin v Amálině údolí na Zlatém potoce pod Kašperskými Horami koná workshop zaměřený na těžbu zlata. „Nejstarší technikou bylo rýžování. Tyto dovednosti znali již staří Keltové několik set let před Kristem. Proto si budou moci návštěvníci programu pod dohledem zkušených ‚zlatokopů‘ sami nějaké ty zlatinky vyrýžovat. Součástí programu bude i komentovaná procházka podél Zlatého potoka kolem středověkých sejpů ke štole, kterou před několika sty lety vykutali do zdejšího skalnatého masivu v místní horníci,“ říká za pořadatele Zdeněk Svoboda.

Účastníci si budou moci také vyzkoušet ražbu mincí nebo výrobu hornického kahanu.

V sobotu od 10 hodin se pak v rámci Industry Open koná ještě komentovaná procházka Po stopách plzeňského průmyslu a v neděli od 17 hodin prohlídka s komentářem v plzeňském muzeu dvoutaktů. Více na industryopen.cz.

Do Depa přiletí MiG 21 a draci

Kdy: 10. - 12. července

Kde: areál DEPO2015

Za kolik: MiG 21 za 390 Kč, ostatní akce zdarma



V areálu DEPO 2015 je připraven program na všechny víkendové dny. Největším tahákem bude koncert MiGu 21 v sobotu od 20 hodin. V rámci letního programu DEPOvLETU zahrají v pátek skupiny Cold Meat Party a The Wild Roots (od 19 a 21 hodin), na neděli jsou pak pro děti připraveny od 15 hodin Dračí pohádky. Od 16 hodin pak naváže workshop, kde si děti vyrobí loutku, tvořit se bude třeba z recyklovatelných obalů nebo větviček.

PechaKucha Night uzavře první část Divadelního léta

Kdy: 10. července od 20.20 hodin

Kde: park U Ježíška v Plzni

Za kolik: 100 – 250 Kč

Doprovodný program 13. ročníku Divadelního léta uzavře PechaKucha Night vol. 32. V parku U Ježíška se v pátek večer v tradičním přednáškovém formátu představí zajímaví hosté, mezi nimi kosmický inženýr Jan Lukačevič, zakladatelka Pivstra Alžběta Vlčková nebo režisér Marek Němec.

V knihovně bude mistrovství ve scrabble

Kdy: 11. července od 9.30 hodin

Kde: Státní vědecká knihovna v Plzni

Za kolik: neuvedeno



Po třech ročnících plně obsazeného turnaje se uskuteční další mistrovství Plzně ve scrabble, pořádá jej Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje společně s Českou asociací scrabble. Turnaj je kvalifikační pro mistrovství ČR, předpokládaný konec turnaje je v 18 hodin.

Ovocná piva v Ravenu

Kdy: 10. července od 16 hodin

Kde: pivovar Raven, Bolevec

Za kolik: zdarma

Dvanáct ovocných piv nejen z pořádajícího pivovaru Raven v Bolevci můžete ochutnat v pátek od 16 hodin. Na čepu budou piva s příchutí manga, meruněk, mandarinek a další. A k tomu můžete zakousnout třeba ananasový burger.

Koná se čtvrtý romský Ara Fest

Kdy: do 11. července

Kde: různá místa

Za kolik: zdarma či dobrovolné vstupné



Rytmy romské hudby roztančí počtvrté návštěvníky v ulicích Plzně. Festival romské kultury Ara Fest začne už ve čtvrtek od 17 hodin vernisáží výstavy ve Smetanových sadech. V pátek naváže od 15 hodin v Mlýnské strouze vystoupení Natálie a Davida Kuchárových, od 20 hodin zahrají u Zacha Feri and the Gypsies. Na sobotu od 16 hodin je pak připravený U Branky velký open air koncert s Khamoro plzňatar či Vojtou Lavičkou.

Kozel: dopoledne komentovaná prohlídka a večer strašidlo

Kdy: 12. července

Kde: zámek Kozel

Za kolik: komentovaná prohlídka 90 Kč, divadlo 490 Kč

Na neděli 12. července připravili na zámku Kozel komentované prohlídky zámeckého parku, kterým provede bývalý vedoucí zahradního oddělení zámku Vladislav Vlach. Zhruba devadesátiminutové prohlídky začínají v 11, 13 a 15 hodin. Večer od 21 hodin se na zámek vrátí divadelní představení Strašidlo cantervillské.

