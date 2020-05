Kdy: od 10 do 18 hodin, kromě pondělí

Kde: Plzeň

Za kolik: 50 Kč, zlevněné 25 Kč

Ve své výstavní síni Masné krámy ji hostí Západočeská galerie v Plzni. „Jsme nesmírně rádi, že jsme první institucí mimo Prahu, kde se výstava koná. Věříme, že se tato škola stane dalším z významných partnerů, se kterými spolupracujeme,“ uvedla Petra Kočová, kurátorka výstavy za Západočeskou galerii.

Přihraj! se předchozím bienálním výstavám UMPRUM vymyká i tématem. Soubor děl není jako dříve pouze výběrem toho nejlepšího, co studenti vytvořili, ale pojí jej spolupráce na nejrůznějších úrovních.

Na výstavě je k vidění více než třicet vystavených projektů z různých odvětví. Od oblečení přes architektonické návrhy až po tramvaj. Vůz URBI navrhl Tomáš Chludil, absolvent Ateliéru průmyslového designu. Na vývoji autonomní tramvaje pracoval se specialisty z plzeňské společnosti Škoda Transportation. Jeho prioritou bylo, aby tramvaj byla bezpečná a esteticky univerzální. Diplomový projekt zaujal natolik, že se stal zaměstnancem společnosti a pracuje v nově založeném designérském oddělení.

„Když jsme vyrůstali, měli jsme pořád před očima obraz umělce jako nepochopeného génia, izolované osobnosti, která spíš se společností bojuje, než by jí pomáhala. A to je představa, která do 21. století nepatří. Naopak si myslíme, že umělci, a zvlášť designéři, by měli být užiteční, měli by se společností spolupracovat. I proto je hlavním tématem této výstavy právě spolupráce. Třeba s obcemi nebo umělci mezi sebou,“ řekl rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

„Spolupráce je důležitým způsobem při přístupu k tvorbě a vzhledem k budoucnosti je nezbytné ji kultivovat. Vycházeli jsme z přesvědčení, že na základě spolupráce se zadavateli, klienty či mezi jednotlivými odborníky z různých oborů se kultivuje myšlení a rozvíjí se inovace,“ dodala k výstavě Klára Peloušková, jedna z kurátorek z řad pražské školy.

Součástí výstavy, která potrvá do 1. listopadu, bude i doprovodný program. Harmonogram workshopů, komentovaných prohlídek a přednášek galerie zveřejní ještě v průběhu května.

Skauti v boji za svobodu

KDY: do 26. července, 10 – 18 hod., denně kromě pondělí

KDE: Národopisné muzeum Plzeňska, nám. Republiky

ZA KOLIK: 40 Kč, zlevněné 20 Kč, rodinné 80 Kč

Výstava je věnována podílu plzeňských a západočeských skautů na odboji mezi lety 1939–1945. Přiblíženy jsou přípravy organizace k obraně vlasti, zapojení skautů do odboje v Československu i v zahraničí. Opomenut není ani konec války, květnové povstání a zapojení americké a sovětské armády do osvobození.

Svět středověkých her

KDY: do 26. července, 10 – 18 hod., denně kromě pondělí

KDE: Západočeské muzeum, Republiky

ZA KOLIK: 60 Kč, zlevněné 30 Kč, rodinné 130 Kč

Hry, slavnosti, hudba a tanec, to vše neodmyslitelně patřilo k životu ve středověku. V muzeum je vystavena celá řada unikátních archeologických nálezů z celé České republiky. Spousta těchto předmětů byla získána i při výzkumech v historickém jádru města Plzně. Návštěvník výstavy pomocí těchto nálezů nahlédne také do každodenního života dětí žijících v Plzni ve 14. a 15. století. Uvidíte, jak vypadal středověký míč, jaké byly oblíbené hračky a co všechno bylo ke hrám využíváno.