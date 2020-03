Divadla nehrají, koncerty se nekonají, kina nepromítají. Zavřené jsou i hrady a zámky. Nudit se ale nemusíte. Můžete vyrazit s rodinou na výlet.

„Třeba do Srb na jižní Plzeňsko,“ zve dlouholetá turistka a šéfka nepomuckého Klubu českých turistů Helena Sedláčková. „Na návsi v Srbech totiž začíná naučná stezka, jež se jmenuje S Primasrbou kolem Srb. Připomíná nejvýznamnější prehistorická a historická období související s touto vsí. Stezkou provádí fiktivní postavička lovce, který se jmenoval celkem logicky Primasrba – byl v Srbech první a byl prostě prima,“ popisuje. Dodává, že stezka je dlouhá pět a půl kilometru, je sjízdná i s kočárkem nebo na kole.

K výletu zve i Radyně, tyčící se nad Starým Plzencem. „Naše Centrum služeb pro turisty pod královským hradem Radyně je otevřené denně od 9 do 16 hodin a provoz jsme zatím nijak neomezili,“ říká Jan Benedikt. Lidé k nám o víkendu mohou zajít a koupit si třeba nějaký upomínkový předmět, poradíme jim i s výletem,“ dodává s tím, že vypravit se mohou třeba na naučnou skalní stezku okolo Radyně, která vede mezi buližníkovými skalami. Hrad Radyně je zatím zavřený, zahájení turistické sezony mělo proběhnout 4. dubna, ale zatím není jisté, zda se tak stane.

Na severním Plzeňsku zve k výletu např. Mlýnská stezka mezi Manětínem a Nečtinami. Vede podél Starého potoka a několik informačních tabulí seznámí turisty s historií mlýnů na Starém potoce. Na třech kilometrech se dříve nacházelo hned šest mlýnů a vodní hamr. „Šli jsme tudy spolu s rodinou před pár týdny a trasa je to opravdu moc hezká. Ti, kdo se na ni vypraví, ať už z Nečtin nebo Manětína, se pak nemusí vracet stejnou cestou. Mohou jít zpět po červené turistické značce, která obě městečka spojuje a vede přes Vysoký vrch. U Nečtin se při této cestě nachází v lese židovský hřbitov a kostel sv. Jakuba Většího,“ podělila se o zkušenosti Dagmar Kleinová z Karlových Varů.

Z Plešnic na severním Plzeňsku je možné se vypravit na zříceninu hradu Buben a pak pokračovat ke hrázi hracholuské přehrady. Z Plešnic se vypravíte k Bubnu po modré turistické trase, pak se vydáte po zelené proti proudu řeky Mže až k hrázi. Odtud vede červená trasa do Hracholusek a pokračujete k rozcestí, z nějž se po modré vydáte zpět do Plešnic.

ZOO S OMEZENÍM

V Plzni je otevřená zoologická a botanická zahrada. Veřejnosti je přístupná denně od 8 do 19 hodin. „V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru zůstanou od čtvrtka až do odvolání pro návštěvníky uzavřeny pavilony. Ve venkovních expozicích a expozicích dohledných zvenku je dostatek zajímavých zvířat a rostlin. Akva Tera na Palackého třídě 5 se uzavírá,“ uvedl mluvčí zoo Martin Vobruba. Prosí však všechny potenciální návštěvníky, aby zvážili, zda se cítí fyzicky dobře, a nechodili do zoo, pokud jsou například nastydlí.

POHLED NA ŠUMAVU

Zajímavým cílem pro výlet s celou rodinou je rozhledna na Sedle u Albrechtic, ze které se podíváte do okolí Šumavy a v dáli uvidíte i hrad Kašperk.

O stavbě nové rozhledny na Sedle uvažovali pořadatelé silvestrovských pochodů na Sedlo z obce Podmokly již delší dobu. Až bylo v roce 2003 skutečně založeno a zaregistrováno „Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle“, jehož cílem bylo získat prostředky na obnovu rozhledny na Sedle a uskutečnit stavbu. Rozhlednu se podařilo postavit v roce 2009. Od té doby se tam setkávají pravidelně na Silvestra, kdy se tam scházejí účastníci pochodu z Podmokel, ale přicházejí i lidé ze Sušice či Kašperských Hor. Vydat se tam ale můžete kdykoliv během roku. Rozhledna je volně přístupná a také její okolí stojí za podívanou. Během stoupání na rozhlednu si můžete prohlédnout další rozhledny i výstavbu na obrázcích.

Vyjít k rozhledně můžete z různých míst, ale pokud přijedete autem, můžete zaparkovat u restaurace v Albrechticích a vydat se na cestu pěšky.

ZA VLKY I JELENY

Národní park Šumava také nabízí řadu zajímavých míst k výletům. Správa Národního parku Šumava kvůli snížení rizika možného šíření nákazy sice uzavřela všechna svá informační střediska a návštěvnická centra a ruší všechny programy pro veřejnost, přístupné však zůstanou výběhy s vlky v Návštěvnickém centru Srní a výběhy s rysy a jeleny v Návštěvnickém centru Kvilda.V obou návštěvnických centrech budou v provozu parkoviště a toalety, kde se zvýší frekvence úklidu včetně desinfekce.

LYŽAŘSKÁ SEZONA SKONČILA

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ukončil včera letošní zimní sezonu areál Ski&Bike Špičák. Běžkaři se mohou vydat na Modravu, kde byly v úterý strojově upraveny stopy. Sněhu je však málo.