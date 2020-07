Do Depa přiletí MiG 21 a draci

Kdy: 10. - 12. července

Kde: areál DEPO2015

Za kolik: MiG 21 za 390 Kč, ostatní akce zdarma

V areálu DEPO 2015 je připraven program na všechny víkendové dny. Největším tahákem bude koncert MiGu 21 v sobotu od 20 hodin. V rámci letního programu DEPOvLETU zahrají v pátek skupiny Cold Meat Party a The Wild Roots (od 19 a 21 hodin), na neděli jsou pak pro děti připraveny od 15 hodin Dračí pohádky. Od 16 hodin pak naváže workshop, kde si děti vyrobí loutku, tvořit se bude třeba z recyklovatelných obalů nebo větviček.

Industry Open nabídne cesty za železem i wartburgy

Kde: více míst

Kdy: dle programu

Za kolik: zdarma - 150 Kč



Bohatý program nabídne o tomto víkendu festival Industry Open. V sobotu i v neděli od 10 hodin vyjížďku historickým autobusem Škoda 706 za pozůstatky po těžbě železa v Klabavském revíru, po oba dny se v Amálině údolí na Zlatém potoce pod Kašperskými Horami koná workshop zaměřený na těžbu zlata. V sobotu od 10 hodin pak komentovaná procházka Po stopách plzeňského průmyslu a v neděli od 17 hodin prohlídka s komentářem v plzeňském muzeu dvoutaktů. Více na industryopen.cz.

Ovocná piva v Ravenu

Kdy: 10. července od 16 hodin

Kde: pivovar Raven, Bolevec

Za kolik: zdarma

Dvanáct ovocných piv nejen z pořádajícího pivovaru Raven v Bolevci můžete ochutnat v pátek od 16 hodin. Na čepu budou piva s příchutí manga, meruněk, mandarinek a další. A k tomu můžete zakousnout třeba ananasový burger.

Koná se čtvrtý romský Arafest

Kdy: do 11. července

Kde: různá místa

Za kolik: zdarma či dobrovolné vstupné



Rytmy romské hudby roztančí již počtvrté návštěvníky v ulicích Plzně. Festival romské kultury Ara fest začne už ve čtvrtek od 17 hodin vernisáží výstavy ve Smetanových sadech. V pátek naváže od 15 hodin v Mlýnské strouze vystoupení Natálie a Davida Kuchárových, od 20 hodin zahrají u Zacha Feri and the Gypsies. Na sobotu od 16 hodin je pak připravený U Branky velký open air koncert s Khamoro plzňatar či Vojtou Lavičkou.

Ve Štruncových sadech vystoupí komici a raper

Kdy: 11. července

Kde: Letní scéna ve Štruncových sadech

Za kolik: 250 Kč

Program na letní scéně v Plzni bude po dvoutýdenní pauze pokračovat v sobotu od 15 hodin vystoupením stand up komiků Arnošta Frauenberga a Adély Elbel. V 18.30 hodin pak začne koncert rapera Lipa.

Summer City Open Air roztančí ostrov

Kde: Božkovský ostrov

Kdy: 11. července od 14 hodin

Za kolik: od 490 Kč



Vzhledem k limitovanému počtu osob na jedné akci se letošní Summer City Open Air uskuteční nadvakrát, první akce je na programu už tuto sobotu. Od 14 hodin nabídne na ostrově v Božkově to nejlepší z české hip hop a DJ scény. Vystoupí například Kali & Peter Pann nebo Richard Reynolds. Vstupenky jsou v prodeji v síti ticketstream.cz.

Čihule startuje s Extra Bandem a Benátskou nocí

Kdy: 10. a 11. července od 21 hodin

Kde: parket Čižice

Za kolik: neuvedeno



V pátek zahájí další ročník Čižického hudebního léta. Jako první zahraje Extra Band Revival, v sobotu naváže Benátská noc s Ponorka bandem.

V Besedě končí Tady Vary

Kdy: do 11. července

Kde: Měšťanská Beseda v Plzni

Za kolik: 130 Kč



V sobotu večer bude v Měšťanské Besedě v Plzni zakončena filmová přehlídka Tady Vary. V pátek od 17 hodin můžete zajít na od 17 hodin na film Tajný agent, od 20 hodin se promítá Bez zvláštních znamení, v sobotu od 20 hodin celou akci zakončí Honey Boy. Vstupenky na mestanskabeseda.cz.

Archeologické léto zve na Lopatu

Kdy: 10. července od 10 hodin

Kde: Lopata

Za kolik: zdarma



Archeologický ústav Akademie věd ČR pořádá ve spolupráci s místními organizacemi v rámci akce Archeologické léto procházky po různých místech po republice, např. zaniklých vesnicích zříceninách či středověkých hradištích. Na Plzeňsku se o tomto víkendu bude konat jen vycházka ke zřícenině hradu Lopata, a to v pátek od 10 hodin. Akce je bezplatná, je však nutné si prohlídku rezervovat na stránkách Archeologického ústavu www.archeologickeleto.cz.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos přichystalo komentované prohlídky města plzeňské Informační centrum. O tomto víkendu je na výběr hned ze tří témat. V pátek od 17 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně a ve stejný den od 17 a 19 hodin Báje a pověsti plzeňské. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.

Dva filmy v Křimicích

Kdy: 10. a 11. července

Kde: zámecký prak v Křimicích

Za kolik: dobrovolné vstupné

Křimické kulturní léto tentokrát nabídne v letním kině v zámeckém parku dva české filmy - v pátek Poslední aristokratku a v sobotu Teroristku. Začátky ve 21.30 hodin.

Cyklus S hudbou za památkami míří do Mladotic

Kdy: 11. července od 18 hodin

Kde: kaple Jména Panny Marie, Mladotice

Za kolik: 180 Kč, zlevněné 120 Kč



V dalším pokračování programu S hudbou za památkami vystoupí v sobotu v Mladoticích Jakub Kydlíček s Experimentem pro flétnu, hlas a gong. Zazní díla z Codexu Rossi, od Aurelia Virgiliana, Marina Maraise a Makota Shinohary.