Ve Štruncových sadech vystoupí komici a raper

Kdy: 11. července

Kde: Letní scéna ve Štruncových sadech

Za kolik: 250 Kč



Program na letní scéně v Plzni bude po dvoutýdenní pauze pokračovat v sobotu od 15 hodin vystoupením stand up komiků Arnošta Frauenberga a Adély Elbel. V 18.30 hodin pak začne koncert rapera Lipa.

Summer City Open Air roztančí ostrov

Kde: Božkovský ostrov

Kdy: 11. července od 14 hodin

Za kolik: od 490 Kč



Vzhledem k limitovanému počtu osob na jedné akci se letošní Summer City Open Air uskuteční nadvakrát, první akce je na programu už tuto sobotu. Od 14 hodin nabídne na ostrově v Božkově to nejlepší z české hip hop a DJ scény. Vystoupí například Kali & Peter Pann nebo Richard Reynolds. Vstupenky jsou v prodeji v síti ticketstream.cz.

Čihule startuje s Extra Bandem a Benátskou nocí

Kdy: 10. a 11. července od 21 hodin

Kde: parket Čižice

Za kolik: neuvedeno



V pátek zahájí další ročník Čižického hudebního léta. Jako první zahraje Extra Band Revival, v sobotu naváže Benátská noc s Ponorka bandem.

V Besedě končí Tady Vary

Kdy: do 11. července

Kde: Měšťanská Beseda v Plzni

Za kolik: 130 Kč



V sobotu večer bude v Měšťanské Besedě v Plzni zakončena filmová přehlídka Tady Vary. V pátek od 17 hodin můžete zajít na od 17 hodin na film Tajný agent, od 20 hodin se promítá Bez zvláštních znamení, v sobotu od 20 hodin celou akci zakončí Honey Boy. Vstupenky na mestanskabeseda.cz.

Archeologické léto zve na Lopatu

Kdy: 10. července od 10 hodin

Kde: Lopata

Za kolik: zdarma



Archeologický ústav Akademie věd ČR pořádá ve spolupráci s místními organizacemi v rámci akce Archeologické léto procházky po různých místech po republice, např. zaniklých vesnicích zříceninách či středověkých hradištích. Na Plzeňsku se o tomto víkendu bude konat jen vycházka ke zřícenině hradu Lopata, a to v pátek od 10 hodin. Akce je bezplatná, je však nutné si prohlídku rezervovat na stránkách Archeologického ústavu www.archeologickeleto.cz.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze tří témat. V pátek od 17 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně a ve stejný den od 17 a 19 hodin Báje a pověsti plzeňské. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.

Dva filmy v Křimicích

Kdy: 10. a 11. července

Kde: zámecký prak v Křimicích

Za kolik: dobrovolné vstupné



Křimické kulturní léto tentokrát nabídne v letním kině v zámeckém parku dva české filmy - v pátek Poslední aristokratku a v sobotu Teroristku. Začátky ve 21.30 hodin.

Cyklus S hudbou za památkami míří do Mladotic

Kdy: 11. července od 18 hodin

Kde: kaple Jména Panny Marie, Mladotice

Za kolik: 180 Kč, zlevněné 120 Kč



V dalším pokračování programu S hudbou za památkami vystoupí v sobotu v Mladoticích Jakub Kydlíček s Experimentem pro flétnu, hlas a gong. Zazní díla z Codexu Rossi, od Aurelia Virgiliana, Marina Maraise a Makota Shinohary.

Luděk Míšek vystaví sochy v zahradě

Kdy: 11. července od 15 hodin

Kde: Farská zahrada v Chrástu

Za kolik: zdarma



Neobvyklou výstavu soch Luďka Míška na farské zahradě v Chrástu u Plzně zahájí v sobotu 11. července od 15 hodin vernisáž s úvodním slovem historičky umění Ivy Mladičové a koncertem skupiny Lakuna. Výstava potrvá do 1. srpna.